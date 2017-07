みどころ



▽長渕剛が約30年ぶりに出演!応援歌とんぼ&初披露新曲・・・魂の叫びは必見!▽札幌&福島&赤坂&京都&熊本と同時5元生中継・・・ゆず「栄光の架橋」を合唱団と熱唱!▽母・山口百恵の名曲を息子・三浦祐太朗がカバー!父・三浦友和に安住紳一郎が独占インタビュー!初めて語る息子への思いとは・・・



MC



★第1部:MC 中居正広 安住紳一郎 ★第2部:スペシャルサポーターにまさかのあの人が!!今後の発表をお楽しみに♪進行はTBSアナウンサー(江藤愛/石井大裕/伊東楓)★豪華アーティスト情報は番組ホームページで毎日発表中!



番組内容



▽今夜しか見られないスペシャルコラボ企画・・・梅沢富美男が女形で舞う×研ナオコ名曲・・・三浦大知×青森大学新体操・・AI×渡辺直美ドラマ主題歌を初披露・・・鈴木雅之ラッツ&スター名曲×川畑要・三浦大知



出演者



★第1部・第2部出演アーティスト(50音順) AI&渡辺直美/aiko/青山テルマ/絢香/[Alexandros]/家入レオ/石川さゆり/井上苑子/E-girls/梅沢富美男/ウルフルズ/AKB48/HKT48/A.B.C-Z/EXILE THE SECOND/SKE48/NMB48/NGT48/F-BLOOD/大竹しのぶ/大原櫻子/OKAMOTO'S/尾崎裕哉/ORANGE RANGE/KANA-BOON/加山雄三/氣志團/Kis-My-Ft2/KICK THE CAN CREW/きゃりーぱみゅぱみゅ/Kinki Kids/Creepy Nuts/クレイジーケンバンド/CHEMISTRY/欅坂46/研ナオコ/香西かおり/米米CLUB/the peggies/JY/GENERATIONS from EXILE TRIBE/島津亜矢/ジャニーズWEST/湘南乃風/スキマスイッチ/鈴木雅之/SEKAI NO OWARI/Sexy Zone/高橋優/竹原ピストル/TUBE/TEE/T.M.Revolution/DEAN FUJIOKA/TOKIO/徳永英明/長渕剛/新妻聖子/西野カナ/NEWS/乃木坂46/NOBU/HOWL BE QUIET/秦基博/はなわ/Perfume/HELLO!PROJECT/平井堅/Hilcrhyme/Beverly/V6/フェアリーズ/藤井フミヤ/flumpool/BLUE ENCOUNT/FLOW/FlowBack/ふわふわ/Hey!Say!JUMP/ぼくのりりっくのぼうよみ/堀内孝雄/ポルノグラフィティ/MAX/三浦大知/三浦祐太朗/水樹奈々/水谷千重子/miwa/モーニング娘。'17/山崎育三郎/ゆず/LiSA/Little Glee Monster/Leola/REBECCA/渡辺美里/和田アキ子 and more・・・



公式ページ



◇番組HP



********************************

平成29年はニク年だよ〜

千葉県に美味しいお店ある

ハンバーグは 街の洋食屋「カウベル」

焼肉は庶民の味方「赤門」

腹がへったら「 大久保 まんぷく食堂」

美味い居酒屋 「もじょい 幕張本郷 その2」安く馬肉料理が食べれるから(^-^)

超肉肉しい 弾力ハンバーグが

有名な「カウベル」

http://cowbell-net.com

八千代本店 みつわ台店 船橋駅前店があり

http://cowbell-net.com

「OK Google」を使い検索して

アクセス方法や 店舗情報もあり

おすすめです(^-^)(^-^)(^-^)

「千葉県にしかない美味しい 超肉肉しいハンバーグ屋と焼肉屋の内容あり(^o^)」

船橋駅近くアクセス抜群 超肉肉ハンバー

カウベル船橋駅前店内容あり

食いしん坊ブログ

はるっちの食いしん坊ブログ

http://kuicinnboharu.blog.so-net.ne.jp/

******************************

船橋 習志野 八千代 千葉市 東京 神奈川 さいたま 関東 茨城?? bayfm 千葉県総合スポーツセンター ららぽーと IKEA 食べログ ぐるなび ウォーカー ぐるっと 16号線 ラーメン フードコート パサール イオン? 幕張新都心 ランチ 昼食 夕飯 ディナー 朝食 フレスポ稲毛 伊豆 御殿場 箱根 柏 神奈川 横浜 川崎 木更津 高尾山 吉祥寺? 女子会? 房総半島 幕張メッセ? ディズニー アリオ柏 ロッテ 海浜幕張? 幕張海浜公園 肉々しい 肉肉しい SNS [字][デ] 今年のテーマは「未来への一歩」。あなたの背中を押してくれた応援歌・ヒット曲を総勢105組の歌手が歌い尽くす!みどころ▽長渕剛が約30年ぶりに出演!応援歌とんぼ&初披露新曲・・・魂の叫びは必見!▽札幌&福島&赤坂&京都&熊本と同時5元生中継・・・ゆず「栄光の架橋」を合唱団と熱唱!▽母・山口百恵の名曲を息子・三浦祐太朗がカバー!父・三浦友和に安住紳一郎が独占インタビュー!初めて語る息子への思いとは・・・MC★第1部:MC 中居正広 安住紳一郎 ★第2部:スペシャルサポーターにまさかのあの人が!!今後の発表をお楽しみに♪進行はTBSアナウンサー(江藤愛/石井大裕/伊東楓)★豪華アーティスト情報は番組ホームページで毎日発表中!番組内容▽今夜しか見られないスペシャルコラボ企画・・・梅沢富美男が女形で舞う×研ナオコ名曲・・・三浦大知×青森大学新体操・・AI×渡辺直美ドラマ主題歌を初披露・・・鈴木雅之ラッツ&スター名曲×川畑要・三浦大知出演者★第1部・第2部出演アーティスト(50音順) AI&渡辺直美/aiko/青山テルマ/絢香/[Alexandros]/家入レオ/石川さゆり/井上苑子/E-girls/梅沢富美男/ウルフルズ/AKB48/HKT48/A.B.C-Z/EXILE THE SECOND/SKE48/NMB48/NGT48/F-BLOOD/大竹しのぶ/大原櫻子/OKAMOTO'S/尾崎裕哉/ORANGE RANGE/KANA-BOON/加山雄三/氣志團/Kis-My-Ft2/KICK THE CAN CREW/きゃりーぱみゅぱみゅ/Kinki Kids/Creepy Nuts/クレイジーケンバンド/CHEMISTRY/欅坂46/研ナオコ/香西かおり/米米CLUB/the peggies/JY/GENERATIONS from EXILE TRIBE/島津亜矢/ジャニーズWEST/湘南乃風/スキマスイッチ/鈴木雅之/SEKAI NO OWARI/Sexy Zone/高橋優/竹原ピストル/TUBE/TEE/T.M.Revolution/DEAN FUJIOKA/TOKIO/徳永英明/長渕剛/新妻聖子/西野カナ/NEWS/乃木坂46/NOBU/HOWL BE QUIET/秦基博/はなわ/Perfume/HELLO!PROJECT/平井堅/Hilcrhyme/Beverly/V6/フェアリーズ/藤井フミヤ/flumpool/BLUE ENCOUNT/FLOW/FlowBack/ふわふわ/Hey!Say!JUMP/ぼくのりりっくのぼうよみ/堀内孝雄/ポルノグラフィティ/MAX/三浦大知/三浦祐太朗/水樹奈々/水谷千重子/miwa/モーニング娘。'17/山崎育三郎/ゆず/LiSA/Little Glee Monster/Leola/REBECCA/渡辺美里/和田アキ子 and more・・・公式ページ◇番組HP http://www.tbs.co.jp/ongakunohi/ ◇twitter @TBS_awards https://twitter.com/tbs_awards?lang=ja ********************************平成29年はニク年だよ〜千葉県に美味しいお店あるハンバーグは 街の洋食屋「カウベル」焼肉は庶民の味方「赤門」腹がへったら「 大久保 まんぷく食堂」美味い居酒屋 「もじょい 幕張本郷 その2」安く馬肉料理が食べれるから(^-^)超肉肉しい 弾力ハンバーグが有名な「カウベル」八千代本店 みつわ台店 船橋駅前店があり「OK Google」を使い検索してアクセス方法や 店舗情報もありおすすめです(^-^)(^-^)(^-^)「千葉県にしかない美味しい 超肉肉しいハンバーグ屋と焼肉屋の内容あり(^o^)」船橋駅近くアクセス抜群 超肉肉ハンバーカウベル船橋駅前店内容あり食いしん坊ブログはるっちの食いしん坊ブログ******************************船橋 習志野 八千代 千葉市 東京 神奈川 さいたま 関東 茨城?? bayfm 千葉県総合スポーツセンター ららぽーと IKEA 食べログ ぐるなび ウォーカー ぐるっと 16号線 ラーメン フードコート パサール イオン? 幕張新都心 ランチ 昼食 夕飯 ディナー 朝食 フレスポ稲毛 伊豆 御殿場 箱根 柏 神奈川 横浜 川崎 木更津 高尾山 吉祥寺? 女子会? 房総半島 幕張メッセ? ディズニー アリオ柏 ロッテ 海浜幕張? 幕張海浜公園 肉々しい 肉肉しい SNS