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★テイオー後継馬
［2代］トウカイセイオー （母セイコラム） 主勝/ロイヤルオーク賞
［2代］トウカイダイオー （母ダイサスピション） 主勝/帝王賞
川崎記① ダイ記②
［2代］トウカイテンオー （母マッチポイント） 主勝/無敗3冠
［2代］トウカイホーオー （母イングリッシュホーマー） 主勝/BCターフ
［2代］トウカイミユキオー （母マーチンミユキ） 主勝/名古屋グランプリ
川崎記3 ダイ記3
［2代］トウカイアポロオー （母アポロピンク）
重賞下① 佐賀記3
［2代］トウカイネットオー （母リンドコロネット） 主勝/ケルゴルレイ賞
［2代］トウカイファンオー （母ダイナファンキー）
重賞下3② 佐賀記②
［2代］トウカイルビーオー （母ダイイチルビー）
重賞下① ダイS①
[2代］トウカイカンプオー （母イエローカンプ） 主勝/京都新聞杯
[2代］トウカイステラオー （母ステラマドリッド）
重賞下4755
[2代］トウカイヘイオー （母グッバイヘイロー）
重賞下8①3
［2代］トウカイレンジオー （母オレンジカラー） 主勝/日本ダービー
［2代］トウカイニング （母オントワイニング） 主勝/ステイヤーズS
［2代］トウカイぺブルス （母ぺブルス） 主勝/オークス
［2代］トウカイカンオー （母イエローカンプ）
重賞下6①3
［2代］トウカイトゥルオー （母トゥルーアマゾン）
重賞下②8
［2代］トウカイリッドオー （母ステラマドリッド） 主勝/京都2歳S
弥生賞4
［2代］トウカイリンドオー （母リンドコロネット）
京成杯②①
［2代］トウカイロングオー （母ワイプザアイ） 主勝/ホープフルS
弥生賞②
［2代］トウカイワイオー （母オントワイニング） 主勝/札幌2歳S
弥生賞3
［2代］トウカイジョリー （母マックスジョリー）
重賞下①
★3歳目標レース
4/3 皐月賞(芝20) ①
5/5 日本ダ(芝24) ①
10/4 菊花賞(芝30) ①
★古馬目標レース
4/1 大阪杯(芝20) ①
5/1 天皇春(芝32) ①
6/4 宝塚記(芝22) ①
10/5 天皇秋(芝20) ①
11/4 ジャC(芝24) ①
12/4 有馬記(芝25) ①
★種付け
ムーオー × ぺブルス 評A19−
テイオー × グッバイヘイロー 評A14−
キャプオー × イエローカンプ 評A19−
ムーオー × リンドコロネット 評A15−
テイオー × ダイサスピション 評A11−
テイオー × オントワイニング 評A19−
テイオー × ダイイチルビー 評A11−
テイオー × トゥルーアマゾン 評A11−
ムーオー × オレンジカラー 評A21−
テイオー × ステラマドリッド 評A13−
テイオー × ロジータ 評A12−
テイオー × マンハッタンブロンド 評A7↑
テイオー × エアグルーヴ 評A17−
テイオー × シーキングザパール 評A14−
★年末表彰
［最優秀2歳牡馬］タニノギムレット
［最優秀3歳牡馬］アグネスタキオン
［最優秀4歳以上牡馬］トウカイテンオー (2年連続)
［最優秀ダートホース］クロフネ
［リーディングサイアー］トウカイテイオー
［日年度代表馬］トウカイテンオー (3年連続)
［米年度代表馬］ポイントギヴン
［欧年度代表馬］トウカイテンオー (2年連続)
★トウカイテイオー牡系図
シンボリルドルフ(GⅠ19勝) × トウカイナチュラル(GⅠ10勝)
トウカイテイオー（GⅠ45勝）
トウカイカラーオー(GⅠ2勝)
トウカイユースオー(31戦4勝)
トウカイムーオー(10戦3勝)
トウカイキャプオー(15戦2勝)
★家系図
［馬主］自分 馬主1位→1位 (17年連続)
［牧場長］悠希 牧場6位→3位
［クラブ長］アリス 馬主2位→2位
［分場長］優馬 牧場28位→28位
★歴代名馬10傑
①トウカイテイオー 46戦46勝(GⅠ45勝) 94億9900万 「皇帝の血を継ぎし帝王」
②オグリキャップ 34戦28勝(GⅠ27勝) 40億4980万 「世界へ飛翔する最強マイラー」
③タイキシャトル 32戦29勝(GⅠ25勝) 23億0040万 「不動の軸馬」
④トウカイテンオー 24戦24勝(GⅠ22勝) 55億3400万
⑤ナリタブライアン 37戦22勝（GⅠ21勝） 49億2075万
⑥シンボリルドルフ 20戦20勝(GⅠ19勝) 34億8100万 「世界へ飛翔する怪物」
⑦ニッポーテイオー 32戦23勝(GⅠ21勝) 23億7805万
⑧ラムタラ 21戦17勝（GⅠ16勝） 30億0600万
⑨ダイタクヘリオス 27戦25勝(GⅠ24勝) 19億2570万 「近代スピード競馬の申し子」
⑩マサラッキ 30戦25勝(GⅠ20勝) 9億2940万
<1982年/NORMAL/モードB設定>
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