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2002年

★テイオー後継馬
［2代］トウカイセイオー　　　（母セイコラム）　主勝/ロイヤルオーク賞
　　　
［2代］トウカイダイオー　　　（母ダイサスピション）　主勝/帝王賞
　　　川崎記①　ダイ記②
［2代］トウカイテンオー　　　（母マッチポイント）　主勝/無敗3冠
　　　
［2代］トウカイホーオー　　　（母イングリッシュホーマー）　主勝/BCターフ
　　　
［2代］トウカイミユキオー　　　（母マーチンミユキ）　主勝/名古屋グランプリ
　　　川崎記3　ダイ記3
［2代］トウカイアポロオー　　　（母アポロピンク）
　　　重賞下①　佐賀記3
［2代］トウカイネットオー　　　（母リンドコロネット）　主勝/ケルゴルレイ賞
　　　
［2代］トウカイファンオー　　　（母ダイナファンキー）
　　　重賞下3②　佐賀記②
［2代］トウカイルビーオー　　　（母ダイイチルビー）
　　　重賞下①　ダイS①
[2代］トウカイカンプオー　　　（母イエローカンプ）　主勝/京都新聞杯
　　　
[2代］トウカイステラオー　　　（母ステラマドリッド）
　　　重賞下4755
[2代］トウカイヘイオー　　　（母グッバイヘイロー）
　　　重賞下8①3
［2代］トウカイレンジオー　　　（母オレンジカラー）　主勝/日本ダービー
　　　
［2代］トウカイニング　　　（母オントワイニング）　主勝/ステイヤーズS
　　　
［2代］トウカイぺブルス　　　（母ぺブルス）　主勝/オークス
　　　

［2代］トウカイカンオー　　　（母イエローカンプ）
　　　重賞下6①3
［2代］トウカイトゥルオー　　　（母トゥルーアマゾン）
　　　重賞下②8
［2代］トウカイリッドオー　　　（母ステラマドリッド）　主勝/京都2歳S
　　　弥生賞4
［2代］トウカイリンドオー　　　（母リンドコロネット）
　　　京成杯②①
［2代］トウカイロングオー　　　（母ワイプザアイ）　主勝/ホープフルS
　　　弥生賞②
［2代］トウカイワイオー　　　（母オントワイニング）　主勝/札幌2歳S
　　　弥生賞3
［2代］トウカイジョリー　　　（母マックスジョリー）
　　　重賞下①

★3歳目標レース
4/3　皐月賞(芝20)　①
5/5　日本ダ(芝24)　①
10/4　菊花賞(芝30)　①

★古馬目標レース
4/1　大阪杯(芝20)　①
5/1　天皇春(芝32)　①
6/4　宝塚記(芝22)　①
10/5　天皇秋(芝20)　①
11/4　ジャC(芝24)　①
12/4　有馬記(芝25)　①

★種付け
ムーオー　×　ぺブルス　評A19−
テイオー　×　グッバイヘイロー　評A14−
キャプオー　×　イエローカンプ　評A19−
ムーオー　×　リンドコロネット　評A15−
テイオー　×　ダイサスピション　評A11−
テイオー　×　オントワイニング　評A19−
テイオー　×　ダイイチルビー　評A11−
テイオー　×　トゥルーアマゾン　評A11−
ムーオー　×　オレンジカラー　評A21−
テイオー　×　ステラマドリッド　評A13−
テイオー　×　ロジータ　評A12−
テイオー　×　マンハッタンブロンド　評A7↑
テイオー　×　エアグルーヴ　評A17−
テイオー　×　シーキングザパール　評A14−

★年末表彰
［最優秀2歳牡馬］タニノギムレット
［最優秀3歳牡馬］アグネスタキオン
［最優秀4歳以上牡馬］トウカイテンオー　(2年連続)
［最優秀ダートホース］クロフネ
［リーディングサイアー］トウカイテイオー
［日年度代表馬］トウカイテンオー　(3年連続)
［米年度代表馬］ポイントギヴン
［欧年度代表馬］トウカイテンオー　(2年連続)

★トウカイテイオー牡系図
シンボリルドルフ(GⅠ19勝)　×　トウカイナチュラル(GⅠ10勝)
　トウカイテイオー（GⅠ45勝）
　　トウカイカラーオー(GⅠ2勝)
　　トウカイユースオー(31戦4勝)
　　トウカイムーオー(10戦3勝)
　　トウカイキャプオー(15戦2勝)

★家系図
［馬主］自分　馬主1位→1位　(17年連続)
［牧場長］悠希　牧場6位→3位
［クラブ長］アリス　馬主2位→2位
［分場長］優馬　牧場28位→28位

★歴代名馬10傑
①トウカイテイオー　46戦46勝(GⅠ45勝)　94億9900万　「皇帝の血を継ぎし帝王」
②オグリキャップ　34戦28勝(GⅠ27勝)　40億4980万　「世界へ飛翔する最強マイラー」
③タイキシャトル　32戦29勝(GⅠ25勝)　23億0040万　「不動の軸馬」
④トウカイテンオー　24戦24勝(GⅠ22勝)　55億3400万
⑤ナリタブライアン　37戦22勝（GⅠ21勝）　49億2075万
⑥シンボリルドルフ　20戦20勝(GⅠ19勝)　34億8100万　「世界へ飛翔する怪物」
⑦ニッポーテイオー　32戦23勝(GⅠ21勝)　23億7805万
⑧ラムタラ　21戦17勝（GⅠ16勝）　30億0600万
⑨ダイタクヘリオス　27戦25勝(GⅠ24勝)　19億2570万　「近代スピード競馬の申し子」
⑩マサラッキ　30戦25勝(GⅠ20勝)　9億2940万

<1982年/NORMAL/モードB設定>

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