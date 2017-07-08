★テイオー後継馬 ［2代］トウカイセイオー （母セイコラム） 主勝/ロイヤルオーク賞 ［2代］トウカイダイオー （母ダイサスピション） 主勝/帝王賞 川崎記① ダイ記② ［2代］トウカイテンオー （母マッチポイント） 主勝/無敗3冠 ［2代］トウカイホーオー （母イングリッシュホーマー） 主勝/BCターフ ［2代］トウカイミユキオー （母マーチンミユキ） 主勝/名古屋グランプリ 川崎記3 ダイ記3

［2代］トウカイアポロオー （母アポロピンク） 重賞下① 佐賀記3 ［2代］トウカイネットオー （母リンドコロネット） 主勝/ケルゴルレイ賞 ［2代］トウカイファンオー （母ダイナファンキー） 重賞下3② 佐賀記② ［2代］トウカイルビーオー （母ダイイチルビー） 重賞下① ダイS①

重賞下4755 重賞下8①3

[2代］トウカイヘイオー （母グッバイヘイロー） [2代］トウカイステラオー （母ステラマドリッド） [2代］トウカイカンプオー （母イエローカンプ） 主勝/京都新聞杯 ［2代］トウカイレンジオー （母オレンジカラー） 主勝/日本ダービー ［2代］トウカイニング （母オントワイニング） 主勝/ステイヤーズS ［2代］トウカイぺブルス （母ぺブルス） 主勝/オークス

［2代］トウカイカンオー （母イエローカンプ） 重賞下6①3

［2代］トウカイトゥルオー （母トゥルーアマゾン） 重賞下②8 ［2代］トウカイリッドオー （母ステラマドリッド） 主勝/京都2歳S 弥生賞4

［2代］トウカイリンドオー （母リンドコロネット） 京成杯②① ［2代］トウカイロングオー （母ワイプザアイ） 主勝/ホープフルS 弥生賞② ［2代］トウカイワイオー （母オントワイニング） 主勝/札幌2歳S 弥生賞3 ［2代］トウカイジョリー （母マックスジョリー） 重賞下①

★3歳目標レース 4/3 皐月賞(芝20) ① 5/5 日本ダ(芝24) ① 10/4 菊花賞(芝30) ①

★古馬目標レース 4/1 大阪杯(芝20) ① 5/1 天皇春(芝32) ① 6/4 宝塚記(芝22) ① 10/5 天皇秋(芝20) ① 11/4 ジャC(芝24) ① 12/4 有馬記(芝25) ①

★種付け ムーオー × ぺブルス 評A19− テイオー × グッバイヘイロー 評A14− キャプオー × イエローカンプ 評A19− ムーオー × リンドコロネット 評A15− テイオー × ダイサスピション 評A11− テイオー × オントワイニング 評A19− テイオー × ダイイチルビー 評A11− テイオー × トゥルーアマゾン 評A11− ムーオー × オレンジカラー 評A21− テイオー × ステラマドリッド 評A13− テイオー × ロジータ 評A12− テイオー × マンハッタンブロンド 評A7↑ テイオー × エアグルーヴ 評A17− テイオー × シーキングザパール 評A14−

★年末表彰 ［最優秀2歳牡馬］タニノギムレット ［最優秀3歳牡馬］アグネスタキオン ［最優秀4歳以上牡馬］トウカイテンオー (2年連続) ［最優秀ダートホース］クロフネ ［リーディングサイアー］トウカイテイオー ［日年度代表馬］トウカイテンオー (3年連続) ［米年度代表馬］ポイントギヴン ［欧年度代表馬］トウカイテンオー (2年連続)

★トウカイテイオー牡系図 シンボリルドルフ(GⅠ19勝) × トウカイナチュラル(GⅠ10勝) トウカイテイオー（GⅠ45勝） トウカイカラーオー(GⅠ2勝) トウカイユースオー(31戦4勝) トウカイムーオー(10戦3勝) トウカイキャプオー(15戦2勝)

★家系図 ［馬主］自分 馬主1位→1位 (17年連続) ［牧場長］悠希 牧場6位→3位 ［クラブ長］アリス 馬主2位→2位 ［分場長］優馬 牧場28位→28位

★歴代名馬10傑 ①トウカイテイオー 46戦46勝(GⅠ45勝) 94億9900万 「皇帝の血を継ぎし帝王」 ②オグリキャップ 34戦28勝(GⅠ27勝) 40億4980万 「世界へ飛翔する最強マイラー」 ③タイキシャトル 32戦29勝(GⅠ25勝) 23億0040万 「不動の軸馬」 ④トウカイテンオー 24戦24勝(GⅠ22勝) 55億3400万 ⑤ナリタブライアン 37戦22勝（GⅠ21勝） 49億2075万 ⑥シンボリルドルフ 20戦20勝(GⅠ19勝) 34億8100万 「世界へ飛翔する怪物」 ⑦ニッポーテイオー 32戦23勝(GⅠ21勝) 23億7805万 ⑧ラムタラ 21戦17勝（GⅠ16勝） 30億0600万 ⑨ダイタクヘリオス 27戦25勝(GⅠ24勝) 19億2570万 「近代スピード競馬の申し子」 ⑩マサラッキ 30戦25勝(GⅠ20勝) 9億2940万

<1982年/NORMAL/モードB設定>