³Æ¼ïÃÄÂÎ/»Ô¾ìÆ°¸þÎ®ÄÌ¥ë¡¼¥È1998-2016 50²»½ç»³¤Î²¼½ÐÈÇ¡Ø¥Ø¥ë¥¹¥Õ¡¼¥É¥ì¥Ý¡¼¥È healthfoodreportÅÐÏ¿¾¦É¸Ⓡ¡ÙÃøºî¸¢½êÍⒸ
|
³Æ¼ïÃÄÂÎ/»Ô¾ìÆ°¸þÎ®ÄÌ¥ë¡¼¥È1998-2016 50²»½ç»³¤Î²¼½ÐÈÇ¡Ø¥Ø¥ë¥¹¥Õ¡¼¥É¥ì¥Ý¡¼¥È healthfoodreportÅÐÏ¿¾¦É¸Ⓡ¡ÙÃøºî¸¢½êÍⒸ
hfrŽÍŽÙŽ½ŽÌŽ°ŽÄŽÞŽÚŽÎŽßŽ°ŽÄ?¡Ø»Ô¾ìÆ°¸þÎ®ÄÌ¥ë¡¼¥È1998-2016¡Ù
ŽÙŽ°ŽÄŽ¥ŽÌŽØŽ¶ŽÞŽÅ Ž¶Ž¸Ž¼ŽŽÀŽÞŽÝŽÀŽ²
¥ë¡¼¥È ³Æ¼ïÃÄÂÎ
1998Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ Áí²ñ¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä²ñ°÷¸þ¤±ÇÞÂÎ¤Ø¤Î¶¨»¿¡£³ÆÃÄÂÎ¤Î³èÆ°ÆâÍÆµÚ¤Ó²ñ°÷¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ê°ÆÆâ
¡¢ÆÈ¼«¤Ë¥ë¡¼¥È¹½ÃÛ¡£
1999Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ¼çºÅÇÞÂÎ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¶¨»¿¡£¿·Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÂåÍýÅ¹³«Âó¤ËÅ¬¤¹¡£¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ê¤É¤Ç¾ðÊó¼ý½¸²ÄÇ½
¡£
2000Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ¼«¤é»ö¶È²½¤¹¤ëÃÄÂÎÁý¡£²ñ°÷ÆâÍÆ¤ËÅ¬¤·¤¿À½ÉÊÁªÂò¡£À¸Íýµ¡Ç½Åù¾ðÊóÄó¶¡¤ÎÊýË¡¤â´Þ¤á
À½ÉÊÄó°Æ¡¢£Ð£ÂÄó°ÆÉ¬Í×¡£
2001Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¶¨»¿¤Ë¤è¤êÄó°Æ¡£·ò¹¯ÊÝ¸±´ØÏ¢¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤â¡£²ñ°÷Ç¯ÂåÁØ¡¢Ç¯¼ýÂ¾Ê¬ÀÏ¤Î¾åÁÇºà
ÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¡£
2002Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ³Ø¹»¡¢ÃÏ°è¡¢¿¦¶È¡Ä¡Ä£Ï£Â²ñ¡¢Ç¯¶â¡¢ÊÝ¸±´Ø·¸¤ò³«Âó¹½ÃÛ¡£ÆÈ¼«¤Ë»ö¶È²½¤·ÂåÍýÅ¹ÅªÌò³ä¤ò
²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¹¤ëÃÄÂÎ¤â¡£
2003Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ÍÍ¡¹¤ÊÃÄÂÎ¤Îµ¡´Ø»ï¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¶¨»¿Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÆÆâ¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼Êç½¸¡¦¸Ä¿ÍÂåÍýÅ¹
Êç½¸¤Ê¤É¤¬·Àµ¡¤Ë¡£
2004Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ÃÄÂÎÆâÍÆ¡¢²ñ°÷ÁØÅùÇÄ°®¤·¤ÆÄó°Æ¡£³Æ¼ïÆÃÅµ¹Í°Æ¤··ÑÂ³ÍøÍÑ²½¡£Í¹Á÷Êª¡¢µ¡´Ø»ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¶¨»¿¡£
2005Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ £Ä£Í¤À¤±¤Ç¤ÏÈ¿±þ¾¯¤Ê¤¤¡£¶¨»¿ÊýË¡ÌÏº÷¡£¾¦¹©²ñµÄ½êÅù¤Ç¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡£Ì¤³«Âó¥ë¡¼¥ÈÂ¿¤¤
¡£¥Î¥¦¥Ï¥¦³ÎÎ©¤·Äó°Æ¤ò¡£
2006Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÂÐ±þÁÇºà¤òÄó°Æ¡£²ñÊó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¶¨»¿¡£¥â¥Ë¥¿¡¼Äó°Æ¡£ÂåÍý
Å¹ÅªÌò³ä¤ò¤¹¤ëÎã¤â¡£
2007Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ 1Ëü¿Í¡¢10Ëü¿ÍÃ±°Ì¤ÎÃÄÂÎ¾ðÊó¼èÆÀ¡£²ñ°÷Ç¯ÎðÁØ¡¢¿¦¼ï¤Ë¤è¤êÁÇºàÁªÂò¡£²þÁ±¼«³Ð¤Ç¤¤ë
´ü´Ö¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼Äó°Æ¡£·ÑÂ³Åª¤ÊÆ¯¤¤«¤±É¬Í×¡£
2008Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ´ë¶È¡¢³Ø¹»¡¢¸øÌ³°÷¤Ê¤É¤ÎÇ¯¶âÁÈ¹ç¡¢¶¦ºÑÁÈ¹çÅù¤Ø¤ÎÄó°Æ¡£°ìÄêÉÊ¼Á¤Î³Î¤«¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤ò¡£
2009Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ·òÊÝÁÈ¹ç¡¢Ç¯¶âÁÈ¹ç¤ÎÂ¾¡¢£Ï£Â²ñ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥ë¡¼¥ÈÍ¤ê¡£»îÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ðÊóÈ¯¿®Éý¹
¤¯¡£°ìÄê¶â³Û·ÑÂ³ÍøÍÑ²ÄÇ½À¤ÂÓ³«Âó¿Þ¤ë¡£
2010Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ²ñ°÷¤ÎÇ¯Îð¡¢ÀÊÌÁØÅùÊ¬ÀÏ¤·¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑÄêÈÖÁÇºàÀ½ÉÊÄó°Æ¡£³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢µ¡´Ø»ïÅù¶¨»¿
¡¢¿·µ¬ÍøÍÑ¼Ô³«Âó¡£»îÍÑ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÃå¼Â¤Ë¡£
2011Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ²ñ°÷ÁØ¤Ë¤è¤ëÄó°ÆÆâÍÆÁªÂò¡£²ñ°÷ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤Î²Á³Ê¡¢ÉÊ¼Á¡¢¾ðÊóÄó¶¡¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑÊýË¡¡¢°å
ÌôÉÊÊ»ÍÑÅù¼¨¤¹¡£¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤òÀßÄê¤¹¤ëÊý¸þ¡£
2012Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ²ñ°÷ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÁÇºàÆâÍÆ¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ç¤ÎÄó¶¡¡£¹½À®²ñ°÷¤ÎÁØ¡ÊÀÊÌ¡¢Ç¯ÎðÅù¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·Äó°Æ¡£
ÂÎ´¶·¿ÁÇºàÀ½ÉÊ¤Î·ÑÂ³ÀÝ¼èÊýË¡¤Ø¤Î´Ø¿´¡£
2013Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ¶È¼ï¤´¤È¤Î¿¦°è¡¢³Ø¹»Æ±Áë²ñ¤Ê¤ÉÃÏ°è¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë´Þ¤áÂ¿¼ï¤¢¤ê¡£¹½À®²ñ°÷¤Î
ÆÃÄ§¤òÊ¬ÀÏ¡¢Íý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÄó°Æ¡£ÀìÌç¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤â¤¢¤ë¡£
2014Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ ²ñ°÷¤Ø¤ÎÆÈ¼«¤Î¾ðÊóÅÁÃ£ÊýË¡¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£°ìÈÌ¹ØÆþ¤È¤Î°ã¤¤¡ÊÆÃÊÌ¡¢³ä°ÂÅù¡ËÀâÌÀ¡£Ç¯
´ÖÄê´üÅª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¡£»î¶¡¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¹þ¤à¡£Áí²ñ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¶¨»¿¡£
2015Ç¯»Ô¾ìÆ°¸þ: ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊÝ¸±¡¢Ç¯¶âÅù³Æ¼ï¹Ô»ö¡¢¾ðÊóÅÁÃ£ÇÞÂÎ¤Ç¤ÎÆÃÅµ¾Ò²ð¡£·ÊÉÊ¹©É×¡£Ç¯´Ö2²óÄøÅÙ¤Î
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£ÆÈ¼«¤ËPBÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ëÆ°¤¤â¡£°ìÄê²Á³ÊÂÓ¤ÎÁÇºàÀ½ÉÊºÎÍÑ¡£
2016Ç¯»Ô¾ìÆ° ¹â²Á³ÊÂÓÀ½ÉÊ¤Î²ñ°÷ÆÃÂÔÄó¶¡¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉáµÚ¡¢»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·ò¹¯¿©ÉÊ¤òÀ°Íý¡£¼ç¤Ë¹â
Îð¼ÔÂÐ±þÊ¬ÌîÃæ¿´¡£Äê´üÍøÍÑÂ¥¤¹¡£±ÉÍÜÉÔÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤âÄó¶¡¡£
½ÐÈÇÊª¹¹ð¿½¹þ½ñ ¡Ø¥Ø¥ë¥¹¥Õ¡¼¥É¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÙÃ´Åö/ÊÔ½¸Éô
¡Ú½ÐÈÇÊª1¡Û
¢£¡Ø¥Ø¥ë¥¹¥Õ¡¼¥É¥ì¥Ý¡¼¥È/Health Food Report(ÅÐÏ¿¾¦É¸)·ò¹¯»Ö¸þ¿©ÉÊ»Ô¾ìÆ°¸þ 2017Ç¯¡Ù
ÂÎºÛ¡¿B5È½64ÊÇ¡£1,500±ßÁ÷ÎÁ215±ß¡£ÆâÍÆ/2017Ç¯»Ô¾ìµ¬ÌÏ/¾å°ÌÁÇ
ºà¿ô»ú¡¦Æ°¸þ¡£ÁÇºàÀ¸Íýµ¡Ç½°ìÍ÷/Ìó500ÁÇºà¡£Î®ÄÌ¥ë¡¼¥ÈÌó50³µÍ×¡£ÃíÌÜÁÇ
ºà/¸¦µæ/À½ÉÊ¡£¸¶ÎÁ¶¡µë¥á¡¼¥«¡¼/Ìó300¼Ò¡£¼õÂ÷²Ã¹©¥á¡¼¥«¡¼/Ìó100¼Ò¡£
À½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼/Ìó500¼Ò¡£´Ø·¸ÃÄÂÎ/µ¡´Ø¤½¤ÎÂ¾¡£
¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä
¡Ú¸«ÀÑ½ñ¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ë