スパイス･香辛料/市場動向流通ルート1998-2016 50音順山の下出版『ヘルスフードレポート healthfoodreport登録商標Ⓡ』著作権所有Ⓒ

hfrﾍﾙｽﾌｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ?『市場動向流通ルート1998-2016』 ﾙｰﾄ･ﾌﾘｶﾞﾅ ｽﾊﾟｲｽｺｳｼﾝﾘｮｳ ルート スパイス･香辛料 1998年市場動向 1999年市場動向 2000年市場動向 2001年市場動向 2002年市場動向 2003年市場動向 2004年市場動向 2005年市場動向 2006年市場動向 2007年市場動向 2008年市場動向 2009年市場動向 2010年市場動向 2011年市場動向 2012年市場動向 2013年市場動向 2014年市場動向 生姜、ウコン（ターメリック）、にんにくなど次々と支持される素材が登場。よく使われていて 、健康食品未採用素材に関心。地域発全国展開のパターン追いかける様子有。 2015年市場動向: それぞれ何らかの健康機能が確認されており、その内容紹介が店頭で表示。料理以外の 清涼飲料分野「エナジードリンク」「やスムージー」等で特徴的味採用増。 2016年市場動 香り、味、腐敗防止等本来目的とは別に、薬（草）として使用されてきた歴史を持つ。その現 代的位置づけを判りやすく示し、健康機能提案。食材としても採用図る。 出版物広告申込書 『 ヘルスフードレポート』 担当/編集部 【出版物1】 ■『ヘルスフードレポート/Health Food Report(登録商標)健康志向食品市場動向 2017年』

体裁／B5判64頁。1,500円送料215円。内容/2017年市場規模/上位素

材数字・動向。素材生理機能一覧/約500素材。流通ルート約50概要。注目素

材/研究/製品。原料供給メーカー/約300社。受託加工メーカー/約100社。

製品メーカー/約500社。関係団体/機関その他。 ………………………………………………………………………………………… 【見積書】