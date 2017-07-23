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ﾍﾙｽﾌｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄhealthfoodreportⓇ
健康志向食品市場動向1,500円/事業者一覧9,800円/申込ﾒｰﾙhealthfoodreport2@yahoo.co.jp

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スパイス･香辛料/市場動向流通ルート1998-2016 50音順山の下出版『ヘルスフードレポート healthfoodreport登録商標Ⓡ』著作権所有Ⓒ

スパイス･香辛料/市場動向流通ルート1998-2016 50音順山の下出版『ヘルスフードレポート healthfoodreport登録商標Ⓡ』著作権所有Ⓒ

hfrﾍﾙｽﾌｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ?『市場動向流通ルート1998-2016』
  ﾙｰﾄ･ﾌﾘｶﾞﾅ            ｽﾊﾟｲｽｺｳｼﾝﾘｮｳ
    ルート                  スパイス･香辛料
    1998年市場動向
    1999年市場動向
    2000年市場動向
    2001年市場動向
    2002年市場動向
    2003年市場動向
    2004年市場動向
    2005年市場動向
    2006年市場動向
    2007年市場動向
    2008年市場動向
    2009年市場動向
    2010年市場動向
    2011年市場動向
    2012年市場動向
    2013年市場動向
    2014年市場動向            生姜、ウコン（ターメリック）、にんにくなど次々と支持される素材が登場。よく使われていて
                         、健康食品未採用素材に関心。地域発全国展開のパターン追いかける様子有。
    2015年市場動向:           それぞれ何らかの健康機能が確認されており、その内容紹介が店頭で表示。料理以外の
                         清涼飲料分野「エナジードリンク」「やスムージー」等で特徴的味採用増。
     2016年市場動            香り、味、腐敗防止等本来目的とは別に、薬（草）として使用されてきた歴史を持つ。その現
                         代的位置づけを判りやすく示し、健康機能提案。食材としても採用図る。
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出版物広告申込書 『ヘルスフードレポート』担当/編集部
【出版物1】
■『ヘルスフードレポート/Health Food Report(登録商標)健康志向食品市場動向 2017年』
体裁／B5判64頁。1,500円送料215円。内容/2017年市場規模/上位素
材数字・動向。素材生理機能一覧/約500素材。流通ルート約50概要。注目素
材/研究/製品。原料供給メーカー/約300社。受託加工メーカー/約100社。
製品メーカー/約500社。関係団体/機関その他。
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