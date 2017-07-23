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スパイス･香辛料/市場動向流通ルート1998-2016 50音順山の下出版『ヘルスフードレポート healthfoodreport登録商標Ⓡ』著作権所有Ⓒ
hfrﾍﾙｽﾌｰﾄﾞﾚﾎﾟｰﾄ?『市場動向流通ルート1998-2016』
ﾙｰﾄ･ﾌﾘｶﾞﾅ ｽﾊﾟｲｽｺｳｼﾝﾘｮｳ
ルート スパイス･香辛料
1998年市場動向
1999年市場動向
2000年市場動向
2001年市場動向
2002年市場動向
2003年市場動向
2004年市場動向
2005年市場動向
2006年市場動向
2007年市場動向
2008年市場動向
2009年市場動向
2010年市場動向
2011年市場動向
2012年市場動向
2013年市場動向
2014年市場動向 生姜、ウコン（ターメリック）、にんにくなど次々と支持される素材が登場。よく使われていて
、健康食品未採用素材に関心。地域発全国展開のパターン追いかける様子有。
2015年市場動向: それぞれ何らかの健康機能が確認されており、その内容紹介が店頭で表示。料理以外の
清涼飲料分野「エナジードリンク」「やスムージー」等で特徴的味採用増。
2016年市場動 香り、味、腐敗防止等本来目的とは別に、薬（草）として使用されてきた歴史を持つ。その現
代的位置づけを判りやすく示し、健康機能提案。食材としても採用図る。
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