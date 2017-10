­ê¿·ÆüËÜ°åÌô/ ŽËŽÞŽÀŽÐŽÝ´ØÏ¢Ž¡OTC°åÌôÉÊ/°åÌôÉÊÀ½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¥Ç¡¼¥¿/¥Ø¥ë¥¹¥Õ¡¼¥É¥ì¥Ý¡¼¥ÈÅÐÏ¿¾¦É¸Ⓡ»³¤Î²¼½ÐÈÇÃøºî¸¢½êÍ­Ⓒ

㈱新日本医薬/ ビタミン関連。OTC医薬品/医薬品製品メーカーデータ/ヘルスフードレポート登 録 商 標Ⓡ 山の下出版著作権所有Ⓒ (フリガナ) ・シンニホンイヤク20161208otc協会hp薬検索20130524

コード 7326

法人名 ㈱新日本医薬 新郵便番号 812-0041

都道府県 福岡県

住所1 福岡市博多区吉塚8-7-11

住所2

電話番号 0120-419111 FAX番号

メール

ホームページ

担当部署 OTC医薬品担当

担当者

事業内容 ビタミン関連。OTC医薬品



事業内容① 「システィーホワイトプラス」。「ルキナミン ホワイト」。「ルキナミンBBプラス」。「ルキナミンEアルファ」。「ルキナミンEクリア」。「ルキナミンV100」。「ルキナミンフレックスDX」。







事業内容②









事業内容③







事業内容④









事業内容⑤









備考 tel/おくすり相談室 新日本製薬㈱ 福岡市中央区赤坂1-14- 22 発売元 新日本製薬株式会社 福岡市中央区大手門1-4-7





ルート OTC医薬品

代表者

資本金

会社売上

健食売上

