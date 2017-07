村田漣呆さん、お願いですからやめないで

ふたつの記事を引用しています。

この 「25年以上違法状態だった女」 がガラスの天井を破ろうとしていたというののは全くのお笑いだ。「八時だよ、全員集合」もこれにはかなわない。

単一民族である日本 (文句言う連中も多いだろうな)でそんなことが許されるはずがない。

だが朝鮮や支那からハニトラ、ゼニトラの便宜を受けているマスゴミは、そういう事実には頬かむり。

この女は25年以上違法状態であったことを国民は想起しなければならないのだ。

「二番ではだめなのですか」などとおよそ白痴としか思えない発言で脚光を浴びたとき、あの女は違法状態であった のだ。

でもね、村田連呆さん、お願いですから民主党の代表は下りないでくださいネ。

あなたが頑張っている限り、偽民進党の支持率は下がりまくり、我々ブロガにはおいしいネタがどんどん出てきますので。

もう汚沢一郎は過去の人になってしまったので、あなたに頼るしかないのです。

村田連呆さん、是非、ゼヒ、偽民進党代表にとどまってどんどんマイナスの仕事をしてください。

一ブロガより伏してお願い申し上げます。

恐惶謹言。

【蓮舫代表辞意】墜ちた女王、栄光と挫折 「ジャンヌダルク」を殺した民進 蓮舫氏、満身創痍で退場 http://www.sankei.com/images/news/170728/plt1707280005-n1.jpg 民進党の蓮舫代表が27日、辞意を表明した。旧民主党時代を含めて初の女性党首としての鳴り物入りの登板から1年にも満たない間で、迷走に迷走を重ねた末の辞任劇だった。政権運営の失敗という烙印(らくいん)を背負った民進党にとって「ジャンヌダルク」ともいえる存在だった蓮舫氏は、 満身創痍で退場 を余儀なくされた。(松本学) 記者会見場に現れた蓮舫氏は、 泣きはらしたような真っ赤な目 をしていた。 (←女の涙は同情を呼ぶ場合とザマァミロと思われる場合との二つがある。彼女のバヤイはどちらだろう。)

(←涙なんかあげたって、どうにもならないんだよ、ウン。) 「一議員に戻ります。努力して、もっと学んで、もっと強くなる…」 蓮舫氏自身が会見で認めたように、 首相を目指す野党第一党の党首 として器も力量も十分ではなかった。 昨年12月の安倍晋三首相との党首討論では、事実誤認のオンパレードの質問をしたあげく、「息をするようにウソをつく」と首相をなじった。首相との対決の際の質問作成に100時間以上を費やした岡田克也前代表のような愚直な姿勢は感じられなかった。 一応の説明責任を果たした「二重国籍」問題も、 発覚当初は言い繕いを重ねる不誠実な対応に終始 した。 ただ、蓮舫氏が余人をもって替えがたい発信力とキャラクターを備えていることも否定できない。 蓮舫氏は旧民主党政権時代、むだな予算に敢然と切り込む姿から「仕分けの女王」と称された。人気は根強く、先の東京都議選では党勢が低迷する中、蓮舫氏がビラを配ると他の議員とは比べものにならない早さでビラがなくなった。 昨年夏の都知事選前に民進党内で蓮舫氏擁立論が浮上した際、小池百合子知事は強力なライバルの登場を懸念し、蓮舫氏出馬の可否を注視していたとされる。有権者を引きつける独特の存在感を蓮舫氏が持つことの証左にほかならない。 (←あんなのに引き付けられる有権者って「親の顔を見たい」。うちの娘婿の常套のセリフです。娘は偽民進党に投票するほどのバカではないですが。) 蓮舫氏が昨年、代表選への出馬を表明した当初は、政府・与党関係者の間にさえ、強力な発信力を持つ野党第一党リーダーの誕生を危ぶむ声があった。 しかし、代表就任後は、あやふやな説明を続けた「二重国籍」問題に加え、党運営での調整能力の欠落が折に触れて顕在化し、求心力はみるみる低下した。 一連の迷走の責任はもちろん蓮舫氏にある。しかし、希有(けう)な発信力と存在感を備えた蓮舫氏を育て上げることができなかった民進党のいたらなさもあった。豊富な経験を持つ党の重鎮らが、かんで含めるように蓮舫氏を諭すべき局面もあったはずだ。 次期代表に取り沙汰される枝野幸男前幹事長、前原誠司元外相らには旧民主党の印象が否めない。 党再生の切り札になり得る「ジャンヌダルク」を殺してしまったことは民進党の大きな損失 と言わざるをえない。 (←これは明らかに偽民進党をおちょくっていますよ、そうですよね、産経さん。)

【二重国籍問題】蓮舫氏は25年以上違法状態か 「二重国籍」で法相見解 民進党の蓮舫代表のいわゆる「二重国籍」問題について、金田勝年法相は18日の記者会見で、一般論と断りながら、「法律の定める期限後に日本国籍の選択宣言を行った場合、それまでの間、国籍法上の国籍選択義務14条に違反していた」と述べた。 国籍法は20歳未満の人が二重国籍になった場合、22歳までの国籍選択を定めている。 蓮舫氏の国籍選択宣言は今月で、国籍法違反の状態が25年以上続いていた可能性が高まっている。 蓮舫氏は今月、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとし、「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べていた。関係者によると、宣言は今月7日付という。 国籍法では、二重国籍の人が日本国籍を選ぶ場合、(1)外国籍離脱を証明する書面を添えて外国国籍喪失届を出す(2)日本国籍選択の宣言をし、かつ外国籍離脱の努力をする-の2つの方法がある。 ただ、政府は台湾を正式な政府として認めていないため、台湾当局発行の国籍離脱証明書は受理していない。このため、台湾出身の二重国籍者の場合は(2)の方法を原則22歳までに求められている。 一方、蓮舫氏は16日、訪問先の熊本県で記者団に対し「法務省から(国籍法)違反に当たらないとの考え方を文書で頂いた」と述べていた。これについて金田法相は再び一般論とした上で、「期限後に(法の定めることを)履行しても、それまでの間は違反していたことになる」と強調した。 ◇ 国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)-などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。 2016.10.19 06:39

2017.7.28 00:34

