Arkaik - 『Lucid Dawn』

(2015年)



Jared Christianson - vo

Miguel Esparza - g

Greg Paulson - g

Ivan Munguia - b

Alex Bent - dr



1.Risen

2.From the Void

3.Digital Shroud

4.That Which Lies Hidden

5.Awaken the I

6.Fleshwalkers

7.Fusion of Epochs

8.Lucid Dawn

9.Conjuring

10.Temple Aflame



Recorded, Mixed And Mastered At Sharkbite Studios, Oakland, California.

Engineered, Mixed, Mastered By Zack Ohren.

Produced By Zack Ohren And Arkaik.



...

アメリカ・カリフォルニア出身の Arkaik の第4作目です。

メンバーは前作からギター2人が交代しています。



作風は前作から継承されたテクニカル路線で、ギターとドラムがサウンドの要になっています。

特にドラムは、前作よりも確実にレベルアップしていて、

随所に仕掛けられたリズムチェンジも違和感なく叩けています。



これだけの記事で申し訳ないですが(苦笑)、

Arkaik の3枚のアルバムでは一番聴きやすいというのが私の感想です。



...

https://www.youtube.com/watch?v=BU0o-ryuN98

Awaken the I です。歌詞付きです。



https://www.youtube.com/watch?v=NQdm_xqTlho

Fusion of Epochs です。



