Wayne Shorter - 『Adam's Apple』

(1966年)



Wayne Shorter - ts

Herbie Hancock - p

Reggie Workman - b

Joe Chambers - dr



1.Adam's Apple

2.502 Blues (Drinkin' And Drivin')

3.El Gaucho

4.Footprints

5.Teru

6.Chief Crazy Horse



...

本作は Wayne Shorter の Blue Note 第7作目です。ワンホーンに戻りました。



1曲目「Adam's Apple」、これがビックリのファンキー・ジャズです。

Wayne Shorter は懐が深いと思わせます。

2曲目以降はお馴染みの Shorter ワールドを展開します。



「Adam's Apple」は Shorter ワールドではないのか...とのご意見もありそうなのですが、

全曲聴いてみてやっぱり「Adam's Apple」が浮いてるなとの感想です。

渋いブルースの「502 Blues (Drinkin' And Drivin')」、

Miles Davis 『Miles Smiles』 でお馴染みの「Footprints」など佳曲揃いのアルバムですが、

Shorter のワンホーンならば『Juju』・『Etcetera』の方が好きです。



...

https://www.youtube.com/watch?v=mUy1g63in0k

Adams Apple です。悪い曲では決してないけれども...。



https://www.youtube.com/watch?v=Uw4tcT_CTDw

Footprints です。



https://www.youtube.com/watch?v=HUGw8xPisZM

Chief Crazy Horse です。

