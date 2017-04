第44回Cafe JackLive終了

*1ステージ

今回は、「日本人が好きな、ジャズヴォーカルナンバーベスト10」を、モダン・タイムスの演奏で、お届けいたしました。

モダン・タイムス& Miho(Vo)

「日本人が好きな、ジャズ・ヴォーカルナンバーベスト10」 ① You’d Be So Nice Come Home To(Miho Vo) ② The Girl From Ipanema(Miho Vo) ③ Over The Rainbow ④ What A Wonderful World(Miho Vo) ⑤ Fly Me To The Moon(Miho Vo) ⑥ Misty ⑦ Love ⑧ Lullabay Of Birdland ⑨ My Funny Valentine ⑩Take The “A”Train

*2ステージ(恒例のジャムセッション)

常連Sさん(Tb)で・・・「FOUR」 Tさん(Tb)・・・・・「In The Wee Small Hours Of The Morning」 久々登場 Yさん(As)・・・・「It Never Entered My Mind」 Mさん(As)・・・・・「It Could Happen To You」 初登場 Fさん(Gt)・・・・「It Don't Mean A Thing」 Yさん(Vo)・・・・・「Come Rain Or Come Shine」 Kさん(P)・・・・「On Green Dolphin Street」 最後は、Miho(Vo) 南国土佐を後にして(ペギー葉山さん追悼)

以上、第44回CafeJackLiveも楽しく終わる事が出来ました。

