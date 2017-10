ThinkPad X240¤òÃµ¤·¤ÆÍî»¥¤·¤Æ¤ß¤¿...¼ÂÍÑÅª¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ëPC

実用的なモバイルPCを物色 in ヤフオク!

ThinkPad X240を探して落札してみた... と言う事で、最新PCも今は必要ないよ!と言うことも有り、実はチョットボンビー気味で新しいPCパーツ等ポイポイ買い換えるわけも行きません....但し、入れ替え計画はあるんですよ(^^;

そこでリーズナブルな中古やジャンクPCで遊ぼう!と言うことで書庫を新設いたしました。

古い記事で関連記事を「ハードオフの部屋」から移動した物も有りますがそこはご了承下さい。 さて、前回ハドオフで買ったノートPC ASUS K53EもSSDに換装して「爆速」迄行きませんがSandy世代のi3にしてはサクサク動くPCになって喜んでいましたが、性能自体全然納得して使っているのですが、デザインがチョットダサくて持ち歩くのが恥ずかしいW(^^;

と言うのもありますが、一番のネックは「重い、デカすぎ」なのです。

そこで!外に持って行って使っても恥ずかしくなくて、軽くて薄くてそんでもってリーズナブルな中古PCは無い物か??探しましたが、やはりそんな都合の良い物は......ねぇ.. 先生!!有りました(^^;w

その名はチンコパット??(^^; ことレノボのChinkoPad(ThinkPadなw) X240何で?X250/X260辺りじゃダメなん?と思うかも知れませんが後者でも良いんですが、中古にしては高いから却下!X260とX240では流石に電力効率の点では明らかにSkyLakeのX260が上ですが「体感上」の速度を見ればエンコ等しない限り大差が無いだろう...と言う事と蓮世代のX240だと全体的に安い!と言う事が分かります。性能差の少ないX250と比較しても2万くらい平均相場が違います。i5 4300U or 4200U搭載機だとヤフオクのフリマモードで1.7万円〜(ジャンク品も含む)から買えるんだね...

そもそも安い理由がこのシリーズでは不評と言う所もありますね、私のX240で不評な点はタッチパッドのレスポンスが鈍い(使いにくいこと)のも有りますがペコペコ凹むというパコパコするのは頂けない(マウスを使用するので良いけど(^^)後はX240以降メモリが小型化の影響でX230迄はデュアルチャンネルだったのが1枚差しのシングルチャンネルになった事です。

不評だったそこも突いて、お安くGetするのです。

「ヤフオク」のフリマモードだと何か碌な物が出てこないので...ここは真っ向の対決!オークションモードでいざ決戦へ(^^;

やはり、FHDオプション付きとかi7 搭載機だと競争率が激しく私の中ではX240如きに幾ら豪華オプションでも3万以上絶対出したくない思いが有ったので、速攻で予算オーバーで「参りました」状態(^^;

やはり、蓮世代の古めのX240でもオプションが豪華だったり外観の良い物は幾ら不評とは言え競争率は激しいようです。

次々に私の中では「こんな金額出したくない」落札金額で落札されていきました。

だが、しかし...チャンスは突然訪れる物でウォッチリストにも登録してない終了1分前の目玉商品(私の欲しかったFHD&IPS液晶オプション搭載品!!)3万手前で入札したら?

うそーぉ \29,605(私の予算以内)で落札しちゃった!(^^;

「高いだろ??」と思うかも知れませんが...高くは無いのですそれが!!先ず液晶はFHD&IPSの同等の物に交換すると部品代だけで\8,500掛かります。

次にメモリ標準構成で4GBの所、何気に8GB搭載されていました!これってメモリ高値の現在は重要ですよね?余計なメモリを買う予算が削れましたね(^^;

あのメモリ暴落時代を経験した方は今更高値で態々古い規格のDDR3Lのメモリなんて買いたく有りませんよね??意外とDDR3Lの8GBは高いです。

次にストレージ、HDDよりもSSD搭載品...を狙うのも悪くないですが実はそこにも落とし穴があります容量が128GBと言う物が多いかと思いますがSSDには寿命が有り容量が小さい程寿命も短いという欠点もあります(HDDよりも短い場合も...)ので、使用頻度が高い法人向けの中古は注意した方が良いかと思います、それと私の経験では異音がし出して徐々に壊れるHDDと違ってSSDが壊れる時は「突然」ですNANDの寿命とは別にコントローラーが突然逝ってしまうケースも有りますのでSSDだけは信用の有る物をご自分で用意した方が安全です。

それに余ったHDDも外付けドライブでデータ保存用等に活用が出来ますので、HDDの方が逆に値段が安い分「お得」な場合も有ります。

X240(M.2スロットも付いてます)もそうなんですが2ドライブ搭載可能(システム+データ)な物はHDD自体データ用でそのまま活用も出来ます。 と言う事で落札したのは下の商品なのです。

レノボThinkPad X240(写真)



スペック

CPU Core i5 4300U 1.9GHz(TB 2.9GHz)

メモリ DDR3L 8GB(シングル チャネル)薄型化の為X240からはメモリスロットx1

HDD 500GB

モニタ FHD(1920x1080) IPS(液晶駆動方式TFT)

注:残念ながらパネルは残像(焼き付け現象)が残るタイプの物でしたorz..

OS Windows7 Pro SP1(64bit)(Win8.1ダウングレード権行使)

※SLIC認証方式ではありませんでした。







元法人向けのPCの中古くさいのでPro OS搭載これは有りがたいですね。 と言う事で、流石にIPS&FHDで懸念された文字の細かさはスケール100%では半端でなく31インチの4Kディスプレイよりも細かいようでチョット老眼気味の人は(^^;アハハハ orz..

キツいですよ〜スケーリングを125%ならアプリにもよりけりですが耐えられるレベルです。12.5インチだとドットピッチも31インチ4Kよりも小さいのでFHDも善し悪しがありそうです。(27〜28インチの4K並のドットピッチ)

画面が広々使えるとか文字がギザギザしていない等のメリットはありますが、視野角の狭さから来る目の疲れとは別に決して目には良くなさそう...WXGAでも良かったような気もします。(IPSのね)

視野角に付いてはTNと違ってやはり広くて良いですねぇ〜



































TN液晶は左右よりも上下の視野角の狭さが気になる所ですが前回のノートPC K53Eと並べて比較しても一目瞭然!上160度位の角度で覗き込むとIPSのX240の方は色変化も無く文字が読めますがTNのK53Eの方はTN特有の色反転とコントラストが低下して文字が読めない状況です。 X240の方は発色も地味ですが白っぽくなくて白飛び黒飛びもTNよかマシですが、XperiaやiPhoneから比べて何となく綺麗じゃ無い..(比較対象が間違ってますw) そして今回のX240に付いているパネルの出来がイマイチでハズレでした、先にも書いた残像(焼き付け現象)特に裏白のテキストエディタやブラウザを長時間表示していると裏黒や背景の暗い画像を表示した時にそのブラウザの枠とかが焼き付けの如く残って見えます(焼き付けは数分で消える)レノボのホームページでもこの現象は認めていて不具合とは言っていませんつまり、仕様らしいです。

LG製のパネルではこの現象は出ないそう....

尚、動画を表示する分には全く問題ありませんが、今度はIPS特有の反応速度の遅さはチョット気になる所はあります(IPSの特徴上省が無い)動画はTNかVAパネルが得意分野ですしね。

気が向いたらLG製に(見つかったら)交換しようかと....

ま、大きく気になる程では無いのでそのまま使っても問題ありません。

スペックと気がついた点は以上ですが、FHDですが価格なりかな?(^^;

物も、出品者さんもかなり迅速で同じ東北内でしたので、かんたん決済後速攻で次の日にはご到着、物も中古にしてはテカリは有る物の大変綺麗な物が来て梱包もしっかりしてますね。

※ヤフオクやメルカリ等では目玉商品をGET出来る反面今回のようにしっかりした対応の出品者では無く全部が全部良出品者とは限らないのでちゃんとしたネットショップや店舗と比べてある意味別のリスクも伴う場合が有るので全て自己責任と言う事は肝に免じてご利用下さい。「私は〜に詳しくないので」なんて言う文面で曖昧な表現が有る物は要注意なのです。

※私の場合こういう表現の物は入札は極力避けています、何か不具合が有った場合「ノークレーム、ノーリターン」という誓約を理解して入札したのですから、何も言えない状況になってしまいますのでご注意を!

ジャンクの場合特にクレームを入れるなんて「非常識にも程がある」と思います。

自作PCの様に自分で何とかする物ですからね。 オークションよりハドオフの値付け間違いの方が大変お得な事例もほかの地域では沢山有るようですが、地元も希には有るんですが最近ちゃんと勉強してハドオフらしい新品より高いんじゃ??(^^;な中古PCが並んでますw

その中でジャンクで希に「オッ!」な物と出会えるのでハドオフは止められないのですw

工房も以外とネットショップ比でも新品パーツですが目玉商品が希に有るので侮れないのです、その中に有る中古ショップのSofmapもお値打ちジャンクが希に有ったりします(^^;ただ、中古PCを購入するに当たり新品の相場もキチンと調べて購入しましょう!

スタイルなど無視すればKyaby/Sandy世代のi5〜i7(デュアルコア)搭載品だとみかか-Xとかで旧世代の中古に迫る安値で売っている物も見かけるので良くチェックした方がいいですよ! 一番大切なのは「計画的な購入を」なのです!スーパーの閉店近くの特価品のごとく..あれもこれも安いから買っていると「ジャンク買いの金失い」に陥って結局放置→陳腐化..そのお金が有ったら.新品も買えたり、新しいPCを組めてしまう値段になってしまったり、私みたいになっちゃいますw(^^; 後で何に使うんだよ?と言うのは一番良くない事かと思います。 オークションで処分しても二束三文w

お約束、SSD化&Windows10にアップグレード

先ずは何が無くともSSDなのです、HDDじゃあ私は満足するわけが有りません!(^^;

SSDの取り付けは2.5inc HDDと入れ替えるだけです。

X240は裏蓋を外さないとストレージやメモリにアクセス出来ませんので裏蓋を頑張って外しましょう。

外し方もコツが有るようで、こじ開ける治具等も有りますが、私の場合食パンの口縛りに使っているプラスチックのアレ!アレで十分w X240に関しては至る所で裏蓋外しに苦戦しているみたいですが、何故か私のはいとも簡単に外れてしまいました??きっと企業で使用していたと言うことなので、何度も裏蓋開けているのでしょう? だがしかし.....GJなのですw 私が弄りやすくなるんだったら良いのです(^^;

パカッ!!とな 内部構成はこんなの













































何と、バッテリーが内部にも搭載されていました、3セル+3セルで今でも4時間くらい持ちます中古ノートにしては中々の当たり品のように思います。中古/ジャンクではバッテリーが死ぬ間際の物も珍しく有りません。 昔はセルだけ交換している人もいましたがX240きは特殊っぽいので死んだら純正か互換品に交換になりますね。 もう一つの注目点はM..2スロットが有りますPCI-Eには対応していないと言うことなのでSATA3.0対応になります。 ここは後で2ドライブ化位はやってみたいですね。 CPUはNUCと同じくU"が付くのでFCBGAタイプで基盤直づけになるので残念ながら交換できません(i5だから交換する必要も無い)なので中古を買う場合CPUも悲惨な性能のセロリン何て買わないようにした方が宜しいかと...U"ですからw(^^;(Celeron搭載NUCで性能の低さを痛感してます)低電力タイプの場合最低i3位で無いとキツいかもしれません。 N3000セロリン搭載のBeeBOXを所持してますが、「DTMの親機」にしよう!と思ったら...USB DACを使用してハイレゾ音源は愚か、MP3でさえも再生時の音飛びが酷くて使えませんでした。 WebブラウズもEgeだとレスポンスが悪すぎて嫌気がさしてきます(^^;; 今はUbuntuか無線LANルーターのサブとしてしか使用してません。 X240以降は軽量化と薄型化の影響でX230以前から比べて弄りにくくメモリ周り等は劣化(シングルタスク)した感が拒めません。 X240は新世代Xシリーズと旧世代Xシリーズの架け橋的存在で何につけても中途半端、小型化の為には何でもあり的な内部構造に見えますねぇ..M.2もPCI_e接続未対応だし、分解して気がついたのですが実は...スピーカーの取り付け位置が左右対称では無い(一応ステレオスピーカーですが)斜めに付いているのは変な設計..と言わざる得ません。 いじり倒すなら古めのX220かX230の方が面白いかもしれません...... 逆に小型軽量路線も完成形に近いX280でも待った方良いのかもしれませんね。(重量も1kgを割るそうです) SSD換装

今回は一寸NUC6i5SYHのデータドライブで使っていたMX100(512GB)を拝借してX240に搭載しようと思います。

このMX100も色々PCを渡り歩いた割には使用頻度も低いので暫くはX240で使用していけるでしょう、512GBと容量も有り元々付いていたHDDと同容量なのでSSDだから..と何も考える必要は有りません。SSD安値の頃購入した物ですがMLCなので一寸安心。 何故か他のSSDと違いラベルが逆向きなのが気になりますが気にしないことにします。

この手のモバイルPCはHDDはアルミテープが貼られています多分放熱が目的だと思いますが、SSDに換装する場合も同じくSSDに貼り付けて置いた方が良いでしょう。 まあ、元々2.5inc SATA SSDの場合M.2と違い発熱は少ないので、無くとも支障ないかもしれませんが念のために...(^^;

X240のSATAコネクタは特殊形状で壊すと入手するのが大変そうなので壊さないように、無理な力をかけると直ぐ割れそうな悪寒! 抜け難いから、と言ってペンチで引っ張らないようにしてください、簡単に折れます。

Windows10Pro をインストール 元々はWin8.1ProをWin7Proにダウングレード権を行使した物ですが、逆にWin10Proにアップグレードしてみましょう!前回の様にWin8.1のプロダクトキーなら行けるはず。

ん?コアシールが無いな??

KeyFindでプロダクトキーを確認してそれでWin10にしてみます。 調べてみると、BIOSにはSLIC2.1が埋め込まれていてもしも元々のWin7がSLIC認証方式だとアップグレード期間だと認証されていたようですが今だと?SLICだと認証されるかわからないなぁ。「ウーン」 取って置きのWin8\1200のプロダクトキーを使うのもアレだし... 何時ものようにMSのホームページからアップデートツールをダウソして最新版のWin10をインストールするツールをダウンロードしてUSBメディアからインストールします。 ダウンロード先↓ https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10

プロダクトキーを入力しないでWin10ProをクリーンインストールしてからKeyFindで確認したプロダクトキーを入力しようと思ったら?既に認証済みになっちゃいましたね?? プロダクトキーを入力しないでWin10ProをクリーンインストールしてからKeyFindで確認したプロダクトキーを入力しようと思ったら?既に認証済みになっちゃいましたね??



どうも1度はWin10にアップグレード歴が有るみたいですね(ありがたや〜(^^;;)、標準のWin8.1からダウングレード権行使でWin7Proがインストールされていた感じです。 好きなOS使えるのかな(^^;?しかし、Win10になれている今としてはWin7に戻ることもありませんし況してやWin8.1何て絶対使うことは無いでしょう(^^; ドライバー等も一応レノボのHPからダウンロードして当てておきましたX240は正式にもWin10に対応している模様、ドライバーも全てBADマークも無く当たっているようでマルチタッチ対応のタッチパッドも懸念されていた電源管理についても正常に機能しています、何の違和感も無くWin10が使用できていますね。

ベンチマーク 先ずは起動時間を比較していきましょう!



HDD 先ずは元のWindows7にHDDの構成で起動してみましたが...... 異常に遅いような気がします? 1分50秒

コレは時間の無駄!私的には早急にSSDに換装したくてウズウズしてしまいますね(^^;







SSD やはり劇的起動時間の方が改善されましたね! 21秒... Win10効果もありますがSSD恐るべし!? この位ならスタンバイを多用すること無く気兼ねなく電源をOFF出来るレベルです。 ノートPCだと実はスタンバイ中でもしれぇぇと、バッテリーを消費しています。 いざ使おう!「バッテリーがぁぁぁ」なんて事も無くなることと期待。 体感速度も言うまでも無く確実にUPしていて前回のジャンクPC K53Eよりも2世代後、しかもキャッシュ多めのi5なので低電力版とは言えSSDの足を引っ張っているという感じもしませんね。 Windows エクスペリエンス(WinScore)









































































この通り、CPUとストレージ周りについては2コアなナンチャッテi5(^^;にしては大変高いスコアをマークしてやはり2世代なi3とは大差をつけています。 でも何故か???過去の泣く子も黙る蓮世代最強な4790K(4GHz)よりもスコアが良いのは何故でしょう?(^^; それに引き替えグラフィクスはorz...な結果ですがHD4400ではこんな物です、悪い原因は実はWXGAでは無くFHDだから....そういうのも有ります。 流石に、4K動画はキツいですがFHD位の動画だったら編集もストレスは少ないのでは無いかと、因みにPHOTO Shop(CS6)に関しては動作に関しては合格点!快適に使えます。(RAW現像はやや遅い) CrystalDiskMark





































私が重視するお決まりのDiskMarkではシーケンシャルリードは読み書きともに500MB/sを超える大変良好な結果が得られました!コレも何故か???シーケンシャルリードに関してはZ97のママンよりも良い値が出ていますね、但し、ランダムアクセスに関しては....随分ショボいような気もしますが??CPUの処理能力の差が出ているのかもしれませんね。 最後に4Kに対応しているようなのでDPポートでEV3237(4Kモニタ)に繋いでみましたが...一応4K出力間可能でした..しかし、30Hz迄です原因は知りませんが多分メモリがシングルチャンネルだからなのか?HD4400の仕様なのかはわかりません。 ※因みに4770K(HD4600)以降はDPからはオンボでも4K 60Hz出力可能です 使用感は、30Hzなのでマウスのカーソルの動きがぎこちなく感じてお世辞にも快適とは言えません、良いとこ外部モニタはWQXGA迄にとどめた方が良いと思います(推奨はFHD or 1920x1200) と言うことで、X240をいろいろ使ってみましたが、動作速度に関しては現行PCと比較しても違和感なく使えると言うことがわかりました。(そりゃ蓮世代ですからね(^^;) これからモバイル環境でスマホの補完役として、QuaTABに変わって活躍していただきます(^^; も一つ、X240の不満点はキーボードです昔のThinkPadよりもキータッチが悪くなったような気がしますょ。 あと、直ぐキーに印刷されている文字が禿げるのはいただけません。 キーボードもバックライト付きの物の方がキータッチは良いという話を聞きますので、後から交換しようかと思います。