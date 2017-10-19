【第10回萩の台公園小学生クロスカントリー駅伝大会結果】

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【第10回萩の台公園】 (大会結果)
小学生クロスカントリー
駅伝大会 & ロードレース
平成２９年10月15(日)
萩の台クロスカントリー
リレー大会コースにて
【 駅伝大会結果 】9位/13チーム ３９分４2秒
女子1区 渡邊由衣 7位 6分47 1.6km
男子2区 種子田涼摩 5位 5分53 1.5km
女子3区 黒木アースリー 6位 6分49 1.5km
男子4区 岩下海颯 7位 6分23 1.5km
女子5区 森田莉子 9位 7分23 1.5km
男子6区 豊島翔人 9位 6分27 1.5km
女子3区 黒木アースリー 6位 6分49 1.5km
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