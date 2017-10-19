うづらaiクラブの活動日記

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【第10回萩の台公園小学生クロスカントリー駅伝大会結果】



【第10回萩の台公園】  (結果)



小学生クロスカントリー


伝大会 & ロードレース




　

平成２９年1015()


萩の台クロスカントリー


リレー大会コースにて


イメージ 1





【 駅伝大会結果 】9位/13チーム　３９分４2秒　


女子1区　渡邊由衣　　7位　647　1.6km


男子2区　種子田涼摩　5位　553　1.5km


女子3区　黒木アースリー  6   649　1.5km


男子4区　岩下海颯　　7位　623　1.5km


女子5区　森田莉子　　9位　723　1.5km


男子6区　豊島翔人　　9位　627　1.5km

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