【HK11S/2017/195】◎ダウンタウンなう【本音でハシゴ酒】◎きらきらアフロTM◎本能Ｚ【今田東野がブルゾンちえみwithBいじる/一流芸人を発掘する天才登場】◎ゴッドタン▽秋山無双◎

◎ダウンタウンなう【本音でハシゴ酒】◎

女性芸能人の自宅公開!ユッキーナ&鈴木亜美&夏菜がハシゴ酒に出演後、トークで出た疑惑やその後を自ら撮影!吉岡里帆&渡辺直美&大地真央&和田アキ子ほか

2015年春にスタートした『ダウンタウンなう』。 番組メーン企画「本音でハシゴ酒」は、毎回、渦中の有名人や大物芸能人が出演して、お酒を飲みながら視聴者が気になっている“あの騒動"の裏側や真相を本音で語り、その内容がスポーツ紙やネットを騒がせます!酒が入ると人間はうわべや建前ではなくホンネを語りたくなるもの。「本音でハシゴ酒」はテレビではあまり聞くことのできない、芸能人の本音トークが次から次へと出てくるのが魅力。ダウンタウンを前にした、渦中の芸能人や有名人による、ほろ酔い?ガチ酔い?の本音トークにぜひご期待いただきたい!

出演者 MC ダウンタウン(浜田雅功 松本人志)

「本音でハシゴ酒」お店案内人 坂上忍



◎きらきらアフロTM◎

笑福亭鶴瓶と松嶋尚美が繰り広げるノンストップ!ジェットコースタートークバラエティ。

鶴瓶と松嶋尚美が打合せなし、台本なしで繰り広げるぶっ飛びトークバラエティ。想定外の展開は、毎回見る人の期待を裏切らない。

出演者 笑福亭鶴瓶、松嶋尚美

◎本能Z【今田東野がブルゾンちえみwithBいじる/一流芸人を発掘する天才登場】◎

ブルゾンちえみ with Bはポンコツだった!?イケメン2人組ブリリアンVS今田東野/一流芸人を発掘する天才!バッファロー吾郎が登場&イチオシ後輩を紹介/新感覚ものまね

売れる前の「ケンコバ」や「友近」など数々の一流芸人に誰よりも早く目をつけ、『お笑い界のプロデューサー』『この2人が注目した芸人は売れる』とも言われているバッファロー吾郎。イチオシ後輩としてガリットチュウ&伊藤修子を紹介します。 ▼ブルゾンちえみ with B ⇒ポンコツwith Bに今田東野が襲いかかる ⇒他のテレビでは中々できないネタ ⇒ちえみ“R−1涙の原因は宮迫”▼バッファロー吾郎 ⇒伝説ユニット吉本印天然素材ウラ話 ⇒DIY芸人竹若“家を作った” ▼新感覚ものまね芸人 ガリットチュウ ⇒爆笑!見た目ものまね ⇒お笑い界屈指のポンコツ!熊谷 ▼謎の女優 伊藤修子⇒大喜利の能力は一流芸人レベル ⇒闇を抱えてそうな雰囲気・・・

この番組のMC陣は、それぞれが全国ネットの番組でMCをしているバラエティの重鎮。この人たちに揉まれれば活躍の場が広がると思っている芸能人たくさんいる。 そこで、お笑い芸人やモデルなどの芸能人に自分の可愛がっているイチオシの後輩を連れてきてもらい、後輩にはMCにハマるべく自分の持っているありったけのトークスキルを振り搾ってもらう。

芸能人が連れてくる後輩は“将来ブレイクしそうな原石”や“面白いのにその面白さが知れ渡っていない芸人”など様々。『こんなオモロイ奴がいたのか!』という刺激をお届けする!!

主な出演者 出演 今田耕司 東野幸治 雨上がり決死隊(宮迫博之・蛍原徹) 天木じゅん

大注目芸人 ブルゾンちえみ with B

先輩ゲスト バッファロー吾郎

後輩ゲスト ガリットチュウ 伊藤修子 ほか

この番組は2017年4月12日に東海地方で放送されたものです。



◎ゴッドタン ▽秋山無双 ノリ悪美女に(秘)ムチャ◎

悪ふざけの最高峰「ゴッドタン」。その時面白いと思った企画をやり続ける「お笑い番組」です。芸人の本気の悪ふざけは、一見の価値あり!

出演者 MC おぎやはぎ、劇団ひとり



