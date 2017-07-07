講演会ー宮崎正弘『世界情勢、これからの読み方』

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★中国新聞趣聞〜チャイナ・ゴシップス＝香港返還20年、民主化要求デモはなぜ衰退したかーデモ隊と一緒に歩きながら、日本にできることを考えた＝福島 香織
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/opinion/15/218009/070300108/?n_cid=nbpnbo_mlpum
★中国企業手掛けたケニアの橋、完成前に崩落 総工費１４億円
https://www.cnn.co.jp/world/35103726.html?tag=nl
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★韓国経済に薄日も、楽観視できない「5大リスク」の中身―向山英彦・日本総合研究所上席主任研究員に聞く
2010年代に入って急減速した韓国経済は、再び勢いを取り戻すのか。新政権の政策や復活へのリスク要因を徹底検証する
2010年代に入って急減速した韓国経済に、足もとで薄日が差し始めた。かつて「最強」と呼ばれた韓国は再び勢いを取り戻すのか。韓国と日本は経済的なつながりが深く、難しい政治問題も抱えているため、かの国の動向は気になるところだ。新政権の政策や復活へのリスク要因について、韓国経済に詳しい向山英彦・日本総合研究所上席主任研究員に聞いた。
http://diamond.jp/articles/-/133937?utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=doleditor
★米韓が首脳会談で対立、文大統領の「本性」見えたー武藤正敏：元・在韓国特命全権大使
http://diamond.jp/articles/-/134146?utm_source=daily&utm_medium=email&utm_campaign=doleditor
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★キューバで国営ラブホチェーン復活、「愛の選択肢を多様化」
http://jp.reuters.com/article/havana-idJPKBN19P0TB?feedType=RSS&feedName=oddlyEnoughNews&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Weekday%20Newsletter%20%282017%29%202017-07-05&utm_term=JP%20Daily%20Mail
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★海外旅行保険、テロや暴動でも大丈夫？
近年、世界各地で多発するテロや暴動が海外旅行保険の対象になるのか気になる人も多いでしょう。戦争やテロ、暴動、内乱などは海外旅行保険の対象になる場合とならない場合があります。
https://allabout.co.jp/gm/gc/8663/
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★PKO、注目は危険な時だけ？ 自衛隊・国連の元幹部がガチンコ議論
http://withnews.jp/article/f0170705001qq000000000000000W06k10301qq000015506A
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★宮崎正弘『世界情勢、これからの読み方』
http://www.kokuchpro.com/event/a60565b0b50610a6dc6df92bc49678c7/
【日 時】 ７月１５日（土） １４時〜１６時３０分（開場：１３時４０分）
【会 場】 文京シビック４階ホール（文京シビックセンター内）
東京都文京区春日1-16-21 03-3812-7111
丸の内線・南北線「後楽園駅」。都営三田線・大江戸線「春日駅」徒歩1分
講師 作家・評論家 宮崎正弘先生
演題 『世界情勢、これからの読み方』
【参加費】 事前申込：１５００円、当日申込：２０００円
事前申込の学生：５００円、高校生以下無料
【懇親会】 17時〜19時頃 参加費：事前申込３５００円、当日申込４０００円
【申込先】 7月14日23時迄にメール又はＦＡＸにて（当日受付も可）（懇親会は7月13日 23時迄。当日は混雑が予想される為 事前申込の無い方の入場は講演10分前とさせて頂きます）
【主 催】 千田会 https://www.facebook.com/masahiro.senda.50
https://twitter.com/Masahiro_Senda
FAX 0866-92-3551 E-mail：morale_meeting@yahoo.co.jp
http://www.kokuchpro.com/event/a60565b0b50610a6dc6df92bc49678c7/
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