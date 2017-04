《人殺しの前に、拉致被害者を返せ!金正男氏殺害事件、体内に致死量上回るVX吸収か》



【2月27日月曜日】

北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)党委員長の兄・金正男(キム・ジョンナム)氏がマレーシアで殺害された事件で2月26日、マレーシアの保健相が会見を開き、体内に致死量を大きく上回るVXが吸収されたとみられることを明らかにしました。

この事件をめぐっては、金正男氏の遺体から猛毒のVXが検出されたことが分かっています。

マレーシアのスブラマニアム保健相は26日の会見で次のように述べ、司法解剖の結果から体内に致死量を大きく上回るVXが吸収されたとみられることを明らかにしました。



「人を死に至らしめるには10ミリもあれば十分ですが、今回はそれ以上の量が吸収されたと推定します」

(スブラマニアム保健相)



また保健相は、



「成分はかなりのスピードで心臓や肺など全身に影響し、数分以内で症状が現れはじめた」

「その後、診療所で意識を失った」



と説明しました。



さらに、金正男氏が救急搬送中に死亡したのは、襲撃を受けてから15分から20分後だったとも述べました。

死亡した正確な時間が分かったのはこれが初めてです。



■政府拉致問題HP

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁HP

http://www.npa.go.jp/

■富山県警HP

http://police.pref.toyama.jp/

■救う会全国協議会HP

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会HP

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会HP

http://hrnk.trycomp.net/

■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015

■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ

http://blog.goo.ne.jp/aeran2000

■脱北者トーク番組動画

https://www.youtube.com/watch?v=KJZWxe9P-L8&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画[前編](日本語訳付き)

https://www.youtube.com/watch?v=zCPxzwHK8fQ&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画[後編](日本語訳付き)

https://www.youtube.com/watch?v=bq4sYy6d6EA&feature=youtu.be







《特定失踪者・屋木しのぶさんについて》

◆氏名:屋木 しのぶ

(やぎしのぶ)

(Shinobu Yagi)

◆失踪年月日:昭和43(1968)年1月中旬

◆生年月日:昭和23(1948)年1月27日

◆性別:女性

◆当時の年齢:19歳

◆当時の住所:富山県下新川郡入善町道古

◆当時の身分:美容師。インターンとして入善町の美容院に勤務

◆身長:158cm

◆特徴:

1)右利き

2)中肉だが骨太でがっしりした感じにもみえる

3)目がくっきりした二重でかわいい顔立ち

4)編み物、裁縫をするなど手先が器用

5)本を読むのが好き

◆失踪場所:富山県下新川郡入善町の母の実家を出てから



【失踪状況】

失踪当日、働いていた美容院から休みをもらい、母の実家である入善町新屋の叔母の家に行き、双子の赤ちゃんの帽子と靴下を編んでいた。

それができ上がって夕方6時半頃、新屋のバス停に向かった。大雪で叔母が家からバス停へ向かう姿を見送ったのが最後。

その後一切連絡なし。

お金や荷物は持たず、運転免許証も置いたまま。

昭和40年ごろ、いとこの嫁に編み物を習っていた若い女の子がトラックに引き上げられそうになったことがあった。

平成16年9月30日、富山県警に告発状提出。



《特定失踪者・中島慶子さんについて》

◆氏名:中島 慶子

(なかじまけいこ)

(Keiko Nakajima)

◆失踪年月日:昭和39(1964)年1月26日

◆生年月日:昭和18(1943)年2月21日

◆性別:女性

◆当時の年齢:21歳

◆当時の住所:富山県高岡市

◆当時の身分:電力会社勤務

◆身長:150cm

◆失踪場所:富山県高岡市の自宅を出て



【失踪状況】

同日自宅から友人のところに行くと言って出かけたまま失踪。

婚約しており、あとは式の段取りを決めるという時期の失踪だった。

当時のことを知る母親が亡くなっており詳細は不明。

日記には次のように記載されている。

「あの日のことを何度思い出してみたことか…洋服ダンスの鏡の前で出かける前に髪と顔を直していた後ろ姿、黄色のセーターにグレイのスカート、それにオーバーだった(中略)。帰ってこないとは夢にも思わなかった。ただ、“友達のところに行く”と言っていたことははっきり覚えている。お金も少々、着替えの服も下着も持っていかず、どう考えても計画的だったとは思えない」



《特定失踪者・水島慎一さんについて》

◆氏名:水島 慎一

(みずしましんいち)

(Shin-ichi Mizushima)

◆失踪年月日:昭和43(1968)年2月9日

◆生年月日:昭和24(1949)年4月24日

◆性別:男

◆当時の年齢:18歳

◆当時の住所:富山県下新川郡朝日町宮崎

◆当時の身分:高校3年生

◆身長:165cm

◆体重:75kg

◆特徴:

1)右利き

2)がっちりした体格

3)野球部キャプテンで腕力には自信があった

◆失踪場所:富山県新川郡朝日町宮崎海岸



【失踪状況】

学期末試験最終日の昼頃帰宅し、「バットの素振りをしてくる」と言って自宅から歩いて5分の海岸に出かけたまま行方不明。

高校卒業後、家業の関連の海産物会社に就職も決まっていた。

夕方5時を過ぎても戻らないので父と姉が海岸に行ってみると、波打ち際にバットが転がっていた。

その日は海はベタ凪。水島さんは遠泳の名手で、溺れた可能性はない。

平成16年1月29日、富山県警に告発状提出。



《特定失踪者・荒谷敏生さんについて》

◆氏名:荒谷 敏生

(あらたにとしお)

(Toshio Aratani)

◆失踪年月日:昭和49(1974)年5月13日

◆生年月日:昭和23(1948)年10月25日

◆性別:男

◆当時の年齢:25歳

◆当時の住所:富山県射水市庄川本町

◆当時の身分:無職。前職は建設会社などに勤務。

◆身長:160cm

◆特徴:

1)右利き

2)痩せ型

3)かなり強度の近視

4)盲腸の手術痕あり

◆失踪場所:富山県新湊市か?



【失踪状況】

新湊市の自宅を出たあと失踪。

身の回りのものはそのまま残っている。

お金を持たず、渡航者リストにもない。

戸籍を動かした形跡ない。

当時パスポート取得してない。

14年後に女性から「荒谷敏生さんいらっしゃいますか」と電話がある。



《特定失踪者・山田建治さんについて》

◆氏名:山田 建治

(やまだけんじ)

(Kenji Yamada)

◆失踪年月日:昭和54(1979)年12月18日

◆生年月日:昭和24(1949)年1月22日

◆性別:男

◆当時の年齢:30歳

◆当時の住所:富山県西砺波郡福岡町(現・富山県高岡市福岡町荒屋敷)

◆当時の身分:会社員

◆身長:150cm〜155cm

◆血液型:O型

◆特徴:

1)右利き

2)中肉中背

3)運動が好き

4)英会話が少しできる

◆失踪場所:富山県高岡市



【失踪状況】

ドラム缶工場勤務。

車(三菱製ジープ)で出勤途中で失踪。

1週間後高岡市の越中国分駅の海側に車がキーをさしたまま放置されているのが見つかる。

車内に運転免許証、財布、空の弁当箱が残されていた。

平成16年9月30日、富山県警に告発状提出。



《特定失踪者・城鳥正義さんについて》

◆氏名:城鳥 正義

(しろとりまさよし)

(Masayoshi Shirotori)

◆失踪年月日:昭和55(1980)年1月26日

◆生年月日:大正15(1926)年10月26日

◆性別:男

◆当時の年齢:53歳

◆当時の身分:大型貨物船1級機関士

◆身長:172cm

◆体重:60kg

◆特徴:盲腸の手術痕あり

◆失踪場所:富山県伏木町



【失踪状況】

富山県伏木町に船が停泊中、船員と食堂に飲みに出かけたが、その後「先に船に戻る」と言い、停泊している漁港まで食堂の店員に送られたが、その後行方不明。

失踪前は毎日家族に連絡があった。



《特定失踪者・谷ヶ崎清一さんについて》

◆氏名:谷ケ崎 清一

(たにがさきせいいち)

(Sei-ichi Tanigasaki)

◆失踪年月日:昭和59(1984)年7月9日

◆生年月日:昭和37(1962)年1月26日

◆性別:男

◆当時の年齢:22歳

◆当時の住所:富山県射水市二の丸町

◆当時の身分:内装店店員

◆身長:168cm

◆体重:58kgくらい

◆血液型:A型

◆右利き

◆失踪場所:富山県新湊市



【失踪状況】

失踪当日午後8時頃、加越能鉄道高岡軌道線(現在の万葉線)東新湊駅近くの自宅から近所の風呂屋に行くと小銭、風呂バケツを持って自動車(トヨタ製ブルーのスターレット)で出たまま失踪。

翌日風呂屋に本人が来たかを聞きに行ったが来なかったと言われ、近くに住んでいる友人等に聞いたが来た形跡はなかった。

車は現在も見つかっていない。



◆昭和53(1978)年6月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者:田中 実さん(Minoru Tanaka)

(拉致被害時28歳)

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫HP

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.







【SEA OF MERCY】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. 《人殺しの前に、拉致被害者を返せ!金正男氏殺害事件、体内に致死量上回るVX吸収か》【2月27日月曜日】北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)党委員長の兄・金正男(キム・ジョンナム)氏がマレーシアで殺害された事件で2月26日、マレーシアの保健相が会見を開き、体内に致死量を大きく上回るVXが吸収されたとみられることを明らかにしました。この事件をめぐっては、金正男氏の遺体から猛毒のVXが検出されたことが分かっています。マレーシアのスブラマニアム保健相は26日の会見で次のように述べ、司法解剖の結果から体内に致死量を大きく上回るVXが吸収されたとみられることを明らかにしました。「人を死に至らしめるには10ミリもあれば十分ですが、今回はそれ以上の量が吸収されたと推定します」(スブラマニアム保健相)また保健相は、「成分はかなりのスピードで心臓や肺など全身に影響し、数分以内で症状が現れはじめた」「その後、診療所で意識を失った」と説明しました。さらに、金正男氏が救急搬送中に死亡したのは、襲撃を受けてから15分から20分後だったとも述べました。死亡した正確な時間が分かったのはこれが初めてです。■政府拉致問題HP■警察庁HP■富山県警HP■救う会全国協議会HP■特定失踪者問題調査会HP■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会HP■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ■脱北者トーク番組動画■脱北者・金柱聖さんの動画[前編](日本語訳付き)■脱北者・金柱聖さんの動画[後編](日本語訳付き)《特定失踪者・屋木しのぶさんについて》◆氏名:屋木 しのぶ(やぎしのぶ)(Shinobu Yagi)◆失踪年月日:昭和43(1968)年1月中旬◆生年月日:昭和23(1948)年1月27日◆性別:女性◆当時の年齢:19歳◆当時の住所:富山県下新川郡入善町道古◆当時の身分:美容師。インターンとして入善町の美容院に勤務◆身長:158cm◆特徴:1)右利き2)中肉だが骨太でがっしりした感じにもみえる3)目がくっきりした二重でかわいい顔立ち4)編み物、裁縫をするなど手先が器用5)本を読むのが好き◆失踪場所:富山県下新川郡入善町の母の実家を出てから【失踪状況】失踪当日、働いていた美容院から休みをもらい、母の実家である入善町新屋の叔母の家に行き、双子の赤ちゃんの帽子と靴下を編んでいた。それができ上がって夕方6時半頃、新屋のバス停に向かった。大雪で叔母が家からバス停へ向かう姿を見送ったのが最後。その後一切連絡なし。お金や荷物は持たず、運転免許証も置いたまま。昭和40年ごろ、いとこの嫁に編み物を習っていた若い女の子がトラックに引き上げられそうになったことがあった。平成16年9月30日、富山県警に告発状提出。《特定失踪者・中島慶子さんについて》◆氏名:中島 慶子(なかじまけいこ)(Keiko Nakajima)◆失踪年月日:昭和39(1964)年1月26日◆生年月日:昭和18(1943)年2月21日◆性別:女性◆当時の年齢:21歳◆当時の住所:富山県高岡市◆当時の身分:電力会社勤務◆身長:150cm◆失踪場所:富山県高岡市の自宅を出て【失踪状況】同日自宅から友人のところに行くと言って出かけたまま失踪。婚約しており、あとは式の段取りを決めるという時期の失踪だった。当時のことを知る母親が亡くなっており詳細は不明。日記には次のように記載されている。「あの日のことを何度思い出してみたことか…洋服ダンスの鏡の前で出かける前に髪と顔を直していた後ろ姿、黄色のセーターにグレイのスカート、それにオーバーだった(中略)。帰ってこないとは夢にも思わなかった。ただ、“友達のところに行く”と言っていたことははっきり覚えている。お金も少々、着替えの服も下着も持っていかず、どう考えても計画的だったとは思えない」《特定失踪者・水島慎一さんについて》◆氏名:水島 慎一(みずしましんいち)(Shin-ichi Mizushima)◆失踪年月日:昭和43(1968)年2月9日◆生年月日:昭和24(1949)年4月24日◆性別:男◆当時の年齢:18歳◆当時の住所:富山県下新川郡朝日町宮崎◆当時の身分:高校3年生◆身長:165cm◆体重:75kg◆特徴:1)右利き2)がっちりした体格3)野球部キャプテンで腕力には自信があった◆失踪場所:富山県新川郡朝日町宮崎海岸【失踪状況】学期末試験最終日の昼頃帰宅し、「バットの素振りをしてくる」と言って自宅から歩いて5分の海岸に出かけたまま行方不明。高校卒業後、家業の関連の海産物会社に就職も決まっていた。夕方5時を過ぎても戻らないので父と姉が海岸に行ってみると、波打ち際にバットが転がっていた。その日は海はベタ凪。水島さんは遠泳の名手で、溺れた可能性はない。平成16年1月29日、富山県警に告発状提出。《特定失踪者・荒谷敏生さんについて》◆氏名:荒谷 敏生(あらたにとしお)(Toshio Aratani)◆失踪年月日:昭和49(1974)年5月13日◆生年月日:昭和23(1948)年10月25日◆性別:男◆当時の年齢:25歳◆当時の住所:富山県射水市庄川本町◆当時の身分:無職。前職は建設会社などに勤務。◆身長:160cm◆特徴:1)右利き2)痩せ型3)かなり強度の近視4)盲腸の手術痕あり◆失踪場所:富山県新湊市か?【失踪状況】新湊市の自宅を出たあと失踪。身の回りのものはそのまま残っている。お金を持たず、渡航者リストにもない。戸籍を動かした形跡ない。当時パスポート取得してない。14年後に女性から「荒谷敏生さんいらっしゃいますか」と電話がある。《特定失踪者・山田建治さんについて》◆氏名:山田 建治(やまだけんじ)(Kenji Yamada)◆失踪年月日:昭和54(1979)年12月18日◆生年月日:昭和24(1949)年1月22日◆性別:男◆当時の年齢:30歳◆当時の住所:富山県西砺波郡福岡町(現・富山県高岡市福岡町荒屋敷)◆当時の身分:会社員◆身長:150cm〜155cm◆血液型:O型◆特徴:1)右利き2)中肉中背3)運動が好き4)英会話が少しできる◆失踪場所:富山県高岡市【失踪状況】ドラム缶工場勤務。車(三菱製ジープ)で出勤途中で失踪。1週間後高岡市の越中国分駅の海側に車がキーをさしたまま放置されているのが見つかる。車内に運転免許証、財布、空の弁当箱が残されていた。平成16年9月30日、富山県警に告発状提出。《特定失踪者・城鳥正義さんについて》◆氏名:城鳥 正義(しろとりまさよし)(Masayoshi Shirotori)◆失踪年月日:昭和55(1980)年1月26日◆生年月日:大正15(1926)年10月26日◆性別:男◆当時の年齢:53歳◆当時の身分:大型貨物船1級機関士◆身長:172cm◆体重:60kg◆特徴:盲腸の手術痕あり◆失踪場所:富山県伏木町【失踪状況】富山県伏木町に船が停泊中、船員と食堂に飲みに出かけたが、その後「先に船に戻る」と言い、停泊している漁港まで食堂の店員に送られたが、その後行方不明。失踪前は毎日家族に連絡があった。《特定失踪者・谷ヶ崎清一さんについて》◆氏名:谷ケ崎 清一(たにがさきせいいち)(Sei-ichi Tanigasaki)◆失踪年月日:昭和59(1984)年7月9日◆生年月日:昭和37(1962)年1月26日◆性別:男◆当時の年齢:22歳◆当時の住所:富山県射水市二の丸町◆当時の身分:内装店店員◆身長:168cm◆体重:58kgくらい◆血液型:A型◆右利き◆失踪場所:富山県新湊市【失踪状況】失踪当日午後8時頃、加越能鉄道高岡軌道線(現在の万葉線)東新湊駅近くの自宅から近所の風呂屋に行くと小銭、風呂バケツを持って自動車(トヨタ製ブルーのスターレット)で出たまま失踪。翌日風呂屋に本人が来たかを聞きに行ったが来なかったと言われ、近くに住んでいる友人等に聞いたが来た形跡はなかった。車は現在も見つかっていない。◆昭和53(1978)年6月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者:田中 実さん(Minoru Tanaka)(拉致被害時28歳)※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警HP■救う会兵庫HP■救う会兵庫facebook[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)Disappeared after departing Japan for Europe.The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.【SEA OF MERCY】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.