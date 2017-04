《人殺しの前に、拉致被害者を返せ!金正男氏“殺害”で裁判手続き、殺意の有無が争点》



【4月13日木曜日】

北朝鮮の金正男(キム・ジョンナム)氏を殺害した罪で起訴された2人の女の裁判を開始するための手続きが、マレーシアの裁判所で行われました。有罪イコール死刑判決となるこの裁判、殺意の有無が争点です。

マレーシアから報告です。



今回のような重大事件は高等裁判所で審理されるため、4月13日はその手続きが行われ、実行犯として起訴された2人の被告も出廷しました。

私(JNN記者)も法廷で取材できましたが、インドネシア国籍のシティ・アイシャ被告は終始うつむき加減で、時折、涙をぬぐうような仕草も見せていました。

一方、ベトナム国籍のドアン・ティ・フオン被告は少しふっくらした印象で、やや落ち着かない様子でしたが、隣にいるアイシャ被告を気遣うように、一言、二言、声をかけていました。

2人は2月13日、マレーシアのクアラルンプール国際空港で、金正男氏を前後から襲い、顔などに猛毒の神経剤VXを塗り付け、殺害した罪に問われていますが、2人の被告とも「いたずら動画の撮影だったと思っていた」と供述していて、裁判では殺意の有無が大きな争点となります。

マレーシアの刑法では「殺人を犯した者はすべて死刑とする」と定められていますが、主犯格とされる北朝鮮籍の4人の容疑者は逮捕されておらず、2人だけが裁かれるという状況で、マレーシア国内でも両被告に同情的な声が強くなっています。



《特定失踪者・加藤久美子さんについて》

◆氏名:加藤 久美子

(かとうくみこ)

(Kumiko Katou)

◆失踪年月日:昭和45(1970)年8月8日

◆生年月日:昭和23(1948)年1月1日

◆性別:女性

◆当時の年齢:22歳

◆当時の住所:福岡県北九州市八幡東区

◆当時の身分:事務員

◆身長:155cm

◆体重:47kg

◆特徴:首の後ろに水疱瘡の跡8mm

◆特技:電話交換扱い

◆失踪場所:福岡県北九州市八幡区自宅近くの電停



【失踪状況】

妹と一緒に家を出て徒歩10分くらい離れた旧西鉄路面電車の大倉電停で別れたのが最後。その後消息不明。

いつも通りの服装だったので、小倉にある会社へ向かったと思われる。

「週末に編み物の先生とお茶会に行くので着物を出しておいて」という話をしていた。

元北朝鮮工作員の安明進(アン・ミョンジン)氏が、「1989〜1990年、金正日政治軍事大学で横田めぐみさんらと一緒にいた女性に似ている」と証言。

平成16年1月29日、八幡東署に告発状提出。



《特定失踪者・三浦和彦さんについて》

◆氏名:三浦 和彦

(みうらかずひこ)

(Kazuhiko Miura)

◆失踪年月日:昭和49(1974)年1月12日

◆生年月日:昭和27(1952)年3月28日

◆性別:男

◆当時の年齢:21歳

◆当時の住所:福岡県糟屋郡篠栗町

◆当時の身分:福岡市博多区美野島の九州松下電器本社工場勤務

◆身長:156cm

◆特徴:身長は母親(156cmくらい)と同じかもう少し高いくらい

◆失踪場所:福岡県糸島郡志摩町芥屋海岸と推定



【失踪状況】

波多野幸子さんとともに失踪。

1月12日会社に出勤。

三浦さんは退社前に同僚に前原に行くと告げ、波多野さんの残業が終わるのを待ったと思われる。

12日から帰宅せず。

15日、福岡県糸島郡志摩町芥屋大門近くの海岸に車が放置されているのが見つかる。車内に三浦さんの免許証、コートが置かれたまま。

両人の靴が片方ずつ落ちていた。



《特定失踪者・波多野幸子さんについて》

◆氏名:波多野 幸子

(はたのさちこ)

(Sachiko Hatano)

◆失踪年月日:昭和49(1974)年1月12日

◆生年月日:昭和30(1955)年2月14日

◆性別:女性

◆当時の年齢:18歳

◆当時の身分:福岡市博多区美野島の九州松下電器本社工場勤務

◆身長:150cmくらい

◆失踪場所:福岡県糸島郡志摩町芥屋海岸と推定



【失踪状況】

三浦和彦さんとともに失踪。

1月12日会社にいつもどおり出勤。

12日から帰宅せず。

15日、福岡県糸島郡志摩町芥屋大門近くの海岸に車が放置されているのが見つかる。車内に三浦さんの免許証、コートが置かれたまま。

両人の靴が片方ずつ落ちていた。



《特定失踪者・和智 博さんについて》

◆氏名:和智 博

(わちひろし)

(Hiroshi Wachi)

◆失踪年月日:昭和52(1977)年

◆生年月日:昭和13(1938)年8月10日

◆性別:男

◆当時の年齢:39歳

◆当時の住所:福岡県福岡市

◆当時の身分:建設作業員

◆身長:158cmくらい

◆体重:55kgくらい

◆特徴:

1)盲腸炎の傷跡

2)犬歯(左上、プラチナ)

◆失踪場所:福岡市内



【失踪状況】

昭和41年〜44年まで4年間、広島市内に母と一緒に住んで工員として働いていた。

44年、母の死後福岡市に住んでいた姉のところを数回たずねていたが、姉も52年に死亡。最後に病院に姉を見舞った折に「遠くなるけどお金になるので行きたい」と言い置いてその後行方不明。

《特定失踪者・尾上民公乃さんについて》

◆氏名:尾上 民公乃

(おのうえみこの)

(Mikono Onoue)

◆失踪年月日:昭和62(1987)年6月6日

◆生年月日:昭和41(1966)年11月26日

◆性別:女性

◆当時の年齢:20歳

◆当時の住所:大阪府八尾市

◆当時の身分:スナックのアルバイト

◆身長:161cm

◆体重:49kg

◆失踪場所:大阪府大阪市南区(現・中央区)心斎橋



【失踪状況】

5日午後11時30分頃、大阪市北区内のスナックへ行った後、友人の車に同乗。

その友人は午前3時50分頃心斎橋の路上に停車、エンジンをかけたまま尾上さんを助手席に残し、近くのビルの飲食店にいる知人と連絡をとりに行った。

その友人が約30分後に戻ると車ごと消えていた。

尾上さんは免許を取得したばかりで運転歴殆どなし。

翌朝、福岡市博多港の沖浜町中央埠頭東側岸壁から乗っていた車が海中に落ちるところを釣り人が目撃。

ドアはいずれも閉まっていたが助手席の窓は開いていた。

遺体は発見されていない。

車内には友人のセカンドバックがあったが、なくなっていた。

北朝鮮にいるとの不確定情報がある。

《特定失踪者・東 修治さんについて》

◆氏名:東 修治

(あずましゅうじ)

(Shu-ji Azuma)

◆失踪年月日:昭和62(1987)年10月

◆生年月日:昭和38(1963)年1月24日

◆性別:男

◆当時の年齢:24歳

◆当時の住所:神奈川県内

◆当時の身分:会社員(病気で休業中)

◆身長:182cm

◆体重:75kg

◆足のサイズ:27.5cm

◆特徴:交通事故により、左手首からひじの間がくの字型に変形している

◆失踪場所:神奈川県横浜市のアパートから



【失踪状況】

昭和63年1月に不動産屋より家族に家賃滞納の連絡があり、家族がアパートを訪ねると突然出て行ったような状態だった。

お金、免許証はなく、車は置いたまま。免許証の切り替えはされていない。

昭和62年10月頃から胃病のため会社を休業中だった。

家族に送金を依頼する連絡があり送金している。

失踪後家族に無言電話があった。

《福岡県警公開特定失踪者・西崎和子さんについて》

◆氏名:西崎 和子

(にしざきかずこ)

(Kazuko Nishizaki)

◆当時の年齢:15歳(昭和37年当時)

◆当時の住所:福岡県北九州市門司区

◆当時の職業:中学生

◆身長:145cm

◆特徴:

1)中肉

2)丸顔

3)色白

4)おかっぱ頭



【失踪状況】

西崎和子さんは昭和37年10月27日、見知らぬ男が西崎和子さん宅を訪れ、家人の前から西崎和子さんを連れ出し、そのまま行方不明となっています。



《福岡県警公開特定失踪者・仲野健二さんについて》

◆氏名:仲野 健二

(なかのけんじ)

(Kenji Nakano)

◆当時の年齢:18歳(昭和43年当時)

◆当時の住所:福岡県直方市

◆当時の職業:大学生

◆身長:160cm

◆体重:55kg

◆特徴:

1)中肉中背

2)右手麻痺



【失踪状況】

仲野健二さんは身体障害者で、右手が麻痺する不自由な身体で大学に通っていましたが、昭和43年5月、自宅に「いつも迷惑をかけるので、名古屋へ働きに行く。きっと帰って来る」という内容の手紙を残して、その後、行方不明となっています。

《福岡県警公開特定失踪者・西田智一さんについて》

◆氏名:西田 智一

(にしだとしかず)

(Toshikazu Nishida)

◆当時の年齢:29歳(昭和61年当時)

◆当時の住所:福岡県福岡市東区

◆当時の職業:無職

◆身長:170cm

◆特徴:

1)右手小指湾曲

2)軽度の脳性麻痺

3)身体障害者3級

4)足を引きずる歩き方



【失踪状況】

西田智一さんは昭和61年2月1日、友人のところに行くと言って車で外出したまま行方不明となっています。



◆昭和53(1978)年6月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者:田中 実さん(Minoru Tanaka)

(拉致被害時28歳)

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.







【SEA OF MERCY】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. 《人殺しの前に、拉致被害者を返せ!金正男氏“殺害”で裁判手続き、殺意の有無が争点》【4月13日木曜日】北朝鮮の金正男(キム・ジョンナム)氏を殺害した罪で起訴された2人の女の裁判を開始するための手続きが、マレーシアの裁判所で行われました。有罪イコール死刑判決となるこの裁判、殺意の有無が争点です。マレーシアから報告です。今回のような重大事件は高等裁判所で審理されるため、4月13日はその手続きが行われ、実行犯として起訴された2人の被告も出廷しました。私(JNN記者)も法廷で取材できましたが、インドネシア国籍のシティ・アイシャ被告は終始うつむき加減で、時折、涙をぬぐうような仕草も見せていました。一方、ベトナム国籍のドアン・ティ・フオン被告は少しふっくらした印象で、やや落ち着かない様子でしたが、隣にいるアイシャ被告を気遣うように、一言、二言、声をかけていました。2人は2月13日、マレーシアのクアラルンプール国際空港で、金正男氏を前後から襲い、顔などに猛毒の神経剤VXを塗り付け、殺害した罪に問われていますが、2人の被告とも「いたずら動画の撮影だったと思っていた」と供述していて、裁判では殺意の有無が大きな争点となります。マレーシアの刑法では「殺人を犯した者はすべて死刑とする」と定められていますが、主犯格とされる北朝鮮籍の4人の容疑者は逮捕されておらず、2人だけが裁かれるという状況で、マレーシア国内でも両被告に同情的な声が強くなっています。■政府拉致問題HP■警察庁HP■福岡県警HP■救う会福岡HP■救う会福岡facebook■博多ブルーリボンの会ブログ■救う会全国協議会HP■特定失踪者問題調査会HP■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会HP■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ■脱北者トーク番組動画■脱北者・金柱聖さんの動画[前編](日本語訳付き)■脱北者・金柱聖さんの動画[後編](日本語訳付き)《特定失踪者・加藤久美子さんについて》◆氏名:加藤 久美子(かとうくみこ)(Kumiko Katou)◆失踪年月日:昭和45(1970)年8月8日◆生年月日:昭和23(1948)年1月1日◆性別:女性◆当時の年齢:22歳◆当時の住所:福岡県北九州市八幡東区◆当時の身分:事務員◆身長:155cm◆体重:47kg◆特徴:首の後ろに水疱瘡の跡8mm◆特技:電話交換扱い◆失踪場所:福岡県北九州市八幡区自宅近くの電停【失踪状況】妹と一緒に家を出て徒歩10分くらい離れた旧西鉄路面電車の大倉電停で別れたのが最後。その後消息不明。いつも通りの服装だったので、小倉にある会社へ向かったと思われる。「週末に編み物の先生とお茶会に行くので着物を出しておいて」という話をしていた。元北朝鮮工作員の安明進(アン・ミョンジン)氏が、「1989〜1990年、金正日政治軍事大学で横田めぐみさんらと一緒にいた女性に似ている」と証言。平成16年1月29日、八幡東署に告発状提出。《特定失踪者・三浦和彦さんについて》◆氏名:三浦 和彦(みうらかずひこ)(Kazuhiko Miura)◆失踪年月日:昭和49(1974)年1月12日◆生年月日:昭和27(1952)年3月28日◆性別:男◆当時の年齢:21歳◆当時の住所:福岡県糟屋郡篠栗町◆当時の身分:福岡市博多区美野島の九州松下電器本社工場勤務◆身長:156cm◆特徴:身長は母親(156cmくらい)と同じかもう少し高いくらい◆失踪場所:福岡県糸島郡志摩町芥屋海岸と推定【失踪状況】波多野幸子さんとともに失踪。1月12日会社に出勤。三浦さんは退社前に同僚に前原に行くと告げ、波多野さんの残業が終わるのを待ったと思われる。12日から帰宅せず。15日、福岡県糸島郡志摩町芥屋大門近くの海岸に車が放置されているのが見つかる。車内に三浦さんの免許証、コートが置かれたまま。両人の靴が片方ずつ落ちていた。《特定失踪者・波多野幸子さんについて》◆氏名:波多野 幸子(はたのさちこ)(Sachiko Hatano)◆失踪年月日:昭和49(1974)年1月12日◆生年月日:昭和30(1955)年2月14日◆性別:女性◆当時の年齢:18歳◆当時の身分:福岡市博多区美野島の九州松下電器本社工場勤務◆身長:150cmくらい◆失踪場所:福岡県糸島郡志摩町芥屋海岸と推定【失踪状況】三浦和彦さんとともに失踪。1月12日会社にいつもどおり出勤。12日から帰宅せず。15日、福岡県糸島郡志摩町芥屋大門近くの海岸に車が放置されているのが見つかる。車内に三浦さんの免許証、コートが置かれたまま。両人の靴が片方ずつ落ちていた。《特定失踪者・和智 博さんについて》◆氏名:和智 博(わちひろし)(Hiroshi Wachi)◆失踪年月日:昭和52(1977)年◆生年月日:昭和13(1938)年8月10日◆性別:男◆当時の年齢:39歳◆当時の住所:福岡県福岡市◆当時の身分:建設作業員◆身長:158cmくらい◆体重:55kgくらい◆特徴:1)盲腸炎の傷跡2)犬歯(左上、プラチナ)◆失踪場所:福岡市内【失踪状況】昭和41年〜44年まで4年間、広島市内に母と一緒に住んで工員として働いていた。44年、母の死後福岡市に住んでいた姉のところを数回たずねていたが、姉も52年に死亡。最後に病院に姉を見舞った折に「遠くなるけどお金になるので行きたい」と言い置いてその後行方不明。■神奈川県警HP■広島県警HP《特定失踪者・尾上民公乃さんについて》◆氏名:尾上 民公乃(おのうえみこの)(Mikono Onoue)◆失踪年月日:昭和62(1987)年6月6日◆生年月日:昭和41(1966)年11月26日◆性別:女性◆当時の年齢:20歳◆当時の住所:大阪府八尾市◆当時の身分:スナックのアルバイト◆身長:161cm◆体重:49kg◆失踪場所:大阪府大阪市南区(現・中央区)心斎橋【失踪状況】5日午後11時30分頃、大阪市北区内のスナックへ行った後、友人の車に同乗。その友人は午前3時50分頃心斎橋の路上に停車、エンジンをかけたまま尾上さんを助手席に残し、近くのビルの飲食店にいる知人と連絡をとりに行った。その友人が約30分後に戻ると車ごと消えていた。尾上さんは免許を取得したばかりで運転歴殆どなし。翌朝、福岡市博多港の沖浜町中央埠頭東側岸壁から乗っていた車が海中に落ちるところを釣り人が目撃。ドアはいずれも閉まっていたが助手席の窓は開いていた。遺体は発見されていない。車内には友人のセカンドバックがあったが、なくなっていた。北朝鮮にいるとの不確定情報がある。■大阪府警HP《特定失踪者・東 修治さんについて》◆氏名:東 修治(あずましゅうじ)(Shu-ji Azuma)◆失踪年月日:昭和62(1987)年10月◆生年月日:昭和38(1963)年1月24日◆性別:男◆当時の年齢:24歳◆当時の住所:神奈川県内◆当時の身分:会社員(病気で休業中)◆身長:182cm◆体重:75kg◆足のサイズ:27.5cm◆特徴:交通事故により、左手首からひじの間がくの字型に変形している◆失踪場所:神奈川県横浜市のアパートから【失踪状況】昭和63年1月に不動産屋より家族に家賃滞納の連絡があり、家族がアパートを訪ねると突然出て行ったような状態だった。お金、免許証はなく、車は置いたまま。免許証の切り替えはされていない。昭和62年10月頃から胃病のため会社を休業中だった。家族に送金を依頼する連絡があり送金している。失踪後家族に無言電話があった。■神奈川県警HP《福岡県警公開特定失踪者・西崎和子さんについて》◆氏名:西崎 和子(にしざきかずこ)(Kazuko Nishizaki)◆当時の年齢:15歳(昭和37年当時)◆当時の住所:福岡県北九州市門司区◆当時の職業:中学生◆身長:145cm◆特徴:1)中肉2)丸顔3)色白4)おかっぱ頭【失踪状況】西崎和子さんは昭和37年10月27日、見知らぬ男が西崎和子さん宅を訪れ、家人の前から西崎和子さんを連れ出し、そのまま行方不明となっています。《福岡県警公開特定失踪者・仲野健二さんについて》◆氏名:仲野 健二(なかのけんじ)(Kenji Nakano)◆当時の年齢:18歳(昭和43年当時)◆当時の住所:福岡県直方市◆当時の職業:大学生◆身長:160cm◆体重:55kg◆特徴:1)中肉中背2)右手麻痺【失踪状況】仲野健二さんは身体障害者で、右手が麻痺する不自由な身体で大学に通っていましたが、昭和43年5月、自宅に「いつも迷惑をかけるので、名古屋へ働きに行く。きっと帰って来る」という内容の手紙を残して、その後、行方不明となっています。■愛知県警HP《福岡県警公開特定失踪者・西田智一さんについて》◆氏名:西田 智一(にしだとしかず)(Toshikazu Nishida)◆当時の年齢:29歳(昭和61年当時)◆当時の住所:福岡県福岡市東区◆当時の職業:無職◆身長:170cm◆特徴:1)右手小指湾曲2)軽度の脳性麻痺3)身体障害者3級4)足を引きずる歩き方【失踪状況】西田智一さんは昭和61年2月1日、友人のところに行くと言って車で外出したまま行方不明となっています。◆昭和53(1978)年6月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者:田中 実さん(Minoru Tanaka)(拉致被害時28歳)※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警HP■救う会兵庫HP■救う会兵庫facebook[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)Disappeared after departing Japan for Europe.The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.【SEA OF MERCY】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.