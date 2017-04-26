《人殺しの前に、拉致被害者を返せ！致死量はるかに超えるＶＸ、実行犯の女はタクシーでおう吐》



【２月２７日月曜日】

２月２７日で発生２週間を迎えた金正男（キム・ジョンナム）氏がマレーシアで殺害された事件。殺害に使われた猛毒ＶＸは、致死量をはるかに上回っていたことが判明。

ＪＮＮは、実行犯の女が利用したタクシー会社、そして正男氏が頻繁に訪れていた韓国料理店から新たな証言を得ました。



「人を死に至らしめるに（ＶＸは）、１０ミリグラムもあれば十分ですが、今回はそれ以上の量が吸収されたと推定します」

（マレーシアのスブラマニアム保健相）



金正男氏がマレーシアで殺害された事件。現地の保健相は２６日、正男氏が致死量をはるかに超える量の猛毒ＶＸを吸収していたとの見方を示しました。



「黄色い防護服に身を包んだ職員が、犯行が行われたチェックインカウンターの近くで今、作業を行っています」

（ＪＮＮ記者）



事件現場の空港には、未明という時間帯に防護服を着た作業員が姿を現し、辺りは一時騒然としました。作業員は、正男氏が襲われた自動チェックイン機周辺、襲撃後、正男氏が訪れたクリニック、そして、実行犯の１人、ベトナム人のフオン容疑者が逃走したエスカレーター等で、有毒物質が残っていないか確認作業を行いました。



「驚いています。ここで起きたなんて知らなかったですから」

（空港利用者）



結局、汚染物質は検出されなかったということです。



「アイシャ容疑者は事件の直前、こちらのレストランで開かれたパーティーに参加していました」

（記者）



実行犯の１人、インドネシア人のシティ・アイシャ容疑者は、事件の直前、パーティーを開いていました。入手した、そのときの映像からは、犯行前の緊張した様子は感じられません。

そのアイシャ容疑者が空港から逃走する際利用したタクシーの運転手がＪＮＮの取材で判明しました。



「空港からアイシャ容疑者を乗せたタクシー会社の運転手は、アイシャ容疑者の異変に気づいたと言います」

（ＪＮＮ記者）



アイシャ容疑者は、タクシーの中でおう吐していたことが分かっていて、ＶＸの影響を受けた可能性があります。運転手の知人によると、運転手は、「家から出たくない」と怯えていたということです。

事件の今後の焦点の１つは、正男氏のＤＮＡ鑑定ですが、正男氏の親族がマレーシア入りしたとの情報はありません。

そんな中…



「正男氏はいつもここに座っていた」

（韓国料理店オーナー）



ＪＮＮは、正男氏が頻繁に訪れていた韓国料理店を確認しました。

店主によると、正男氏は、これまでに夫婦で８回ぐらい来店。店主は、本人かどうか確認するために、正男氏が店を出た直後、指紋や唾液が残った皿をラップし、韓国大使館に送ったものの、その後、連絡はないと話しました。

襲撃直後、クリニックで撮影されたとみられる写真については…



「この写真…（手首に）はっきり見えるだろう。これを（この店に来たときも）つけていた」

（韓国料理店オーナー）



店主によると、正男氏は、常にボディーガードを店の外に立たせて警戒していたということです。

なぜ、正男氏は、空港で、無防備に１人で、ＶＸによる襲撃を受けることになったでしょうか。



■松本京子さんのご家族のメッセージ

http://www.rachi.go.jp/jp/message/movie_4.html

■松本京子さんのご家族のメッセージ（英語版）

http://www.rachi.go.jp/en/shisei/keihatsu/videomessage_4en.html

■政府拉致問題ＨＰ

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁ＨＰ

http://www.npa.go.jp/

■鳥取県警ＨＰ

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/

■島根県警ＨＰ

http://www.pref.shimane.lg.jp/police/

■瀬戸内しおかぜの会ブログ

http://setouchishiokaze.blog.fc2.com/

■瀬戸内しおかぜの会facebook

http://ja-jp.facebook.com/setoshio

■救う会全国協議会ＨＰ

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会ＨＰ

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ

http://hrnk.trycomp.net/

■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015

■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ

http://blog.goo.ne.jp/aeran2000

■脱北者トーク番組動画

https://www.youtube.com/watch?v=KJZWxe9P-L8&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画［前編］（日本語訳付き）

https://www.youtube.com/watch?v=zCPxzwHK8fQ&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画［後編］（日本語訳付き）

https://www.youtube.com/watch?v=bq4sYy6d6EA&feature=youtu.be



［松本京子さん生存情報］

１９７７年に北朝鮮に拉致された松本京子さんが視力障害により、平壌（ピョンヤン）の病院に入院しているという情報があることがわかりました。

これは、韓国の拉致被害者家族の団体の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表が、北朝鮮の消息筋から聞いた話として明らかにしたものです。

真偽は不明ですが、この情報は日本政府も把握しています。

北朝鮮は松本さんの拉致を否定していますが、日本政府は２００６年に松本さんを拉致被害者に認定しています。







◆昭和５２（１９７７）年１０月２１日

女性拉致容疑事案

被害者：松本京子さん（Kyouko Matsumoto）

（拉致被害時２９歳）

※This person was Abduction by North Korea

自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１８年１１月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■鳥取県警ＨＰ

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/



［October 21, 1977: Woman abducted］



Abductee: Kyoko Matsumoto (29, female, Tottori Prefecture)

Disappeared on her way to knitting class near her home.

The GoJ requested that North Korea provide information on her case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and at all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Ms. Matsumoto had ever entered North Korean territory.

Since November 2006, when the GoJ officially identified Kyoko Matsumoto as an abductee, the GoJ has repeatedly demanded that North Korea immediately allow her to return to Japan and provide a full accounting of her case. North Korea, however, has not responded.



《特定失踪者・古都瑞子さんについて》

◆氏名：古都 瑞子

（ふるいちみずこ）

（Mizuko Furuichi）

◆通称：古都 洋子

（ふるいちようこ）

（Youko Furuichi）

◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年１１月１４日

◆生年月日：昭和５（１９３０）年４月８日

◆性別：女性

◆当時の年齢：４７歳

◆当時の住所：鳥取県米子市

◆当時の身分：皆生温泉の中居

◆身長：１４８cm

◆体重：４５kg

◆特徴：色白で面長

◆靴のサイズ：２３．５cm

◆失踪場所：鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺



【失踪状況】

午後９時に旅館での仕事を終え一時帰宅。

その後普段着に着替え出かける。

自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。

北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。

平成１９年８月２１日、米子警察署に告発状を提出。



《特定失踪者・広田公一さんについて》

◆氏名：広田 公一

（ひろたこういち）

（Kouichi Hirota）

◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年７月２１日

◆生年月日：昭和２９（１９５４）年１月２１日

◆性別：男

◆当時の年齢：３０歳

◆当時の住所：兵庫県尼崎市武庫元町

◆当時の身分：団体職員

◆身長：１７３cm

◆失踪場所：鳥取県大山



【失踪状況】

鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。

車に午後６時２０分到着のメモを残す。

車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を１週間続けるが手がかりなし。

警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/



《特定失踪者・矢倉富康さんについて》

◆氏名：矢倉 富康

（やくらとみやす）

（Tomiyasu Yakura）

◆失踪年月日：昭和６３（１９８８）年８月２日

◆生年月日：昭和２６（１９５１）年１１月２３日

◆性別：男

◆当時の年齢：３６歳

◆当時の住所：鳥取県米子市

◆当時の身分：漁師（元エンジニア）

◆身長：１６５cm〜１７０cmくらい

◆失踪場所：鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった



【失踪状況】

一人で漁に出発して翌３日朝６時に帰港する予定だったが行方不明。

海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。

８月１０日に海上保安庁が竹島沖南南東２５kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。

左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。

昭和５９年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。



《特定失踪者・上田英司さんについて》

◆氏名：上田 英司

（うえだえいじ）

（Eiji Ueda）

◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年１１月４日

◆生年月日：昭和２４（１９４９）年７月２５日

◆性別：男

◆当時の年齢：２０歳

◆当時の住所：東京都渋谷区

◆当時の身分：予備校生でアルバイト勤務

◆身長：１７５cm

◆鳥取県西伯郡伯耆町出身

◆特徴：読書が趣味

◆失踪場所：東京都または京都府



【失踪状況】

失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。

黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■京都府警ＨＰ

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/



《特定失踪者・野田福美さんについて》

◆氏名：野田 福美

（のだふくみ）

（Fukumi Noda）

◆失踪年月日：昭和５７（１９８２）年１０月２８日

◆生年月日：昭和９（１９３４）年１１月５日

◆性別：男

◆当時の年齢：４７歳

◆当時の身分：漁師

◆失踪場所：北海道礼文島沖



【失踪状況】

北海道礼文島沖でイカ漁の最中。

当日、海は穏やかで無線僚船と１０時半頃まで交信のあと消息不明。

電話で「漁は終わりにして帰途に着く」と告げていた。

お土産、燃料代の精算も袋に入れて船に残されていた。

サンダルが片方ずつ違うものが残り操業状態のまま発見される。

海保のヘリや、礼文島住民、僚船が丸一日捜索して見つからず荒天になり捜索打ち切り。

１０艘の船団を率いる団長として５年目、何度と無く時化に遭遇して人命救助の経験もある。

■島根県警ＨＰ

http://www.pref.shimane.lg.jp/police/

■北海道警ＨＰ

http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/



《特定失踪者・益田ひろみさんについて》

◆氏名：益田 ひろみ

（ますだひろみ）

（Hiromi Masuda）

◆失踪年月日：昭和４８（１９７３）年３月頃

◆生年月日：昭和２７（１９５２）年８月２９日

◆性別：女性

◆当時の年齢：２０歳

◆当時の住所：島根県鹿足郡津和野町

◆当時の身分：会社員（呉服販売）

◆身長：１５５cmくらい

◆失踪場所：島根県益田市



【失踪状況】

失踪当日寝坊して、父親が自転車で山口線東青原駅まで送り、間に合って益田駅で降りる。

勤務先のシャッターを開ける担当だったが、団体旅行の土産を勤務先の裏口に置いて、そのまま失踪。



◆昭和５３（１９７８）年６月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）

（拉致被害時２８歳）

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫ＨＰ

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



［In or around June 1978: Former restaurant worker abducted］



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.







【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. 《人殺しの前に、拉致被害者を返せ！致死量はるかに超えるＶＸ、実行犯の女はタクシーでおう吐》【２月２７日月曜日】２月２７日で発生２週間を迎えた金正男（キム・ジョンナム）氏がマレーシアで殺害された事件。殺害に使われた猛毒ＶＸは、致死量をはるかに上回っていたことが判明。ＪＮＮは、実行犯の女が利用したタクシー会社、そして正男氏が頻繁に訪れていた韓国料理店から新たな証言を得ました。「人を死に至らしめるに（ＶＸは）、１０ミリグラムもあれば十分ですが、今回はそれ以上の量が吸収されたと推定します」（マレーシアのスブラマニアム保健相）金正男氏がマレーシアで殺害された事件。現地の保健相は２６日、正男氏が致死量をはるかに超える量の猛毒ＶＸを吸収していたとの見方を示しました。「黄色い防護服に身を包んだ職員が、犯行が行われたチェックインカウンターの近くで今、作業を行っています」（ＪＮＮ記者）事件現場の空港には、未明という時間帯に防護服を着た作業員が姿を現し、辺りは一時騒然としました。作業員は、正男氏が襲われた自動チェックイン機周辺、襲撃後、正男氏が訪れたクリニック、そして、実行犯の１人、ベトナム人のフオン容疑者が逃走したエスカレーター等で、有毒物質が残っていないか確認作業を行いました。「驚いています。ここで起きたなんて知らなかったですから」（空港利用者）結局、汚染物質は検出されなかったということです。「アイシャ容疑者は事件の直前、こちらのレストランで開かれたパーティーに参加していました」（記者）実行犯の１人、インドネシア人のシティ・アイシャ容疑者は、事件の直前、パーティーを開いていました。入手した、そのときの映像からは、犯行前の緊張した様子は感じられません。そのアイシャ容疑者が空港から逃走する際利用したタクシーの運転手がＪＮＮの取材で判明しました。「空港からアイシャ容疑者を乗せたタクシー会社の運転手は、アイシャ容疑者の異変に気づいたと言います」（ＪＮＮ記者）アイシャ容疑者は、タクシーの中でおう吐していたことが分かっていて、ＶＸの影響を受けた可能性があります。運転手の知人によると、運転手は、「家から出たくない」と怯えていたということです。事件の今後の焦点の１つは、正男氏のＤＮＡ鑑定ですが、正男氏の親族がマレーシア入りしたとの情報はありません。そんな中…「正男氏はいつもここに座っていた」（韓国料理店オーナー）ＪＮＮは、正男氏が頻繁に訪れていた韓国料理店を確認しました。店主によると、正男氏は、これまでに夫婦で８回ぐらい来店。店主は、本人かどうか確認するために、正男氏が店を出た直後、指紋や唾液が残った皿をラップし、韓国大使館に送ったものの、その後、連絡はないと話しました。襲撃直後、クリニックで撮影されたとみられる写真については…「この写真…（手首に）はっきり見えるだろう。これを（この店に来たときも）つけていた」（韓国料理店オーナー）店主によると、正男氏は、常にボディーガードを店の外に立たせて警戒していたということです。なぜ、正男氏は、空港で、無防備に１人で、ＶＸによる襲撃を受けることになったでしょうか。■松本京子さんのご家族のメッセージ■松本京子さんのご家族のメッセージ（英語版）■政府拉致問題ＨＰ■警察庁ＨＰ■鳥取県警ＨＰ■島根県警ＨＰ■瀬戸内しおかぜの会ブログ■瀬戸内しおかぜの会facebook■救う会全国協議会ＨＰ■特定失踪者問題調査会ＨＰ■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ■脱北者トーク番組動画■脱北者・金柱聖さんの動画［前編］（日本語訳付き）■脱北者・金柱聖さんの動画［後編］（日本語訳付き）［松本京子さん生存情報］１９７７年に北朝鮮に拉致された松本京子さんが視力障害により、平壌（ピョンヤン）の病院に入院しているという情報があることがわかりました。これは、韓国の拉致被害者家族の団体の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表が、北朝鮮の消息筋から聞いた話として明らかにしたものです。真偽は不明ですが、この情報は日本政府も把握しています。北朝鮮は松本さんの拉致を否定していますが、日本政府は２００６年に松本さんを拉致被害者に認定しています。◆昭和５２（１９７７）年１０月２１日女性拉致容疑事案被害者：松本京子さん（Kyouko Matsumoto）（拉致被害時２９歳）※This person was Abduction by North Korea自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１８年１１月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■鳥取県警ＨＰ［October 21, 1977: Woman abducted］Abductee: Kyoko Matsumoto (29, female, Tottori Prefecture)Disappeared on her way to knitting class near her home.The GoJ requested that North Korea provide information on her case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and at all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Ms. Matsumoto had ever entered North Korean territory.Since November 2006, when the GoJ officially identified Kyoko Matsumoto as an abductee, the GoJ has repeatedly demanded that North Korea immediately allow her to return to Japan and provide a full accounting of her case. North Korea, however, has not responded.《特定失踪者・古都瑞子さんについて》◆氏名：古都 瑞子（ふるいちみずこ）（Mizuko Furuichi）◆通称：古都 洋子（ふるいちようこ）（Youko Furuichi）◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年１１月１４日◆生年月日：昭和５（１９３０）年４月８日◆性別：女性◆当時の年齢：４７歳◆当時の住所：鳥取県米子市◆当時の身分：皆生温泉の中居◆身長：１４８cm◆体重：４５kg◆特徴：色白で面長◆靴のサイズ：２３．５cm◆失踪場所：鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺【失踪状況】午後９時に旅館での仕事を終え一時帰宅。その後普段着に着替え出かける。自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。平成１９年８月２１日、米子警察署に告発状を提出。《特定失踪者・広田公一さんについて》◆氏名：広田 公一（ひろたこういち）（Kouichi Hirota）◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年７月２１日◆生年月日：昭和２９（１９５４）年１月２１日◆性別：男◆当時の年齢：３０歳◆当時の住所：兵庫県尼崎市武庫元町◆当時の身分：団体職員◆身長：１７３cm◆失踪場所：鳥取県大山【失踪状況】鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。車に午後６時２０分到着のメモを残す。車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を１週間続けるが手がかりなし。警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。■兵庫県警ＨＰ《特定失踪者・矢倉富康さんについて》◆氏名：矢倉 富康（やくらとみやす）（Tomiyasu Yakura）◆失踪年月日：昭和６３（１９８８）年８月２日◆生年月日：昭和２６（１９５１）年１１月２３日◆性別：男◆当時の年齢：３６歳◆当時の住所：鳥取県米子市◆当時の身分：漁師（元エンジニア）◆身長：１６５cm〜１７０cmくらい◆失踪場所：鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった【失踪状況】一人で漁に出発して翌３日朝６時に帰港する予定だったが行方不明。海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。８月１０日に海上保安庁が竹島沖南南東２５kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。昭和５９年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。《特定失踪者・上田英司さんについて》◆氏名：上田 英司（うえだえいじ）（Eiji Ueda）◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年１１月４日◆生年月日：昭和２４（１９４９）年７月２５日◆性別：男◆当時の年齢：２０歳◆当時の住所：東京都渋谷区◆当時の身分：予備校生でアルバイト勤務◆身長：１７５cm◆鳥取県西伯郡伯耆町出身◆特徴：読書が趣味◆失踪場所：東京都または京都府【失踪状況】失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。■警視庁ＨＰ■京都府警ＨＰ《特定失踪者・野田福美さんについて》◆氏名：野田 福美（のだふくみ）（Fukumi Noda）◆失踪年月日：昭和５７（１９８２）年１０月２８日◆生年月日：昭和９（１９３４）年１１月５日◆性別：男◆当時の年齢：４７歳◆当時の身分：漁師◆失踪場所：北海道礼文島沖【失踪状況】北海道礼文島沖でイカ漁の最中。当日、海は穏やかで無線僚船と１０時半頃まで交信のあと消息不明。電話で「漁は終わりにして帰途に着く」と告げていた。お土産、燃料代の精算も袋に入れて船に残されていた。サンダルが片方ずつ違うものが残り操業状態のまま発見される。海保のヘリや、礼文島住民、僚船が丸一日捜索して見つからず荒天になり捜索打ち切り。１０艘の船団を率いる団長として５年目、何度と無く時化に遭遇して人命救助の経験もある。■島根県警ＨＰ■北海道警ＨＰ《特定失踪者・益田ひろみさんについて》◆氏名：益田 ひろみ（ますだひろみ）（Hiromi Masuda）◆失踪年月日：昭和４８（１９７３）年３月頃◆生年月日：昭和２７（１９５２）年８月２９日◆性別：女性◆当時の年齢：２０歳◆当時の住所：島根県鹿足郡津和野町◆当時の身分：会社員（呉服販売）◆身長：１５５cmくらい◆失踪場所：島根県益田市【失踪状況】失踪当日寝坊して、父親が自転車で山口線東青原駅まで送り、間に合って益田駅で降りる。勤務先のシャッターを開ける担当だったが、団体旅行の土産を勤務先の裏口に置いて、そのまま失踪。◆昭和５３（１９７８）年６月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）（拉致被害時２８歳）※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警ＨＰ■救う会兵庫ＨＰ■救う会兵庫facebook［In or around June 1978: Former restaurant worker abducted］Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)Disappeared after departing Japan for Europe.The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.