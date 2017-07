−その命、見捨てますか?−

《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ!「拉致被害者帰国 政府対応求める」 蓮池薫さん松山で講演》



愛媛拉致議連は6月27日、北朝鮮による拉致被害者の蓮池 薫さんを招いた記念講演会を松山市道後町2丁目のひめぎんホールで開いた。

蓮池さんは拉致問題を日本の最重要課題とし



「核・ミサイルの問題と切り離して考えるべきだ」



と訴え、被害者の早期帰国に向けた政府の対応を強く求めた。



◆昭和53(1978)年7月31日

アベック拉致容疑事案

被害者:蓮池 薫さん(拉致被害時20歳)

被害者:蓮池祐木子さん(旧姓奥土)(拉致被害時22歳)

蓮池さんは「ちょっと出かける。すぐ帰る」と言って外出したまま失踪。同様に奥土さんも外出したまま失踪。

2人は昭和55年に結婚。平成14年10月に日本に帰国。

娘1人と息子1人は平成16年5月に帰国。

捜査当局は、拉致実行犯である北朝鮮工作員・通称チェ・スンチョルについて平成18年2月に、また、共犯者である自称韓明一(ハン・ミョンイル)こと通称ハン・クムニョン及び通称キム・ナムジンについて平成19年2月にそれぞれ逮捕状の発付を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に身柄の引渡しを要求している。

■新潟県警HP

http://www.police.pref.niigata.jp/



[July 31, 1978: Couple abducted]



Abductees: Kaoru Hasuike (20, male, Niigata Prefecture), Yukiko Hasuike (nee Okudo, 22, female, Niigata Prefecture)

Mr. Hasuike disappeared after saying that he was going out and would be back soon. Ms. Okuda also disappeared after saying that she was going out.

The two married in 1980 and returned to Japan in October 2002. Their son and daughter arrived in Japan in May 2006.

The Japanese authorities issued an arrest warrant in February 2006 for a person known as Choi Sun-Chol, a North Korean agent believed to be responsible for their abductions, and in February 2007 also issued an arrest warrant for Han Myeong-Il (a.k.a. Han Geum-Nyeong) and Kim Nam-Jin, believed to be co-conspirators in these abductions. All have been listed with Interpol. The GoJ demands that North Korea extradite them to Japan.



《特定失踪者・二宮喜一さんについて》

◆氏名:二宮 喜一

(にのみやよしかず)

◆失踪年月日:昭和37(1962)年9月頃

◆生年月日:昭和13(1938)年1月15日

◆性別:男

◆当時の年齢:24歳

◆当時の住所:東京都品川区小山

◆当時の身分:会社員。夜は専門学校生

◆愛媛県西宇和郡保内町出身

◆身長:156cm〜157cm

◆体重:52kg

◆特徴:

1)痩せ型

2)面長

◆失踪場所:東京都品川区



【失踪状況】

「ちょっと頭を冷やしに十和田湖に行ってくる」とメモを残して失踪。

1ヶ月位後に下宿先から「帰ってこないが、実家に帰っていないか」と家族に連絡が来た。

将来は無線通信士を目指していた。

■警視庁HP

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■青森県警HP

http://www.police.pref.aomori.jp/



《特定失踪者・山下綾子さんについて》

◆氏名:山下 綾子

(やましたあやこ)

◆失踪年月日:昭和46(1971)年4月

◆生年月日:昭和17(1942)年9月20日

◆性別:女性

◆当時の年齢:28歳

◆当時の住所:愛媛県今治市石井町

◆当時の身分:看護師

◆失踪場所:愛媛県今治市



【失踪状況】

4月のある日、自宅から出たまま行方不明となった。

翌日、国鉄今治駅(当時)に自転車が置いたままになっているのが発見される。

自宅から勤務先の病院には自転車で通勤しており、鉄道は使っていなかった。

また、その病院も失踪一週間前に自ら辞めていたことがあとからわかった。

自転車の前カゴに桜の小枝が一本入っていた。

普段着のままの外出で、家には預金通帳・印鑑などがそのまま残っていた。



《特定失踪者・大政由美さんについて》

◆氏名:大政 由美

(おおまさゆみ)

◆失踪年月日:平成3(1991)年3月28日

◆生年月日:昭和42(1967)年4月5日

◆性別:女性

◆当時の年齢:23歳

◆当時の住所:三重県津市江戸橋1丁目

◆当時の身分:三重大学研究生

◆愛媛県伊予市出身

◆身長:150cm

◆特徴:下唇の下に縫合跡(2歳6カ月の時に5針くらい)

◆失踪場所:韓国慶州市



【失踪状況】

同年3月に三重大を卒業。考古学専攻。

3月27日夜、慶州ユースホステルにチェックインし、翌朝10時に荷物を置いたまま外出し、その後消息不明。

現地、慶州警察署で捜索。

1991年3月〜1994年10月の間に数回無言電話。

正確な日付は不明だが、午後から夕方にかけてがほとんど。

受話器を取ると人の息、生活音も聞こえず受話器を置くまで一言も話さなかった。

北朝鮮にいるとの複数の不確定情報がある。

■三重県警HP

http://www.police.pref.mie.jp/



【調査会による大政由美さん失踪の調査結果】

今回は由美さんの失踪から約1ヶ月後の4月下旬に由美さんの実家前に停車していた不審車両について、母・悦子さんから聴取と現場での説明を受けた。

不審車両は黒っぽいセダンで男3名が乗車し、由美さんの実家前に長時間停車し、最初に発見したときから悦子さんは「異様な恐怖心を抱いた」という。

周囲の状況や説明から、由美さんの実家を監視していたとも取れる状態は何を示唆するのか、今後も関連情報について調査してゆくこととなった。



◆昭和53(1978)年6月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者:田中 実さん(拉致被害時28歳)

欧州に向け出国したあと失踪。

平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫HP

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.



《特定失踪者・金田竜光さんについて》

◆氏名:金田 竜光

(かねだたつみつ)

◆失踪年月日:昭和54(1979)年ごろ

◆生年月日:昭和27(1952)年

◆性別:男

◆当時の年齢:26歳

◆当時の住所:兵庫県神戸市東灘区青木

◆当時の身分:ラーメン店店員

◆身長:180cm

◆失踪場所:神戸市東灘区



【失踪状況】

金田さんは韓国籍。

田中 実さん(昭和53年に拉致)と同じ施設で育った。

昭和52年ごろ、田中 実さん拉致実行犯・韓竜大(ハン・ヨンデ)が経営するラーメン店「来大」に就職。昭和53年に田中 実さんを「来大」に紹介し、ともに働く。同年、韓竜大の誘いにより、田中 実さんがオーストリア・ウィーンに出国。

半年ほどして、田中 実さんが差出人になっているオーストリアからの国際郵便を受け取る。その内容は「オーストリアはいいところであり、仕事もあるのでこちらに来ないか」との誘いであった。

田中さんの誘いを受け、打ちあわせと言って東京に向かったが、以後一切連絡がなく、行方不明となる。

連絡がないことを不思議に思った友人が、この間の事情を知る韓竜大に再三説明を求めたが、「知らない」と繰り返す。

その後失踪した2人を知る友人たちの間で「2人は北朝鮮にいる」との噂が広まり、韓竜大に近づく者がいなかった。

「救う会兵庫」は平成14年10月に韓竜大、15年7月にその共犯である曹廷楽(チョ・ジョンガリ)についての告発状を兵庫県警に提出している。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫HP

http://www.sukuukai078.net/04.html



《救う会認定拉致被害者・福留貴美子さんについて》

◆氏名:福留 貴美子

(ふくとめきみこ)

◆失踪年月日:1976(昭和51)年7月18日または19日

◆生年月日:1952(昭和27)年1月1日

◆当時の住所:東京都渋谷区恵比寿

◆当時の身分:アルバイト

◆最終失踪関連地点:海外



【失踪状況】

1976(昭和51)年7月中旬、同居していた友人に「モンゴルに行く」と言い残して出国後、行方不明となる。

1980(昭和55)年3月、突然同居していた渋谷区恵比寿の友人宅に現れた後、横浜市の友人宅に2泊した後、「大阪に行く」と言い残して再び行方不明となるが、後に北朝鮮に渡ったよど号犯の岡本 武と結婚し2児をもうけていたことが明らかになる。

1996(平成8)年夏によど号犯グループの小西隆裕から実家に「1988(昭和63)年夏に土砂崩れで死亡したと北朝鮮側から知らせを受けた」旨の手紙が送られてきたが、真相は不明のままである。

■警視庁HP

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■神奈川県警HP

http://www.police.pref.kanagawa.jp/

■大阪府警HP

http://www.police.pref.osaka.jp/

■高知県警HP

http://www.police.pref.kochi.lg.jp/



《新潟県警・愛知県警公開特定失踪者・渡邉浩成さんについて》

◆氏名:渡邉 浩成

(わたなべひろまさ)

◆当時の年齢:23歳(昭和60年当時)

◆当時の住所:愛知県名古屋市中区

◆新潟県三条市出身

◆当時の職業:郵便局員

◆身長:170cmくらい



【失踪状況】

昭和60年12月、岐阜県岐阜市の職場を出た後、行方不明になっています。

■新潟県警HP

http://www.police.pref.niigata.jp/

■愛知県警HP

http://www.pref.aichi.jp/police/

■岐阜県警HP

http://www.pref.gifu.lg.jp/police/







【拉致事件、捜査の現状】

北朝鮮による拉致事件を巡り、日本の警察はこれまで実行犯や指示役として北朝鮮の元工作員たち合わせて11人を国際手配しています。

拉致には金正日(キム・ジョンイル)総書記が掌握していた対外情報調査部と呼ばれる工作機関が組織的に関わっていた疑いが強いと見て捜査を続けています。

このうち、福井県の地村保志さん・富貴恵さん夫妻を拉致した実行犯として元工作員の辛光洙(シン・グァンス)容疑者が手配されています。

また、大阪府の原 敕晁さんが拉致された事件では、辛容疑者とともに金吉旭(キム・キルウク)容疑者も共犯者として手配されています。

この他、東京都の久米 裕さん拉致事件では金世鎬(キム・セホ)容疑者が、新潟県の曽我ひとみさん拉致事件にはキム・ミョンスク容疑者がそれぞれ関わったとして手配されています。

北海道出身の渡辺秀子さんの子供2人の拉致事件では、工作員グループのリーダー格で北朝鮮にいると見られる洪寿恵(ホン・スヘ)こと木下陽子容疑者が手配されています。

新潟県の蓮池 薫さん・祐木子さん夫妻の拉致事件ではチェ・スンチョル容疑者が実行犯として手配されている他、金総書記が掌握していた対外報調査部と呼ばれる北朝鮮の工作機関の幹部であるハン・クムニョン容疑者とキム・ナンジン容疑者が拉致の実行を指示したとして手配されています。

ハン容疑者たちは工作機関で「指導員」と呼ばれる立場で、辛光洙容疑者たちもこの組織の一員だったことがわかっており、警察は北朝鮮が組織的に拉致を実行した疑いが強いと見て捜査を続けています。

よど号ハイジャック事件のメンバーたちも1980年代にヨーロッパで相次いだ3人の日本人拉致に関わった疑いで国際手配されています。

