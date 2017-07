−その命、無駄にするんですか?−

《人殺しの前に、拉致被害者を返せ!アメリカ政府、ワームビアさん死亡をうけて北朝鮮への渡航禁止に》

アメリカ政府は7月21日、国民が観光目的で北朝鮮へ渡航することを禁止する方針を発表しました。

アメリカ国務省は声明を発表し、「アメリカ国民の安全は最優先事項」だとして、観光目的での北朝鮮への渡航を禁止する措置をとると発表しました。来週、正式に告知し、その30日後に施行されるということです。

理由については



「北朝鮮の法制度の下、逮捕や長期拘束の恐れが増しているため」



と説明しています。

北朝鮮をめぐっては、1年半近く拘束されていたアメリカ人大学生のオットー・ワームビア(Otto Warmbier)さんが6月、解放されたものの昏睡状態で帰国した後に死亡し、批判が高まっていました。

北朝鮮へのツアーを扱う複数の旅行代理店には、アメリカ政府から7月27日に渡航禁止令を告知するとの通知があったということです。



《参考・北朝鮮、人質に対して変態拷問》



【「抑留中の生活を暴露させないため」。ロバート・パクさんに性的拷問をした北朝鮮の残虐性(2010年)】



昨年12月に北朝鮮へ渡り、43日間にわたり抑留された韓国系アメリカ人ロバート・パクさん(28歳)は10月26日、韓国KBSのインタビューに対して



「北朝鮮の権力者はどうすれば住民を殺せるか、飢えさせることが出来るか、奴隷に出来るか、統制を図れるか、そればかり考えている。私は今後、金正日(キム・ジョンイル)政権の崩壊を支援し、北朝鮮住民の人権のために生きていきたい」



と語った。

パクさんは



「昨年12月25日に死を覚悟しながら凍った豆満江を渡った。逮捕されるとあちこちに連れて行かれて殴打や暴力を受けた。まだその傷が治らない」



と話し、釈放前には抑留中の生活を暴露出来ないように侮辱的な性的拷問を加えられたと語った。

また、パクさんは



「北朝鮮で受けた傷はあまりに深く、克服出来ないほどだ。後遺症で個人的な意欲を失った。今後は結婚も性的関係を持つことも出来ないのではないか」



と述べた。

パクさんは北朝鮮で受けた性的拷問の後遺症のため、アメリカに帰国した直後に自殺を図った。そして、7ヶ月にわたり精神科での治療を受けた。

この他、北朝鮮が公開したパクさんの「反省文」について、パクさんは



「でっち上げられたものだ」



と語った。

パクさんは



「人権を踏みにじられている北朝鮮住民の実情を知ってもらうために北朝鮮入りした。私の犠牲によって人々が団結し、北朝鮮を自由化させることを希望している」



と述べた。

これまでパクさんについては宣教目的で北朝鮮に不法入国し、ひどい暴行と性的拷問を受けたことが家族を通じて明らかにされていた。



◆昭和55(1980)年5月頃

欧州における日本人男性拉致容疑事案

被害者:松木 薫さん(Kaoru Matsuki)

(拉致被害時26歳)

※This person was Abduction by North Korea

被害者:石岡 亨さん(To-o-ru Ishioka)

(拉致被害時22歳)

※This person was Abduction by North Korea

2人とも欧州滞在中の昭和55年に失踪。

昭和63年に石岡さんから日本の家族に出した手紙(ポーランドの消印)が届き、石岡さん、松木さん、そして有本恵子さんが北朝鮮に在住すると伝えてきた。

北朝鮮側は、石岡 亨さんは1988(昭和63)年11月にガス事故で有本恵子さんと共に死亡したとしているが、これを裏付ける資料等の提供はなされていない。

また、同様に松木 薫さんについても、1996(平成8)年8月に交通事故で死亡したとして、平成14年9月及び平成16年11月に開催された第3回日・朝実務者協議と2回にわたり、北朝鮮側から松木さんの「遺骨」の可能性があるとされるものが提出されたが、そのうちの一部からは、同人のものとは異なるDNAが検出されたとの鑑定結果を得た。捜査当局は拉致実行犯である「よど号」犯人の妻・森 順子及び若林(旧姓:黒田)佐喜子について、平成19年6月に逮捕状の発付を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に身柄の引渡しを要求している。

■熊本県警HP

http://www.police.pref.kumamoto.jp/

■北海道警HP

http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/



[In or around May 1980: Two Japanese men abducted in Europe]



Abductees: Toru Ishioka (22, male, Europe), Kaoru Matsuki (26, male, Europe)

Both men disappeared while living in Europe in 1980. A letter postmarked in Poland and sent by Mr. Ishioka in 1988 to his family in Japan indicated that he, Mr. Matsuki and Keiko Arimoto (see 12 below) were all living in North Korea.

North Korea asserts that Mr. Ishioka and Ms. Arimoto died in a gas poisoning accident in November 1988, but has provided no documents or evidence to support these claims. North Korea also asserts that Mr. Matsuki died in an automobile accident in August 1996. In September 2002, and at the Third Japan-North Korea Working-Level Consultations held in September 2002 and November 2004, North Korea handed over remains possibly belonging to Mr. Matsuki, but analysis in Japan indicates that these remains contain DNA belonging to someone else.

The Japanese authorities issued arrest warrants in June 2007 for Junko Mori and Sakiko Wakabayashi (nee Kuroda), wives of Yodo-go members, who are believed to be responsible for these abductions, and listed them both with Interpol. The GoJ demands that North Korea extradite them to Japan.



《特定失踪者・高松康晴さんについて》

◆氏名:高松 康晴

(たかまつやすはる)

(Yasuharu Takamatsu)

◆失踪年月日:昭和36(1961)年11月1日

◆生年月日:昭和16(1941)年3月23日

◆性別:男

◆当時の年齢:20歳

◆当時の住所:神奈川県鎌倉市

◆当時の身分:会社員

◆身長:165cmくらい

◆体重:50kg

◆特徴:痩せ型

◆失踪場所:神奈川県鎌倉市材木座海岸



【失踪状況】

就職が決まり、東京の本社で辞令をもらって鎌倉の寮に入った。

その翌日の夕刻、他の同僚2人と材木座海岸の浜辺へ散歩に出て、3人で話をしているうち、高松さんひとり、そこを離れて行った。

その後、寮にも戻らず。昭和36年12月『週刊読売』で、2週間前に失踪した他の男性とともに記事になっている。

■神奈川県警HP

http://www.police.pref.kanagawa.jp/



《特定失踪者・西村三男さんについて》

◆氏名:西村 三男

(にしむらみつお)

(Mitsuo Nishimura)

◆失踪年月日:昭和56(1981)年5月

◆生年月日:昭和37(1962)年5月26日

◆性別:男

◆当時の年齢:19歳

◆当時の住所:山口県山口市

◆当時の身分:会社員

◆熊本県出身

◆身長:170cmくらい

◆血液型:O型

◆失踪場所:山口県山口市



【失踪状況】

ゴールデンウィーク後、実家の熊本から山口市にある会社に戻り、寮から工場へ移動中失踪。

原付免許も寮に置いたまま、住民票もそのまま。

失踪後6カ月程して無言電話あり。

■山口県警HP

http://www.police.pref.yamaguchi.jp/



《特定失踪者・藤山恭郎さんについて》

◆氏名:藤山 恭郎

(ふじやまやすろう)

(Yasurou Fujiyama)

◆失踪年月日:昭和57(1982)年12月14日

◆生年月日:昭和35(1960)年1月13日

◆性別:男

◆当時の年齢:22歳

◆当時の住所:大阪府大阪市

◆当時の身分:大学中退直後

◆血液型:B型

◆身長:170cmくらい

◆特徴:痩せ型

◆失踪場所:大阪府大阪市?



【失踪状況】

昭和57(1982)年12月14日、本人から実家に荷物と手紙が来てそれ以来、音信不通。

親子関係は良好だったが、昭和57年夏、帰省中に大学を中退したい、郵政省の試験を受けたいなどと話す。

昭和57年12月9日大学に中退届け。

失踪後約1年間、毎月15日前後に呼び鈴が2〜3回なりすぐ切れる電話があった。

一度、父親が出ると声が聞き取れずにすぐに切れた。

■大阪府警HP

http://www.police.pref.osaka.jp/



《特定失踪者・稲田裕次郎さんについて》

◆氏名:稲田 裕次郎

(いなだゆうじろう)

(Yu-jirou Inada)

◆失踪年月日:平成14(2002)年2月25日

◆生年月日:昭和56(1981)年4月26日

◆性別:男

◆当時の年齢:20歳

◆当時の住所:熊本県熊本市帯山

◆当時の身分:熊本学園大学商学部経営学科2年

◆身長:162cm

◆体重:55kg

◆特徴:

1)髪の毛多い

2)水泳が得意

3)考え事をするときに耳を触る癖

4)ある程度パソコンの知識がある

5)関西弁で話すことがある

◆失踪場所:熊本県熊本市の自宅から



【失踪状況】

2月21日「高校水泳部の友人とたまたま会ったので一緒に食事をして帰る」との電話。

夜12時頃帰宅(後に確認したところ元水泳部の友人は誰も会っていないことが判明)。

25日朝9時半頃、自宅にいるのを父親が確認。

夜11時頃バイト先から「無断欠勤している」との電話がある。本人の預金通帳は16日から25日の間に4回に分けてほとんど全額引き出していることが分かる。

大学で出席状況を調べると2001年5月頃からずっと欠席している。

学内のパソコン室はよく利用していたらしく、失踪当日午後6時頃パソコン室の利用カード返却の記録があった。

3月21日夜以来無言電話や不審な電話が何度かかかっている。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/



◆昭和53(1978)年6月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者:田中 実さん(Minoru Tanaka)

(拉致被害時28歳)

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫HP

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.







【SEA OF MERCY】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

【SEA OF MERCY】

The book named "Sea of Mercy"

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi's school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o's sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote "Takeshi and I am living in Gusong, North Korea".

Takeshi's father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn't say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi's parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi's case was also observed as an abduction case. But "he" denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named "Sea of Mercy".

The author is Kim Myong-ho, Takeshi's Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover "he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi's case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

"Sea of Mercy", the title is a symbol of North Korean regime. A letter postmarked in Poland and sent by Mr. Ishioka in 1988 to his family in Japan indicated that he, Mr. Matsuki and Keiko Arimoto (see 12 below) were all living in North Korea.North Korea asserts that Mr. Ishioka and Ms. Arimoto died in a gas poisoning accident in November 1988, but has provided no documents or evidence to support these claims. North Korea also asserts that Mr. Matsuki died in an automobile accident in August 1996. In September 2002, and at the Third Japan-North Korea Working-Level Consultations held in September 2002 and November 2004, North Korea handed over remains possibly belonging to Mr. Matsuki, but analysis in Japan indicates that these remains contain DNA belonging to someone else.The Japanese authorities issued arrest warrants in June 2007 for Junko Mori and Sakiko Wakabayashi (nee Kuroda), wives of Yodo-go members, who are believed to be responsible for these abductions, and listed them both with Interpol. The GoJ demands that North Korea extradite them to Japan.《特定失踪者・高松康晴さんについて》◆氏名:高松 康晴(たかまつやすはる)(Yasuharu Takamatsu)◆失踪年月日:昭和36(1961)年11月1日◆生年月日:昭和16(1941)年3月23日◆性別:男◆当時の年齢:20歳◆当時の住所:神奈川県鎌倉市◆当時の身分:会社員◆身長:165cmくらい◆体重:50kg◆特徴:痩せ型◆失踪場所:神奈川県鎌倉市材木座海岸【失踪状況】就職が決まり、東京の本社で辞令をもらって鎌倉の寮に入った。その翌日の夕刻、他の同僚2人と材木座海岸の浜辺へ散歩に出て、3人で話をしているうち、高松さんひとり、そこを離れて行った。その後、寮にも戻らず。昭和36年12月『週刊読売』で、2週間前に失踪した他の男性とともに記事になっている。■神奈川県警HP《特定失踪者・西村三男さんについて》◆氏名:西村 三男(にしむらみつお)(Mitsuo Nishimura)◆失踪年月日:昭和56(1981)年5月◆生年月日:昭和37(1962)年5月26日◆性別:男◆当時の年齢:19歳◆当時の住所:山口県山口市◆当時の身分:会社員◆熊本県出身◆身長:170cmくらい◆血液型:O型◆失踪場所:山口県山口市【失踪状況】ゴールデンウィーク後、実家の熊本から山口市にある会社に戻り、寮から工場へ移動中失踪。原付免許も寮に置いたまま、住民票もそのまま。失踪後6カ月程して無言電話あり。■山口県警HP《特定失踪者・藤山恭郎さんについて》◆氏名:藤山 恭郎(ふじやまやすろう)(Yasurou Fujiyama)◆失踪年月日:昭和57(1982)年12月14日◆生年月日:昭和35(1960)年1月13日◆性別:男◆当時の年齢:22歳◆当時の住所:大阪府大阪市◆当時の身分:大学中退直後◆血液型:B型◆身長:170cmくらい◆特徴:痩せ型◆失踪場所:大阪府大阪市?【失踪状況】昭和57(1982)年12月14日、本人から実家に荷物と手紙が来てそれ以来、音信不通。親子関係は良好だったが、昭和57年夏、帰省中に大学を中退したい、郵政省の試験を受けたいなどと話す。昭和57年12月9日大学に中退届け。失踪後約1年間、毎月15日前後に呼び鈴が2〜3回なりすぐ切れる電話があった。一度、父親が出ると声が聞き取れずにすぐに切れた。■大阪府警HP《特定失踪者・稲田裕次郎さんについて》◆氏名:稲田 裕次郎(いなだゆうじろう)(Yu-jirou Inada)◆失踪年月日:平成14(2002)年2月25日◆生年月日:昭和56(1981)年4月26日◆性別:男◆当時の年齢:20歳◆当時の住所:熊本県熊本市帯山◆当時の身分:熊本学園大学商学部経営学科2年◆身長:162cm◆体重:55kg◆特徴:1)髪の毛多い2)水泳が得意3)考え事をするときに耳を触る癖4)ある程度パソコンの知識がある5)関西弁で話すことがある◆失踪場所:熊本県熊本市の自宅から【失踪状況】2月21日「高校水泳部の友人とたまたま会ったので一緒に食事をして帰る」との電話。夜12時頃帰宅(後に確認したところ元水泳部の友人は誰も会っていないことが判明)。25日朝9時半頃、自宅にいるのを父親が確認。夜11時頃バイト先から「無断欠勤している」との電話がある。本人の預金通帳は16日から25日の間に4回に分けてほとんど全額引き出していることが分かる。大学で出席状況を調べると2001年5月頃からずっと欠席している。学内のパソコン室はよく利用していたらしく、失踪当日午後6時頃パソコン室の利用カード返却の記録があった。3月21日夜以来無言電話や不審な電話が何度かかかっている。■兵庫県警HP◆昭和53(1978)年6月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者:田中 実さん(Minoru Tanaka)(拉致被害時28歳)※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警HP■救う会兵庫HP■救う会兵庫facebook[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)Disappeared after departing Japan for Europe.The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.【SEA OF MERCY】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.