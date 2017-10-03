−その命、見捨てますか？−

《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！娘・めぐみさん待ち続ける横田夫妻「戦いの日々」》



４０年間、娘の帰りを待ち続ける夫婦は、横田 滋さん（８４歳）と妻の早紀江さん（８１歳）。

日本人拉致被害者の帰国から１０月で丸１５年、横田さん夫妻が今の心境を語りました。

早紀江さんは



「早く帰ってきて、『めぐみちゃん、ご苦労様でしたね』と言ってあげたいからね。それだけですよね、あとはね。何が起こるかわからないし、ある意味での覚悟みたいなものを持っていないと、生きていけない。本当につらいです、今が一番」



と話しました。

横田さん夫妻のこれまでの道のりは、まさに拉致問題との戦いの日々でした。

北朝鮮による拉致が明るみになったのは、２０年前。

その５年後の２００２年には、日本人拉致被害者が５人、帰国を果たしました。

ところが２００２年、横田 滋さんは会見で、「結果は、死亡という。残念なものでした」と述べ、早紀江さんは



「いつ死んだかどうかさえわからないようなことは、信じることができません。まだ生きていることを信じ続けて、戦ってまいります」



と述べていました。

北朝鮮による、一方的な死亡通告。

それでも、横田さん夫妻は戦い続けました。

２００５年、早紀江さんは



「どこに、めぐみは行ってしまったんだろう。本当に捜して、捜して、捜して、泣いて、泣いて、苦しんで、死にたい思いで過ごしてまいりました」



と話していました。

問題解決の先頭に立ってきた２人。

近年は、講演会への参加もなかなか難しく、自身の体調と向き合う日々が続いています。

９月９日、上手に話せない滋さんを前に、早紀江さんは「何の話？それは、何の話？それは。何の話をしているわけ？いま。それが、わからないのよ。わたしは...」と話しました。

時間は、ただ着実に過ぎていきます。

早紀江さんは



「もう、老齢化していますから、病気になりますし、なかなか思ったようにいかなくなりました。ちょっと、異常に長過ぎますかね、解決できない時間が」



と話しました。

それでも、めぐみさんに会いたいという思いは変わりません。

早紀江さんは



「ディズニーランドに連れて行ってあげたいと思っているんでしょう」、

「とにかく、帰ってきてくれればいいんです。どこに行っても行かなくても。とにかく、帰ってきてくれれば。日本のいるということが、大事なんです」



等と話していました。

横田さん夫妻はじめ、拉致被害者家族は、安倍晋三首相に対し、２０１７年中に拉致問題を解決することを、強く要請しています。

早紀江さんは



「誰が先に倒れるのかというかね。誰かが倒れる前に、１人だけでも会いたいなというのは、みんな思っている。家族中がね」、

「全員帰国、全面帰国、全面解決」



等と話しました。

緊迫が続く、朝鮮半島情勢。

北朝鮮に残された家族を思う気持ちは、どんなに時が過ぎ去ろうとも、変わりません。



■横田めぐみさんのご家族のメッセージ

http://www.rachi.go.jp/jp/message/movie_2.html

■横田めぐみさんのご家族のメッセージ（英語版）

http://www.rachi.go.jp/en/shisei/keihatsu/videomessage_2en.html

■アニメ「めぐみ」

https://m.youtube.com/watch?v=S9jkeG70qc4&feature=youtu.be

■政府拉致問題ＨＰ

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁ＨＰ

http://www.npa.go.jp/

■岩手県警ＨＰ

http://www2.pref.iwate.jp/~hp0802/

■救う会全国協議会ＨＰ

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会ＨＰ

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ

http://hrnk.trycomp.net/

■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015

■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ

http://blog.goo.ne.jp/aeran2000

■姜哲煥（カン・チョルファン）さん動画

https://www.youtube.com/watch?v=T8wXjTN2W8E&feature=youtu.be

■脱北者トーク番組動画

https://www.youtube.com/watch?v=KJZWxe9P-L8&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画［前編］（日本語訳付き）

https://www.youtube.com/watch?v=zCPxzwHK8fQ&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画［後編］（日本語訳付き）

https://www.youtube.com/watch?v=bq4sYy6d6EA&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画（３）

https://youtu.be/pMC2G7akiiM

■ペナＴＶ（日本語版）

https://www.youtube.com/watch?v=4YHLDtOoJOo

■ペナＴＶ（日本語版）動画

https://www.youtube.com/watch?v=KeCTTaSgwx4&feature=youtu.be

■ペナＴＶ（日本語版）動画

https://www.youtube.com/watch?v=_WZoh00PGV8







◆昭和５２（１９７７）年１１月１５日

少女拉致容疑事案

被害者：横田めぐみさん（Megumi Yokota）

（拉致被害時１３歳）

※This person was Abduction by North Korea

新潟市において下校途中に失踪。

平成１６年１１月に開催された第３回実務者協議において、北朝鮮側はめぐみさんが１９９４（平成６）年４月に死亡したとし「遺骨」を提出したが、めぐみさんの「遺骨」とされた骨の一部からは同人のものとは異なるＤＮＡが検出されたとの鑑定結果を得た。

平成１８年４月には日本政府の実施したＤＮＡ検査により、横田めぐみさんの夫が昭和５３年に韓国より拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者・金英男（キム・ヨンナム）氏である可能性が高いことが判明した。



※「白い翼でも黒い翼でも、赤い翼でも青い翼でも、何でも結構なんで、帰って来られる翼をめぐみに与えてほしい」

（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）

※「正義は必ず勝つ、と私は信じていますので、あとしばらくお力をお貸しください」

（横田哲也さん。拉致被害者・横田めぐみさんの弟）

■新潟県警ＨＰ

http://www.police.pref.niigata.jp/

■神奈川県警ＨＰ

http://www.police.pref.kanagawa.jp/

■あさがおの会ＨＰ

http://www.asagaonokai.jp

■ブルーリボンの祈り会／スイス日本語福音キリスト教会ＨＰ

https://www.jegschweiz.com/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%A5%88%E3%82%8A%E4%BC%9A/

■アニメ「めぐみ」

https://m.youtube.com/watch?v=S9jkeG70qc4&feature=youtu.be



［November 15, 1977: Young girl abducted］



Abductee: Megumi Yokota (13, female, Niigata Prefecture)

Disappeared on her way home from school in Niigata City.

During the third round of Japan-North Korea Working-Level Consultations in November 2004, North Korea claimed that Megumi Yokota died in April 1994 and handed over what it claimed were her remains. DNA analysis, however, indicates that some of the bones from these remains belong in fact to a different person or persons.

Additional DNA analysis conducted in April 2006 by the GoJ indicated a high probability that Kim Young-Nam, a Korean citizen abducted from the Republic of Korea in 1978 when he was a high-school student, was married to Ms. Yokota.



《特定失踪者・鈴木正昭さんについて》

◆氏名：鈴木 正昭

（すずきまさあき）

（Masa-aki Suzuki）

◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年８月３０日

◆生年月日：昭和２７（１９５２）年５月２９日

◆性別：男

◆当時の年齢：２５歳

◆当時の住所：千葉県千葉市

◆当時の身分：団体職員

◆出身地：岩手県一関市

◆失踪場所：千葉県千葉市



【失踪状況】

失踪当日、前の職場の同僚が自宅アパートを訪ねていったところ、路上で女性と話し込んでいた。

以後情報なし。

■千葉県警ＨＰ

http://www.police.pref.chiba.jp/



《特定失踪者・坂川千明さんについて》

◆氏名：坂川 千明

（さかがわちあき）

（Chiaki Sakagawa）

◆失踪年月日：平成１２（２０００）年３月７日

◆生年月日：昭和５１（１９７６）年１０月７日

◆性別：女性

◆当時の年齢：２３歳

◆当時の住所：岩手県九戸郡洋野町

◆当時の身分：ガソリンスタンド勤務

◆身長：１５０cm

◆特徴：右にえくぼ

◆失踪場所：岩手県



【失踪状況】

退勤後帰宅途中失踪。

翌日、警察から岩手県九戸郡種市町の高家漁港に車が放置してあると連絡。

車の中には財布、携帯電話等すべて残っていた。

高家港は職場から家とは全く反対の方向で、夜は真っ暗。地元の人もほとんど近寄らない小さな港。

車は港の端に海に向って停まっていた。

入水自殺してもすぐ死体があがってくる場所。

車の中には高家港の丘の上にあるコンビニでビールを買ったレシートが残っていたが、そんなところでビールを買うことは考えられない。

失踪当時車のガソリンを入れていた。走行距離からすると、勤務先のガソリンスタンドから久慈市を回って高家港の距離と一致する。



《特定失踪者・吉田賢光さんについて》

◆氏名：吉田 賢光

（よしだけんこう）

（Kenkou Yoshida）

◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年３月１２日

◆生年月日：昭和１５（１９４０）年５月２日

◆性別：男

◆当時の年齢：３６歳

◆当時の住所：神奈川県川崎市

◆当時の身分：無職（前年１１月まで団体職員）

◆特徴：小柄で細身

◆特技：

１）特別上手ではないが、スポーツは何でもこなす

２）登山も少しはする

◆失踪場所：東北本線白石駅



【失踪状況】

体調不良のため次の転居予定地である大阪へ向かう前に約３ヶ月間、宮城県にある伯父の寺へ居候。

実家である岩手へ墓参りがてら帰って来いといっても来ず、居候先の伯父の話では何か連絡を待っている様子だったと話したと聞いている。

失踪前の住所は神奈川県川崎市。

■宮城県警ＨＰ

http://www.police.pref.miyagi.jp/

■神奈川県警ＨＰ

http://www.police.pref.kanagawa.jp/

■大阪府警ＨＰ

http://www.police.pref.osaka.jp/



【荒木和博・特定失踪者問題調査会代表による吉田賢光さん失踪事件の解説】

◆共通項は「大阪へ行く」

吉田賢光さんは昭和５２年（１９７７）３月１２日、「大阪に行く」と言って東北本線白石駅で妹さんが見送ったのを最後に行方不明になっています。ご本人は町役場の職員から社団法人の職員になり、失踪前年退職していましたが曹洞宗の僧籍を持っていました。

また、日高信男さんと早坂勝男さんに共通しているキーワードの一つに「大阪」がありました。

日高信男さんは失踪直前鹿児島の実家に「印刷会社を退職し、大阪で働く会社が決まった」旨の手紙を送付していました。一方会社の同僚には「大阪で仕事を探す」と伝えていました。

早坂勝男さんはお兄さんに「大阪に行って印刷の勉強をしてみたい」とも話していたことがあり、アルバムの中からも大阪市の住之江公園で写した写真が出てきました。



◆昭和５３（１９７８）年６月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）

（拉致被害時２８歳）

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫ＨＰ

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



［In or around June 1978: Former restaurant worker abducted］



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.







【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. −その命、見捨てますか？−《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！娘・めぐみさん待ち続ける横田夫妻「戦いの日々」》４０年間、娘の帰りを待ち続ける夫婦は、横田 滋さん（８４歳）と妻の早紀江さん（８１歳）。日本人拉致被害者の帰国から１０月で丸１５年、横田さん夫妻が今の心境を語りました。早紀江さんは「早く帰ってきて、『めぐみちゃん、ご苦労様でしたね』と言ってあげたいからね。それだけですよね、あとはね。何が起こるかわからないし、ある意味での覚悟みたいなものを持っていないと、生きていけない。本当につらいです、今が一番」と話しました。横田さん夫妻のこれまでの道のりは、まさに拉致問題との戦いの日々でした。北朝鮮による拉致が明るみになったのは、２０年前。その５年後の２００２年には、日本人拉致被害者が５人、帰国を果たしました。ところが２００２年、横田 滋さんは会見で、「結果は、死亡という。残念なものでした」と述べ、早紀江さんは「いつ死んだかどうかさえわからないようなことは、信じることができません。まだ生きていることを信じ続けて、戦ってまいります」と述べていました。北朝鮮による、一方的な死亡通告。それでも、横田さん夫妻は戦い続けました。２００５年、早紀江さんは「どこに、めぐみは行ってしまったんだろう。本当に捜して、捜して、捜して、泣いて、泣いて、苦しんで、死にたい思いで過ごしてまいりました」と話していました。問題解決の先頭に立ってきた２人。近年は、講演会への参加もなかなか難しく、自身の体調と向き合う日々が続いています。９月９日、上手に話せない滋さんを前に、早紀江さんは「何の話？それは、何の話？それは。何の話をしているわけ？いま。それが、わからないのよ。わたしは...」と話しました。時間は、ただ着実に過ぎていきます。早紀江さんは「もう、老齢化していますから、病気になりますし、なかなか思ったようにいかなくなりました。ちょっと、異常に長過ぎますかね、解決できない時間が」と話しました。それでも、めぐみさんに会いたいという思いは変わりません。早紀江さんは「ディズニーランドに連れて行ってあげたいと思っているんでしょう」、「とにかく、帰ってきてくれればいいんです。どこに行っても行かなくても。とにかく、帰ってきてくれれば。日本のいるということが、大事なんです」等と話していました。横田さん夫妻はじめ、拉致被害者家族は、安倍晋三首相に対し、２０１７年中に拉致問題を解決することを、強く要請しています。早紀江さんは「誰が先に倒れるのかというかね。誰かが倒れる前に、１人だけでも会いたいなというのは、みんな思っている。家族中がね」、「全員帰国、全面帰国、全面解決」等と話しました。緊迫が続く、朝鮮半島情勢。北朝鮮に残された家族を思う気持ちは、どんなに時が過ぎ去ろうとも、変わりません。■横田めぐみさんのご家族のメッセージ■横田めぐみさんのご家族のメッセージ（英語版）■アニメ「めぐみ」■政府拉致問題ＨＰ■警察庁ＨＰ■岩手県警ＨＰ■救う会全国協議会ＨＰ■特定失踪者問題調査会ＨＰ■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ■姜哲煥（カン・チョルファン）さん動画■脱北者トーク番組動画■脱北者・金柱聖さんの動画［前編］（日本語訳付き）■脱北者・金柱聖さんの動画［後編］（日本語訳付き）■脱北者・金柱聖さんの動画（３）■ペナＴＶ（日本語版）■ペナＴＶ（日本語版）動画■ペナＴＶ（日本語版）動画◆昭和５２（１９７７）年１１月１５日少女拉致容疑事案被害者：横田めぐみさん（Megumi Yokota）（拉致被害時１３歳）※This person was Abduction by North Korea新潟市において下校途中に失踪。平成１６年１１月に開催された第３回実務者協議において、北朝鮮側はめぐみさんが１９９４（平成６）年４月に死亡したとし「遺骨」を提出したが、めぐみさんの「遺骨」とされた骨の一部からは同人のものとは異なるＤＮＡが検出されたとの鑑定結果を得た。平成１８年４月には日本政府の実施したＤＮＡ検査により、横田めぐみさんの夫が昭和５３年に韓国より拉致された当時高校生の韓国人拉致被害者・金英男（キム・ヨンナム）氏である可能性が高いことが判明した。※「白い翼でも黒い翼でも、赤い翼でも青い翼でも、何でも結構なんで、帰って来られる翼をめぐみに与えてほしい」（横田早紀江さん。拉致被害者・横田めぐみさんの母）※「正義は必ず勝つ、と私は信じていますので、あとしばらくお力をお貸しください」（横田哲也さん。拉致被害者・横田めぐみさんの弟）■新潟県警ＨＰ■神奈川県警ＨＰ■あさがおの会ＨＰ■ブルーリボンの祈り会／スイス日本語福音キリスト教会ＨＰ■アニメ「めぐみ」［November 15, 1977: Young girl abducted］Abductee: Megumi Yokota (13, female, Niigata Prefecture)Disappeared on her way home from school in Niigata City.During the third round of Japan-North Korea Working-Level Consultations in November 2004, North Korea claimed that Megumi Yokota died in April 1994 and handed over what it claimed were her remains. DNA analysis, however, indicates that some of the bones from these remains belong in fact to a different person or persons.Additional DNA analysis conducted in April 2006 by the GoJ indicated a high probability that Kim Young-Nam, a Korean citizen abducted from the Republic of Korea in 1978 when he was a high-school student, was married to Ms. Yokota.《特定失踪者・鈴木正昭さんについて》◆氏名：鈴木 正昭（すずきまさあき）（Masa-aki Suzuki）◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年８月３０日◆生年月日：昭和２７（１９５２）年５月２９日◆性別：男◆当時の年齢：２５歳◆当時の住所：千葉県千葉市◆当時の身分：団体職員◆出身地：岩手県一関市◆失踪場所：千葉県千葉市【失踪状況】失踪当日、前の職場の同僚が自宅アパートを訪ねていったところ、路上で女性と話し込んでいた。以後情報なし。■千葉県警ＨＰ《特定失踪者・坂川千明さんについて》◆氏名：坂川 千明（さかがわちあき）（Chiaki Sakagawa）◆失踪年月日：平成１２（２０００）年３月７日◆生年月日：昭和５１（１９７６）年１０月７日◆性別：女性◆当時の年齢：２３歳◆当時の住所：岩手県九戸郡洋野町◆当時の身分：ガソリンスタンド勤務◆身長：１５０cm◆特徴：右にえくぼ◆失踪場所：岩手県【失踪状況】退勤後帰宅途中失踪。翌日、警察から岩手県九戸郡種市町の高家漁港に車が放置してあると連絡。車の中には財布、携帯電話等すべて残っていた。高家港は職場から家とは全く反対の方向で、夜は真っ暗。地元の人もほとんど近寄らない小さな港。車は港の端に海に向って停まっていた。入水自殺してもすぐ死体があがってくる場所。車の中には高家港の丘の上にあるコンビニでビールを買ったレシートが残っていたが、そんなところでビールを買うことは考えられない。失踪当時車のガソリンを入れていた。走行距離からすると、勤務先のガソリンスタンドから久慈市を回って高家港の距離と一致する。《特定失踪者・吉田賢光さんについて》◆氏名：吉田 賢光（よしだけんこう）（Kenkou Yoshida）◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年３月１２日◆生年月日：昭和１５（１９４０）年５月２日◆性別：男◆当時の年齢：３６歳◆当時の住所：神奈川県川崎市◆当時の身分：無職（前年１１月まで団体職員）◆特徴：小柄で細身◆特技：１）特別上手ではないが、スポーツは何でもこなす２）登山も少しはする◆失踪場所：東北本線白石駅【失踪状況】体調不良のため次の転居予定地である大阪へ向かう前に約３ヶ月間、宮城県にある伯父の寺へ居候。実家である岩手へ墓参りがてら帰って来いといっても来ず、居候先の伯父の話では何か連絡を待っている様子だったと話したと聞いている。失踪前の住所は神奈川県川崎市。■宮城県警ＨＰ■神奈川県警ＨＰ■大阪府警ＨＰ【荒木和博・特定失踪者問題調査会代表による吉田賢光さん失踪事件の解説】◆共通項は「大阪へ行く」吉田賢光さんは昭和５２年（１９７７）３月１２日、「大阪に行く」と言って東北本線白石駅で妹さんが見送ったのを最後に行方不明になっています。ご本人は町役場の職員から社団法人の職員になり、失踪前年退職していましたが曹洞宗の僧籍を持っていました。また、日高信男さんと早坂勝男さんに共通しているキーワードの一つに「大阪」がありました。日高信男さんは失踪直前鹿児島の実家に「印刷会社を退職し、大阪で働く会社が決まった」旨の手紙を送付していました。一方会社の同僚には「大阪で仕事を探す」と伝えていました。早坂勝男さんはお兄さんに「大阪に行って印刷の勉強をしてみたい」とも話していたことがあり、アルバムの中からも大阪市の住之江公園で写した写真が出てきました。◆昭和５３（１９７８）年６月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）（拉致被害時２８歳）※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警ＨＰ■救う会兵庫ＨＰ■救う会兵庫facebook［In or around June 1978: Former restaurant worker abducted］Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)Disappeared after departing Japan for Europe.The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.