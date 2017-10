−その命、見捨てますか?−

《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ!拉致集会で支援呼びかけ》



【9月17日18時27分】

北朝鮮が拉致を認めた日朝首脳会談から15年になる9月17日、東京都内で拉致被害者の家族による大規模な集会が開かれました。

集会には熊本市出身の松木 薫さんの姉の斉藤文代さんも出席し、早期の肉親の帰国に向けて支援を呼びかけました。

東京都千代田区のシェーンバッハ・サボーで開かれた集会には、およそ1,000人が参加し、拉致被害者の家族たちが1日も早い解決に向けてそれぞれの思いを語りました。

この中では37年前の昭和55年に留学先のスペインで拉致された熊本市出身の松木 薫さんの姉・斉藤文代さんも壇上に立ち、



「東京に来る前に母の墓前で『家族が必ず再会できるようにしてください』とお願いしてきました。長い年月がたって親がいなくなり、私も高齢で弱い気持ちになることもありますが、救出するまでお力を貸してください」



と支援を呼びかけました。

拉致問題をめぐっては、北朝鮮による軍事的な挑発行動で拉致問題を最優先にした交渉が難しくなっているとして被害者家族の間で危機感が強まっています。

集会では最後にすべての拉致被害者の早期帰国を北朝鮮に要求するとともに政府に対し、被害者の帰国を最優先に交渉を進めるよう求める大会決議を採択しました。



■松木 薫さんのご家族のメッセージ

http://www.rachi.go.jp/jp/message/movie_7.html

■松木 薫さんのご家族のメッセージ(英語版)

http://www.rachi.go.jp/en/shisei/keihatsu/videomessage_7en.html

■政府拉致問題HP

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁HP

http://www.npa.go.jp/

■熊本県警HP

http://www.police.pref.kumamoto.jp/

■救う会全国協議会HP

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会HP

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会HP

http://hrnk.trycomp.net/

■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015

■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ

http://blog.goo.ne.jp/aeran2000

■姜哲煥(カン・チョルファン)さん動画

https://www.youtube.com/watch?v=T8wXjTN2W8E&feature=youtu.be

■脱北者トーク番組動画

https://www.youtube.com/watch?v=KJZWxe9P-L8&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画[前編](日本語訳付き)

https://www.youtube.com/watch?v=zCPxzwHK8fQ&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画[後編](日本語訳付き)

https://www.youtube.com/watch?v=bq4sYy6d6EA&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画(3)

https://youtu.be/pMC2G7akiiM

■ペナTV(日本語版)

https://www.youtube.com/watch?v=4YHLDtOoJOo

■ペナTV(日本語版)動画

https://www.youtube.com/watch?v=KeCTTaSgwx4&feature=youtu.be

■ペナTV(日本語版)動画

https://www.youtube.com/watch?v=_WZoh00PGV8







◆昭和55(1980)年5月頃

欧州における日本人男性拉致容疑事案

被害者:松木 薫さん(拉致被害時26歳)

被害者:石岡 亨さん(拉致被害時22歳)

2人とも欧州滞在中の昭和55年に失踪。

昭和63年に石岡さんから日本の家族に出した手紙(ポーランドの消印)が届き、石岡さん、松木さん、そして有本恵子さんが北朝鮮に在住すると伝えてきた。

北朝鮮側は、石岡 亨さんは1988(昭和63)年11月にガス事故で有本恵子さんと共に死亡したとしているが、これを裏付ける資料等の提供はなされていない。

また、同様に松木 薫さんについても、1996(平成8)年8月に交通事故で死亡したとして、平成14年9月及び平成16年11月に開催された第3回日・朝実務者協議と2回にわたり、北朝鮮側から松木さんの「遺骨」の可能性があるとされるものが提出されたが、そのうちの一部からは、同人のものとは異なるDNAが検出されたとの鑑定結果を得た。捜査当局は拉致実行犯である「よど号」犯人の妻・森 順子及び若林(旧姓:黒田)佐喜子について、平成19年6月に逮捕状の発付を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に身柄の引渡しを要求している。

■熊本県警HP

http://www.police.pref.kumamoto.jp/

■北海道警HP

http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/



[In or around May 1980: Two Japanese men abducted in Europe]



Abductees: Toru Ishioka (22, male, Europe), Kaoru Matsuki (26, male, Europe)

Both men disappeared while living in Europe in 1980. A letter postmarked in Poland and sent by Mr. Ishioka in 1988 to his family in Japan indicated that he, Mr. Matsuki and Keiko Arimoto (see 12 below) were all living in North Korea.

North Korea asserts that Mr. Ishioka and Ms. Arimoto died in a gas poisoning accident in November 1988, but has provided no documents or evidence to support these claims. North Korea also asserts that Mr. Matsuki died in an automobile accident in August 1996. In September 2002, and at the Third Japan-North Korea Working-Level Consultations held in September 2002 and November 2004, North Korea handed over remains possibly belonging to Mr. Matsuki, but analysis in Japan indicates that these remains contain DNA belonging to someone else.

The Japanese authorities issued arrest warrants in June 2007 for Junko Mori and Sakiko Wakabayashi (nee Kuroda), wives of Yodo-go members, who are believed to be responsible for these abductions, and listed them both with Interpol. The GoJ demands that North Korea extradite them to Japan.



《特定失踪者・高松康晴さんについて》

◆氏名:高松 康晴

(たかまつやすはる)

◆失踪年月日:昭和36(1961)年11月1日

◆生年月日:昭和16(1941)年3月23日

◆性別:男

◆当時の年齢:20歳

◆当時の住所:神奈川県鎌倉市

◆当時の身分:会社員

◆身長:165cmくらい

◆体重:50kg

◆特徴:痩せ型

◆失踪場所:神奈川県鎌倉市材木座海岸



【失踪状況】

就職が決まり、東京の本社で辞令をもらって鎌倉の寮に入った。

その翌日の夕刻、他の同僚2人と材木座海岸の浜辺へ散歩に出て、3人で話をしているうち、高松さんひとり、そこを離れて行った。

その後、寮にも戻らず。昭和36年12月『週刊読売』で、2週間前に失踪した他の男性とともに記事になっている。

■神奈川県警HP

http://www.police.pref.kanagawa.jp/



《特定失踪者・西村三男さんについて》

◆氏名:西村 三男

(にしむらみつお)

◆失踪年月日:昭和56(1981)年5月

◆生年月日:昭和37(1962)年5月26日

◆性別:男

◆当時の年齢:19歳

◆当時の住所:山口県山口市

◆当時の身分:会社員

◆熊本県出身

◆身長:170cmくらい

◆血液型:O型

◆失踪場所:山口県山口市



【失踪状況】

ゴールデンウィーク後、実家の熊本から山口市にある会社に戻り、寮から工場へ移動中失踪。

原付免許も寮に置いたまま、住民票もそのまま。

失踪後6カ月程して無言電話あり。

■山口県警HP

http://www.police.pref.yamaguchi.jp/



《特定失踪者・藤山恭郎さんについて》

◆氏名:藤山 恭郎

(ふじやまやすろう)

◆失踪年月日:昭和57(1982)年12月14日

◆生年月日:昭和35(1960)年1月13日

◆性別:男

◆当時の年齢:22歳

◆当時の住所:大阪府大阪市

◆当時の身分:大学中退直後

◆血液型:B型

◆身長:170cmくらい

◆特徴:痩せ型

◆失踪場所:大阪府大阪市?



【失踪状況】

昭和57(1982)年12月14日、本人から実家に荷物と手紙が来てそれ以来、音信不通。

親子関係は良好だったが、昭和57年夏、帰省中に大学を中退したい、郵政省の試験を受けたいなどと話す。

昭和57年12月9日大学に中退届け。

失踪後約1年間、毎月15日前後に呼び鈴が2〜3回なりすぐ切れる電話があった。

一度、父親が出ると声が聞き取れずにすぐに切れた。

■大阪府警HP

http://www.police.pref.osaka.jp/



《特定失踪者・稲田裕次郎さんについて》

◆氏名:稲田 裕次郎

(いなだゆうじろう)

◆失踪年月日:平成14(2002)年2月25日

◆生年月日:昭和56(1981)年4月26日

◆性別:男

◆当時の年齢:20歳

◆当時の住所:熊本県熊本市帯山

◆当時の身分:熊本学園大学商学部経営学科2年

◆身長:162cm

◆体重:55kg

◆特徴:

1)髪の毛多い

2)水泳が得意

3)考え事をするときに耳を触る癖

4)ある程度パソコンの知識がある

5)関西弁で話すことがある

◆失踪場所:熊本県熊本市の自宅から



【失踪状況】

2月21日「高校水泳部の友人とたまたま会ったので一緒に食事をして帰る」との電話。

夜12時頃帰宅(後に確認したところ元水泳部の友人は誰も会っていないことが判明)。

25日朝9時半頃、自宅にいるのを父親が確認。

夜11時頃バイト先から「無断欠勤している」との電話がある。本人の預金通帳は16日から25日の間に4回に分けてほとんど全額引き出していることが分かる。

大学で出席状況を調べると2001年5月頃からずっと欠席している。

学内のパソコン室はよく利用していたらしく、失踪当日午後6時頃パソコン室の利用カード返却の記録があった。

3月21日夜以来無言電話や不審な電話が何度かかかっている。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/



◆昭和53(1978)年6月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者:田中 実さん(拉致被害時28歳)

欧州に向け出国したあと失踪。

平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫HP

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.



《特定失踪者・金田竜光さんについて》

◆氏名:金田 竜光

(かねだたつみつ)

◆失踪年月日:昭和54(1979)年ごろ

◆生年月日:昭和27(1952)年

◆性別:男

◆当時の年齢:26歳

◆当時の住所:兵庫県神戸市東灘区青木

◆当時の身分:ラーメン店店員

◆身長:180cm

◆失踪場所:神戸市東灘区



【失踪状況】

金田さんは韓国籍。

田中 実さん(昭和53年に拉致)と同じ施設で育った。

昭和52年ごろ、田中 実さん拉致実行犯・韓竜大(ハン・ヨンデ)が経営するラーメン店「来大」に就職。昭和53年に田中 実さんを「来大」に紹介し、ともに働く。同年、韓竜大の誘いにより、田中 実さんがオーストリア・ウィーンに出国。

半年ほどして、田中 実さんが差出人になっているオーストリアからの国際郵便を受け取る。その内容は「オーストリアはいいところであり、仕事もあるのでこちらに来ないか」との誘いであった。

田中さんの誘いを受け、打ちあわせと言って東京に向かったが、以後一切連絡がなく、行方不明となる。

連絡がないことを不思議に思った友人が、この間の事情を知る韓竜大に再三説明を求めたが、「知らない」と繰り返す。

その後失踪した2人を知る友人たちの間で「2人は北朝鮮にいる」との噂が広まり、韓竜大に近づく者がいなかった。

「救う会兵庫」は平成14年10月に韓竜大、15年7月にその共犯である曹廷楽(チョ・ジョンガリ)についての告発状を兵庫県警に提出している。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫HP

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



《救う会認定拉致被害者・福留貴美子さんについて》

◆氏名:福留 貴美子

(ふくとめきみこ)

◆失踪年月日:1976(昭和51)年7月18日または19日

◆生年月日:1952(昭和27)年1月1日

◆当時の住所:東京都渋谷区恵比寿

◆当時の身分:アルバイト

◆最終失踪関連地点:海外



【失踪状況】

1976(昭和51)年7月中旬、同居していた友人に「モンゴルに行く」と言い残して出国後、行方不明となる。

1980(昭和55)年3月、突然同居していた渋谷区恵比寿の友人宅に現れた後、横浜市の友人宅に2泊した後、「大阪に行く」と言い残して再び行方不明となるが、後に北朝鮮に渡ったよど号犯の岡本 武と結婚し2児をもうけていたことが明らかになる。

1996(平成8)年夏によど号犯グループの小西隆裕から実家に「1988(昭和63)年夏に土砂崩れで死亡したと北朝鮮側から知らせを受けた」旨の手紙が送られてきたが、真相は不明のままである。

■警視庁HP

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■神奈川県警HP

http://www.police.pref.kanagawa.jp/

■大阪府警HP

http://www.police.pref.osaka.jp/

■高知県警HP

http://www.police.pref.kochi.lg.jp/



《新潟県警・愛知県警公開特定失踪者・渡邉浩成さんについて》

◆氏名:渡邉 浩成

(わたなべひろまさ)

◆当時の年齢:23歳(昭和60年当時)

◆当時の住所:愛知県名古屋市中区

◆新潟県三条市出身

◆当時の職業:郵便局員

◆身長:170cmくらい



【失踪状況】

昭和60年12月、岐阜県岐阜市の職場を出た後、行方不明になっています。

■新潟県警HP

http://www.police.pref.niigata.jp/

■愛知県警HP

http://www.pref.aichi.jp/police/

■岐阜県警HP

http://www.pref.gifu.lg.jp/police/







【拉致事件、捜査の現状】

北朝鮮による拉致事件を巡り、日本の警察はこれまで実行犯や指示役として北朝鮮の元工作員たち合わせて11人を国際手配しています。

拉致には金正日(キム・ジョンイル)総書記が掌握していた対外情報調査部と呼ばれる工作機関が組織的に関わっていた疑いが強いと見て捜査を続けています。

このうち、福井県の地村保志さん・富貴恵さん夫妻を拉致した実行犯として元工作員の辛光洙(シン・グァンス)容疑者が手配されています。

また、大阪府の原 敕晁さんが拉致された事件では、辛容疑者とともに金吉旭(キム・キルウク)容疑者も共犯者として手配されています。

この他、東京都の久米 裕さん拉致事件では金世鎬(キム・セホ)容疑者が、新潟県の曽我ひとみさん拉致事件にはキム・ミョンスク容疑者がそれぞれ関わったとして手配されています。

北海道出身の渡辺秀子さんの子供2人の拉致事件では、工作員グループのリーダー格で北朝鮮にいると見られる洪寿恵(ホン・スヘ)こと木下陽子容疑者が手配されています。

新潟県の蓮池 薫さん・祐木子さん夫妻の拉致事件ではチェ・スンチョル容疑者が実行犯として手配されている他、金総書記が掌握していた対外報調査部と呼ばれる北朝鮮の工作機関の幹部であるハン・クムニョン容疑者とキム・ナンジン容疑者が拉致の実行を指示したとして手配されています。

ハン容疑者たちは工作機関で「指導員」と呼ばれる立場で、辛光洙容疑者たちもこの組織の一員だったことがわかっており、警察は北朝鮮が組織的に拉致を実行した疑いが強いと見て捜査を続けています。

よど号ハイジャック事件のメンバーたちも1980年代にヨーロッパで相次いだ3人の日本人拉致に関わった疑いで国際手配されています。

