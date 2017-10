−その命、見捨てますか?−

《トンチキミサイルではなくて、拉致被害者を返せ!北朝鮮ミサイルを想定 鳥取県琴浦町で避難訓練》



北朝鮮が弾道ミサイルの発射実験を繰り返していることを受け8月19日、鳥取県琴浦町で国や県等と協力した住民避難訓練が行われました。

訓練は「弾道ミサイルが発射され、鳥取県の琴浦町付近に落下する可能性がある」という想定で行われました。防災無線がミサイル発射を伝えると、屋外で運動をしていた子どもたちや住民たちが一斉に建物の中に駆け込みました。そして、窓から離れた場所で身をかがめ頭を手でおさえる等して安全を確保していました。

山陰でこのような訓練が行われるのは今回が初めてで、住民たち約120人が緊急時の初動等を確認していました。



■政府拉致問題HP

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁HP

http://www.npa.go.jp/

■鳥取県警HP

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/

■徳島県警HP

http://www.police.pref.tokushima.jp/

■suehisa223のブログ

https://ameblo.jp/suehisa223/

■らちねっと徳島HP

http://wwwd.pikara.ne.jp/sansyoukai223/

■救う会全国協議会HP

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会HP

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会HP

http://hrnk.trycomp.net/

■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015

■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ

http://blog.goo.ne.jp/aeran2000

■姜哲煥(カン・チョルファン)さん動画

https://www.youtube.com/watch?v=T8wXjTN2W8E&feature=youtu.be

■脱北者トーク番組動画

https://www.youtube.com/watch?v=KJZWxe9P-L8&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画[前編](日本語訳付き)

https://www.youtube.com/watch?v=zCPxzwHK8fQ&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画[後編](日本語訳付き)

https://www.youtube.com/watch?v=bq4sYy6d6EA&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画(3)

https://youtu.be/pMC2G7akiiM

■ペナTV(日本語版)

https://www.youtube.com/watch?v=4YHLDtOoJOo

■ペナTV(日本語版)動画

https://www.youtube.com/watch?v=KeCTTaSgwx4&feature=youtu.be

■ペナTV(日本語版)動画

https://www.youtube.com/watch?v=_WZoh00PGV8







[松本京子さん生存情報]

北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんが、視力低下等のため現在、平壌で入院しているという情報があることがわかりました。

これは韓国の拉致被害者家族でつくる団体「拉北家族会」の崔成龍(チェ・ソンヨン)代表が明らかにしたものです。

崔代表が平壌の消息筋から得た情報によると、拉致被害者の松本京子さんが、視力の極端な低下と痛風により、現在、首都・平壌の朝鮮赤十字総合病院に入院しているということです。

崔代表は、これまでにも、松本さんが金正恩(キム・ジョンウン)委員長の指示で2011年に、北朝鮮の北東部・咸鏡北道清津市から平壌に移住させられたと指摘していました。

また、崔代表は横田めぐみさんの元夫である金英男(キム・ヨンナム)氏が、松本さんたち日本の拉致被害者の管理を担当している国家保衛部等の当局に助言する等関与しているとしました。







◆昭和52(1977)年10月21日

女性拉致容疑事案

被害者:松本京子さん(Kyouko Matsumoto)

(拉致被害時29歳)

※This person was Abduction by North Korea

自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。

平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成18年11月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■鳥取県警HP

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/



[October 21, 1977: Woman abducted]



Abductee: Kyoko Matsumoto (29, female, Tottori Prefecture)

Disappeared on her way to knitting class near her home.

The GoJ requested that North Korea provide information on her case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and at all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Ms. Matsumoto had ever entered North Korean territory.

Since November 2006, when the GoJ officially identified Kyoko Matsumoto as an abductee, the GoJ has repeatedly demanded that North Korea immediately allow her to return to Japan and provide a full accounting of her case. North Korea, however, has not responded.



《特定失踪者・古都瑞子さんについて》

◆氏名:古都 瑞子

(ふるいちみずこ)

(Mizuko Furuichi)

◆通称:古都 洋子

(ふるいちようこ)

(Youko Furuichi)

◆失踪年月日:昭和52(1977)年11月14日

◆生年月日:昭和5(1930)年4月8日

◆性別:女性

◆当時の年齢:47歳

◆当時の住所:鳥取県米子市

◆当時の身分:皆生温泉の中居

◆身長:148cm

◆体重:45kg

◆特徴:色白で面長

◆靴のサイズ:23.5cm

◆失踪場所:鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺



【失踪状況】

午後9時に旅館での仕事を終え一時帰宅。

その後普段着に着替え出かける。

自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。

北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。

平成19年8月21日、米子警察署に告発状を提出。



《特定失踪者・広田公一さんについて》

◆氏名:広田 公一

(ひろたこういち)

(Kouichi Hirota)

◆失踪年月日:昭和59(1984)年7月21日

◆生年月日:昭和29(1954)年1月21日

◆性別:男

◆当時の年齢:30歳

◆当時の住所:兵庫県尼崎市武庫元町

◆当時の身分:団体職員

◆身長:173cm

◆失踪場所:鳥取県大山



【失踪状況】

鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。

車に午後6時20分到着のメモを残す。

車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を1週間続けるが手がかりなし。

警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/



《特定失踪者・矢倉富康さんについて》

◆氏名:矢倉 富康

(やくらとみやす)

(Tomiyasu Yakura)

◆失踪年月日:昭和63(1988)年8月2日

◆生年月日:昭和26(1951)年11月23日

◆性別:男

◆当時の年齢:36歳

◆当時の住所:鳥取県米子市

◆当時の身分:漁師(元エンジニア)

◆身長:165cm〜170cmくらい

◆失踪場所:鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった



【失踪状況】

一人で漁に出発して翌3日朝6時に帰港する予定だったが行方不明。

海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。

8月10日に海上保安庁が竹島沖南南東25kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。

左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。

昭和59年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。



《特定失踪者・上田英司さんについて》

◆氏名:上田 英司

(うえだえいじ)

(Eiji Ueda)

◆失踪年月日:昭和44(1969)年11月4日

◆生年月日:昭和24(1949)年7月25日

◆性別:男

◆当時の年齢:20歳

◆当時の住所:東京都渋谷区

◆当時の身分:予備校生でアルバイト勤務

◆身長:175cm

◆鳥取県西伯郡伯耆町出身

◆特徴:読書が趣味

◆失踪場所:東京都または京都府



【失踪状況】

失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。

黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。

■警視庁HP

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■京都府警HP

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/



《特定失踪者・戸島金芳さんについて》

◆氏名:戸島 金芳

(としまかねよし)

(Kaneyoshi Toshima)

◆失踪年月日:昭和30(1955)年1月14日

◆生年月日:昭和10(1935)年12月25日

◆性別:男

◆当時の年齢:19歳

◆当時の住所:徳島県美馬市

◆当時の身分:農家手伝い。農閑期には山口県に出稼ぎに行っていた

◆身長172cm〜173cm

◆失踪場所:徳島県貞光駅



【失踪状況】

東京に住んでいた弟に会いに行くと言って、暗くなって徳島県美馬町の自宅から出かけた。

母親が小遣いを持たせたが、翌日に家に全額送られてきた。

残された写真の裏には書き置きのようなものがあった。

失踪の何ヶ月か前から、夜中に部屋から朝鮮語のラジオの放送が聞こえていた。

悩んでいた様子があった。

■山口県警HP

http://www.police.pref.yamaguchi.jp/

■警視庁HP

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp



《特定失踪者・至極 透さんについて》

◆氏名:至極 透

(しごくとおる)

(To-o-ru Shigoku)

◆失踪年月日:昭和53(1978)年7月13日

◆生年月日:昭和23(1948)年7月26日

◆性別:男

◆当時の年齢:29歳

◆当時の住所:和歌山県和歌山市

◆当時の身分:会社員

◆身長:161.2cm

◆体重:63.5kg

◆特徴:

1)眼鏡なし

2)酒は少々

3)タバコ吸わない

4)耳後ろに中耳炎の手術痕あり

◆失踪場所:和歌山県和歌山市の自宅を出て



【失踪状況】

日記を記入した手帳のほか、船員手帳・年金手帳・健康保険証・定期積み立て預金通帳・印鑑・実印・アルバムなども部屋に残したまま失踪。

■和歌山県警HP

http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/

■救う会和歌山HP

http://www.jtw.zaq.ne.jp/sukuukaiwakayama/



《特定失踪者・松岡伸矢さんについて》

◆氏名:松岡 伸矢

(まつおかしんや)

(Shinya Matsuoka)

◆失踪年月日:平成元(1989)年3月7日

◆生年月日:昭和59(1984)4月13日

◆性別:男

◆当時の年齢:4歳

◆当時の住所:茨城県牛久市

◆特徴:

1)左利き

2)右眉上に米粒大のうすい傷跡

◆失踪場所:徳島県美馬郡貞光町の親戚宅前



【失踪状況】

前日3月6日、両親と共に徳島県小松島市で祖母の葬式に出席。その夜は親戚宅で就寝。

朝起きて8時15分頃、父・姉・弟・従姉妹と親戚宅前を数分散歩。玄関から入ってこなかったので、父は抱いていた弟を家の中の母に渡し、すぐに玄関先に出てみたが、そこにいたはずなのにいなくなっていた。

すぐに家族で手分けして探し、昼過ぎには警察に通報し、警察犬も出動。警察・消防・地元市民による大規模な山狩りもしたが消息不明。

3月15日頃の夜、親戚宅にいる母親宛に徳島弁の女性から不審な電話があった。

13年間テレビ番組などを通じ探したが手がかりなし。

また、平成元年4月の終わりか5月の終わりに徳島県海部郡日和佐町の弁天浜の岸壁で「伸矢さんによく似た子供を抱いて海を見ていた不審な男性を目撃した」という情報がある。

日和佐は北朝鮮の船が来航する港の一つ。

■茨城県警HP

http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/



《特定失踪者・賀上大助さんについて》

◆氏名:賀上 大助

(かがみだいすけ)

(Daisuke Kagami)

◆失踪年月日:平成13(2001)年12月22日

◆生年月日:昭和53(1978)年8月17日

◆性別:男

◆当時の年齢:23歳

◆当時の住所:大阪府大阪市淀川区、阪急十三駅近くの社員寮

◆当時の身分:会社員

◆身長:169cm

◆体重:64kg

◆特徴:

1)左目下に小さいほくろ

2)近眼

3)本来は左利きだが筆記と箸は右

4)虫垂炎の手術跡

5)音楽好きでピアノが弾ける

◆失踪場所:大阪府大阪市の会社の寮



【失踪状況】

22日午後2時頃帰寮したのを防犯カメラで確認。

午後9時に電子メールを出している。

午後10時18分、部屋のドアを施錠したあと、足取り不明。

夜出歩くタイプではない。

眼鏡、携帯充電器が残されている。

財布、携帯電話くらいしか持って出ていない。

預金も手つかず、携帯からの発信は22日午前零時以降なし。

友人との約束、上司との会話から年末は徳島県の実家に帰るつもりでいたことが窺える。

帰省に備え預金5万円を別の銀行に移している。

■大阪府警HP

http://www.police.pref.osaka.jp/

■徳島県警HP

http://www.polic.pref.tokushima.jp/



《特定失踪者・正木冽子さんについて》

◆氏名:正木 冽子

(まさきれつこ)

(Retsuko Masaki)

◆失踪年月日:昭和36(1961)年9月24日

◆生年月日:昭和17(1942)年12月23日

◆性別:女性

◆当時の年齢:18歳

◆当時の住所:香川県内

◆当時の身分:看護師

◆身長:157cm

◆特徴:丸ぽちゃ

◆失踪場所:徳島県徳島市眉山公園山頂



【失踪状況】

徳島市の眉山公園山頂で行方不明。

前日9月23日、香川県大川郡引田町のバーで友人が目撃。

■香川県警HP

http://www.pref.kagawa.jp/police/



《特定失踪者・宮本直樹さんについて》

◆氏名:宮本 直樹

(みやもとなおき)

(Naoki Miyamoto)

◆失踪年月日:平成14(2002)年3月3日

◆生年月日:昭和52(1977)年11月9日

◆性別:男

◆当時の年齢:25歳

◆当時の住所:東京都荒川区

◆当時の身分:フリーター(主に清掃業務)

◆身長:178cm

◆体重:66kg〜68kg

◆靴のサイズ:27.5cm

◆特徴:

1)筋肉質でがっしりした体格

2)鼻の下から唇にかけて手術痕あり

3)視力は要コンタクト

◆失踪場所:東京都荒川区



【失踪状況】

午後3時30分頃、「今夜は夕飯はいらない」と行って自宅を出ていった。いつもと全く変わらなかった。

5日朝、新門司港の海上保安庁より電話で「3月3日19時10分発のフェリー船室に荷物だけ残し、本人が見あたらない」との連絡。荷物には免許証、財布、眼鏡、コンタクトレンズなど身の回りのもの一切があった。

東京湾フェリー乗り場から乗ったと思われるが、降りた形跡なし。同フェリーは朝5時に新門司港(福岡)着。時々1人旅に出かけることはあったが、心配をかけるようなことはなかった。

■警視庁HP

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■福岡県警HP

http://www.police.pref.fukuoka.jp/

■徳島県警HP

http://www.polic.pref.tokushima.jp/



◆昭和53(1978)年6月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者:田中 実さん(Minoru Tanaka)

(拉致被害時28歳)

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警HP

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫HP

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.







【SEA OF MERCY】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. −その命、見捨てますか?−《トンチキミサイルではなくて、拉致被害者を返せ!北朝鮮ミサイルを想定 鳥取県琴浦町で避難訓練》北朝鮮が弾道ミサイルの発射実験を繰り返していることを受け8月19日、鳥取県琴浦町で国や県等と協力した住民避難訓練が行われました。訓練は「弾道ミサイルが発射され、鳥取県の琴浦町付近に落下する可能性がある」という想定で行われました。防災無線がミサイル発射を伝えると、屋外で運動をしていた子どもたちや住民たちが一斉に建物の中に駆け込みました。そして、窓から離れた場所で身をかがめ頭を手でおさえる等して安全を確保していました。山陰でこのような訓練が行われるのは今回が初めてで、住民たち約120人が緊急時の初動等を確認していました。■政府拉致問題HP■警察庁HP■鳥取県警HP■徳島県警HP■suehisa223のブログ■らちねっと徳島HP■救う会全国協議会HP■特定失踪者問題調査会HP■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会HP■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ■姜哲煥(カン・チョルファン)さん動画■脱北者トーク番組動画■脱北者・金柱聖さんの動画[前編](日本語訳付き)■脱北者・金柱聖さんの動画[後編](日本語訳付き)■脱北者・金柱聖さんの動画(3)■ペナTV(日本語版)■ペナTV(日本語版)動画■ペナTV(日本語版)動画[松本京子さん生存情報]北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんが、視力低下等のため現在、平壌で入院しているという情報があることがわかりました。これは韓国の拉致被害者家族でつくる団体「拉北家族会」の崔成龍(チェ・ソンヨン)代表が明らかにしたものです。崔代表が平壌の消息筋から得た情報によると、拉致被害者の松本京子さんが、視力の極端な低下と痛風により、現在、首都・平壌の朝鮮赤十字総合病院に入院しているということです。崔代表は、これまでにも、松本さんが金正恩(キム・ジョンウン)委員長の指示で2011年に、北朝鮮の北東部・咸鏡北道清津市から平壌に移住させられたと指摘していました。また、崔代表は横田めぐみさんの元夫である金英男(キム・ヨンナム)氏が、松本さんたち日本の拉致被害者の管理を担当している国家保衛部等の当局に助言する等関与しているとしました。◆昭和52(1977)年10月21日女性拉致容疑事案被害者:松本京子さん(Kyouko Matsumoto)(拉致被害時29歳)※This person was Abduction by North Korea自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成18年11月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■鳥取県警HP[October 21, 1977: Woman abducted]Abductee: Kyoko Matsumoto (29, female, Tottori Prefecture)Disappeared on her way to knitting class near her home.The GoJ requested that North Korea provide information on her case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and at all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Ms. Matsumoto had ever entered North Korean territory.Since November 2006, when the GoJ officially identified Kyoko Matsumoto as an abductee, the GoJ has repeatedly demanded that North Korea immediately allow her to return to Japan and provide a full accounting of her case. North Korea, however, has not responded.《特定失踪者・古都瑞子さんについて》◆氏名:古都 瑞子(ふるいちみずこ)(Mizuko Furuichi)◆通称:古都 洋子(ふるいちようこ)(Youko Furuichi)◆失踪年月日:昭和52(1977)年11月14日◆生年月日:昭和5(1930)年4月8日◆性別:女性◆当時の年齢:47歳◆当時の住所:鳥取県米子市◆当時の身分:皆生温泉の中居◆身長:148cm◆体重:45kg◆特徴:色白で面長◆靴のサイズ:23.5cm◆失踪場所:鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺【失踪状況】午後9時に旅館での仕事を終え一時帰宅。その後普段着に着替え出かける。自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。平成19年8月21日、米子警察署に告発状を提出。《特定失踪者・広田公一さんについて》◆氏名:広田 公一(ひろたこういち)(Kouichi Hirota)◆失踪年月日:昭和59(1984)年7月21日◆生年月日:昭和29(1954)年1月21日◆性別:男◆当時の年齢:30歳◆当時の住所:兵庫県尼崎市武庫元町◆当時の身分:団体職員◆身長:173cm◆失踪場所:鳥取県大山【失踪状況】鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。車に午後6時20分到着のメモを残す。車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を1週間続けるが手がかりなし。警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。■兵庫県警HP《特定失踪者・矢倉富康さんについて》◆氏名:矢倉 富康(やくらとみやす)(Tomiyasu Yakura)◆失踪年月日:昭和63(1988)年8月2日◆生年月日:昭和26(1951)年11月23日◆性別:男◆当時の年齢:36歳◆当時の住所:鳥取県米子市◆当時の身分:漁師(元エンジニア)◆身長:165cm〜170cmくらい◆失踪場所:鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった【失踪状況】一人で漁に出発して翌3日朝6時に帰港する予定だったが行方不明。海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。8月10日に海上保安庁が竹島沖南南東25kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。昭和59年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。《特定失踪者・上田英司さんについて》◆氏名:上田 英司(うえだえいじ)(Eiji Ueda)◆失踪年月日:昭和44(1969)年11月4日◆生年月日:昭和24(1949)年7月25日◆性別:男◆当時の年齢:20歳◆当時の住所:東京都渋谷区◆当時の身分:予備校生でアルバイト勤務◆身長:175cm◆鳥取県西伯郡伯耆町出身◆特徴:読書が趣味◆失踪場所:東京都または京都府【失踪状況】失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。■警視庁HP■京都府警HP《特定失踪者・戸島金芳さんについて》◆氏名:戸島 金芳(としまかねよし)(Kaneyoshi Toshima)◆失踪年月日:昭和30(1955)年1月14日◆生年月日:昭和10(1935)年12月25日◆性別:男◆当時の年齢:19歳◆当時の住所:徳島県美馬市◆当時の身分:農家手伝い。農閑期には山口県に出稼ぎに行っていた◆身長172cm〜173cm◆失踪場所:徳島県貞光駅【失踪状況】東京に住んでいた弟に会いに行くと言って、暗くなって徳島県美馬町の自宅から出かけた。母親が小遣いを持たせたが、翌日に家に全額送られてきた。残された写真の裏には書き置きのようなものがあった。失踪の何ヶ月か前から、夜中に部屋から朝鮮語のラジオの放送が聞こえていた。悩んでいた様子があった。■山口県警HP■警視庁HP《特定失踪者・至極 透さんについて》◆氏名:至極 透(しごくとおる)(To-o-ru Shigoku)◆失踪年月日:昭和53(1978)年7月13日◆生年月日:昭和23(1948)年7月26日◆性別:男◆当時の年齢:29歳◆当時の住所:和歌山県和歌山市◆当時の身分:会社員◆身長:161.2cm◆体重:63.5kg◆特徴:1)眼鏡なし2)酒は少々3)タバコ吸わない4)耳後ろに中耳炎の手術痕あり◆失踪場所:和歌山県和歌山市の自宅を出て【失踪状況】日記を記入した手帳のほか、船員手帳・年金手帳・健康保険証・定期積み立て預金通帳・印鑑・実印・アルバムなども部屋に残したまま失踪。■和歌山県警HP■救う会和歌山HP《特定失踪者・松岡伸矢さんについて》◆氏名:松岡 伸矢(まつおかしんや)(Shinya Matsuoka)◆失踪年月日:平成元(1989)年3月7日◆生年月日:昭和59(1984)4月13日◆性別:男◆当時の年齢:4歳◆当時の住所:茨城県牛久市◆特徴:1)左利き2)右眉上に米粒大のうすい傷跡◆失踪場所:徳島県美馬郡貞光町の親戚宅前【失踪状況】前日3月6日、両親と共に徳島県小松島市で祖母の葬式に出席。その夜は親戚宅で就寝。朝起きて8時15分頃、父・姉・弟・従姉妹と親戚宅前を数分散歩。玄関から入ってこなかったので、父は抱いていた弟を家の中の母に渡し、すぐに玄関先に出てみたが、そこにいたはずなのにいなくなっていた。すぐに家族で手分けして探し、昼過ぎには警察に通報し、警察犬も出動。警察・消防・地元市民による大規模な山狩りもしたが消息不明。3月15日頃の夜、親戚宅にいる母親宛に徳島弁の女性から不審な電話があった。13年間テレビ番組などを通じ探したが手がかりなし。また、平成元年4月の終わりか5月の終わりに徳島県海部郡日和佐町の弁天浜の岸壁で「伸矢さんによく似た子供を抱いて海を見ていた不審な男性を目撃した」という情報がある。日和佐は北朝鮮の船が来航する港の一つ。■茨城県警HP《特定失踪者・賀上大助さんについて》◆氏名:賀上 大助(かがみだいすけ)(Daisuke Kagami)◆失踪年月日:平成13(2001)年12月22日◆生年月日:昭和53(1978)年8月17日◆性別:男◆当時の年齢:23歳◆当時の住所:大阪府大阪市淀川区、阪急十三駅近くの社員寮◆当時の身分:会社員◆身長:169cm◆体重:64kg◆特徴:1)左目下に小さいほくろ2)近眼3)本来は左利きだが筆記と箸は右4)虫垂炎の手術跡5)音楽好きでピアノが弾ける◆失踪場所:大阪府大阪市の会社の寮【失踪状況】22日午後2時頃帰寮したのを防犯カメラで確認。午後9時に電子メールを出している。午後10時18分、部屋のドアを施錠したあと、足取り不明。夜出歩くタイプではない。眼鏡、携帯充電器が残されている。財布、携帯電話くらいしか持って出ていない。預金も手つかず、携帯からの発信は22日午前零時以降なし。友人との約束、上司との会話から年末は徳島県の実家に帰るつもりでいたことが窺える。帰省に備え預金5万円を別の銀行に移している。■大阪府警HP■徳島県警HP《特定失踪者・正木冽子さんについて》◆氏名:正木 冽子(まさきれつこ)(Retsuko Masaki)◆失踪年月日:昭和36(1961)年9月24日◆生年月日:昭和17(1942)年12月23日◆性別:女性◆当時の年齢:18歳◆当時の住所:香川県内◆当時の身分:看護師◆身長:157cm◆特徴:丸ぽちゃ◆失踪場所:徳島県徳島市眉山公園山頂【失踪状況】徳島市の眉山公園山頂で行方不明。前日9月23日、香川県大川郡引田町のバーで友人が目撃。■香川県警HP《特定失踪者・宮本直樹さんについて》◆氏名:宮本 直樹(みやもとなおき)(Naoki Miyamoto)◆失踪年月日:平成14(2002)年3月3日◆生年月日:昭和52(1977)年11月9日◆性別:男◆当時の年齢:25歳◆当時の住所:東京都荒川区◆当時の身分:フリーター(主に清掃業務)◆身長:178cm◆体重:66kg〜68kg◆靴のサイズ:27.5cm◆特徴:1)筋肉質でがっしりした体格2)鼻の下から唇にかけて手術痕あり3)視力は要コンタクト◆失踪場所:東京都荒川区【失踪状況】午後3時30分頃、「今夜は夕飯はいらない」と行って自宅を出ていった。いつもと全く変わらなかった。5日朝、新門司港の海上保安庁より電話で「3月3日19時10分発のフェリー船室に荷物だけ残し、本人が見あたらない」との連絡。荷物には免許証、財布、眼鏡、コンタクトレンズなど身の回りのもの一切があった。東京湾フェリー乗り場から乗ったと思われるが、降りた形跡なし。同フェリーは朝5時に新門司港(福岡)着。時々1人旅に出かけることはあったが、心配をかけるようなことはなかった。■警視庁HP■福岡県警HP■徳島県警HP◆昭和53(1978)年6月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者:田中 実さん(Minoru Tanaka)(拉致被害時28歳)※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成14年10月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第12回本会談及び平成16年に計3回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第3回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成17年4月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警HP■救う会兵庫HP■救う会兵庫facebook[In or around June 1978: Former restaurant worker abducted]Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)Disappeared after departing Japan for Europe.The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.【SEA OF MERCY】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.