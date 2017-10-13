−その命、見捨てますか？−

《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！北朝鮮に拉致された松本さんの写真？兄「全然違う」》



４０年前に北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんについて、北朝鮮で結婚当日に撮影したとされる写真を韓国の団体が入手しました。

韓国の拉致被害者家族でつくる団体・拉北者（らほくしゃ）家族会が公開した写真には、２人とも正装で、左胸には金日成（キム・イルソン）主席のバッジらしきものを着けています。

拉北者家族会の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表によりますと、撮影の時期は不明だが、平壌の消息筋から、松本京子さんの結婚当日の写真として提供されたとのことです。拉致被害者の管理を担当する北朝鮮の機関が、「結婚の証拠を残すために撮影したもの」だと崔代表は消息筋から説明されたということです。





■松本さんはタイ人拉致被害者とともに北朝鮮の管理下に



また、松本さんが平壌の入院先から郊外の施設に移され、タイ人の拉致被害女性とともに北朝鮮の機関の管理下にあるとの情報も伝えられたということです。





■松本 孟さん「妹と全然違う」



一方、松本さんの兄・孟さんは９月２７日、東京都内で取材に応じ、写真の女性は妹の京子さんではないと語りました。



「もう全然違う。もとと全然違うんだって、原形とは」

「（Ｑ・名前がこういう形で出ることについて）いいとも悪いともちょっと言いようが無い。これだけ違っていたら何とも言いようが無い」

（松本 孟さん。拉致被害者・松本京子さんの兄）



■松本京子さんのご家族のメッセージ

http://www.rachi.go.jp/jp/message/movie_4.html

■松本京子さんのご家族のメッセージ（英語版）

http://www.rachi.go.jp/en/shisei/keihatsu/videomessage_4en.html

■政府拉致問題ＨＰ

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁ＨＰ

http://www.npa.go.jp/

■鳥取県警ＨＰ

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/

■山口県警ＨＰ

http://www.police.pref.yamaguchi.jp/

■救う会山口ＨＰ

http://sukuukaiyamaguchi.blog.fc2.com/

■「山口県特定失踪者家族会」を支援する会ブログ

http://blogs.yahoo.co.jp/kazetomo55

■瀬戸内しおかぜの会ブログ

http://setouchishiokaze.blog.fc2.com/

■瀬戸内しおかぜの会facebook

http://ja-jp.facebook.com/setoshio

■救う会全国協議会ＨＰ

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会ＨＰ

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ

http://hrnk.trycomp.net/

■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015

■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ

http://blog.goo.ne.jp/aeran2000

■姜哲煥（カン・チョルファン）さん動画

https://www.youtube.com/watch?v=T8wXjTN2W8E&feature=youtu.be

■脱北者トーク番組動画

https://www.youtube.com/watch?v=KJZWxe9P-L8&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画［前編］（日本語訳付き）

https://www.youtube.com/watch?v=zCPxzwHK8fQ&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画［後編］（日本語訳付き）

https://www.youtube.com/watch?v=bq4sYy6d6EA&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画（３）

https://youtu.be/pMC2G7akiiM

■ペナＴＶ（日本語版）

https://www.youtube.com/watch?v=4YHLDtOoJOo

■ペナＴＶ（日本語版）動画

https://www.youtube.com/watch?v=KeCTTaSgwx4&feature=youtu.be

■ペナＴＶ（日本語版）動画

https://www.youtube.com/watch?v=_WZoh00PGV8







［松本京子さん生存情報］

北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんが、視力低下等のため現在、平壌で入院しているという情報があることがわかりました。

これは韓国の拉致被害者家族でつくる団体「拉北家族会」の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表が明らかにしたものです。

崔代表が平壌の消息筋から得た情報によると、拉致被害者の松本京子さんが、視力の極端な低下と痛風により、現在、首都・平壌の朝鮮赤十字総合病院に入院しているということです。

崔代表は、これまでにも、松本さんが金正恩（キム・ジョンウン）委員長の指示で２０１１年に、北朝鮮の北東部・咸鏡北道清津市から平壌に移住させられたと指摘していました。

また、崔代表は横田めぐみさんの元夫である金英男（キム・ヨンナム）氏が、松本さんたち日本の拉致被害者の管理を担当している国家保衛部等の当局に助言する等関与しているとしました。







◆昭和５２（１９７７）年１０月２１日

女性拉致容疑事案

被害者：松本京子さん（Kyouko Matsumoto）

（拉致被害時２９歳）

※This person was Abduction by North Korea

自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１８年１１月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■鳥取県警ＨＰ

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/



［October 21, 1977: Woman abducted］



Abductee: Kyoko Matsumoto (29, female, Tottori Prefecture)

Disappeared on her way to knitting class near her home.

The GoJ requested that North Korea provide information on her case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and at all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Ms. Matsumoto had ever entered North Korean territory.

Since November 2006, when the GoJ officially identified Kyoko Matsumoto as an abductee, the GoJ has repeatedly demanded that North Korea immediately allow her to return to Japan and provide a full accounting of her case. North Korea, however, has not responded.



《特定失踪者・古都瑞子さんについて》

◆氏名：古都 瑞子

（ふるいちみずこ）

（Mizuko Furuichi）

◆通称：古都 洋子

（ふるいちようこ）

（Youko Furuichi）

◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年１１月１４日

◆生年月日：昭和５（１９３０）年４月８日

◆性別：女性

◆当時の年齢：４７歳

◆当時の住所：鳥取県米子市

◆当時の身分：皆生温泉の中居

◆身長：１４８cm

◆体重：４５kg

◆特徴：色白で面長

◆靴のサイズ：２３．５cm

◆失踪場所：鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺



【失踪状況】

午後９時に旅館での仕事を終え一時帰宅。

その後普段着に着替え出かける。

自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。

北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。

平成１９年８月２１日、米子警察署に告発状を提出。



《特定失踪者・広田公一さんについて》

◆氏名：広田 公一

（ひろたこういち）

（Kouichi Hirota）

◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年７月２１日

◆生年月日：昭和２９（１９５４）年１月２１日

◆性別：男

◆当時の年齢：３０歳

◆当時の住所：兵庫県尼崎市武庫元町

◆当時の身分：団体職員

◆身長：１７３cm

◆失踪場所：鳥取県大山



【失踪状況】

鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。

車に午後６時２０分到着のメモを残す。

車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を１週間続けるが手がかりなし。

警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/



《特定失踪者・矢倉富康さんについて》

◆氏名：矢倉 富康

（やくらとみやす）

（Tomiyasu Yakura）

◆失踪年月日：昭和６３（１９８８）年８月２日

◆生年月日：昭和２６（１９５１）年１１月２３日

◆性別：男

◆当時の年齢：３６歳

◆当時の住所：鳥取県米子市

◆当時の身分：漁師（元エンジニア）

◆身長：１６５cm〜１７０cmくらい

◆失踪場所：鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった



【失踪状況】

一人で漁に出発して翌３日朝６時に帰港する予定だったが行方不明。

海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。

８月１０日に海上保安庁が竹島沖南南東２５kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。

左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。

昭和５９年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。



《特定失踪者・上田英司さんについて》

◆氏名：上田 英司

（うえだえいじ）

（Eiji Ueda）

◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年１１月４日

◆生年月日：昭和２４（１９４９）年７月２５日

◆性別：男

◆当時の年齢：２０歳

◆当時の住所：東京都渋谷区

◆当時の身分：予備校生でアルバイト勤務

◆身長：１７５cm

◆鳥取県西伯郡伯耆町出身

◆特徴：読書が趣味

◆失踪場所：東京都または京都府



【失踪状況】

失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。

黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■京都府警ＨＰ

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/



《特定失踪者・河田君江さんについて》

◆氏名：河田 君江

（かわたきみえ）

（Kimie Kawata）

◆失踪年月日：平成２（１９９０）年２月７日

◆生年月日：昭和４１（１９６６）年８月１５日

◆性別：女性

◆当時の年齢：２３歳

◆当時の住所：山口県豊浦郡豊浦町（現・山口県下関市）

◆当時の身分：縫製工場勤務

◆身長：１５２cm〜１５３cm

◆体重：４７kg〜４８kg

◆血液型：Ｂ型

◆靴のサイズ：２３．５cm

◆特徴：

１）ボブカット

２）左手の甲に３歳頃の火傷の跡（５cmくらい）

◆特技：手が器用。高校で和裁を中心に学習していたので浴衣、羽織などを作っていた

◆失踪場所：山口県豊浦郡豊浦町から下関の間



【失踪状況】

退勤後自宅近くで買い物したのち不明に。

２月２０日頃、本人の乗っていた車が萩市と島根県益田市の中間の国道沿いの駐車スペースに止まっているのが見つかる。

本人は運転時、ヒールのときは裸足で運転するほど汚すのが嫌いだったが、車が見つかったとき、運転席に泥、助手席にシダの葉、少量だが本人の血が付いたカミソリが見つかっている。

免許証、通帳などはそのまま。

その後預金の引き出しなし。

実家へ来るはずが全く逆の方向へ行っている。

２月１８日に本人の声で知人に架電して「ごめんね」と言っている。

車内にあったレシートなどによると、８日午後１時３４分に島根県出雲市でパン等を購入。

同日午後７時１１分、長門市内のコンビニでおむすびを購入。

午後７時３６分、同市内でカミソリ、チョコレートを購入。

午後７時３７分、同市内弁当屋でのり弁１個を購入している。

■島根県警ＨＰ

http://www.pref.shimane.lg.jp/police/



《特定失踪者・西村京子さんについて》

◆氏名：西村 京子

（にしむらきょうこ）

（Kyouko Nishimura）

◆失踪年月日：昭和６２（１９８７）年１２月２７日

◆生年月日：昭和３７（１９６２）年１２月１８日

◆性別：女性

◆当時の年齢：２５歳

◆当時の住所：山口県吉敷郡小郡町（現・山口市）

◆当時の身分：洋装店店員

◆身長：１６３cmくらい

◆血液型：ＡＢ型

◆失踪場所：山口県山口市湯田温泉



【失踪状況】

失踪前日夜、職場の同僚の女性（Ａさん）と２人だけの忘年会を市内で行い、近くの別の飲食店で２次会を行った。

そこで男性（Ｂ氏）と知り合い、２７日午前３時頃、Ｂさんの車に同乗するのをＡさんが目撃したのを最後に２人とも失踪した。

Ｂ氏も現在まで行方不明。

車も見つかっていない。



《特定失踪者・宮脇留義さんについて》

◆氏名：宮脇 留義

（みやわきとめよし）

（Tomeyoshi Miyawaki）

◆失踪年月日：昭和４１（１９６６）年９月３０日

◆生年月日：昭和１４（１９３９）年３月１５日

◆性別：男

◆当時の年齢：３０歳

◆当時の住所：山口県光市

◆当時の身分：製鉄所社員

◆身長：１６５cm

◆特徴：

１）中肉中背

２）骨組みがっちり

３）手足大きめ

４）左目尻に１cmくらいの傷あり

５）右足膝下に５cmくらいの切り傷あり

６）話し方に時々鹿児島弁が出る

◆失踪場所：山口県光市



【失踪状況】

鹿児島県出身。

福岡や名古屋の会社で働いた後、山口県光市の製鉄所で昭和３８年から勤務していたが昭和４１年９月下旬、会社から「居なくなったが、帰省していないか」旨の手紙が実家に届き、失踪が判明した。

事後の調べで郵便貯金が同年９月３０日付で全額引き出されていたが、本人が引き出したかは判明していない。

■鹿児島県警ＨＰ

http://www.pref.kagoshima.jp/police/

■福岡県警ＨＰ

http://www.police.pref.fukuoka.jp/

■愛知県警ＨＰ

http://www.pref.aichi.jp/police/



《特定失踪者・村本宣夫さんについて》

◆氏名：村本 宣夫

（むらもとのぶお）

（Nobuo Muramoto）

◆失踪年月日：昭和４６（１９７１）年３月２４日

◆生年月日：昭和７（１９３２）年８月１８日

◆性別：男

◆当時の年齢：３８歳

◆当時の住所：山口県岩国市

◆当時の身分：運転手・事務・雑用

◆身長：１６２cmくらい

◆失踪場所：山口県岩国市



【失踪状況】

岩国市の下宿先から失踪。

免許、お金など全部置いてあり、普段着のまま。

乗用車も新車に乗り換えたばかり、夫婦生活、人間関係に特に変わったことはなかった。

行く先を告げずに遊びに行くことはなかった。

失踪後、連絡一切なし。



《特定失踪者・国広富子さんについて》

◆氏名：国広 富子

（くにひろとみこ）

（Tomiko Kunihiro）

◆失踪年月日：昭和５１（１９７６）年８月２日

◆生年月日：昭和２７（１９５２）年２月９日

◆性別：女性

◆当時の年齢：２４歳

◆当時の住所：山口県宇部市

◆当時の身分：看護師

◆身長：１５２cm

◆体重：４８kg

◆血液型：Ｏ型

◆特徴：左こめかみから頬にかけうす茶色のあざ（化粧で隠れるほど、１cmくらいのあざ）

◆失踪場所：山口県宇部市笹山



【失踪状況】

午後８時半頃、母親にたばこを買いに行くのを頼まれ、自宅から数十メートル先のたばこ屋に３００円のみを持ってサンダル履きで家を出たまま消息不明。

平成１６年１月２９日、山口県宇部警察署に告発状提出。



《特定失踪者・尹文夫さんについて》

◆氏名：尹文夫

（ゆんふみお）

（Fumio Yung）

◆別名：安村 文夫

（やすむらふみお）

（Fumio Yasumura）

◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年９月１６日

◆生年月日：昭和２９（１９５４）年９月３日

◆性別：男

◆当時の年齢：２３歳

◆当時の住所：山口県美祢市

◆当時の身分：無職

◆身長：１７５cmくらい

◆血液型：Ｂ型

◆特徴：右手か左手かはっきりしないが手の甲に３cm程度の切傷

◆失踪場所：新下関駅



【失踪状況】

県立高校を卒業後、朝鮮大学校に入学したが言葉が通じないのと思想的な違和感から中退。

一度山口県美祢の実家に帰るが再度上京してそのまま消息不明。

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp



【荒木和博・特定失踪者問題調査会代表による安村文夫さん失踪事件の解説】

今月（２０１７年６月）刊行された『朝鮮大学校研究』（産経新聞出版刊）を読んで、よくもまあ、こういう学校が認可されたものだと半ば呆れ、半ば感心（？）しました。最近の加計学園問題での騒ぎを見るにつけ、「こっちの認可問題の方がよっぽど大事だろう」と思わざるをえません。

左翼都政だった美濃部知事時代のことではありますが、本書には認可の運動をしている最中に学内では北朝鮮さながらの権力闘争が行われていたとも書かれています。文科省も女性の貧困の研究は厚労省に任せて、今からでもしっかりチェックしてもらいたいものです。

ところで特定失踪者の中で１人朝鮮大学校に在籍した人がいます。

安村（尹）文夫さん。

昭和５２年（１９７７）９月１６日、新下関駅から新幹線で東京に向かったまま行方が分からなくなりました。当時２３歳。

安村さんは山口県立の普通科高校を卒業後朝鮮大学校工学部に入学しました。お父さんが朝鮮総聯から表彰されたこともあったので朝大にはスムーズに入学できたそうですが、言葉が通じないのと思想的な違和感から１年生の途中で退学、実家に戻っていました。ご家族によれば東京には知人は朝大関係者しかいないとのことなので、何か声がかかったのかも知れませんが詳細は不明です。

安村さんが失踪する５年前、昭和４７年（１９７２年）は金正恩（キム・ジョンウン）の祖父・金日成（キム・イルソン）の還暦の年でした。『朝鮮大学校研究』にも出てきますが朝鮮総聯はその年朝鮮大学校の学生２００人を北朝鮮に送ります。還暦祝いの貢ぎ物で、もちろん片道切符です。

私の中学の１年後輩（在日）も同じ昭和４７年、中学２年の夏休みに北朝鮮に行って帰ってきませんでした。夏休みが終わっても登校せず、北朝鮮に行って戻ってこないということは分かったもののそのまま除籍になったようです。このことを知ったのは数年前なのですが、行った経緯は分からないものの、おそらく同じ扱いになったのではないかと思います。

そして安村さん失踪の３日後には久米 裕さん拉致、いわゆる宇出津事件が起きています。翌月には松本京子さん、その翌月には横田めぐみさんが拉致されています。帰還事業と拉致というのは決して無関係ではない、そんな思いもしている次第です。



《特定失踪者・花田昭博さんについて》

◆氏名：花田 昭博

（はなだあきひろ）

（Akihiro Hanada）

◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年９月２４日

◆生年月日：昭和４１（１９６６）年４月５日

◆性別：男性

◆当時の年齢：１８歳

◆当時の住所：広島県大竹市

◆当時の身分：高校３年生

◆身長：１６９cm

◆特徴：

１）中肉中背

２）左眉毛上に米粒大のほくろ

３）一重瞼

◆失踪場所：当時居住していた自宅から



【失踪状況】

失踪当日自宅テーブルの上に「釣りに行きます」との書置きを残し、朝５時〜６時頃家を出たまま行方不明となる。

本人は留守にするときには必ず書き置きをしていた。

当日は学校は休みだった。

１週間後、自宅から３３km離れた山口県の大島大橋（山口県柳井市と大島郡周防大島町間の大畠瀬戸に架かる橋）の中央近く車道部分に本人の自転車と釣り竿が放置されていた。

釣りが趣味だったが、通常はほとんど１人で出かけており、たまに２歳年上の友人と行ったこともあった。通常行く先は自転車で行ける範囲の大竹海岸だった。

本人が小学生のとき、お父さんとお父さんの知人、その子供たちで大島大橋を渡って島内に入り釣りをしたことが何度かあるが１人で大島まで釣りに行ったことはなかった。

自宅には小遣い７，０００円〜８，０００円が残されていた。

間違い電話の可能性はあるが失踪後何度か無言電話はあった。

■広島県警ＨＰ

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/



◆昭和５３（１９７８）年６月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）

（拉致被害時２８歳）

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫ＨＰ

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



［In or around June 1978: Former restaurant worker abducted］



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.







【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. −その命、見捨てますか？−《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！北朝鮮に拉致された松本さんの写真？兄「全然違う」》４０年前に北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんについて、北朝鮮で結婚当日に撮影したとされる写真を韓国の団体が入手しました。韓国の拉致被害者家族でつくる団体・拉北者（らほくしゃ）家族会が公開した写真には、２人とも正装で、左胸には金日成（キム・イルソン）主席のバッジらしきものを着けています。拉北者家族会の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表によりますと、撮影の時期は不明だが、平壌の消息筋から、松本京子さんの結婚当日の写真として提供されたとのことです。拉致被害者の管理を担当する北朝鮮の機関が、「結婚の証拠を残すために撮影したもの」だと崔代表は消息筋から説明されたということです。■松本さんはタイ人拉致被害者とともに北朝鮮の管理下にまた、松本さんが平壌の入院先から郊外の施設に移され、タイ人の拉致被害女性とともに北朝鮮の機関の管理下にあるとの情報も伝えられたということです。■松本 孟さん「妹と全然違う」一方、松本さんの兄・孟さんは９月２７日、東京都内で取材に応じ、写真の女性は妹の京子さんではないと語りました。「もう全然違う。もとと全然違うんだって、原形とは」「（Ｑ・名前がこういう形で出ることについて）いいとも悪いともちょっと言いようが無い。これだけ違っていたら何とも言いようが無い」（松本 孟さん。拉致被害者・松本京子さんの兄）■松本京子さんのご家族のメッセージ■松本京子さんのご家族のメッセージ（英語版）■政府拉致問題ＨＰ■警察庁ＨＰ■鳥取県警ＨＰ■山口県警ＨＰ■救う会山口ＨＰ■「山口県特定失踪者家族会」を支援する会ブログ■瀬戸内しおかぜの会ブログ■瀬戸内しおかぜの会facebook■救う会全国協議会ＨＰ■特定失踪者問題調査会ＨＰ■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ■姜哲煥（カン・チョルファン）さん動画■脱北者トーク番組動画■脱北者・金柱聖さんの動画［前編］（日本語訳付き）■脱北者・金柱聖さんの動画［後編］（日本語訳付き）■脱北者・金柱聖さんの動画（３）■ペナＴＶ（日本語版）■ペナＴＶ（日本語版）動画■ペナＴＶ（日本語版）動画［松本京子さん生存情報］北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんが、視力低下等のため現在、平壌で入院しているという情報があることがわかりました。これは韓国の拉致被害者家族でつくる団体「拉北家族会」の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表が明らかにしたものです。崔代表が平壌の消息筋から得た情報によると、拉致被害者の松本京子さんが、視力の極端な低下と痛風により、現在、首都・平壌の朝鮮赤十字総合病院に入院しているということです。崔代表は、これまでにも、松本さんが金正恩（キム・ジョンウン）委員長の指示で２０１１年に、北朝鮮の北東部・咸鏡北道清津市から平壌に移住させられたと指摘していました。また、崔代表は横田めぐみさんの元夫である金英男（キム・ヨンナム）氏が、松本さんたち日本の拉致被害者の管理を担当している国家保衛部等の当局に助言する等関与しているとしました。◆昭和５２（１９７７）年１０月２１日女性拉致容疑事案被害者：松本京子さん（Kyouko Matsumoto）（拉致被害時２９歳）※This person was Abduction by North Korea自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１８年１１月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■鳥取県警ＨＰ［October 21, 1977: Woman abducted］Abductee: Kyoko Matsumoto (29, female, Tottori Prefecture)Disappeared on her way to knitting class near her home.The GoJ requested that North Korea provide information on her case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and at all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Ms. Matsumoto had ever entered North Korean territory.Since November 2006, when the GoJ officially identified Kyoko Matsumoto as an abductee, the GoJ has repeatedly demanded that North Korea immediately allow her to return to Japan and provide a full accounting of her case. North Korea, however, has not responded.《特定失踪者・古都瑞子さんについて》◆氏名：古都 瑞子（ふるいちみずこ）（Mizuko Furuichi）◆通称：古都 洋子（ふるいちようこ）（Youko Furuichi）◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年１１月１４日◆生年月日：昭和５（１９３０）年４月８日◆性別：女性◆当時の年齢：４７歳◆当時の住所：鳥取県米子市◆当時の身分：皆生温泉の中居◆身長：１４８cm◆体重：４５kg◆特徴：色白で面長◆靴のサイズ：２３．５cm◆失踪場所：鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺【失踪状況】午後９時に旅館での仕事を終え一時帰宅。その後普段着に着替え出かける。自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。平成１９年８月２１日、米子警察署に告発状を提出。《特定失踪者・広田公一さんについて》◆氏名：広田 公一（ひろたこういち）（Kouichi Hirota）◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年７月２１日◆生年月日：昭和２９（１９５４）年１月２１日◆性別：男◆当時の年齢：３０歳◆当時の住所：兵庫県尼崎市武庫元町◆当時の身分：団体職員◆身長：１７３cm◆失踪場所：鳥取県大山【失踪状況】鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。車に午後６時２０分到着のメモを残す。車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を１週間続けるが手がかりなし。警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。■兵庫県警ＨＰ《特定失踪者・矢倉富康さんについて》◆氏名：矢倉 富康（やくらとみやす）（Tomiyasu Yakura）◆失踪年月日：昭和６３（１９８８）年８月２日◆生年月日：昭和２６（１９５１）年１１月２３日◆性別：男◆当時の年齢：３６歳◆当時の住所：鳥取県米子市◆当時の身分：漁師（元エンジニア）◆身長：１６５cm〜１７０cmくらい◆失踪場所：鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった【失踪状況】一人で漁に出発して翌３日朝６時に帰港する予定だったが行方不明。海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。８月１０日に海上保安庁が竹島沖南南東２５kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。昭和５９年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。《特定失踪者・上田英司さんについて》◆氏名：上田 英司（うえだえいじ）（Eiji Ueda）◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年１１月４日◆生年月日：昭和２４（１９４９）年７月２５日◆性別：男◆当時の年齢：２０歳◆当時の住所：東京都渋谷区◆当時の身分：予備校生でアルバイト勤務◆身長：１７５cm◆鳥取県西伯郡伯耆町出身◆特徴：読書が趣味◆失踪場所：東京都または京都府【失踪状況】失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。■警視庁ＨＰ■京都府警ＨＰ《特定失踪者・河田君江さんについて》◆氏名：河田 君江（かわたきみえ）（Kimie Kawata）◆失踪年月日：平成２（１９９０）年２月７日◆生年月日：昭和４１（１９６６）年８月１５日◆性別：女性◆当時の年齢：２３歳◆当時の住所：山口県豊浦郡豊浦町（現・山口県下関市）◆当時の身分：縫製工場勤務◆身長：１５２cm〜１５３cm◆体重：４７kg〜４８kg◆血液型：Ｂ型◆靴のサイズ：２３．５cm◆特徴：１）ボブカット２）左手の甲に３歳頃の火傷の跡（５cmくらい）◆特技：手が器用。高校で和裁を中心に学習していたので浴衣、羽織などを作っていた◆失踪場所：山口県豊浦郡豊浦町から下関の間【失踪状況】退勤後自宅近くで買い物したのち不明に。２月２０日頃、本人の乗っていた車が萩市と島根県益田市の中間の国道沿いの駐車スペースに止まっているのが見つかる。本人は運転時、ヒールのときは裸足で運転するほど汚すのが嫌いだったが、車が見つかったとき、運転席に泥、助手席にシダの葉、少量だが本人の血が付いたカミソリが見つかっている。免許証、通帳などはそのまま。その後預金の引き出しなし。実家へ来るはずが全く逆の方向へ行っている。２月１８日に本人の声で知人に架電して「ごめんね」と言っている。車内にあったレシートなどによると、８日午後１時３４分に島根県出雲市でパン等を購入。同日午後７時１１分、長門市内のコンビニでおむすびを購入。午後７時３６分、同市内でカミソリ、チョコレートを購入。午後７時３７分、同市内弁当屋でのり弁１個を購入している。■島根県警ＨＰ《特定失踪者・西村京子さんについて》◆氏名：西村 京子（にしむらきょうこ）（Kyouko Nishimura）◆失踪年月日：昭和６２（１９８７）年１２月２７日◆生年月日：昭和３７（１９６２）年１２月１８日◆性別：女性◆当時の年齢：２５歳◆当時の住所：山口県吉敷郡小郡町（現・山口市）◆当時の身分：洋装店店員◆身長：１６３cmくらい◆血液型：ＡＢ型◆失踪場所：山口県山口市湯田温泉【失踪状況】失踪前日夜、職場の同僚の女性（Ａさん）と２人だけの忘年会を市内で行い、近くの別の飲食店で２次会を行った。そこで男性（Ｂ氏）と知り合い、２７日午前３時頃、Ｂさんの車に同乗するのをＡさんが目撃したのを最後に２人とも失踪した。Ｂ氏も現在まで行方不明。車も見つかっていない。《特定失踪者・宮脇留義さんについて》◆氏名：宮脇 留義（みやわきとめよし）（Tomeyoshi Miyawaki）◆失踪年月日：昭和４１（１９６６）年９月３０日◆生年月日：昭和１４（１９３９）年３月１５日◆性別：男◆当時の年齢：３０歳◆当時の住所：山口県光市◆当時の身分：製鉄所社員◆身長：１６５cm◆特徴：１）中肉中背２）骨組みがっちり３）手足大きめ４）左目尻に１cmくらいの傷あり５）右足膝下に５cmくらいの切り傷あり６）話し方に時々鹿児島弁が出る◆失踪場所：山口県光市【失踪状況】鹿児島県出身。福岡や名古屋の会社で働いた後、山口県光市の製鉄所で昭和３８年から勤務していたが昭和４１年９月下旬、会社から「居なくなったが、帰省していないか」旨の手紙が実家に届き、失踪が判明した。事後の調べで郵便貯金が同年９月３０日付で全額引き出されていたが、本人が引き出したかは判明していない。■鹿児島県警ＨＰ■福岡県警ＨＰ■愛知県警ＨＰ《特定失踪者・村本宣夫さんについて》◆氏名：村本 宣夫（むらもとのぶお）（Nobuo Muramoto）◆失踪年月日：昭和４６（１９７１）年３月２４日◆生年月日：昭和７（１９３２）年８月１８日◆性別：男◆当時の年齢：３８歳◆当時の住所：山口県岩国市◆当時の身分：運転手・事務・雑用◆身長：１６２cmくらい◆失踪場所：山口県岩国市【失踪状況】岩国市の下宿先から失踪。免許、お金など全部置いてあり、普段着のまま。乗用車も新車に乗り換えたばかり、夫婦生活、人間関係に特に変わったことはなかった。行く先を告げずに遊びに行くことはなかった。失踪後、連絡一切なし。《特定失踪者・国広富子さんについて》◆氏名：国広 富子（くにひろとみこ）（Tomiko Kunihiro）◆失踪年月日：昭和５１（１９７６）年８月２日◆生年月日：昭和２７（１９５２）年２月９日◆性別：女性◆当時の年齢：２４歳◆当時の住所：山口県宇部市◆当時の身分：看護師◆身長：１５２cm◆体重：４８kg◆血液型：Ｏ型◆特徴：左こめかみから頬にかけうす茶色のあざ（化粧で隠れるほど、１cmくらいのあざ）◆失踪場所：山口県宇部市笹山【失踪状況】午後８時半頃、母親にたばこを買いに行くのを頼まれ、自宅から数十メートル先のたばこ屋に３００円のみを持ってサンダル履きで家を出たまま消息不明。平成１６年１月２９日、山口県宇部警察署に告発状提出。《特定失踪者・尹文夫さんについて》◆氏名：尹文夫（ゆんふみお）（Fumio Yung）◆別名：安村 文夫（やすむらふみお）（Fumio Yasumura）◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年９月１６日◆生年月日：昭和２９（１９５４）年９月３日◆性別：男◆当時の年齢：２３歳◆当時の住所：山口県美祢市◆当時の身分：無職◆身長：１７５cmくらい◆血液型：Ｂ型◆特徴：右手か左手かはっきりしないが手の甲に３cm程度の切傷◆失踪場所：新下関駅【失踪状況】県立高校を卒業後、朝鮮大学校に入学したが言葉が通じないのと思想的な違和感から中退。一度山口県美祢の実家に帰るが再度上京してそのまま消息不明。■警視庁ＨＰ【荒木和博・特定失踪者問題調査会代表による安村文夫さん失踪事件の解説】今月（２０１７年６月）刊行された『朝鮮大学校研究』（産経新聞出版刊）を読んで、よくもまあ、こういう学校が認可されたものだと半ば呆れ、半ば感心（？）しました。最近の加計学園問題での騒ぎを見るにつけ、「こっちの認可問題の方がよっぽど大事だろう」と思わざるをえません。左翼都政だった美濃部知事時代のことではありますが、本書には認可の運動をしている最中に学内では北朝鮮さながらの権力闘争が行われていたとも書かれています。文科省も女性の貧困の研究は厚労省に任せて、今からでもしっかりチェックしてもらいたいものです。ところで特定失踪者の中で１人朝鮮大学校に在籍した人がいます。安村（尹）文夫さん。昭和５２年（１９７７）９月１６日、新下関駅から新幹線で東京に向かったまま行方が分からなくなりました。当時２３歳。安村さんは山口県立の普通科高校を卒業後朝鮮大学校工学部に入学しました。お父さんが朝鮮総聯から表彰されたこともあったので朝大にはスムーズに入学できたそうですが、言葉が通じないのと思想的な違和感から１年生の途中で退学、実家に戻っていました。ご家族によれば東京には知人は朝大関係者しかいないとのことなので、何か声がかかったのかも知れませんが詳細は不明です。安村さんが失踪する５年前、昭和４７年（１９７２年）は金正恩（キム・ジョンウン）の祖父・金日成（キム・イルソン）の還暦の年でした。『朝鮮大学校研究』にも出てきますが朝鮮総聯はその年朝鮮大学校の学生２００人を北朝鮮に送ります。還暦祝いの貢ぎ物で、もちろん片道切符です。私の中学の１年後輩（在日）も同じ昭和４７年、中学２年の夏休みに北朝鮮に行って帰ってきませんでした。夏休みが終わっても登校せず、北朝鮮に行って戻ってこないということは分かったもののそのまま除籍になったようです。このことを知ったのは数年前なのですが、行った経緯は分からないものの、おそらく同じ扱いになったのではないかと思います。そして安村さん失踪の３日後には久米 裕さん拉致、いわゆる宇出津事件が起きています。翌月には松本京子さん、その翌月には横田めぐみさんが拉致されています。帰還事業と拉致というのは決して無関係ではない、そんな思いもしている次第です。《特定失踪者・花田昭博さんについて》◆氏名：花田 昭博（はなだあきひろ）（Akihiro Hanada）◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年９月２４日◆生年月日：昭和４１（１９６６）年４月５日◆性別：男性◆当時の年齢：１８歳◆当時の住所：広島県大竹市◆当時の身分：高校３年生◆身長：１６９cm◆特徴：１）中肉中背２）左眉毛上に米粒大のほくろ３）一重瞼◆失踪場所：当時居住していた自宅から【失踪状況】失踪当日自宅テーブルの上に「釣りに行きます」との書置きを残し、朝５時〜６時頃家を出たまま行方不明となる。本人は留守にするときには必ず書き置きをしていた。当日は学校は休みだった。１週間後、自宅から３３km離れた山口県の大島大橋（山口県柳井市と大島郡周防大島町間の大畠瀬戸に架かる橋）の中央近く車道部分に本人の自転車と釣り竿が放置されていた。釣りが趣味だったが、通常はほとんど１人で出かけており、たまに２歳年上の友人と行ったこともあった。通常行く先は自転車で行ける範囲の大竹海岸だった。本人が小学生のとき、お父さんとお父さんの知人、その子供たちで大島大橋を渡って島内に入り釣りをしたことが何度かあるが１人で大島まで釣りに行ったことはなかった。自宅には小遣い７，０００円〜８，０００円が残されていた。間違い電話の可能性はあるが失踪後何度か無言電話はあった。■広島県警ＨＰ◆昭和５３（１９７８）年６月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）（拉致被害時２８歳）※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警ＨＰ■救う会兵庫ＨＰ■救う会兵庫facebook［In or around June 1978: Former restaurant worker abducted］Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)Disappeared after departing Japan for Europe.The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.