−その命、見捨てますか？−

《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！韓国団体が入手 松本京子さんの結婚写真か》



４０年前に北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんについて、北朝鮮で結婚当日に撮影したとされる写真を韓国の団体が入手しました。

拉致問題に進展が見られない中、今回公開された松本さんとされる写真。写っているのは、松本さん本人なのでしょうか？

今年３月、松本さんの兄・孟さんは



「今年いっぱいのうちに捜して、なんとか日本に帰れるようにしてやらないと」



と話していました。





■拉致被害者・松本京子さんとは？



松本京子さんは鳥取県米子市出身で１９４８年９月７日生まれ、現在は６９歳になります。

警察等によると、松本さんは１９７７年の１０月、当時２９歳で、「編み物教室に行く」と言って自宅を出たまま行方不明になっています。

松本さんが行方不明になった当日、自宅近くで松本さんとみられる女性と男２人が話しているのが目撃されていました。近所の男性が男に声を掛けると突然男が殴りかかりそのまま逃走したということです。現場には松本さんのサンダルの片方が落ちていました。





■“拉致認定”のきっかけ



２００２年に、鳥取県の貿易会社社長が平壌の会社に電話した時、電話に出た日本語通訳の女性が「きょうこです」と名乗ったということです。社長は松本さんと地元が同じで、女性のなまりが「浜弁」という地元のなまりと同じだったため「松本さん？」と尋ねました。しかし、女性は電話を切り、その後、女性が電話に出ることはありませんでした。

また、松本さんが行方不明になった現場近くに工作員が潜伏していた可能性が高いという情報もありました。こうしたこと等から、日本政府は２００６年１１月、松本さんを拉致被害者と認定しました。

行方不明になってから国に拉致被害者として認定されるまで３０年近くかかりました。北朝鮮は、松本さんについて「そもそも入境していない」と主張していましたが、２０１４年５月の日・朝交渉で松本さんたち拉致被害者を含めた全ての日本人に関する調査を行うと発表しました。しかしその後、情報は一向に伝えられてきていません。





■兄・孟さんは「妹ではない」



今回の写真を見てみると、２人とも正装で、結婚当日に撮影されたとされています。なぜか男性の顔の部分が切りとられてしまっています。また、２人の左胸には金日成（キム・イルソン）主席のバッジらしきものが着けられています。

今回の写真について、松本さんのお兄さん・孟さんは「もう全然違う。もとと全然違うんだって原形とは」「（Ｑ名前がこういう形で出ることについて）いいとも悪いともちょっと言いようがない。これだけ違っていたら何とも言いようがない」と話し、妹ではないと否定しています。





■“写真入手”韓国の団体とは？



写真を入手したのは韓国の拉致被害者家族で作る団体・拉北者（らほくしゃ）家族会で、これまでにも松本さんの情報を提供しています。この団体の代表の崔成龍（チェ・ソンヨン）さんは松本さんが２０１１年に北朝鮮北東部から平壌に移送されたという情報や、去年には視力の極端な低下や痛風等で入院しているという情報を明らかにしています。

また、横田めぐみさんが韓国人拉致被害者の男性と結婚したという情報を入手し、その後に行われたＤＮＡ鑑定により娘のウンギョンさんとの血縁関係が証明されたということもありました。

ただ、一方で崔さんの情報は北朝鮮での内部での話であり、事実確認ができないケースもほとんどだということです。





■着実な一歩を



北朝鮮をめぐる情勢はかつてないほど緊迫化し、拉致被害者の家族にとっては不安が募る毎日だと思われます。

拉致被害者家族会の飯塚代表は「どんな手段であっても被害者が帰国できればいい、核やミサイル問題と切り離して解決に向けた対応をしてもらいたい」と話しています。



■松本京子さんのご家族のメッセージ

http://www.rachi.go.jp/jp/message/movie_4.html

■松本京子さんのご家族のメッセージ（英語版）

http://www.rachi.go.jp/en/shisei/keihatsu/videomessage_4en.html

■増元るみ子さんのご家族のメッセージ

http://www.rachi.go.jp/jp/message/movie_6.html

■増元るみ子さんのご家族のメッセージ（英語版）

http://www.rachi.go.jp/en/shisei/keihatsu/videomessage_6en.html

■市川修一さんのご家族のメッセージ

http://www.rachi.go.jp/jp/message/movie_5.html

■市川修一さんのご家族のメッセージ（英語版）

http://www.rachi.go.jp/en/shisei/keihatsu/videomessage_5en.html

■政府拉致問題ＨＰ

http://www.rachi.go.jp/

■警察庁ＨＰ

http://www.npa.go.jp/

■鳥取県警ＨＰ

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/

■鹿児島県警ＨＰ

http://www.pref.kagoshima.jp/police/

■救う会全国協議会ＨＰ

http://www.sukuukai.jp/

■特定失踪者問題調査会ＨＰ

http://www.chosa-kai.jp/

■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ

http://hrnk.trycomp.net/

■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook

http://www.facebook.com/nknet2015

■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ

http://blog.goo.ne.jp/aeran2000

■姜哲煥（カン・チョルファン）さん動画

https://www.youtube.com/watch?v=T8wXjTN2W8E&feature=youtu.be

■脱北者トーク番組動画

https://www.youtube.com/watch?v=KJZWxe9P-L8&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画［前編］（日本語訳付き）

https://www.youtube.com/watch?v=zCPxzwHK8fQ&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画［後編］（日本語訳付き）

https://www.youtube.com/watch?v=bq4sYy6d6EA&feature=youtu.be

■脱北者・金柱聖さんの動画（３）

https://youtu.be/pMC2G7akiiM

■ペナＴＶ（日本語版）

https://www.youtube.com/watch?v=4YHLDtOoJOo

■ペナＴＶ（日本語版）動画

https://www.youtube.com/watch?v=KeCTTaSgwx4&feature=youtu.be

■ペナＴＶ（日本語版）動画

https://www.youtube.com/watch?v=_WZoh00PGV8







［松本京子さん生存情報］

北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんが、視力低下等のため現在、平壌で入院しているという情報があることがわかりました。

これは韓国の拉致被害者家族でつくる団体「拉北家族会」の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表が明らかにしたものです。

崔代表が平壌の消息筋から得た情報によると、拉致被害者の松本京子さんが、視力の極端な低下と痛風により、現在、首都・平壌の朝鮮赤十字総合病院に入院しているということです。

崔代表は、これまでにも、松本さんが金正恩（キム・ジョンウン）委員長の指示で２０１１年に、北朝鮮の北東部・咸鏡北道清津市から平壌に移住させられたと指摘していました。

また、崔代表は横田めぐみさんの元夫である金英男（キム・ヨンナム）氏が、松本さんたち日本の拉致被害者の管理を担当している国家保衛部等の当局に助言する等関与しているとしました。







◆昭和５２（１９７７）年１０月２１日

女性拉致容疑事案

被害者：松本京子さん（Kyouko Matsumoto）

（拉致被害時２９歳）

※This person was Abduction by North Korea

自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１８年１１月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■鳥取県警ＨＰ

http://www.pref.tottori.lg.jp/police/



［October 21, 1977: Woman abducted］



Abductee: Kyoko Matsumoto (29, female, Tottori Prefecture)

Disappeared on her way to knitting class near her home.

The GoJ requested that North Korea provide information on her case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and at all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Ms. Matsumoto had ever entered North Korean territory.

Since November 2006, when the GoJ officially identified Kyoko Matsumoto as an abductee, the GoJ has repeatedly demanded that North Korea immediately allow her to return to Japan and provide a full accounting of her case. North Korea, however, has not responded.



《特定失踪者・古都瑞子さんについて》

◆氏名：古都 瑞子

（ふるいちみずこ）

（Mizuko Furuichi）

◆通称：古都 洋子

（ふるいちようこ）

（Youko Furuichi）

◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年１１月１４日

◆生年月日：昭和５（１９３０）年４月８日

◆性別：女性

◆当時の年齢：４７歳

◆当時の住所：鳥取県米子市

◆当時の身分：皆生温泉の中居

◆身長：１４８cm

◆体重：４５kg

◆特徴：色白で面長

◆靴のサイズ：２３．５cm

◆失踪場所：鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺



【失踪状況】

午後９時に旅館での仕事を終え一時帰宅。

その後普段着に着替え出かける。

自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。

北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。

平成１９年８月２１日、米子警察署に告発状を提出。



《特定失踪者・広田公一さんについて》

◆氏名：広田 公一

（ひろたこういち）

（Kouichi Hirota）

◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年７月２１日

◆生年月日：昭和２９（１９５４）年１月２１日

◆性別：男

◆当時の年齢：３０歳

◆当時の住所：兵庫県尼崎市武庫元町

◆当時の身分：団体職員

◆身長：１７３cm

◆失踪場所：鳥取県大山



【失踪状況】

鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。

車に午後６時２０分到着のメモを残す。

車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を１週間続けるが手がかりなし。

警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/



《特定失踪者・矢倉富康さんについて》

◆氏名：矢倉 富康

（やくらとみやす）

（Tomiyasu Yakura）

◆失踪年月日：昭和６３（１９８８）年８月２日

◆生年月日：昭和２６（１９５１）年１１月２３日

◆性別：男

◆当時の年齢：３６歳

◆当時の住所：鳥取県米子市

◆当時の身分：漁師（元エンジニア）

◆身長：１６５cm〜１７０cmくらい

◆失踪場所：鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった



【失踪状況】

一人で漁に出発して翌３日朝６時に帰港する予定だったが行方不明。

海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。

８月１０日に海上保安庁が竹島沖南南東２５kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。

左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。

昭和５９年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。



《特定失踪者・上田英司さんについて》

◆氏名：上田 英司

（うえだえいじ）

（Eiji Ueda）

◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年１１月４日

◆生年月日：昭和２４（１９４９）年７月２５日

◆性別：男

◆当時の年齢：２０歳

◆当時の住所：東京都渋谷区

◆当時の身分：予備校生でアルバイト勤務

◆身長：１７５cm

◆鳥取県西伯郡伯耆町出身

◆特徴：読書が趣味

◆失踪場所：東京都または京都府



【失踪状況】

失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。

黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。

■警視庁ＨＰ

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp

■京都府警ＨＰ

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/



◆昭和５３（１９７８）年８月１２日

アベック拉致容疑事案

被害者：増元るみ子さん（Rumiko Masumoto）

（拉致被害時２４歳）

※This person was Abduction by North Korea

被害者：市川修一さん（Shu-ichi Ichikawa）

（拉致被害時２３歳）

※This person was Abduction by North Korea

「浜に夕日を見に行く」と言って出かけたまま失踪。

北朝鮮側は、１９７９（昭和５４）年７月に２人は結婚し、市川修一さんは同年９月に心臓麻痺で死亡し、増元るみ子さんは１９８１（昭和５６）年に心臓麻痺で死亡したとしているが、これを裏付ける資料等の提供はなされていない。

■鹿児島県警ＨＰ

http://www.pref.kagoshima.jp/police/



［August 12, 1978: Couple abducted］



Abductees: Shuichi Ichikawa (23, male, Kagoshima Prefecture), Rumiko Masumoto (24, female, Kagoshima Prefecture)

Disappeared after saying they were going to watch the sunset at the beach.

North Korea asserts that the two married in July 1979, that Mr. Ichikawa died of a heart attack in September the same year, and that Ms. Masumoto died of a heart attack in 1981. North Korea has, however, provided no documents or evidence to support these claims.



《特定失踪者・田中正道さんについて》

◆氏名：田中 正道

（たなかまさみち）

（Masamichi Tanaka）

◆失踪年月日：平成５（１９９３）年６月７日

◆生年月日：昭和２３（１９４８）年６月２８日

◆性別：男

◆当時の年齢：４４歳

◆当時の住所：茨城県久慈郡金砂郷村

◆当時の身分：建設業（鍛冶工、鳶職）

◆身長：１６８cm

◆体重：５５kg

◆特徴：痩せ型

◆特技：測量、ガス、足場、玉掛の技術を持っている

◆失踪場所：千葉県習志野市



【失踪状況】

５月１６日、「急性アルコール中毒になり入院した」との連絡が千葉県の病院から鹿児島に住む家族にあった。

入院中病院より連絡があり「身内が近くにいないので、他の人より長く入院させるから」と言われ、６月３日まで入院した。

退院前に主治医から鹿児島の妹に電話があり「そろそろ退院する。妹の世話にはなりたくないと言っているので、病院の方で仕事を紹介します」と言われた（後に主治医は「そういう話はしていない」と言っている）。

６月２日、本人より「明日退院するので、免許の更新に茨城に行ってくる」と連絡があった。

６月６日、茨城県交通協会で講習を受けたことは免許証にて確認。

６月７日千葉市内の友人宅に寄り、「今から仕事に行く」と言って出ていったのが最後。

同年６月１１日、本人の車が習志野市内の路上に放置してあるとの連絡があった。車は慌てたように斜めに放置、キーがついたまま、ドアの鍵も開いており、後輪がパンクしていた。

車内には免許証、保険証、預金通帳印鑑、入院時の下着類、仕事着、アドレス帳があった。車が置かれたのは１０日夜半か１１日早朝と思われる。

北朝鮮にいるとの不確定情報がある。

■茨城県警ＨＰ

http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/

■千葉県警ＨＰ

http://www.police.pref.chiba.jp/

■鹿児島県警ＨＰ

http://www.pref.kagoshima.jp/police/



《特定失踪者・園田 一さんについて》

◆氏名：園田 一

（そのだはじめ）

（Hajime Sonoda）

◆失踪年月日：昭和４６（１９７１）年１２月３０日

◆生年月日：大正７（１９１８）年２月２５日

◆性別：男

◆当時の年齢：５３歳

◆当時の住所：鹿児島県曽於郡大崎町

◆当時の身分：養鶏場勤務

◆身長：１６０cm

◆失踪場所：鹿児島県曽於郡大崎町の自宅から宮崎空港へ向かう途中



【失踪状況】

妻（トシ子さん）とともに車（白色のマツダファミリア）で正月に帰省する次女を迎えに宮崎空港へ行く途中、ガソリンスタンドに寄った後、消息を絶つ。

「都城市へ寄ってから国道２６９号線を走って行く」と言っていた。

失踪後、警察や近所総出で大規模な捜索を行ったが、車の破片さえ発見できなかった。

平成１６年９月２８日、鹿児島県警に告発状提出。

■宮崎県警ＨＰ

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/



《特定失踪者・園田トシ子さんについて》

◆氏名：園田 トシ子

（そのだとしこ）

（Toshiko Sonoda）

◆失踪年月日：昭和４６（１９７１）年１２月３０日

◆生年月日：昭和４（１９２９）年９月７日

◆性別：女性

◆当時の年齢：４２歳

◆当時の住所：鹿児島県曽於郡大崎町

◆当時の身分：養鶏場勤務

◆身長：１５５cm

◆失踪場所：鹿児島県曽於郡大崎町の自宅から宮崎空港へ向かう途中



【失踪状況】

夫（一さん）とともに正月に帰省する次女を迎えに宮崎空港へ行く途中、ガソリンスタンドに寄った後、消息を絶つ。

「都城市へ寄ってから国道２６９号線を走って行く」と言っていた。

失踪後、警察や近所総出で大規模な捜索を行ったが、車の破片さえ発見できなかった。

「トシ子」は戸籍名だが、「敏子」を使うこともある。

平成１６年９月２８日、鹿児島県警に告発状提出。

■宮崎県警ＨＰ

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/



《特定失踪者・種田 誠さんについて》

◆氏名：種田 誠

（たねだまこと）

（Makoto Taneda）

◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年５月

◆生年月日：昭和２５（１９５０）年２月１日

◆性別：男

◆当時の年齢：３４歳

◆当時の住所：京都府京都市山科区

◆当時の身分：焼肉料理店チーフ

◆特徴：盲腸の手術痕あり

◆失踪場所：京都府



【失踪状況】

「職を変えたい」と家族に電話があり、金銭だけは持って出たようだが、着替えなど身の回りのものは残したまま。

■京都府警ＨＰ

http://www.pref.kyoto.jp/fukei/



《特定失踪者・日高満男さんについて》

◆氏名：日高 満男

（ひだかみつお）

（Mitsuo Hidaka）

◆失踪年月日：平成元（１９８９）年２月２３日

◆生年月日：昭和３３（１９５８）年８月１６日

◆性別：男

◆当時の年齢：３０歳

◆当時の住所：鹿児島県鹿児島郡三島村

◆身長：１７１cm

◆当時の身分：港湾土木作業員

◆失踪場所：鹿児島県鹿児島郡十島村諏訪瀬島周辺海域



【失踪状況】

漁船大昭丸に１人で乗り込み、元浦港南西漁場で操業。

午後２時頃他の漁船に目撃されているのが最後。

日没後も帰港しないので諏訪瀬島の漁船、海保巡視船、航空機による捜索を行った。

翌２４日諏訪瀬島切石港沖合で無人のまま漂流している船を発見。

船は燃料切れだったが、トローリングをしていた状態で糸も垂れたままだった。

不明となった１〜２年後無言電話あり。毎日深夜１２〜１時、１カ月くらい続く。無言だが無線（モールス）のような音が聞こえた。

その日出漁したのは１５〜１６隻。



《特定失踪者・加藤義美さんについて》

◆氏名：加藤 義美

（かとうよしみ）

（Yoshimi Katou）

◆失踪年月日：平成７（１９９５）年２月１５日

◆生年月日：昭和１８（１９４３）年１１月２２日

◆性別：男

◆当時の年齢：５０歳

◆当時の住所：鹿児島県鹿児島市喜入町

◆当時の身分：船員

◆身長：１６４cm

◆体重：５６kg

◆特徴：歩行時に左足を引きずる

◆失踪当時の服装：グレーの作業ズボン、グレーのハイネック

◆失踪場所：鹿児島県熊毛郡上屋久町宮之浦港



【失踪状況】

港湾工事のため、屋久島に作業台船で来ていた。

２月１４日午後７時３０分頃から船内で焼酎１〜２杯を飲み、午後８時前、他の船員３名と４人で宮の浦のスナックで午後１０時頃まで飲む。本人が酒に酔ったため、午後１１時頃仲間の１人がタクシーで船まで送る。

本人が岸壁から船へかけてある木の橋を渡って船に入るところまで見届けられたのが最後。

翌朝午前８時頃、本人が起きてこないので、部屋を見たが部屋にいなかった。

１階食堂に本人が外出時来ていたジャンパーと履いていた靴だけが残っていた。



◆昭和５３（１９７８）年６月頃

元飲食店店員拉致容疑事案

被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）

（拉致被害時２８歳）

※This person was Abduction by North Korea

欧州に向け出国したあと失踪。

平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。

平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。

■兵庫県警ＨＰ

http://www.police.pref.hyogo.lg.jp/

■救う会兵庫ＨＰ

http://www.sukuukai078.net/04.html

■救う会兵庫facebook

http://www.facebook.com/sukuukai078



［In or around June 1978: Former restaurant worker abducted］



Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)

Disappeared after departing Japan for Europe.

The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.

Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.







【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】

The book named “Sea of Mercy”

13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.

He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.

Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.

Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.

Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.

They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.

In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.

Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.

Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.

But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.

North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.

Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.

In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.

In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.

The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.

In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.

Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.

But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.

“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime. −その命、見捨てますか？−《インチキ遺骨ではなくて、拉致被害者を返せ！韓国団体が入手 松本京子さんの結婚写真か》４０年前に北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんについて、北朝鮮で結婚当日に撮影したとされる写真を韓国の団体が入手しました。拉致問題に進展が見られない中、今回公開された松本さんとされる写真。写っているのは、松本さん本人なのでしょうか？今年３月、松本さんの兄・孟さんは「今年いっぱいのうちに捜して、なんとか日本に帰れるようにしてやらないと」と話していました。■拉致被害者・松本京子さんとは？松本京子さんは鳥取県米子市出身で１９４８年９月７日生まれ、現在は６９歳になります。警察等によると、松本さんは１９７７年の１０月、当時２９歳で、「編み物教室に行く」と言って自宅を出たまま行方不明になっています。松本さんが行方不明になった当日、自宅近くで松本さんとみられる女性と男２人が話しているのが目撃されていました。近所の男性が男に声を掛けると突然男が殴りかかりそのまま逃走したということです。現場には松本さんのサンダルの片方が落ちていました。■“拉致認定”のきっかけ２００２年に、鳥取県の貿易会社社長が平壌の会社に電話した時、電話に出た日本語通訳の女性が「きょうこです」と名乗ったということです。社長は松本さんと地元が同じで、女性のなまりが「浜弁」という地元のなまりと同じだったため「松本さん？」と尋ねました。しかし、女性は電話を切り、その後、女性が電話に出ることはありませんでした。また、松本さんが行方不明になった現場近くに工作員が潜伏していた可能性が高いという情報もありました。こうしたこと等から、日本政府は２００６年１１月、松本さんを拉致被害者と認定しました。行方不明になってから国に拉致被害者として認定されるまで３０年近くかかりました。北朝鮮は、松本さんについて「そもそも入境していない」と主張していましたが、２０１４年５月の日・朝交渉で松本さんたち拉致被害者を含めた全ての日本人に関する調査を行うと発表しました。しかしその後、情報は一向に伝えられてきていません。■兄・孟さんは「妹ではない」今回の写真を見てみると、２人とも正装で、結婚当日に撮影されたとされています。なぜか男性の顔の部分が切りとられてしまっています。また、２人の左胸には金日成（キム・イルソン）主席のバッジらしきものが着けられています。今回の写真について、松本さんのお兄さん・孟さんは「もう全然違う。もとと全然違うんだって原形とは」「（Ｑ名前がこういう形で出ることについて）いいとも悪いともちょっと言いようがない。これだけ違っていたら何とも言いようがない」と話し、妹ではないと否定しています。■“写真入手”韓国の団体とは？写真を入手したのは韓国の拉致被害者家族で作る団体・拉北者（らほくしゃ）家族会で、これまでにも松本さんの情報を提供しています。この団体の代表の崔成龍（チェ・ソンヨン）さんは松本さんが２０１１年に北朝鮮北東部から平壌に移送されたという情報や、去年には視力の極端な低下や痛風等で入院しているという情報を明らかにしています。また、横田めぐみさんが韓国人拉致被害者の男性と結婚したという情報を入手し、その後に行われたＤＮＡ鑑定により娘のウンギョンさんとの血縁関係が証明されたということもありました。ただ、一方で崔さんの情報は北朝鮮での内部での話であり、事実確認ができないケースもほとんどだということです。■着実な一歩を北朝鮮をめぐる情勢はかつてないほど緊迫化し、拉致被害者の家族にとっては不安が募る毎日だと思われます。拉致被害者家族会の飯塚代表は「どんな手段であっても被害者が帰国できればいい、核やミサイル問題と切り離して解決に向けた対応をしてもらいたい」と話しています。■松本京子さんのご家族のメッセージ■松本京子さんのご家族のメッセージ（英語版）■増元るみ子さんのご家族のメッセージ■増元るみ子さんのご家族のメッセージ（英語版）■市川修一さんのご家族のメッセージ■市川修一さんのご家族のメッセージ（英語版）■政府拉致問題ＨＰ■警察庁ＨＰ■鳥取県警ＨＰ■鹿児島県警ＨＰ■救う会全国協議会ＨＰ■特定失踪者問題調査会ＨＰ■北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会ＨＰ■北朝鮮人権人道ネットワークfacebook■北朝鮮を離れて自由へ★イ・エラン★のブログ■姜哲煥（カン・チョルファン）さん動画■脱北者トーク番組動画■脱北者・金柱聖さんの動画［前編］（日本語訳付き）■脱北者・金柱聖さんの動画［後編］（日本語訳付き）■脱北者・金柱聖さんの動画（３）■ペナＴＶ（日本語版）■ペナＴＶ（日本語版）動画■ペナＴＶ（日本語版）動画［松本京子さん生存情報］北朝鮮に拉致された鳥取県米子市の松本京子さんが、視力低下等のため現在、平壌で入院しているという情報があることがわかりました。これは韓国の拉致被害者家族でつくる団体「拉北家族会」の崔成龍（チェ・ソンヨン）代表が明らかにしたものです。崔代表が平壌の消息筋から得た情報によると、拉致被害者の松本京子さんが、視力の極端な低下と痛風により、現在、首都・平壌の朝鮮赤十字総合病院に入院しているということです。崔代表は、これまでにも、松本さんが金正恩（キム・ジョンウン）委員長の指示で２０１１年に、北朝鮮の北東部・咸鏡北道清津市から平壌に移住させられたと指摘していました。また、崔代表は横田めぐみさんの元夫である金英男（キム・ヨンナム）氏が、松本さんたち日本の拉致被害者の管理を担当している国家保衛部等の当局に助言する等関与しているとしました。◆昭和５２（１９７７）年１０月２１日女性拉致容疑事案被害者：松本京子さん（Kyouko Matsumoto）（拉致被害時２９歳）※This person was Abduction by North Korea自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において、我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において、北朝鮮側より、北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１８年１１月に松本京子さんが拉致認定されて以降政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■鳥取県警ＨＰ［October 21, 1977: Woman abducted］Abductee: Kyoko Matsumoto (29, female, Tottori Prefecture)Disappeared on her way to knitting class near her home.The GoJ requested that North Korea provide information on her case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and at all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Ms. Matsumoto had ever entered North Korean territory.Since November 2006, when the GoJ officially identified Kyoko Matsumoto as an abductee, the GoJ has repeatedly demanded that North Korea immediately allow her to return to Japan and provide a full accounting of her case. North Korea, however, has not responded.《特定失踪者・古都瑞子さんについて》◆氏名：古都 瑞子（ふるいちみずこ）（Mizuko Furuichi）◆通称：古都 洋子（ふるいちようこ）（Youko Furuichi）◆失踪年月日：昭和５２（１９７７）年１１月１４日◆生年月日：昭和５（１９３０）年４月８日◆性別：女性◆当時の年齢：４７歳◆当時の住所：鳥取県米子市◆当時の身分：皆生温泉の中居◆身長：１４８cm◆体重：４５kg◆特徴：色白で面長◆靴のサイズ：２３．５cm◆失踪場所：鳥取県米子市皆生温泉街またはその周辺【失踪状況】午後９時に旅館での仕事を終え一時帰宅。その後普段着に着替え出かける。自宅には近く東京へ行く切符や、ハンドバッグ、現金、常に持ち歩いていたポケベルも置いたまま。北朝鮮から脱北した元踊子による目撃証言がある。平成１９年８月２１日、米子警察署に告発状を提出。《特定失踪者・広田公一さんについて》◆氏名：広田 公一（ひろたこういち）（Kouichi Hirota）◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年７月２１日◆生年月日：昭和２９（１９５４）年１月２１日◆性別：男◆当時の年齢：３０歳◆当時の住所：兵庫県尼崎市武庫元町◆当時の身分：団体職員◆身長：１７３cm◆失踪場所：鳥取県大山【失踪状況】鳥取県大山登山に一人で出かけ、車は大山登山口南川原駐車場に停めたまま失踪。車に午後６時２０分到着のメモを残す。車内で仮眠したものとして米子警察遭難救助隊が捜索を１週間続けるが手がかりなし。警察犬は大山寺経堂まで行くがそこからは進まなかった。■兵庫県警ＨＰ《特定失踪者・矢倉富康さんについて》◆氏名：矢倉 富康（やくらとみやす）（Tomiyasu Yakura）◆失踪年月日：昭和６３（１９８８）年８月２日◆生年月日：昭和２６（１９５１）年１１月２３日◆性別：男◆当時の年齢：３６歳◆当時の住所：鳥取県米子市◆当時の身分：漁師（元エンジニア）◆身長：１６５cm〜１７０cmくらい◆失踪場所：鳥取県美保関と隠岐島の中間地点で漁をする予定だった【失踪状況】一人で漁に出発して翌３日朝６時に帰港する予定だったが行方不明。海上保安庁と漁業組合全員が操業を中止して操業海域を捜索したが手がかりなし。８月１０日に海上保安庁が竹島沖南南東２５kmで漁船を発見したが、本人の姿はなかった。左舷前方に他の船と衝突した痕跡があり、青い塗料が付着していた。昭和５９年まで軍事転用可能な精密工作機械を製作していた優秀なエンジニアで、技術指導のために韓国や東欧を含む欧米などへも頻繁に出張していた。《特定失踪者・上田英司さんについて》◆氏名：上田 英司（うえだえいじ）（Eiji Ueda）◆失踪年月日：昭和４４（１９６９）年１１月４日◆生年月日：昭和２４（１９４９）年７月２５日◆性別：男◆当時の年齢：２０歳◆当時の住所：東京都渋谷区◆当時の身分：予備校生でアルバイト勤務◆身長：１７５cm◆鳥取県西伯郡伯耆町出身◆特徴：読書が趣味◆失踪場所：東京都または京都府【失踪状況】失踪当日「京都へ行ってくる」と家主に言い残して東京都内の下宿を出て行ったまま行方不明に。黒いコートを着て、荷物は紙袋一つだったという。■警視庁ＨＰ■京都府警ＨＰ◆昭和５３（１９７８）年８月１２日アベック拉致容疑事案被害者：増元るみ子さん（Rumiko Masumoto）（拉致被害時２４歳）※This person was Abduction by North Korea被害者：市川修一さん（Shu-ichi Ichikawa）（拉致被害時２３歳）※This person was Abduction by North Korea「浜に夕日を見に行く」と言って出かけたまま失踪。北朝鮮側は、１９７９（昭和５４）年７月に２人は結婚し、市川修一さんは同年９月に心臓麻痺で死亡し、増元るみ子さんは１９８１（昭和５６）年に心臓麻痺で死亡したとしているが、これを裏付ける資料等の提供はなされていない。■鹿児島県警ＨＰ［August 12, 1978: Couple abducted］Abductees: Shuichi Ichikawa (23, male, Kagoshima Prefecture), Rumiko Masumoto (24, female, Kagoshima Prefecture)Disappeared after saying they were going to watch the sunset at the beach.North Korea asserts that the two married in July 1979, that Mr. Ichikawa died of a heart attack in September the same year, and that Ms. Masumoto died of a heart attack in 1981. North Korea has, however, provided no documents or evidence to support these claims.《特定失踪者・田中正道さんについて》◆氏名：田中 正道（たなかまさみち）（Masamichi Tanaka）◆失踪年月日：平成５（１９９３）年６月７日◆生年月日：昭和２３（１９４８）年６月２８日◆性別：男◆当時の年齢：４４歳◆当時の住所：茨城県久慈郡金砂郷村◆当時の身分：建設業（鍛冶工、鳶職）◆身長：１６８cm◆体重：５５kg◆特徴：痩せ型◆特技：測量、ガス、足場、玉掛の技術を持っている◆失踪場所：千葉県習志野市【失踪状況】５月１６日、「急性アルコール中毒になり入院した」との連絡が千葉県の病院から鹿児島に住む家族にあった。入院中病院より連絡があり「身内が近くにいないので、他の人より長く入院させるから」と言われ、６月３日まで入院した。退院前に主治医から鹿児島の妹に電話があり「そろそろ退院する。妹の世話にはなりたくないと言っているので、病院の方で仕事を紹介します」と言われた（後に主治医は「そういう話はしていない」と言っている）。６月２日、本人より「明日退院するので、免許の更新に茨城に行ってくる」と連絡があった。６月６日、茨城県交通協会で講習を受けたことは免許証にて確認。６月７日千葉市内の友人宅に寄り、「今から仕事に行く」と言って出ていったのが最後。同年６月１１日、本人の車が習志野市内の路上に放置してあるとの連絡があった。車は慌てたように斜めに放置、キーがついたまま、ドアの鍵も開いており、後輪がパンクしていた。車内には免許証、保険証、預金通帳印鑑、入院時の下着類、仕事着、アドレス帳があった。車が置かれたのは１０日夜半か１１日早朝と思われる。北朝鮮にいるとの不確定情報がある。■茨城県警ＨＰ■千葉県警ＨＰ■鹿児島県警ＨＰ《特定失踪者・園田 一さんについて》◆氏名：園田 一（そのだはじめ）（Hajime Sonoda）◆失踪年月日：昭和４６（１９７１）年１２月３０日◆生年月日：大正７（１９１８）年２月２５日◆性別：男◆当時の年齢：５３歳◆当時の住所：鹿児島県曽於郡大崎町◆当時の身分：養鶏場勤務◆身長：１６０cm◆失踪場所：鹿児島県曽於郡大崎町の自宅から宮崎空港へ向かう途中【失踪状況】妻（トシ子さん）とともに車（白色のマツダファミリア）で正月に帰省する次女を迎えに宮崎空港へ行く途中、ガソリンスタンドに寄った後、消息を絶つ。「都城市へ寄ってから国道２６９号線を走って行く」と言っていた。失踪後、警察や近所総出で大規模な捜索を行ったが、車の破片さえ発見できなかった。平成１６年９月２８日、鹿児島県警に告発状提出。■宮崎県警ＨＰ《特定失踪者・園田トシ子さんについて》◆氏名：園田 トシ子（そのだとしこ）（Toshiko Sonoda）◆失踪年月日：昭和４６（１９７１）年１２月３０日◆生年月日：昭和４（１９２９）年９月７日◆性別：女性◆当時の年齢：４２歳◆当時の住所：鹿児島県曽於郡大崎町◆当時の身分：養鶏場勤務◆身長：１５５cm◆失踪場所：鹿児島県曽於郡大崎町の自宅から宮崎空港へ向かう途中【失踪状況】夫（一さん）とともに正月に帰省する次女を迎えに宮崎空港へ行く途中、ガソリンスタンドに寄った後、消息を絶つ。「都城市へ寄ってから国道２６９号線を走って行く」と言っていた。失踪後、警察や近所総出で大規模な捜索を行ったが、車の破片さえ発見できなかった。「トシ子」は戸籍名だが、「敏子」を使うこともある。平成１６年９月２８日、鹿児島県警に告発状提出。■宮崎県警ＨＰ《特定失踪者・種田 誠さんについて》◆氏名：種田 誠（たねだまこと）（Makoto Taneda）◆失踪年月日：昭和５９（１９８４）年５月◆生年月日：昭和２５（１９５０）年２月１日◆性別：男◆当時の年齢：３４歳◆当時の住所：京都府京都市山科区◆当時の身分：焼肉料理店チーフ◆特徴：盲腸の手術痕あり◆失踪場所：京都府【失踪状況】「職を変えたい」と家族に電話があり、金銭だけは持って出たようだが、着替えなど身の回りのものは残したまま。■京都府警ＨＰ《特定失踪者・日高満男さんについて》◆氏名：日高 満男（ひだかみつお）（Mitsuo Hidaka）◆失踪年月日：平成元（１９８９）年２月２３日◆生年月日：昭和３３（１９５８）年８月１６日◆性別：男◆当時の年齢：３０歳◆当時の住所：鹿児島県鹿児島郡三島村◆身長：１７１cm◆当時の身分：港湾土木作業員◆失踪場所：鹿児島県鹿児島郡十島村諏訪瀬島周辺海域【失踪状況】漁船大昭丸に１人で乗り込み、元浦港南西漁場で操業。午後２時頃他の漁船に目撃されているのが最後。日没後も帰港しないので諏訪瀬島の漁船、海保巡視船、航空機による捜索を行った。翌２４日諏訪瀬島切石港沖合で無人のまま漂流している船を発見。船は燃料切れだったが、トローリングをしていた状態で糸も垂れたままだった。不明となった１〜２年後無言電話あり。毎日深夜１２〜１時、１カ月くらい続く。無言だが無線（モールス）のような音が聞こえた。その日出漁したのは１５〜１６隻。《特定失踪者・加藤義美さんについて》◆氏名：加藤 義美（かとうよしみ）（Yoshimi Katou）◆失踪年月日：平成７（１９９５）年２月１５日◆生年月日：昭和１８（１９４３）年１１月２２日◆性別：男◆当時の年齢：５０歳◆当時の住所：鹿児島県鹿児島市喜入町◆当時の身分：船員◆身長：１６４cm◆体重：５６kg◆特徴：歩行時に左足を引きずる◆失踪当時の服装：グレーの作業ズボン、グレーのハイネック◆失踪場所：鹿児島県熊毛郡上屋久町宮之浦港【失踪状況】港湾工事のため、屋久島に作業台船で来ていた。２月１４日午後７時３０分頃から船内で焼酎１〜２杯を飲み、午後８時前、他の船員３名と４人で宮の浦のスナックで午後１０時頃まで飲む。本人が酒に酔ったため、午後１１時頃仲間の１人がタクシーで船まで送る。本人が岸壁から船へかけてある木の橋を渡って船に入るところまで見届けられたのが最後。翌朝午前８時頃、本人が起きてこないので、部屋を見たが部屋にいなかった。１階食堂に本人が外出時来ていたジャンパーと履いていた靴だけが残っていた。◆昭和５３（１９７８）年６月頃元飲食店店員拉致容疑事案被害者：田中 実さん（Minoru Tanaka）（拉致被害時２８歳）※This person was Abduction by North Korea欧州に向け出国したあと失踪。平成１４年１０月にクアラルンプールで行われた日・朝国交正常化交渉第１２回本会談及び平成１６年に計３回行われた日・朝実務者協議において我が方から北朝鮮側に情報提供を求めたが、第３回協議において北朝鮮側より北朝鮮に入境したことは確認できなかった旨回答があった。平成１７年４月に田中 実さんが拉致認定されて以降、政府は北朝鮮側に対し即時帰国及び事案に関する真相究明を求めてきているが、これまでに回答はない。■兵庫県警ＨＰ■救う会兵庫ＨＰ■救う会兵庫facebook［In or around June 1978: Former restaurant worker abducted］Abductee: Minoru Tanaka (28, male, Hyogo Prefecture)Disappeared after departing Japan for Europe.The GoJ requested that North Korea provide information on this case at the 12th round of Japan-North Korea Normalization Talks held in Kuala Lumpur in October 2002 and all three Japan-North Korea Working-Level Consultations held in 2004. During the third round of consultations, North Korea asserted that there is no evidence that Mr. Tanaka had ever entered North Korean territory.Since April 2005, when the GoJ officially identified Minoru Tanaka as an abductee, the GoJ has demanded that North Korea immediately allow him to return to Japan and provide a full accounting of his case. North Korea, however, has not responded.【ＳＥＡ ＯＦ ＭＥＲＣＹ】The book named “Sea of Mercy”13-year- old junior high school student Takeshi Terakoshi was abducted in May 1963.He went fishing with his two uncle, Shoji and Soto-o Terakoshi. The fishingboat named Kiyomaru left for the fishing ground nearby Noto island, Ishikawa prefecture.Kiyomaru encountered North Korean spy vessel. Spies were afraid of detection.Soto-o and Takeshi were abducted and carried to Chong-jin city. Shoji was considered to be killed at the site.Families, fellow fishermen and coast guard searched the area, but they could find only Kiyomaru and Takeshi’s school uniform.They thought 3 persons were in disress and died. Funeral service was held.24 Years were passed.In 1987, Soto-o’s sister received the letter from Soto-o and surprised.Soto-o wrote “Takeshi and I am living in Gusong, North Korea”.Takeshi’s father and mother visited to North Korea in1988 and met with Soto-o and Takeshi.But they couldn’t say how they carried to North Korea because NK officials watched them.North Korea made the story of their shipwreck accident and lifesaving.Since then, Takeshi’s parents visited to him a lot of times but Takeshi and his family members cannot say that Takeshi and his uncles were abducted.In 1997, Megumi Yokota case was appeared in the media and the national congress. Terakoshi’s case was also observed as an abduction case. But “he” denied that he was abducted and praised North Korea and the Kim family.In December 2001, Pyongyang publishing company published a book named “Sea of Mercy”.The author is Kim Myong-ho, Takeshi’s Korean name.In that book, Takeshi wrote that they are not the abduction victims but happily living in North Korea after they ware saved. Moreover “he" denied other abduction case such as Megumi Yokota and Yaeko Taguchi in this book.Nine months later, Kim Jong-il admitted and appologized for the abduction activities.But North Korea still denies Terakoshi’s case as abduction and Takeshi and his family cannot say he was abduction victim because Takeshi himself is a hostage.“Sea of Mercy”, the title is a symbol of North Korean regime.