今日の大河ドラマ

『徳川家康』

「ひと度旗上げしたときは、松平忠輝様と伊達政宗どのが呼応して決起すると錯覚してあるようにござりまする」

(片桐且元/久米 明)

「そうか…話がそこまでもつれているとなれば、大坂方の兵を城に入れるは方広寺の落慶式ということになるわけか」

(徳川家康/滝田 栄)

片桐且元が伝える大坂城内の様子。

秀忠将軍に代わって天下が欲しい忠輝に、「下剋上患者」の政宗。

さらには、禁教令で日本に居場所が無くなったキリシタン侍に関ヶ原の残党。

この連中が挙兵の第一陣。

第一陣が成功すれば、豊臣恩顧の福島正則たちが第二陣。

「そうなればいいなあ」くらいのものだが、実現する確率が0%ではないためにいえやっサンも警戒した。

いえやっサンは、方広寺の落慶式を挙兵の合図代わりにするのだと見た。

ならば、方広寺落慶式に泥を塗れば「挙兵だ」と息巻く連中の勢いを殺ぐことが出来る。

「国家安康、君臣豊楽」

落慶式をそのままやらせない。

いえやっサンは方広寺の鐘銘に難癖つけた。







今日の 花言葉

◆ さつまいも の花言葉は

「乙女の純情」

い・ず・み

o(^-^)o







From out of

nowhere you came

strong as stone

Izumi is my SAFEHOME

クローズアップ真一、今日のテーマはニオイの話。



田中 泉(1)=今週武蔵丘だから、畑岡さんには優勝よりも飛距離を狙って欲しいね。

田中 泉(2)=泉、オレから見て武蔵丘GCは飛距離を生かした戦略になると思うんだけど、おまえならどう攻める?

田中 泉(3)=ごませんべいにも、ビターズ。

田中 泉(4)=明太子にも、ビターズ。

鎌倉千秋=メキシカンタイフーン

(レバー1回転+パンチボタン)







俄−奈穂子遊侠伝−、トップは小池さんの話。



高井正智=急行小川町

平野有海=急行本川越







首都圏ニュース845、トップは小池さんの話。

小池さんも大阪の松井さんも、それぞれの党の代表を辞めちゃダメだ。

地方分権を強く訴える改革保守の勢力は必要だから。



高井正智=白魚のしょうがしょうゆ漬け

関口奈美=いかとれんこんのごま和え







【今週の疾風迅雷脚】

☆加藤多佳子=死んだオフクロは家で稲庭うどんつくるとき、必ず鶏肉を具にしてたんだけど、秋田の人もそうなのか?

☆笹崎里菜=おう!早起きお疲れさん!朝からたけしさんに元気もらえたよ。ありがとう。

☆酒井千佳=紅葉には、ビール。

☆尾島沙緒里=おにぎりおっぱいSAORI







おい泉、明日はさわらの照焼きごまソースに挑戦だ。

いいか泉、こういうのを作れるのが 素敵な女性 への第一歩なんだぞ。

わかるか泉。

わかったらしっかりやれよ泉。







いずみ♪

いずみ♪

かわいいな



いずみ♪

いずみ♪

コケコケッ



いずみ♪

いずみ♪

女房どの、おやすみ



寝る前にもう一度 火の元 ・ 戸締まり の確認をしましょう。

m(_ _)m 寝る前に書くことにタイトルなんか付けない。今日の大河ドラマ『徳川家康』「ひと度旗上げしたときは、松平忠輝様と伊達政宗どのが呼応して決起すると錯覚してあるようにござりまする」(片桐且元/久米 明)「そうか…話がそこまでもつれているとなれば、大坂方の兵を城に入れるは方広寺の落慶式ということになるわけか」(徳川家康/滝田 栄)片桐且元が伝える大坂城内の様子。秀忠将軍に代わって天下が欲しい忠輝に、「下剋上患者」の政宗。さらには、禁教令で日本に居場所が無くなったキリシタン侍に関ヶ原の残党。この連中が挙兵の第一陣。第一陣が成功すれば、豊臣恩顧の福島正則たちが第二陣。「そうなればいいなあ」くらいのものだが、実現する確率が0%ではないためにいえやっサンも警戒した。いえやっサンは、方広寺の落慶式を挙兵の合図代わりにするのだと見た。ならば、方広寺落慶式に泥を塗れば「挙兵だ」と息巻く連中の勢いを殺ぐことが出来る。「国家安康、君臣豊楽」落慶式をそのままやらせない。いえやっサンは方広寺の鐘銘に難癖つけた。今日の花言葉さつまいもの花言葉は「乙女の純情」い・ず・みo(^-^)oFrom out ofnowhere you camestrong as stoneIzumi is my SAFEHOMEクローズアップ真一、今日のテーマはニオイの話。田中 泉(1)=今週武蔵丘だから、畑岡さんには優勝よりも飛距離を狙って欲しいね。田中 泉(2)=泉、オレから見て武蔵丘GCは飛距離を生かした戦略になると思うんだけど、おまえならどう攻める?田中 泉(3)=ごませんべいにも、ビターズ。田中 泉(4)=明太子にも、ビターズ。鎌倉千秋=メキシカンタイフーン(レバー1回転+パンチボタン)俄−奈穂子遊侠伝−、トップは小池さんの話。高井正智=急行小川町平野有海=急行本川越首都圏ニュース845、トップは小池さんの話。小池さんも大阪の松井さんも、それぞれの党の代表を辞めちゃダメだ。地方分権を強く訴える改革保守の勢力は必要だから。高井正智=白魚のしょうがしょうゆ漬け関口奈美=いかとれんこんのごま和え【今週の疾風迅雷脚】☆加藤多佳子=死んだオフクロは家で稲庭うどんつくるとき、必ず鶏肉を具にしてたんだけど、秋田の人もそうなのか?☆笹崎里菜=おう!早起きお疲れさん!朝からたけしさんに元気もらえたよ。ありがとう。☆酒井千佳=紅葉には、ビール。☆尾島沙緒里=おにぎりおっぱいSAORIおい泉、明日はさわらの照焼きごまソースに挑戦だ。いいか泉、こういうのを作れるのが素敵な女性への第一歩なんだぞ。わかるか泉。わかったらしっかりやれよ泉。いずみ♪いずみ♪かわいいないずみ♪いずみ♪コケコケッいずみ♪いずみ♪女房どの、おやすみ寝る前にもう一度火の元戸締まりの確認をしましょう。m(_ _)m