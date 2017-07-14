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顔ペンが人気☆和太鼓教室おんがくの森 熊本

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和太鼓教室おんがくの森 熊本、

木曜日コースでした。

この日はふたコマで、いつもの3コマよりは少ない。


みんな夏に向かって練習頑張っています。

１００点賞が出ました。

二人とも、

顔のペインティングペンを選んでいました。

顔に書けてすぐ消せます。

いつ書くんだろう。

結構人気がある賞品です。


いつ書くんだろう本当に（笑）


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和太鼓教室おんがくの森、さくら通り親子囲碁交流会、子育てサークルおんがくの森代表 坂本新吾

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