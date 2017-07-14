顔ペンが人気☆和太鼓教室おんがくの森 熊本

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和太鼓教室おんがくの森 熊本、
木曜日コースでした。
この日はふたコマで、いつもの3コマよりは少ない。
みんな夏に向かって練習頑張っています。
１００点賞が出ました。
二人とも、
顔のペインティングペンを選んでいました。
顔に書けてすぐ消せます。
いつ書くんだろう。
結構人気がある賞品です。
いつ書くんだろう本当に（笑）
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和太鼓教室おんがくの森、さくら通り親子囲碁交流会、子育てサークルおんがくの森代表 坂本新吾
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