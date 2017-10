マリリンとディマジオのファーストハネムーン

1954年 1月14〜17日(木〜日)





実は、二人はサンフランシスコ市庁舎での婚姻手続きを終えた後、ディマジオの愛車の青いキャデラック/'52年式62クーペ(グリルのライトがおむすび型で、カスタムされているのかも)で、そのまま州内セントラル・コーストへと、モーテル泊りの御忍びドライブハネムーンを済ませていて。



💛

















1/14日(木)





サンフランシスコとロサンゼルスの中間にあたる PASO ROBLES, SAN LUIS OBISPO /カリフォルニア州南部サンルイスオビスポ郡、パソロブレスの CLIFTON MOTEL /クリフトンモーテルで初夜を過ごした。当時一泊$6.50。二人は15時間部屋に籠りっぱなしと言われる 💛いやんっ! 。





二人が出立した後にここに辿り着いたニューヨークデイリーニュース記者によると丁寧に使われた片方のストッキングがゴミ箱に残されていたとされ、

このストッキングをホテルのオーナー ERNEST SHARP /アーネスト・シャープが売却して、

ニューヨーク・タイムズスクエアの RIPLEY’S BELIEVE IT OR NOT ! (信じるか信じないか) 博物館に“ハネムーンストッキング”と名付けられ収められている。果たして本物か、眉唾物かw?





今やこのクリフトンモーテルは残念ながら廃業し、雰囲気は残るが改築されたアパートになっている。









1/15日(金)





この日の午後2時過ぎには州都サンルイスオビスポの MOTEL INN /モーテルイン の食堂で昼食をとった。





二人を追掛けた記者/パパラッチの中で、テレグラムトリビューン誌記者のリチャード・バーチャルだけが唯一彼らを見付け出し、二人の姿を隠し撮ったのだが、カメラ操作のミスでフィルムが台無し、テレグラムトリビューンはカメラマンの ポール・ネルソン を即時派遣した。 ( モーテルインも1991年廃業、建物も解体されたが鐘楼棟と管理棟は今も残されている )









1月16日(土)





ネルソンを従えたバーチャルは再度モーテルインで二人を捉えるも(モーテルインに宿泊もしていたのだろうか?モーテルの主人も気付いて居らず不明)、





ディマジオがネルソンのカメラを抑え「妻はノーメイクなんだ。だから今は遠慮して欲しい」との言葉に諭され、新婚旅行中のプライベートを慮って、撮影と以後の追跡取材を自粛したために、





この小旅行の写真は破棄されて存在しない、または存在したが公にはされずにお蔵入り〜行方不明とされる。