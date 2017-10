¥Þ¥ê¥ê¥ó¤ÎÍèÆü¤ÈÊÆ·³°ÖÌäË¬´Ú­¥

前にマリリンの着た B-15C フライトジャケットについての考察連作記事を UP して、 また、来日新婚旅行 ( 途中訪韓米軍慰問 USO ツアー含む ) スケジュール考察記事も一度 UP しましたが、 再度またもう少し詳しく整理訂正出来たので、 その日々を追って只今随時 UP して居ります。 私見ではありますが、通説を否定した新説見解も提言致しますw。 なお、これらネット上の情報やマリリン本や TV 特番などなどから私が個人的にまとめた物に過ぎないので、悲しいかな全てに於いて確実ってんでは無いので、この記事をそのまま鵜呑みにはしないで下さい。もし他人に話したり御利用の際には一説ではとの断りを入れるか再検証をして下さいませ。そこで 誤り・新情報等が解りましたらば何卒当方へもどうか御教示頂けますよう宜しく御願い申し上げます <(_ _)> マリリン・モンローとジョー・ディマジオの新婚旅行/二人の来日と、マリリンの訪韓米軍慰問についての考察

マリリンの来日と米軍慰問訪韓⑤

2月2日(火)

昨夜の騒ぎはどこへやら、 早朝に、マリリン、ディマジオ、オドゥールとで日比谷公園を散歩する。

朝食からラムステーキ!(実は現代では体温では脂肪は分解されず排出されダイエット食に適していると判明)、半熟卵、 薄切りの食パンをカリカリに焼いた メルバトースト にマーガリンを塗って、コーヒーはミルクに角砂糖1つ。

11:30 野球教室を主催する読売新聞社に安田庄司 ( セ・リーグ会長で大阪読売新聞会長 ) を表敬訪問、

ここでもマリリンを一目見ようと大勢のファンが待ち構えていた。

マリリンの前 ( 写真では右下 ) を先導しているのがキャピー原田、

13:00 アメリカ大使館訪問、

15:00頃 元々はディマジオのプロチームを対象にした野球指導興行(東京ジャイアンツ、近鉄スワローズ、松竹ロビンズ、広島カープ、阪神タイガース、中日ドラゴンズの6チームが対象。当時の日本野球の概念で欠けていた守備プレイの重要性を説き、投球・打撃・守備のコーチ職配置を強く提案するオフシーズンキャンプ地での指導)の宣伝で、前日にセッティングされていた記者会見に新婦マリリンも同席、宝の間で、予定より1時間遅れの会見開始。



マリリンは、胸元に大きなリボンがデザインされたスーツと腰に細いベルトの揃いのスカート ( ワンピーススーツ? ) 、スパンコールが輝く厚手の黒いレース襟、ビロード調のハイヒール、傍らに毛皮のコート、左手薬指にあのダイヤのエンゲージリング。そして首には細い真珠のネックレス!

ソファーに脚を組んで腰掛けるとスカートの裾から白いスリップ/下着がチラチラ覗いて。ひょっとしたらパンティーを履いていないのでは 💛 と男性記者たち皆の視線を集めたが、 「日本のKIMONOだってそうなんでしょ」ってw。

混沌とした会場はマリリンだけを取囲むことになり、主役である筈のディマジオは部屋の片隅に追いやられて少数のスポーツ専門記者の質問に答えた。

マリリンは「夜は何を着て寝ますか?」との質問に「シャネルの五番よ」と御約束の答えを返しています(この台詞をマリリンがいつ初めて発したかは今もって不明!記録に残るのは表紙も飾ったライフ誌1952年4月7日号の撮影に付随したインタビュー記録・引用が最初と (( ネット上には同年8月7日発売号にとの記載も多いですが、 LIFE 誌のこの年8月の発売日は4、11、18、25日号であり、それらしき記事も見当たらず。誤情報が拡散されたのだと思う )) ちゃんとシャネルもアナウンスしている!決してこの帝国ホテルで生まれた言葉では無く、記者は分かっていてそう言わせるよう仕向けただけ。後の1960年4月マリ・クレール誌のインタビュー録音テープにはマリリンの肉声が残っていて、この時は最後に「 It ’ s true! /本当よ!」と一言追加されています)。 http://inside.chanel.com/ja/marilyn/video









映画評論家、あの故 淀川長治氏の質問に始まり、 これまでの映画キャリアの中で、一番好きな出演作品は?という質問に、 フィルム・ノワール色の濃い犯罪映画『アスファルト・ジャングル』と、少ない台詞で狂気を演じきった『ノックは無用』とはこりゃ意外! 一緒に仕事をした中で一番好きな監督は?という質問にも、 マリリンは『アスファルト・ジャングル』で自分に演技が出来ると見出してくれた「ジョン・ヒューストン」と即答とはやはり只者ではないっ。 それもFOX作品ではなく他社のMGM出演作で。彼女はそこで人生の裏道を歩く女性の役を演じたことによって、自身のアイデンティティーを見直し、演技派への転向を求めてゆく過程にあったことが伺える。 ところが、憧れている女優は?という問いには、 「イングリッド・バーグマン」ってベタな清純派を挙げるのも逆に可愛いくっていいかぁ〜w。 好きな男優は?「ハンフリー・ボガートとマーロン・ブランド。 〜でも、一番好きなのは私のジョー!」とはお熱いっw。

他社大勢の記者の質問、 羽田に着いた時にも着ていたそれは何の毛皮? 「狐です。二十世紀FOXじゃありませんけど」とは洒落が効いてるw。 家庭と映画スターのどちらを優先しますか? 「私がなにより望むのは幸福な家庭生活です。私は子供の頃から家族生活を知らないので、それこそが夢でした」嗚呼・・・ 子供は何人欲しいか? 「もう何人でも!子供時代に独り寂しい思いをしたので大家族は大歓迎です」 ジョーは最低一人は保障すると言ったそうだが本当か? この失礼な下世話な問いにはジョーが手を挙げて制し「ちょっと待てよ!その質問をするなら僕にだろう」と口をはさむ。一層機嫌を損ねるのも御尤も。 それも無視して! あの有名な腰を振るモンロー・ウォークは貴女のアイデアか? 「あらっ、私って生まれて六カ月目から、あんな歩き方なのよ」

ほったらかされた ディマジオは 「もういいだろう」と途中何度もマリリンの手を引いて引揚げようとし、一旦は独り席を外したが、

それをいいことに記者たちの質問はどぎつくなって、 あなたにとってセックスとはなにか?だのなんの・・・

戻ってきたディマジオはとうとうマイクのコードを引き抜き「 GO !/いくぞっ」とマリリンを連れて退席してしまった。

ディマジオをよそに、記者はマリリンに韓国へ米兵慰問に行くのか?との質問までしていた。 ここで拗ねていたディマジオも「 IF THE ARMY ASKS YOU TO GO, YOU’D BETTER GO !/陸軍が行こうと訊ねるならば、君は行った方が良い ( なら、行けばいいさっ ) !」と。売り言葉に買い言葉だったかも知れないが、恐らくは米軍関係者も記者の中に紛れ込んで聞き耳を立てていたであろうし、これで事は確実に進んで行くことになる。

マリリン本には、 ディマジオ がオドールに依頼手配しマリリンに贈った銀座ミキモトの真珠を身に付けての会見だったとの記述が在るが、これは帝国ホテル内アーケードのウエダジュエラー ( 店主 二代目植田富士朗 ) での購入品とされる。 オドゥールに手配を頼んであったとの記述もあり、来日前にキャピー原田そして結局のところ会見も仕切る野球教室主催読売新聞社が用意していた貢ぎ物か?ディマジオはそれを引き取りにウエダジュエラーを訪れただけか?それとも彼が選んで自腹購入したのか?

PEARL /真珠はアメリカでもマリリンの誕生石 ( 6月1日 ) でもあり、 当時、日本のアコヤ真珠は女性のステータスシンボルの一つで憧れの的、贈り物としても高価な日本土産の定番だった。

ディマジオのスーツも違うし、この日じゃぁなさそうな写真↓だけど、 映画雑誌記者から手渡されでもしたのか?日本語は読めなくともディマジオと『映画の友』誌面を覗き込んでいたりして〜w、(マリリンはノーメークっぽい?左手の箱の中身はなんだろう?)



ディマジオは遠く東洋の島国にまで及ぶ自分の人気を新妻マリリンに見せ付ける予定/目論見だったのに、それが全くの失敗/失策(エラー)で、

二人の人気は完全に逆転して、今や絶対的にマリリンの方にアベレージ(打率)がある事を思い知らされる・・・



















