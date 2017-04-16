○主な決算発表予定（5月10日〜5月1１日）〔日付順〕

※本＝本決算、修＝業績修正、１＝第１四半期、２＝第２四半期、３＝第３四半期、 ４＝１年超決算の第４四半期、５＝１年超決算の第５四半期 【5月10日】 ◆10時〜《本》明星工<1976>、ロブテックス<5969>、玉井商船<9127> ◆11時〜《本》キューブシス<2335>、カカクコム<2371>、デンカ<4061>、カイノス<4556>、淀川鋼<5451>、丸一管<5463>、十八銀<8396> ◆11時〜《１》ミヨシ<4404>、ワイヤレスＧ<9419> ◆11時〜《２》マサル<1795> ◆12時〜《本》エーザイ<4523>、朝日工業<5456>、琉球銀<8399>、アクリーティブ<8423> ◆13時〜《本》日鉄鉱<1515>、三住道路<1776>、住友電設<1949>、ＮＤＳ<1956>、東レ<3402>、東海染<3577>、ダイセル<4202>、塩野義<4507>、日医工<4541>、イサム塗<4624>、北越工<6364>、ユーシン精機<6482>、武蔵精密<7220>、サンワテクノス<8137>、京葉銀<8544>、山九<9065> ◆13時〜《２》中央経済<9476>、サコス<9641>、西尾レント<9699> ◆13時〜《３》ＴＯＷ<4767> ◆14時〜《本》安藤ハザマ<1719>、西松建<1820>、ＳＹＳＫＥＮ<1933>、ニチレイ<2871>、大冷<2883>、デリカフーズ<3392>、ワコールＨＤ<3591>、東ソー<4042>、菱ガス化<4182>、タキロンシーアイ<4215>、タイガーポリ<4231>、日油<4403>、田辺三菱<4508>、科研薬<4521>、ロックペイント<4621>、ＢＭＬ<4694>、テクノクオーツ<5217>、イソライト工<5358>、エイチワン<5989>、新興プラン<6379>、デンヨー<6517>、大崎電<6644>、森尾電<6647>、能美防災<6744>、古河電池<6937>、北電工<6989>、ＧＬサイエンス<7705>、岡村製<7994>、兼松<8020>、山善<8051>、ソーダニッカ<8158>、芙蓉リース<8424>、ピーシーエー<9629>、東洋テック<9686>、堺商事<9967> ◆14時〜《１》共和電<6853>、シークス<7613> ◆15時〜《本》サンヨーＨ<1420>、守谷商会<1798>、第一建設<1799>、三住建設<1821>、浅沼組<1852>、五洋建<1893>、大林道<1896>、細田工務<1906>、北陸電話<1989>、Ｍ−ミクシィ<2121>、クロスキャット<2307>、エイジア<2352>、ぐるなび<2440>、ＳＲＧタカミヤ<2445>、日本サード<2488>、養命酒<2540>、日清オイリオ<2602>、大戸屋ＨＤ<2705>、石光商事<2750>、セリア<2782>、エバラ食品<2819>、なとり<2922>、日東紡<3110>、ＵＫＣ ＨＤ<3156>、大阪工機<3173>、プレサンス<3254>、イーグランド<3294>、ブックオフ<3313>、トーカロ<3433>、川本産業<3604>、Ｍ−ネットイヤー<3622>、ＴＩＳ<3626>、リスクモンスター<3768>、システムリサーチ<3771>、ヴィンクス<3784>、ラック<3857>、ハビックス<3895>、ランドコンピ<3924>、朝日印刷<3951>、国際チャート<3956>、大陽日酸<4091>、丸尾カルシム<4102>、田岡化<4113>、ＤＮＣ<4246>、プロトコーポ<4298>、ぴあ<4337>、セコム上<4342>、武田<4502>、参天薬<4536>、テルモ<4543>、エイジス<4659>、秀英<4678>、日ハウズ<4781>、オリコン<4800>、メック<4971>、ＪＣＵ<4975>、ニッタゼラチン<4977>、セメダイン<4999>、黒崎播磨<5352>、三井金<5706>、ＵＡＣＪ<5741>、古河電<5801>、平河ヒューテ<5821>、アサヒＨＤ<5857>、ウィルグルプ<6089>、東芝機<6104>、ディスコ<6146>、一蔵<6186>、富士ソフＳＢ<6188>、石川製<6208>、レオン自動<6272>、ダイキン<6367>、椿本チエイン<6371>、オリチエン<6380>、ＣＫＤ<6407>、平和<6412>、日精工<6471>、Ｍ−大泉製<6618>、田淵電<6624>、コンテック<6639>、かわでん<6648>、サンケン<6707>、ＪＤＩ<6740>、ＴＤＫ<6762>、クラリオン<6796>、横河電<6841>、シスメックス<6869>、メガチップス<6875>、ケル<6919>、岩崎電<6924>、カシオ<6952>、太陽誘電<6976>、トヨタ<7203>、エフテック<7212>、ミツバ<7280>、ジャムコ<7408>、萬世電機<7565>、ＮＥＷ ＡＲＴ<7638>、シード<7743>、パラベッド<7817>、バンナムＨＤ<7832>、セキ<7857>、フジシール<7864>、タカラトミー<7867>、中央化学<7895>、ニチハ<7943>、エフピコ<7947>、マミヤオーピー<7991>、セイコーＨＤ<8050>、三愛石<8097>、加賀電子<8154>、新生銀<8303>、千葉銀<8331>、群馬銀<8334>、みち銀<8350>、ふくおか<8354>、北国銀<8363>、広島銀<8379>、興銀リース<8425>、アコム<8572>、アプラスＦ<8589>、九州リース<8596>、菱地所<8802>、京急<9006>、富士急<9010>、東部ネット<9036>、名鉄<9048>、パスコ<9232>、セゾン情報<9640>、ディーエムエス<9782>、日本ＫＦＣ<9873>、ジョリパスタ<9899>、ココス<9943>、ソフトバンクＧ<9984>、サックスバー<9990>、やまや<9994> ◆15時〜《１》アップル<2788>、ＪＴ<2914>、すかいら<3197>、光ビジネス<3948>、昭和電工<4004>、シンバイオ薬<4582>、アルプス技<4641>、新日電工<5563>、オーナンバ<5816>、ＩＢＪ<6071>、ＤＭＧ森精<6141>、太陽工機<6164>、クボタ<6326>、Ｍ−ＷＡＳＨハウ<6537>、ダイトロン<7609>、アイフィス<7833>、シノケンＧ<8909>、青山財産<8929>、静岡ガス<9543>、グリンランド<9656> ◆15時〜《２》山加電業<1789>、Ｍ−パルマ<3461>、コロプラ<3668>、ＰＣＩ ＨＤ<3918>、ＩＭＶ<7760>、ランビジネス<8944> ◆15時〜《３》ホーブ<1382>、ショーボンド<1414>、工藤建設<1764>、メディアスＨＤ<3154>、Ｍ−トラストＨＤ<3286>、ウイルプラス<3538>、ＢＢタワー<3776>、Ｍ−ホープ<6195>、穴吹興産<8928> ◆16時〜《本》大林組<1802>、日リーテック<1938>、日商開発<3252>、昭栄薬品<3537>、日化薬<4272>、ＪＣＲファーマ<4552>、日特塗<4619>、マンダム<4917>、オカモト<5122>、東特線<5807>、トーアミ<5973>、ミクニ<7247>、ハークスレイ<7561>、エムジーホーム<8891>、朝日放送<9405>、スカパーＪ<9412>、元気寿司<9828> ◆16時〜《１》住友ゴム<5110>、Ｍ−メディアＦ<6067>、スミダ<6817> ◆16時〜《２》三洋貿易<3176>、フィックスタズ<3687>、ＴＫＣ<9746> ◆16時〜《３》ナガオカ<6239> ◆17時〜《本》西日本ＦＨ<7189>、ＫＩＭＯＴＯ<7908> ◆17時〜《１》ＣＯＯＫＰＡＤ<2193> ◆未定 《本》名工建<1869>、シーキューブ<1936>、高千穂交<2676>、エフティＧ<2763>、Ｍ−ドリコム<3793>、曽田香料<4965>、住友理工<5191>、カネソウ<5979>、昭和真空<6384>、Ｍ−ＭＳ−ＪＰＮ<6539>、Ｍ−Ｊリース<7187>、音通<7647>、愛知時<7723>、佐藤商<8065>、アイフル<8515>、関西ア銀<8545>、コスモスイニシア<8844>、安田倉<9324>、ショクブン<9969> ◆未定 《１》ＯＡＴアグリオ<4979>、パワーファス<5950>、Ｍ−エナリス<6079>、ホシザキ<6465>、昭光通商<8090>、エイシアンスター<8946>、ビジョン<9416> ◆未定 《２》富士製薬<4554>、Ｍ−フィンテック<8789> ◆未定 《３》ＦＪＫ<2405>、ＫｅｅＰｅｒ技<6036>、ＦＣＨＤ<6542> 【5月11日】 ◆11時〜《本》日揮<1963>、雪印メグ<2270>、日清紡ＨＤ<3105>、シキボウ<3109>、東洋ＢＥＮＧ<4828>、丸全運<9068>、ＮＳＷ<9739>、メイテック<9744>、コナミＨＤ<9766>、アイテック<9964> ◆11時〜《１》金下建<1897> ◆12時〜《本》大王紙<3880>、小野薬<4528> ◆13時〜《本》極洋<1301>、Ｂｒ．ＨＤ<1726>、佐藤渡辺<1807>、東鉄工<1835>、東芝プラ<1983>、亀田菓<2220>、東洋紡<3101>、クラボウ<3106>、旭化成<3407>、ダイトケミクス<4366>、ＡＤＥＫＡ<4401>、大日住薬<4506>、扶桑薬<4538>、第一三共<4568>、朝日ラバー<5162>、桜ゴム<5189>、リョービ<5851>、アマテイ<5952>、東プレ<5975>、兼房<5984>、パイオラックス<5988>、パンチ<6165>、グローリー<6457>、芝浦<6590>、指月電<6994>、ＨＯＹＡ<7741>、紙パル商<8032>、カメイ<8037>、テクノアソシエ<8249>、京阪神ビ<8818>、センコーＧＨＤ<9069> ◆13時〜《１》カンロ<2216>、ＳＢＳ ＨＤ<2384>、クラレ<3405>、サイバネット<4312> ◆13時〜《２》アイナボＨＤ<7539> ◆14時〜《本》清水建<1803>、植木組<1867>、新日本建<1879>、大和ハウス<1925>、ハードオフ<2674>、ラサ商事<3023>、三菱紙<3864>、中越パ<3877>、堺化学<4078>、ロンシール<4224>、キョーリンＨＤ<4569>、フジＨＤ<4676>、クリップ<4705>、ニチレキ<5011>、アキレス<5142>、日山村硝<5210>、住友大阪<5232>、ノリタケ<5331>、ルツボ<5355>、東北鋼<5484>、古河機金<5715>、アルメタックス<5928>、文化シヤッタ<5930>、不二サッシ<5940>、日工<6306>、三精テクノ<6357>、オルガノ<6368>、タングステン<6998>、内海造<7018>、極東開発<7226>、ゼンショーＨＤ<7550>、理計器<7734>、大建工<7905>、高島<8007>、スターゼン<8043>、第一実<8059>、ニプロ<8086>、稲畑産<8098>、三京化成<8138>、ＡＯＫＩ ＨＤ<8214>、岩手銀<8345>、日証金<8511>、フジトミ<8740>、東陽倉<9306>、帝国ホテル<9708>、大丸エナ<9818>、スズケン<9987> ◆14時〜《１》スターツ出版<7849>、東ソワール<8040> ◆15時〜《本》藤田エンジ<1770>、ＰＳ三菱<1871>、東洋建<1890>、ダイダン<1980>、増田粉<2008>、東洋糖<2107>、ヒップ<2136>、ヤマネメデカル<2144>、データリンクス<2145>、井村屋Ｇ<2209>、伊ハム米久<2296>、ルネサンス<2378>、ディーエヌエー<2432>、翻訳センター<2483>、ＣＤＧ<2487>、プレミウォータ<2588>、Ｊオイル<2613>、東葛ＨＤ<2754>、焼津水<2812>、バナーズ<3011>、クリエイト<3024>、マツモトキヨシ<3088>、ココカラファイン<3098>、シンデンハイテ<3131>、Ｍ−海帆<3133>、オーウイル<3143>、ジューテクＨＤ<3157>、Ｍ−オイシックス<3182>、Ｍ−イントランス<3237>、ＡＤワークス<3250>、東日コンシス<3316>、アルファＣｏ<3434>、ＪＡＧ<3751>、いい生活<3796>、Ｍ−アカツキ<3932>、ＰＡＸＸＳ<3954>、稀元素<4082>、スガイ化<4120>、宇部興<4208>、日立化成<4217>、日本新薬<4516>、日ケミファ<4539>、ツムラ<4540>、みらかＨＤ<4544>、エスケー化研<4628>、サニックス<4651>、エンジャパン<4849>、コニカミノルタ<4902>、太平洋セメ<5233>、ゼニス羽田<5289>、品川リフラ<5351>、大平金<5541>、東邦鉛<5707>、三菱マ<5711>、住友鉱<5713>、アーレスティ<5852>、ネツレン<5976>、ニッパツ<5991>、ＪＰＮエンジン<6016>、Ｍ−動物医<6039>、富士機<6134>、冨士ダイス<6167>、ＯＫＫ<6205>、ＧＣジョイコ<6249>、オイレス<6282>、ＴＯＷＡ<6315>、新東工<6339>、荏原<6361>、酉島製<6363>、アネスト岩田<6381>、兼松エンジ<6402>、日金銭<6418>、イーグル工<6486>、ＤＡＣ ＨＤ<6534>、ダイヘン<6622>、Ｍｉｍａｋｉ<6638>、本多通信<6826>、日本光電<6849>、イマジカロボ<6879>、ウシオ電<6925>、ニチコン<6996>、ケミコン<6997>、日立造<7004>、九州ＦＧ<7180>、田中精密<7218>、曙ブレーキ<7238>、タチエス<7239>、ＮＯＫ<7240>、ＴＢＫ<7277>、ヨロズ<7294>、はるやま<7416>、コンドーテック<7438>、横浜魚類<7443>、ＶＴＨＤ<7593>、白銅<7637>、島津<7701>、川澄化工<7703>、長野計器<7715>、ニコン<7731>、メニコン<7780>、カーディナル<7855>、エイベックス<7860>、共同印<7914>、研創<7939>、ナカバヤシ<7987>、東邦ＨＤ<8129>、ゼット<8135>、Ｈ２Ｏリテイル<8242>、丸井Ｇ<8252>、ヤオコー<8279>、日産東ＨＤ<8291>、秋田銀<8343>、佐賀銀<8395>、栃木銀<8550>、オリコ<8585>、住友不<8830>、空港施設<8864>、住友販売<8870>、ゴールドクレ<8871>、日神不<8881>、ＮＴＴ都市<8933>、西武ＨＤ<9024>、神戸電<9046>、東栄リーファ<9133>、ＪＲ九州<9142>、大運<9363>、近鉄エクス<9375>、ＴＢＳ ＨＤ<9401>、日テレＨＤ<9404>、ＫＤＤＩ<9433>、常磐興<9675>、ＤＴＳ<9682>、ＫＮＴＣＴ<9726>、セコム<9735>、銀座ルノア<9853>、イノテック<9880>、マルコ<9980>、サンドラッグ<9989>、ベルーナ<9997> ◆15時〜《１》高橋ウォール<1994>、アミタＨＤ<2195>、サッポロＨＤ<2501>、トーア紡<3204>、ウィル<3241>、帝繊維<3302>、ＳＵＭＣＯ<3436>、ファインデクス<3649>、ＫＬａｂ<3656>、Ｍ−モブキャス<3664>、Ｍ−ホットリンク<3680>、ＭＤＶ<3902>、Ｍ−カヤック<3904>、応用技術<4356>、楽天<4755>、ブリヂストン<5108>、ニチリン<5184>、中野冷<6411>、ＷＳＣＯＰＥ<6619>、大日光<6635>、日本創発<7814>、東海船<9173>、日コンセプト<9386>、富士ソフト<9749> ◆15時〜《２》コーアツ工業<1743>、大森屋<2917>、Ｍ−リネットＪＰ<3556>、オルトプラス<3672>、Ｍ−ＣＲＩ・ＭＷ<3698>、扶桑電通<7505> ◆15時〜《３》ＳＥＥＤＨ<1739>、Ｍ−比較<2477>、アルペン<3028>、Ｍ−ユザロカル<3984>、伏木運<9361> ◆16時〜《本》海洋掘削<1606>、高松Ｇ<1762>、日本ドライ<1909>、ライト工<1926>、塩水糖<2112>、メンバーズ<2130>、ＵＴ ＧＲＯＵＰ<2146>、ダイトウボウ<3202>、フージャース<3284>、東急不ＨＤ<3289>、ＳＲＡ ＨＤ<3817>、セ硝子<4044>、日本化<4092>、クリエアナブキ<4336>、ソフト９９<4464>、ワタベ<4696>、ビーイング<4734>、アイビー<4918>、ＨＡＢＡ<4925>、洋鋼鈑<5453>、ホッカンＨＤ<5902>、ジーテクト<5970>、アドバネクス<5998>、和井田<6158>、ササクラ<6303>、ダイフク<6383>、福島工業<6420>、星和電<6748>、パナソニック<6752>、ＧＭＢ<7214>、藤森工業<7917>、中央倉<9319>、リンコー<9355>、サンリツ<9366>、エージーピー<9377>、平和紙業<9929>、ミスミＧ<9962> ◆16時〜《１》Ｋ＆Ｏエナジー<1663>、Ｍ−アマナ<2402>、片倉<3001>、Ｍ−Ｇ−ＦＡＣ<3474>、コランダム<5395>、アゴーラＨＧ<9704>、京都ホテル<9723> ◆16時〜《２》ジョルダン<3710>、長大<9624> ◆16時〜《３》アーバネット<3242> ◆17時〜《本》オールアバウト<2454>、フジマック<5965> ◆未定 《本》銭高組<1811>、日ビルド<1916>、博展<2173>、Ｏａｋ<3113>、丸順<3422>、プロパティＡ<3464>、丸八ＨＤ<3504>、阿波製紙<3896>、中央紙器<3952>、ポバール興<4247>、ＤＩ<4310>、テスク<4349>、ＵＳＳ<4732>、コスモエネルギ<5021>、神鋼線<5660>、サンユウ<5697>、コロナ<5909>、ＪＳＳ<6074>、中日鋳工<6439>、ＴＨＫ<6481>、名古屋電<6797>、マーベラス<7844>、デコラックス<7950>、河合楽<7952>、ＦＶＣ<8462>、イオンＦＳ<8570>、中日放送<9402>、カドカワ<9468>、中日興<9643>、スクエニＨＤ<9684>、日住物産<9810>、サガミチェーン<9900> ◆未定 《１》Ｍ−ケアネット<2150>、カッシーナ<2777>、Ｍ−グラン<3261>、応用地質<9755> ◆未定 《２》Ｍ−ファルコム<3723>、Ｍ−アトラエ<6194> ◆未定 《３》エリアクエスト<8912>