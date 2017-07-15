◇７月第４週　週間海外発表行事予定（７月１６日〜７月２３日)　〔時間はＪＳＴ〕

【１６日（日）】 ◆特になし 【１７日（月）】 ◆４〜６月期の中国ＧＤＰ（午前１１時、国家統計局） ◆６月の中国鉱工業生産▽小売売上高▽１〜６月の都市部固定資産投資（午前１１時、国家統計局） ◆６月のユーロ圏消費者物価改定値（午後６時、ＥＵ統計局） ◆７月の米ＮＹ州製造業景況指数（午後９時半、ＮＹ連銀） ◆決算＝ネットフリックス ◆岸田外相が国連ハイレベル政治フォーラム出席（１８日まで、ニューヨーク） ◆米ロ高官協議再開（ワシントン） ◆ウクライナ東部マレーシア機撃墜から３年 【１８日（火）】 ◆４日の豪中銀金融政策決定会合議事要旨（午前１０時半） ◆６月の英消費者物価（午後５時半、国民統計局） ◆７月の独ＺＥＷ景気期待指数（午後６時） ◆６月の米輸出入物価（午後９時半、労働省） ◆米レッドブック週間小売売上高（午後９時５５分、労働省） ◆５月の対米証券投資・国際資本統計（１９日午前５時、財務省） ◆ＡＰＩ米週間原油統計（１９日午前５時半） ◆決算＝バンク・オブ・アメリカ、ＩＢＭ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ロッキード・マーチン、ユナイテッドヘルス、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス 【１９日（水）】 ◆６月の米住宅着工（午後９時半、商務省） ◆ＥＩＡ週間原油在庫（午後１１時半） ◆独３０年債追加発行入札（連銀） ◆米中包括経済対話（ワシントン） ◆決算＝アメリカン・エキスプレス、モルガン・スタンレー 【２０日（木）】 ◆ＥＣＢ定例理事会（金融政策発表は午後８時４５分、フランクフルト） ◇ドラギＥＣＢ総裁会見（午後９時半） ◆６月の豪雇用統計（午前１０時半） ◆４〜６月期の豪企業景気信頼感（午前１０時半、ＮＡＢ銀） ◆６月の独生産者物価（午後３時、統計局） ◆５月のユーロ圏国際収支（午後５時、ＥＣＢ） ◆６月の英小売売上高（午後５時半、国民統計局） ◆米週間新規失業保険申請件数（午後９時半、労働省） ◆７月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（午後９時半） ◆６月の米景気先行指数（午後１１時、コンファレンス・ボード） ◆ＥＩＡ週間天然ガス在庫（午後１１時半） ◆米１０年インフレ連動債（ＴＩＰＳ）入札（２１日午前２時、財務省） ◆米週間金融統計（２１日午前５時半、ＦＲＢ） ◆インドネシア中銀が金融政策発表 ◆南アフリカ中銀が金融政策発表 ◆決算＝マイクロソフト、トラベラーズ、ビザ ◆休場＝コロンビア（独立記念日） ◆トランプ米大統領就任から半年 【２１日（金）】 ◆決算＝ＧＥ、ハネウェル・インターナショナル 【２２日（土）】 ◆特になし 【２３日（日）】 ◆特になし

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