SION投資研究所

７／１５ 「◎７月きりＳＱ値、２万０１５１円８３銭で確定＝大阪取引所」！

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◇７月第４週　週間海外発表行事予定（７月１６日〜７月２３日)　〔時間はＪＳＴ〕 

【１６日（日）】

◆特になし

【１７日（月）】

◆４〜６月期の中国ＧＤＰ（午前１１時、国家統計局）
◆６月の中国鉱工業生産▽小売売上高▽１〜６月の都市部固定資産投資（午前１１時、国家統計局）
◆６月のユーロ圏消費者物価改定値（午後６時、ＥＵ統計局）
◆７月の米ＮＹ州製造業景況指数（午後９時半、ＮＹ連銀）
◆決算＝ネットフリックス
◆岸田外相が国連ハイレベル政治フォーラム出席（１８日まで、ニューヨーク）
◆米ロ高官協議再開（ワシントン）
◆ウクライナ東部マレーシア機撃墜から３年

【１８日（火）】

◆４日の豪中銀金融政策決定会合議事要旨（午前１０時半）
◆６月の英消費者物価（午後５時半、国民統計局）
◆７月の独ＺＥＷ景気期待指数（午後６時）
◆６月の米輸出入物価（午後９時半、労働省）
◆米レッドブック週間小売売上高（午後９時５５分、労働省）
◆５月の対米証券投資・国際資本統計（１９日午前５時、財務省）
◆ＡＰＩ米週間原油統計（１９日午前５時半）
◆決算＝バンク・オブ・アメリカ、ＩＢＭ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ロッキード・マーチン、ユナイテッドヘルス、ユナイテッド・コンチネンタル・ホールディングス

【１９日（水）】

◆６月の米住宅着工（午後９時半、商務省）
◆ＥＩＡ週間原油在庫（午後１１時半）
◆独３０年債追加発行入札（連銀）
◆米中包括経済対話（ワシントン）
◆決算＝アメリカン・エキスプレス、モルガン・スタンレー

【２０日（木）】

◆ＥＣＢ定例理事会（金融政策発表は午後８時４５分、フランクフルト）
◇ドラギＥＣＢ総裁会見（午後９時半）
◆６月の豪雇用統計（午前１０時半）
◆４〜６月期の豪企業景気信頼感（午前１０時半、ＮＡＢ銀）
◆６月の独生産者物価（午後３時、統計局）
◆５月のユーロ圏国際収支（午後５時、ＥＣＢ）
◆６月の英小売売上高（午後５時半、国民統計局）
◆米週間新規失業保険申請件数（午後９時半、労働省）
◆７月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（午後９時半）
◆６月の米景気先行指数（午後１１時、コンファレンス・ボード）
◆ＥＩＡ週間天然ガス在庫（午後１１時半）
◆米１０年インフレ連動債（ＴＩＰＳ）入札（２１日午前２時、財務省）
◆米週間金融統計（２１日午前５時半、ＦＲＢ）
◆インドネシア中銀が金融政策発表
◆南アフリカ中銀が金融政策発表
◆決算＝マイクロソフト、トラベラーズ、ビザ
◆休場＝コロンビア（独立記念日）
◆トランプ米大統領就任から半年

【２１日（金）】

◆決算＝ＧＥ、ハネウェル・インターナショナル

【２２日（土）】

◆特になし

【２３日（日）】

◆特になし
出典：時事通信

※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。
このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。

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