○主な決算発表予定（8月4日〜8月7日）〔日付順〕

※本＝本決算、修＝業績修正、１＝第１四半期、２＝第２四半期、３＝第３四半期、 ４＝１年超決算の第４四半期、５＝１年超決算の第５四半期 【8月4日】 ◆ 9時〜《１》西松建<1820> ◆11時〜《１》極洋<1301>、ＪＰＨＤ<2749>、ＯＣＨＩ・ＨＤ<3166>、ノザワ<5237>、リックス<7525> ◆12時〜《１》ＭＣＪ<6670>、ヨコオ<6800> ◆13時〜《１》日水<1332>、日鉄鉱<1515>、テノックス<1905>、ミツコシイセタン<3099>、Ｍ−イノベショ<3970>、桜ゴム<5189>、ヤマダコーポ<6392>、グローリー<6457>、シンフォニア<6507>、伊藤忠<8001>、兼松<8020>、サンゲツ<8130>、ゼビオＨＤ<8281>、セブン銀行<8410>、東センチュリー<8439>、遠州トラック<9057>、住友倉<9303> ◆14時〜《１》佐田建<1826>、田辺工業<1828>、テクノ菱和<1965>、和弘食品<2813>、シノブフーズ<2903>、バイタルＫＳＫ<3151>、三菱紙<3864>、川崎化<4117>、タキロンシーアイ<4215>、東邦化<4409>、川金ＨＤ<5614>、メタルアート<5644>、三洋工<5958>、京都工具<5966>、モリテック<5986>、月島機<6332>、森尾電<6647>、ハウスローゼ<7506>、大水<7538>、田中商事<7619>、ツツミ<7937>、スターゼン<8043>、ユアサ商<8074>、ミツウロコＧＨＤ<8131>、フレンドリー<8209>、岩手銀<8345>、四国銀<8387>、フジトミ<8740>、レオパレス２１<8848>、Ｍ−ＪＡＭ<8922>、ニッコンＨＤ<9072>、日石輸<9074>、栗林船<9171>、昭文社<9475>、英和<9857>、堺商事<9967>、スズケン<9987> ◆15時〜《本》アクシーズ<1381>、一正蒲鉾<2904>、きちり<3082>、ジョイ本田<3191>、グロバル社<3271>、アイスタイル<3660>、アバント<3836> ◆15時〜《１》秋川牧園<1380>、サンヨーＨ<1420>、国際帝石<1605>、コムシスＨＤ<1721>、守谷商会<1798>、植木組<1867>、矢作建<1870>、細田工務<1906>、協和エクシオ<1951>、協和日成<1981>、日本粉<2001>、ツクイ<2398>、博報堂ＤＹ<2433>、ヒビノ<2469>、ＷＤＢ<2475>、シスロケ<2480>、日清オイリオ<2602>、エディオン<2730>、ミューチュアル<2773>、アルフレッサＨＤ<2784>、焼津水<2812>、佐藤食品<2814>、アリアケ<2815>、オーケー食<2905>、ケンコーマヨ<2915>、なとり<2922>、ダイワボＨＤ<3107>、シュッピン<3179>、ウインパートナ<3183>、カネヨウ<3209>、日本コークス<3315>、サンマルクＨＤ<3395>、エスイー<3423>、アグレ都市<3467>、Ｍ−ＡＭＩ<3773>、エムケイシステム<3910>、日産化<4021>、日曹達<4041>、第一化成<4235>、ビーマップ<4316>、Ｔ＆Ｇニーズ<4331>、免疫生物<4570>、Ｍ−ＧＴＳ<4584>、ファルコＨＤ<4671>、秀英<4678>、山田コンサル<4792>、綜研化学<4972>、ユシロ化<5013>、ニッタ<5186>、不二ラテ<5199>、板硝子<5202>、ヤマウ<5284>、ヤマックス<5285>、ノリタケ<5331>、中山鋼<5408>、ＮＩＣ<5742>、高田機工<5923>、リンナイ<5947>、ネツレン<5976>、サンコール<5985>、アサンテ<6073>、東芝機<6104>、ダイジェット<6138>、旭ダイヤ<6140>、日特エンジ<6145>、富士ソフＳＢ<6188>、ソラスト<6197>、ヤマシンフィルタ<6240>、ヒラノテクシー<6245>、サトーＨＤ<6287>、日精樹脂<6293>、兼松エンジ<6402>、川重冷熱<6414>、蛇の目<6445>、ブラザー<6448>、ミネベアミツミ<6479>、日ピラー<6490>、三相電機<6518>、Ｍ−グレイス<6541>、サクサ<6675>、ナカヨ<6715>、京三<6742>、大同信<6743>、ＳＡＮＴＥＣ<6777>、日電波<6779>、電子材料<6855>、シスメックス<6869>、パルステック<6894>、ＣＭＫ<6958>、双葉電<6986>、全国保証<7164>、いすゞ<7202>、トヨタ<7203>、レシップＨＤ<7213>、ティラド<7236>、曙ブレーキ<7238>、ケーヒン<7251>、安永<7271>、ジャムコ<7408>、アイエーＧ<7509>、Ｕアローズ<7606>、コロワイド<7616>、うかい<7621>、Ａ＆Ｄ<7745>、バンナムＨＤ<7832>、アビックス<7836>、遠藤製作<7841>、アーク<7873>、サンメッセ<7883>、タカノ<7885>、リーガル<7938>、クリナップ<7955>、天馬<7958>、松風<7979>、重松製<7980>、岡村製<7994>、三共興<8018>、ナラサキ<8085>、ＧＳＩクレオス<8101>、キング<8118>、ナガホリ<8139>、電響社<8144>、三信電<8150>、ＡＯＫＩ ＨＤ<8214>、はせがわ<8230>、丸井Ｇ<8252>、日産東ＨＤ<8291>、千葉興銀<8337>、筑波銀行<8338>、ふくおか<8354>、富山銀行<8365>、南都銀<8367>、百五銀<8368>、伊予銀<8385>、百十四銀<8386>、山口ＦＧ<8418>、興銀リース<8425>、福島銀<8562>、ジャックス<8584>、小林洋行<8742>、菱地所<8802>、リログループ<8876>、山陽電<9052>、ケイヒン<9312>、Ｍ−ファイズ<9325>、ショーエイ<9385>、ＮＴＴ<9432>、よみランド<9671>、ＤＴＳ<9682>、福井コンピ<9790>、セキド<9878>、日伝<9902>、日邦産業<9913>、ヨンキュウ<9955> ◆15時〜《２》六甲バター<2266>、オエノンＨＤ<2533>、ダイナック<2675>、ＹＫＴ<2693>、コスモ・バイオ<3386>、ブロドリーフ<3673>、ダイナパック<3947>、ＫＨネオケム<4189>、Ｍ−オンコリス<4588>、アース製薬<4985>、カーボン<5302>、オーナンバ<5816>、ユニオンツール<6278>、ザイン<6769>、堀場製<6856>、オプテックスＧ<6914>、日セラミック<6929>、タムロン<7740>、アシックス<7936>、大塚家具<8186> ◆15時〜《３》Ｍ−ＭＤＮＴ<2370>、Ｍ−ロックオン<3690> ◆16時〜《１》富士ＰＳ<1848>、日本ドライ<1909>、西部電工<1937>、塩水糖<2112>、エヌアイデイ<2349>、ヒラキ<3059>、ＴＯＫＡＩ ＨＤ<3167>、フージャース<3284>、トラスト<3347>、北日紡<3409>、スパバッグ<3945>、パーカライ<4095>、日シス技術<4323>、マナック<4364>、ゼリア新薬<4559>、りらいあ<4708>、アルファ<4719>、オカモト<5122>、ココロネット<6060>、テクノスマート<6246>、タクミナ<6322>、宮入バ<6495>、サン電子<6736>、天昇電<6776>、ぷらっと<6836>、オーデリック<6889>、ヘリオステクノＨ<6927>、ＮＫＫ<6943>、サンコー<6964>、市光工<7244>、スズデン<7480>、光村印<7916>、すてきＮ<8089>、十六銀<8356>、北洋銀行<8524>、共栄タンカー<9130>、スクエニＨＤ<9684> ◆16時〜《２》北海コカ<2573>、ホットランド<3196> ◆16時〜《３》三洋貿易<3176> ◆17時〜《１》大阪ソーダ<4046>、Ｔ＆ＫＴＯＫＡ<4636>、ＮＣＳ＆Ａ<9709> ◆17時〜《３》ＯＢＡＲＡ−Ｇ<6877> ◆未定 《本》アクモス<6888> ◆未定 《１》井村屋Ｇ<2209>、亀田菓<2220>、Ｏａｋ<3113>、セブンシーズ<3750>、データアプリ<3848>、シダックス<4837>、沢藤電<6901>、ウッドワン<7898>、アクシアル<8255>、九州リース<8596>、フィデアＨＤ<8713>、ヤマタネ<9305>、安田倉<9324>、ＫＹＣＯＭ<9685>、ＣＢグループ<9852> ◆未定 《２》ムゲンエステト<3299>、フルキャストＨＤ<4848> ◆未定 《３》アサカ理研<5724> 【8月7日】 ◆11時〜《本》アトムリビン<3426> ◆11時〜《１》ｎｍｓ ＨＤ<2162>、ユニチカ<3103>、シキボウ<3109>、デンカ<4061>、タイガーポリ<4231>、ＪＫＨＤ<9896> ◆12時〜《１》鹿島<1812>、ＬＩＸＬビバ<3564> ◆13時〜《本》ＳＨＩＮＰＯ<5903> ◆13時〜《１》ＭＥＳＣＯ<1737>、東洋紡<3101>、東レ<3402>、住友ベーク<4203>、フマキラー<4998>、朝日ラバー<5162>、ＬＩＸＩＬ Ｇ<5938>、兼房<5984>、パイオラックス<5988>、萩原電気<7467>、リンテック<7966>、バローＨＤ<9956> ◆14時〜《１》大成建<1801>、伊ハム米久<2296>、不二製油<2607>、リケンテクノス<4220>、大成ラミック<4994>、古河機金<5715>、日東工器<6151>、能美防災<6744>、小野建<7414>、渋沢倉<9304> ◆15時〜《本》高見沢<5283>、新東<5380>、チャームケア<6062>、グリーンズ<6547>、ハンズマン<7636>、フルヤ金属<7826>、ＥＦ−ＯＮ<9514> ◆15時〜《１》マルハニチロ<1333>、ナカボーテック<1787>、不動テトラ<1813>、東洋建<1890>、五洋建<1893>、ＳＹＳＫＥＮ<1933>、高砂熱<1969>、岩塚製菓<2221>、サイネックス<2376>、ＳＲＧタカミヤ<2445>、Ｊオイル<2613>、東葛ＨＤ<2754>、仙波糖化<2916>、プレサンス<3254>、フライングＧ<3317>、川本産業<3604>、朝日印刷<3951>、セコム上<4342>、あすか薬<4514>、東和薬品<4553>、大伸化学<4629>、洋インキＨＤ<4634>、アイサンテクノロ<4667>、日パレット<4690>、城南進研<4720>、図研エルミク<4770>、オリコン<4800>、ニッカトー<5367>、日製鋼<5631>、東邦鉛<5707>、ユニプレス<5949>、三浦工<6005>、阪神内燃<6018>、豊和工<6203>、新川<6274>、日工<6306>、ＳＡＮＫＹＯ<6417>、新晃工業<6458>、前沢給装<6485>、Ｍ−ＪＥＳ ＨＤ<6544>、三桜工<6584>、コンテック<6639>、岩崎通<6704>、ワコム<6727>、エレコム<6750>、パイオニア<6773>、ケル<6919>、岩崎電<6924>、山一電機<6941>、図研<6947>、太陽誘電<6976>、めぶきＦＧ<7167>、西日本ＦＨ<7189>、日信工業<7230>、村上開明<7292>、ＩＪＴＴ<7315>、第一興商<7458>、萬世電機<7565>、星医療<7634>、島津<7701>、南海プライ<7887>、大建工<7905>、共同印<7914>、日写印<7915>、明和産<8103>、ムーンバット<8115>、ソマール<8152>、理経<8226>、大分銀<8392>、愛知銀<8527>、ＡＲＭ<8769>、コスモスイニシア<8844>、京阪ＨＤ<9045>、名鉄<9048>、日新<9066>、丸全運<9068>、玉井商船<9127>、パスコ<9232>、大東港運<9367>、札臨<9776>、ハリマビステム<9780>、ジョリパスタ<9899>、ココス<9943>、ソフトバンクＧ<9984> ◆15時〜《２》桧家ＨＤ<1413>、Ｍ−日アクア<1429>、ワールドＨＤ<2429>、サントリーＢＦ<2587>、ザ・パック<3950>、カルナバイオ<4572>、東計電算<4746>、楽天<4755>、アトラ<6029>、大和冷<6459>、ダンロップス<7825>、興研<7963>、東建物<8804>、日住サ<8854>、京葉ガス<9539>、建設技研<9621> ◆15時〜《３》ティア<2485>、ユーグレナ<2931>、ＣＥＨＤ<4320>、Ｍ−メドピア<6095>、Ｍ−ブランジ<6176>、エスケーエレク<6677>、浜松ホトニク<6965>、ＩＭＶ<7760>、日本フォーム<7869> ◆16時〜《本》レーザーテック<6920> ◆16時〜《１》海洋掘削<1606>、明豊ファシリ<1717>、東亜道<1882>、大林道<1896>、ＴＴＫ<1935>、サンテック<1960>、ケアサービス<2425>、カーバイド<4064>、中京医薬<4558>、クレスコ<4674>、ジャスト<4686>、パウダテック<5695>、ホッカンＨＤ<5902>、トーアミ<5973>、Ｍ−シグマクシ<6088>、ナビタス<6276>、テクニカル電<6716>、日無線<6751>、新コスモス<6824>、船井電機<6839>、ＡＳＴＩ<6899>、芝浦電子<6957>、国際計測<7722>、ノーリツ鋼機<7744>、Ａエステール<7872>、菊水化学<7953>、立花エレ<8159>、新日建物<8893>、パーカー<9845>、バイテックＨＤ<9957> ◆16時〜《２》片倉<3001>、日機装<6376>、ルック<8029>、いであ<9768> ◆16時〜《３》ネクシィーズＧ<4346> ◆17時〜《１》小池工<6137> ◆18時〜《２》光ビジネス<3948> ◆未定 《本》西川計測<7500> ◆未定 《１》平安レイ<2344>、Ｍ−ソケッツ<3634>、ＵＳＳ<4732>、日本ラッド<4736>、ロブテックス<5969>、前田製作<6281>、明治機<6334>、新東工<6339>、ユニバーサル<6425>、今仙電機<7266>、アニコムＨＤ<8715> ◆未定 《２》カッシーナ<2777>、ホシザキ<6465>