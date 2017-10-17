◇前日に動いた銘柄 part2：串カツ田中、ウォンテッドリー、SAMURAIなど(ファン・お気に入り登録の方）向け



銘柄名<コード>⇒16日終値⇒前日比 ジーンズメイト<7448> 768 -42 先週末に人気化の反動で戻り売り優勢に。 キャンドゥ<2698> 1734 -95 通期業績予想の下方修正を嫌気。 レナウン<3606> 197 -12 上半期の営業赤字は前年同期比わずかな縮小にとどまり。 スミダコーポレーション<6817> 2033 -99 ドル高円安はデメリット銘柄でもあり。 トーセ<4728> 2495 -169 上値の重さ嫌気で個人投資家の見切り売り優勢。 古河電気工業<5801> 6550 -180 16日は電線株の軟調な動きが目立つ。 フジクラ<5803> 881 -36 寄り付き直後から大きく値を下げる展開に。 東海カーボン<5301> 1097 -29 高値圏で利食い売り優勢の展開に。 オハラ<5218> 2022 -59 戻り売り優勢で下落トレンド継続の格好に。 神戸鋼<5406> 827 +22 新たにグループ9社で不正を確認などと発表。 三菱UFJ<8306> 732.7 +10.9 バンカメなど米国金融関連株がしっかりで。 日立製作所<6501> 847.1 +14.7 ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き上げ。 アイフル<8515> 412 +7 みずほ証券では投資判断「中立」に格上げ。 ソフトバンクグループ<9984> 9983 +126 スプリントとTモバイルUSの経営統合報道が伝わる。 東京海上<8766> 4632 +145 北米ハリケーン被害額の公表を受けて過度な懸念が後退。 村田製<6981> 16970 +165 ソニーから部品工場を取得と伝わる。 日本伸銅<5753> 1940 +400 通期予想を大幅に上方修正へ。 倉庫精練<3578> 214 +50 中期計画などが報じられており。 玉井商船<9127> 174 +17 バルチック指数上昇なども追加の支援材料に。 サンユウ<5697> 547 +80 神戸製鋼所のデータ改ざん問題受け需要シフト思惑も。 杉村倉庫<9307> 1051 +150 カジノ関連として値幅取りの動きが継続。 黒谷<3168> 1245 -97 今期の2ケタ経常減益見通しを嫌気。 クロスキャット<2307> 1299 +150 一時ストップ高。フィンテック関連のテーマ性で連日の大幅高。 ブロッコリー<2706> 536 -57 17年3-8月期は営業利益76.7％減で着地。通期予想も修正。 串カツ田中<3547> 8570 +1500 株式分割実施や16年12月-17年8月期決算を好感。 IGポート<3791> 2000 -28 17年6-8月期営業損益は2.26億円の赤字転換。 ウォンテッドリー<3991> 4550 +700 18年8月期の利益拡大見通しや株式分割実施で。 PKSHA<3993> 13040 +500 AI関連の直近IPO銘柄。目先調整から早々に切り返し。 SAMURAI<4764> 2785 +405 大手自動車メーカー向け受注を材料視した買い継続。 Gunosy<6047> 3085 -225 17年6-8月期営業利益は69.8％増も市場予想下振れ。 メタップス<6172> 3930 -245 一時急落。17年8月期決算発表延期で警戒ムードも。 重松製作<7980> 1045 +150 米韓合同演習に北朝鮮反発との報道で防衛関連物色。 2017/10/17 7:32 FISCO

関連銘柄 32件





1,299

10/16 15:00

+150 (13.05%)

時価総額 11,965百万円

システム開発サービス中心の情報サービス企業。システムインテグレーション、独自開発プロダクトの提供、コンサルティングサービスが3本柱。金融の基幹システムに強み。保険向けが堅調。18.3期1Qは収益好調。 記：2017/10/11

2307 JQスタンダード クロスキャット10/16 15:00+150 (13.05%)時価総額 11,965百万円システム開発サービス中心の情報サービス企業。システムインテグレーション、独自開発プロダクトの提供、コンサルティングサービスが3本柱。金融の基幹システムに強み。保険向けが堅調。18.3期1Qは収益好調。 記：2017/10/11



1,734

10/16 15:00

-95 (-5.19%)

時価総額 29,079百万円

100円ショップを運営。プライベートブランドに「Do！STRAS」。食料品を除く日用品に1年保証を付けるサービスが特徴。17.11期1Q業績は一時的な発注システム障害が響く。退店コスト等の増加も重し。 記：2017/06/29

2698 東証１部 キャンドゥ10/16 15:00-95 (-5.19%)時価総額 29,079百万円100円ショップを運営。プライベートブランドに「Do！STRAS」。食料品を除く日用品に1年保証を付けるサービスが特徴。17.11期1Q業績は一時的な発注システム障害が響く。退店コスト等の増加も重し。 記：2017/06/29



536

10/16 15:00

-57 (-9.61%)

時価総額 23,444百万円

女性向けゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪」やカードゲーム「Ｚ/X」等、オリジナルコンテンツを企画・制作。今夏配信予定の「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」事前登録が100万人突破。 記：2017/07/23

2706 JQスタンダード ブロッコリー10/16 15:00-57 (-9.61%)時価総額 23,444百万円女性向けゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪」やカードゲーム「Ｚ/X」等、オリジナルコンテンツを企画・制作。今夏配信予定の「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」事前登録が100万人突破。 記：2017/07/23



1,245

10/16 15:00

-97 (-7.23%)

時価総額 8,925百万円

主力事業は銅インゴット(塊)、スクラップ銅の製造・販売とスクラップの加工・販売の非鉄金属事業。仏像、仏具等の金製品やキャラクター製品を扱う美術工芸品事業も手掛ける。7月14日には年5円の増配を発表。 記：2017/07/30

3168 東証２部 黒谷10/16 15:00-97 (-7.23%)時価総額 8,925百万円主力事業は銅インゴット(塊)、スクラップ銅の製造・販売とスクラップの加工・販売の非鉄金属事業。仏像、仏具等の金製品やキャラクター製品を扱う美術工芸品事業も手掛ける。7月14日には年5円の増配を発表。 記：2017/07/30



8,570

10/16 15:00

+1,500 (21.22%)

時価総額 25,787百万円

関東圏を中心に串カツ居酒屋「串カツ田中」を展開。串カツメニューは30品以上。価格は1本100円から200円と、客単価が2400円になるように設定。17年5月末時点で直営60店、FC90店の計150店。 記：2017/07/28

3547 マザーズ 串カツ田中10/16 15:00+1,500 (21.22%)時価総額 25,787百万円関東圏を中心に串カツ居酒屋「串カツ田中」を展開。串カツメニューは30品以上。価格は1本100円から200円と、客単価が2400円になるように設定。17年5月末時点で直営60店、FC90店の計150店。 記：2017/07/28



214

10/16 15:00

+50 (30.49%)

時価総額 1,528百万円

繊維製品の染色加工が主力。メキシコで自動車シート材の加工も展開。染色仕上げ機械の製造も手掛ける。17年5月に石川県の合繊織物メーカーの傘下に。18.3期1Qは二桁増収で最終黒字を確保。継続前提に重要事象。 記：2017/09/15

3578 東証２部 倉庫精練10/16 15:00+50 (30.49%)時価総額 1,528百万円繊維製品の染色加工が主力。メキシコで自動車シート材の加工も展開。染色仕上げ機械の製造も手掛ける。17年5月に石川県の合繊織物メーカーの傘下に。18.3期1Qは二桁増収で最終黒字を確保。継続前提に重要事象。 記：2017/09/15



197

10/16 15:00

-12 (-5.74%)

時価総額 19,957百万円

アパレル大手。売上高の約6割が百貨店向け。中国の繊維大手、山東如意集団の傘下で経営再建中。18年春に低価格新ブランドを投入し、山東如意と協力して中国を中心に世界展開を狙う。18.2期1Qは経常黒字に転換。 記：2017/07/27

3606 東証１部 レナウン10/16 15:00-12 (-5.74%)時価総額 19,957百万円アパレル大手。売上高の約6割が百貨店向け。中国の繊維大手、山東如意集団の傘下で経営再建中。18年春に低価格新ブランドを投入し、山東如意と協力して中国を中心に世界展開を狙う。18.2期1Qは経常黒字に転換。 記：2017/07/27



2,000

10/16 15:00

-28 (-1.38%)

時価総額 10,110百万円

アニメーション作品やコミックの企画から制作までを一貫して手掛けるコンテンツ・プロバイダー。映像制作事業は受注を絞りクオリティーを重視。コスト削減進める。コミックは好調。18.5期は減損なくなり純利益増加。 記：2017/08/31

3791 JQスタンダード ＩＧポート10/16 15:00-28 (-1.38%)時価総額 10,110百万円アニメーション作品やコミックの企画から制作までを一貫して手掛けるコンテンツ・プロバイダー。映像制作事業は受注を絞りクオリティーを重視。コスト削減進める。コミックは好調。18.5期は減損なくなり純利益増加。 記：2017/08/31



4,550

10/16 15:00

+700 (18.18%)

時価総額 20,807百万円

ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営 記：2017/08/10

3991 マザーズ ウォンテッドリー10/16 15:00+700 (18.18%)時価総額 20,807百万円ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営 記：2017/08/10



13,040

10/16 15:00

+500 (3.99%)

時価総額 166,638百万円

機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供 記：2017/08/18

3993 マザーズ ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ10/16 15:00+500 (3.99%)時価総額 166,638百万円機械学習技術等を利用したアルゴリズムの開発及びライセンス提供 記：2017/08/18



2,495

10/16 15:00

-169 (-6.34%)

時価総額 19,369百万円

独立系ゲームソフト受託開発会社。国内最大級の開発実績とノウハウが強み。収益性の高いスマートフォンゲーム案件の受注拡大に注力。17.8期3Qは家庭用ゲーム機向け大型案件のロイヤリティ売上が想定下振れ。 記：2017/07/24

4728 東証１部 トーセ10/16 15:00-169 (-6.34%)時価総額 19,369百万円独立系ゲームソフト受託開発会社。国内最大級の開発実績とノウハウが強み。収益性の高いスマートフォンゲーム案件の受注拡大に注力。17.8期3Qは家庭用ゲーム機向け大型案件のロイヤリティ売上が想定下振れ。 記：2017/07/24



2,785

10/16 15:00

+405 (17.02%)

時価総額 7,494百万円

ネットワークアクセスを高速化するミドルウェアが主力。捜査支援用画像処理システムやクラウド型デジタルデータ化サービスにも力注ぐ。経営陣刷新で事業再編。救救comとの提携も解消。18.1期1Qは営業赤字継続。 記：2017/07/24

4764 JQグロース SAMURAI&J PARTNERS10/16 15:00+405 (17.02%)時価総額 7,494百万円ネットワークアクセスを高速化するミドルウェアが主力。捜査支援用画像処理システムやクラウド型デジタルデータ化サービスにも力注ぐ。経営陣刷新で事業再編。救救comとの提携も解消。18.1期1Qは営業赤字継続。 記：2017/07/24



2,022

10/16 15:00

-59 (-2.84%)

時価総額 51,460百万円

光学ガラス業界首位。デジカメ向け光学プレス品が主力。リチウムイオン電池関連のガラス製品も展開。極低膨張ガラスセラミックス、高均質光学ガラス、光通信機器用ガラスの好調により、17.10期見通しを上方修正。 記：2017/09/24

5218 東証１部 オハラ10/16 15:00-59 (-2.84%)時価総額 51,460百万円光学ガラス業界首位。デジカメ向け光学プレス品が主力。リチウムイオン電池関連のガラス製品も展開。極低膨張ガラスセラミックス、高均質光学ガラス、光通信機器用ガラスの好調により、17.10期見通しを上方修正。 記：2017/09/24



1,097

10/16 15:00

-29 (-2.58%)

時価総額 246,762百万円

炭素業界のパイオニア。タイヤ業界向けカーボンブラックが中心。電炉業界向け黒鉛電極、太陽電池向けファインカーボンなども。17.12期2Qは、カーボンブラック販売好調、前期計上の一過性費用消え増収・黒字確保。 記：2017/08/29

5301 東証１部 東海カーボン10/16 15:00-29 (-2.58%)時価総額 246,762百万円炭素業界のパイオニア。タイヤ業界向けカーボンブラックが中心。電炉業界向け黒鉛電極、太陽電池向けファインカーボンなども。17.12期2Qは、カーボンブラック販売好調、前期計上の一過性費用消え増収・黒字確保。 記：2017/08/29



827

10/16 15:00

+22 (2.73%)

時価総額 301,329百万円

高炉国内3位。鉄鋼大手の中で最も鉄鋼事業比率が低く、銅、アルミ、エンジニアリングなども展開。鉄鋼は自動車向け特殊鋼線材が主力。18.3期1Qは営業増益。10月7日、アルミ銅事業の不正データ改ざんが伝わる。 記：2017/10/10

5406 東証１部 神戸製鋼所10/16 15:00+22 (2.73%)時価総額 301,329百万円高炉国内3位。鉄鋼大手の中で最も鉄鋼事業比率が低く、銅、アルミ、エンジニアリングなども展開。鉄鋼は自動車向け特殊鋼線材が主力。18.3期1Qは営業増益。10月7日、アルミ銅事業の不正データ改ざんが伝わる。 記：2017/10/10



547

10/16 15:00

+80 (17.13%)

時価総額 3,332百万円

みがき鋼棒と冷間圧造用鋼線が主力の二次加工メーカー。新日鉄住金系。西日本が地盤。自動車関連向けが多い。経営効率化などを目的に17年4月に子会社のサンユウ九州を吸収合併。18.3期1Qは二桁増収・大幅増益。 記：2017/09/29

5697 東証２部 サンユウ10/16 15:00+80 (17.13%)時価総額 3,332百万円みがき鋼棒と冷間圧造用鋼線が主力の二次加工メーカー。新日鉄住金系。西日本が地盤。自動車関連向けが多い。経営効率化などを目的に17年4月に子会社のサンユウ九州を吸収合併。18.3期1Qは二桁増収・大幅増益。 記：2017/09/29



1,940

10/16 15:00

+400 (25.97%)

時価総額 4,598百万円

銅・黄銅の棒・線などを手掛ける。CKサンエツの連結子会社。兄弟会社のサンエツ金属にメッキ線事業を譲渡し、住宅向けが主力に。サンエツ金属との共同購買などグループシナジーを追求。18.3期1Qは大幅増収増益。 記：2017/08/13

5753 東証２部 日本伸銅10/16 15:00+400 (25.97%)時価総額 4,598百万円銅・黄銅の棒・線などを手掛ける。CKサンエツの連結子会社。兄弟会社のサンエツ金属にメッキ線事業を譲渡し、住宅向けが主力に。サンエツ金属との共同購買などグループシナジーを追求。18.3期1Qは大幅増収増益。 記：2017/08/13



6,550

10/16 15:00

-180 (-2.67%)

時価総額 462,869百万円

通信用・電力用電線メーカーの大手。光ファイバ・ケーブルで世界トップクラス。足下で事業の主力は自動車電装品等の電装エレクトロニクス部門。電解銅箔等の機能製品にも展開。全部門が堅調で18.3期1Qは増収増益。 記：2017/09/20

5801 東証１部 古河電気工業10/16 15:00-180 (-2.67%)時価総額 462,869百万円通信用・電力用電線メーカーの大手。光ファイバ・ケーブルで世界トップクラス。足下で事業の主力は自動車電装品等の電装エレクトロニクス部門。電解銅箔等の機能製品にも展開。全部門が堅調で18.3期1Qは増収増益。 記：2017/09/20



881

10/16 15:00

-36 (-3.93%)

時価総額 260,655百万円

光ファイバーなど次世代のブロードバンドを実現する各種光通信関連製品を展開。フレキシブルプリント基板などの電子部品や自動車電装部品も手掛ける。エネルギー・情報通信、エレクトロニクス、自動車電装各事業が増収。 記：2017/07/31

5803 東証１部 フジクラ10/16 15:00-36 (-3.93%)時価総額 260,655百万円光ファイバーなど次世代のブロードバンドを実現する各種光通信関連製品を展開。フレキシブルプリント基板などの電子部品や自動車電装部品も手掛ける。エネルギー・情報通信、エレクトロニクス、自動車電装各事業が増収。 記：2017/07/31



3,085

10/16 15:00

-225 (-6.8%)

時価総額 70,625百万円

スマホ向け情報キュレーションサービス「グノシー」などを開発・運営。広告主から得られる広告収入が主な収益源。KDDIと提携し、新サービス「ニュースパス」をリリース。累計ダウンロード数は2,268万。 記：2017/07/18

6047 マザーズ Ｇｕｎｏｓｙ10/16 15:00-225 (-6.8%)時価総額 70,625百万円スマホ向け情報キュレーションサービス「グノシー」などを開発・運営。広告主から得られる広告収入が主な収益源。KDDIと提携し、新サービス「ニュースパス」をリリース。累計ダウンロード数は2,268万。 記：2017/07/18



3,930

10/16 15:00

-245 (-5.87%)

時価総額 50,988百万円

アプリ収益化支援やEC業者向けネット決済が主力。日本・中国・韓国での売上拡大を推進。M&Aにも前向き。フィンテックやAIに積極投資。中計では20.8期に営業利益100億円が目標。18.8期3Qは利益急伸。 記：2017/08/28

6172 マザーズ メタップス10/16 15:00-245 (-5.87%)時価総額 50,988百万円アプリ収益化支援やEC業者向けネット決済が主力。日本・中国・韓国での売上拡大を推進。M&Aにも前向き。フィンテックやAIに積極投資。中計では20.8期に営業利益100億円が目標。18.8期3Qは利益急伸。 記：2017/08/28



847.1

10/16 15:00

+14.7 (1.77%)

時価総額 4,094,426百万円

情報・通信・電力システムなど手掛ける総合電機メーカー。情報・通信、インフラシステムが堅調。中国は景気減速による影響から回復基調。情報通信や産業システムは堅調。海外不採算事業から撤退するなど構造改革が進む。 記：2017/09/30

6501 東証１部 日立製作所10/16 15:00+14.7 (1.77%)時価総額 4,094,426百万円情報・通信・電力システムなど手掛ける総合電機メーカー。情報・通信、インフラシステムが堅調。中国は景気減速による影響から回復基調。情報通信や産業システムは堅調。海外不採算事業から撤退するなど構造改革が進む。 記：2017/09/30



2,033

10/16 15:00

-99 (-4.64%)

時価総額 55,794百万円

コイル専業メーカー。キーレスエントリー用コイルなどで世界シェアトップ。海外売上高は8割超。製品開発力・生産能力が強み。車載向け堅調。インダストリー分野の設備投資関連向けが好調。17.12期2Qは増収増益。 記：2017/08/09

6817 東証１部 スミダコーポレーション10/16 15:00-99 (-4.64%)時価総額 55,794百万円コイル専業メーカー。キーレスエントリー用コイルなどで世界シェアトップ。海外売上高は8割超。製品開発力・生産能力が強み。車載向け堅調。インダストリー分野の設備投資関連向けが好調。17.12期2Qは増収増益。 記：2017/08/09



16,970

10/16 15:00

+165 (0.98%)

時価総額 3,822,849百万円

積層セラミックコンデンサを中心に、各種電子部品の製造を手掛ける。主要顧客にアップルやサムスン電子など。積層セラミックコンデンサは車載向けが伸長。コンピュータ及び関連機器向けも伸びる。18.3期1Qは増収。 記：2017/09/11

6981 東証１部 村田製作所10/16 15:00+165 (0.98%)時価総額 3,822,849百万円積層セラミックコンデンサを中心に、各種電子部品の製造を手掛ける。主要顧客にアップルやサムスン電子など。積層セラミックコンデンサは車載向けが伸長。コンピュータ及び関連機器向けも伸びる。18.3期1Qは増収。 記：2017/09/11



768

10/16 15:00

-42 (-5.19%)

時価総額 12,366百万円

ジーンズを中心としたカジュアル衣料専門店を展開。17年5月末の店舗数は88店舗。24時間営業は廃止。17年2月にRIZAPの傘下に入り、早期の黒字化を目指す。18.3期1Qは赤字継続。継続前提に重要事象。 記：2017/07/21

7448 東証１部 ジーンズメイト10/16 15:00-42 (-5.19%)時価総額 12,366百万円ジーンズを中心としたカジュアル衣料専門店を展開。17年5月末の店舗数は88店舗。24時間営業は廃止。17年2月にRIZAPの傘下に入り、早期の黒字化を目指す。18.3期1Qは赤字継続。継続前提に重要事象。 記：2017/07/21



1,045

10/16 15:00

+150 (16.76%)

時価総額 7,524百万円

産業用防塵・防毒マスクや呼吸器などの労働安全保護具を製造販売。配管工事や防護具の点検整備、防災関連教育などの付随事業も手掛ける。輸出拡大に向け、海外代理店の開拓強化。18.3期1Qは売上横ばいで赤字継続。 記：2017/08/30

7980 JQスタンダード 重松製作所10/16 15:00+150 (16.76%)時価総額 7,524百万円産業用防塵・防毒マスクや呼吸器などの労働安全保護具を製造販売。配管工事や防護具の点検整備、防災関連教育などの付随事業も手掛ける。輸出拡大に向け、海外代理店の開拓強化。18.3期1Qは売上横ばいで赤字継続。 記：2017/08/30



732.7

10/16 15:00

+10.9 (1.51%)

時価総額 10,278,092百万円

3大メガバンクの一角。銀行や信託、証券など幅広く金融サービスを提供。米国やアジアにも有力子会社。持分会社に米モルガンスタンレー。今秋に傘下の三菱UFJニコスを完全子会社化。17.2期は低金利で利益足踏み。 記：2017/07/28

8306 東証１部 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ10/16 15:00+10.9 (1.51%)時価総額 10,278,092百万円3大メガバンクの一角。銀行や信託、証券など幅広く金融サービスを提供。米国やアジアにも有力子会社。持分会社に米モルガンスタンレー。今秋に傘下の三菱UFJニコスを完全子会社化。17.2期は低金利で利益足踏み。 記：2017/07/28



412

10/16 15:00

+7 (1.73%)

時価総額 199,663百万円

独立系の消費者金融大手。無担保ローンや信用保証が主力。傘下にクレジットカード子会社を持つ。14年に事業再生ADRを利用した私的整理を完了。過払い利息返還請求が長引き今も再建途中。17.3期は増収増益確保。 記：2017/08/03

8515 東証１部 アイフル10/16 15:00+7 (1.73%)時価総額 199,663百万円独立系の消費者金融大手。無担保ローンや信用保証が主力。傘下にクレジットカード子会社を持つ。14年に事業再生ADRを利用した私的整理を完了。過払い利息返還請求が長引き今も再建途中。17.3期は増収増益確保。 記：2017/08/03



4,632

10/16 15:00

+145 (3.23%)

時価総額 3,488,007百万円

メガ損保の一角。生保の拡大にも意欲。積極的なM&Aにより、欧米が軸の海外保険事業が収益の牽引役に。インド合弁の出資比率を26％→49％に引き上げへ。17.3期は15年に買収した米国子会社の貢献などで増益。 記：2017/07/28

8766 東証１部 東京海上ホールディングス10/16 15:00+145 (3.23%)時価総額 3,488,007百万円メガ損保の一角。生保の拡大にも意欲。積極的なM&Aにより、欧米が軸の海外保険事業が収益の牽引役に。インド合弁の出資比率を26％→49％に引き上げへ。17.3期は15年に買収した米国子会社の貢献などで増益。 記：2017/07/28



174

10/16 15:00

+17 (10.83%)

時価総額 3,362百万円

外航・内航を併せ持つ総合海運会社。外航海運業では撤積みカーゴの輸送を世界展開。内航海運業ではアルミや黒油・白油などの国内輸送を行う。内航海運業は堅調。外航海運業は航海数が減少。17.3期は業績苦戦。 記：2017/07/18

9127 東証２部 玉井商船10/16 15:00+17 (10.83%)時価総額 3,362百万円外航・内航を併せ持つ総合海運会社。外航海運業では撤積みカーゴの輸送を世界展開。内航海運業ではアルミや黒油・白油などの国内輸送を行う。内航海運業は堅調。外航海運業は航海数が減少。17.3期は業績苦戦。 記：2017/07/18



1,051

10/16 15:00

+150 (16.65%)

時価総額 16,883百万円

国内貨物や輸出入貨物の荷捌きから保管、配送、流通加工業務を手掛ける。22.3期営業利益12.58億円目標。オフィスの移転作業等の取り扱いが堅調。投資有価証券売却益を計上。18.3期1Qは大幅な最終増益。 記：2017/09/28

9307 東証２部 杉村倉庫10/16 15:00+150 (16.65%)時価総額 16,883百万円国内貨物や輸出入貨物の荷捌きから保管、配送、流通加工業務を手掛ける。22.3期営業利益12.58億円目標。オフィスの移転作業等の取り扱いが堅調。投資有価証券売却益を計上。18.3期1Qは大幅な最終増益。 記：2017/09/28



9,983

10/16 15:00

+126 (1.28%)

時価総額 10,987,889百万円

国内携帯3位。傘下に米携帯大手のスプリント、英半導体設計大手のアーム、ネット検索大手のヤフーなど。18.3期から10兆円ファンドも連結化。持分会社には中国EC大手のアリババ。18.3期1Qは大幅営業増益。 記：2017/10/06

9984 東証１部 ソフトバンクグループ10/16 15:00+126 (1.28%)時価総額 10,987,889百万円国内携帯3位。傘下に米携帯大手のスプリント、英半導体設計大手のアーム、ネット検索大手のヤフーなど。18.3期から10兆円ファンドも連結化。持分会社には中国EC大手のアリババ。18.3期1Qは大幅営業増益。 記：2017/10/06

出典：フィスコ



※投資の最終的な判断はご自身でお願い致します。

このブログに掲載の情報は、投資を保証するものでは一切御座いません。

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ＳＩＯＮ投資研究所

連絡先：iso_investment@yahoo.co.jp

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