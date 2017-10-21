「独善迷走辞典・82」

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「き」の章・4
【肝っ玉】
丹田にある気力。オトコの玉とは関係ない。
【ギャグ】
国会などでするのはギャグに似ているが違うぞ。
【虐待】
抵抗出来ない相手に躾と称して感情任せでする暴力。
【逆転】
いつも願う事。
【キャビア】
数の子や鱈子と大差ない。
【牛飲馬食】
小食の私はあこがれる・・・
【吸血鬼】
嫌がるネ〜チャンの首に吸い付く変態オッサン・・・
【窮すれば通ず】
動くという条件付きで、道が見つかる可能性は高まる。
【救世主】
宗教のメシの種。
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ブログで書いた<a title="独自の解説だぜ" href="http://www.geocities.jp/iiki8/hannya/index.html" target="_blank">「迷説般若心経」</a> <a href="http://www.geocities.jp/iiki8/renai.htm" target="_blank">「迷説恋愛論」</a> <a href="http://www.geocities.jp/iiki8/kouhuku.htm" target="_blank">「迷説幸福論」</a>
誰か出版してくれぇ〜)