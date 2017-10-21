水上陽平の独善ワールド

独善雑記です。モンクは言わない、聞かない。

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「独善迷走辞典・82」




「き」の章・4

【肝っ玉】
丹田にある気力。オトコの玉とは関係ない。

【ギャグ】
国会などでするのはギャグに似ているが違うぞ。

【虐待】
抵抗出来ない相手に躾と称して感情任せでする暴力。

【逆転】
いつも願う事。

【キャビア】
数の子や鱈子と大差ない。

【牛飲馬食】
小食の私はあこがれる・・・

【吸血鬼】
嫌がるネ〜チャンの首に吸い付く変態オッサン・・・

【窮すれば通ず】
動くという条件付きで、道が見つかる可能性は高まる。

【救世主】
宗教のメシの種。

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