º£Æü¤Î²´µíºÂ¡¡7·î27Æü

Taurus form Horoscope.com

今日の牡牛座





Jul 27, 2017 - Knowledge may hold the key to your love life. The

celestial configuration means it could be while taking a course

that offers to initiate you into the mysteries of certain

spiritual practices that you meet someone who has the all the

qualities you have been looking for. Your relationship could

develop beautifully, if you are both interested in helping each

other to live to your full potential.

7月27日

知識があなたの恋愛生活での鍵を握ることになりますよ。あなたの星の

位置関係が意味する事としては、もしも、ある方法を選ぶ時、それは何

かミステリアスな出来事をもたらすものであり、スピリチュアル出来事

で、あなたがづっと探し求めていたものを身に着けた誰かと出会うでし

ょう。あなとの関係は、うまく進むことでしょう。もしも、お二人が互

いに助け合って生活をすることを望むなら、全力で行ってください。