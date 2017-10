º£Æü¤Î²´µíºÂ¡¡10·î23Æü¡¡

Lovescope from Horoscope.com

今日の牡牛座 10月23日

Oct 23, 2017 - The cosmos absolutely insists that if you haven't got a special place to go, you need to find one. And if you haven't got anyone to go with you there, find someone. The reason is that this is a chance to forget all your usual inhibitions, put aside your wallflower act, kick up your heels, and go mad. Enjoy all there is to be enjoyed. Tomorrow you can start that miserable diet all over again!

宇宙は、あなたが行きたい場所が無いということを、許しませんよ、予定が無くても、どこか 見つけて下さい。その場所に一緒に行く人が誰もいない時は、誰かを見つけ て。その訳としては、これは、あなたにとっては、普段の抑圧を忘れさせる ことだからで、あなたが、普段は引き立て役である事を忘れて、めちゃくち ゃな事を始めてください。全ての楽しむべき事をしてみましょう。明日は、 あなたは、みじめなダイエットが出来るのですからね。