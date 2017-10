アルバム「Dangerous」から「She Drives Me Wild」

うぁー。そうかぁ〜。 この曲は車の音で音楽を奏でるという取り組みだけで、特に意味の深い曲だとは思っていなかったよぅ〜。

そうかぁ〜。デンジャラスタイプの曲だったのねぇ〜。



"She Drives Me Wild"

彼女はその眼つきを手に入れた 彼女は元気そうに見える そして君は破壊されることに気づいてる そうだろ その彼女は僕のものになるだろう

彼女はその裂け目を手に入れた 彼女はその場面 そして君は破壊されることに気づいてる そうだろ 彼女は僕に向かってそれを与える

黒のジーンズと タートルネックのセーター 僕はその狂った彼女を知っている なぜなら 僕は彼女の見た目をそれなりに見えるようにしなければならなかったから

彼女は組織 彼女は統計的事実 彼女はその準備がある その熱心なことから 後ろからキックすることを手に入れろ 彼女はその見た目を手に入れた 彼女はその見た目を手に入れた 休む時間がないことを望んでいる 彼女はその見た目を手に入れた 彼女は僕を野蛮に操作する

彼女はその見た目を手に入れた 休む時間がないことを望んでいる 彼女はその見た目を手に入れた 彼女は僕を野蛮に操作する

その場所においでよ ショックだよTacy そして君は破壊されることに気づいてる そうだろ 君は僕が何を言っているか気づいてる 顔が熱くなったろ ひとつと3

満足な小旅行のような 君が一度も見たことのないような サテンのレースと ペーズリー柄のトップス その彼女は疲れ切っている そして彼女は知っている 彼女は手に入れた

彼女はポジションを手に入れた 彼女は人目を引き付ける何かを手に入れた

魔力を手に入れた 彼女のポケットの中に 準備は整った 状況の中にある

彼女はその見た目を手に入れた 休む時間がないことを望んでいる 彼女はその見た目を手に入れた 彼女は僕を野蛮に操作する

彼女はその見た目を手に入れた 休む時間がないことを望んでいる 彼女はその見た目を手に入れた 彼女は僕を野蛮に操作する

[Rap] お願い、やめて、食い止める、僕はそれを受け取ることはできない 君は僕を野蛮に操作している 僕はそれを作れないかもしれない 君は僕を手に入れた、やや色の薄い黒人のように見えること オー 髪はむしられ、いつもそのやり方、でも俺は メデゥーサから遠く、しかし君の見た目は命取り 君の歩きは柔らかく、僕はそのメロディーを聴くまで ウー 僕のティンバーランドのブーツの破片、窮屈な僕のスタイル 彼女は僕を野蛮に操作する

彼女はその見た目を手に入れた

かめ子訳以上 Michael Jackson - She Drives Me Wild

歌い方としては怒りを表してるものね。

まぁ、たぶん。たぶん。 ラト―ヤさんのことを歌っているのだと思うけれど・・・・・

今日はこれからお出かけなので、憶測せずに。



この頃と被ってるしなぁ〜。

この衣装ってよく見たら。 Latoya Jackson "You're Gonna Get Rocked"

この曲の衣装だよなぁ〜。 なんとなくBADを連想させる衣装とダンス。 ラト―ヤさん見てるとなんか安心できる。

さて出かけよう!台風だけど・・・

いや。台風だからかな。暇つぶしにお昼ご飯を外食して温泉にでも行こうかと(笑)