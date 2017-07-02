7/1 ¥Ù¡¼¥¹¥Í¥Ã¥¯¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡À(^o^)¡¿

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¡úAG D-28-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid rosewood back and sides¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/DR-002
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¡úAG OOO-28VS-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid rosewood back and sides¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/OOOR-003
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¡úAG D-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid Honduras Mahogany back and sides¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/DHM-005
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�LAVA Cable "ULTRAMAFIC"¡¡@NEUTRIK NP2RX-AU-SILENT+NEUTRIK NP2X¡Ê²þ¡Ë
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�LAVA Cable mini ELC¡¡@NEUTRIK NP2RX+NEUTRIK NP2X-B¡Ê²þ¡Ë
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�BELDEN 8428 BLACK@CANARE F15+CANARE F15 ¡Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥°Ìµ¡Ë
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�BELDEN 8412 RED@NEUTRIK NP2RX-AU-SILENT+CANARE F15
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�BELDEN 8412 BLUE@NEUTRIK NP2X+CANARE F15
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�BELDEN 8412 BLACK@NEUTRIK NP2X-B+NEUTRIK NP2X-B
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�OYAIDE QAC-222G@NEUTRIK NP2X-AU-SILENT+CANARE F15
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�CUSTOM AUDIO JAPAN@CANARE F15+CANARE F15
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�MOGAMI 3368@CANARE F15+CANARE F15¡Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥°Ìµ¡Ë
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�MOGAMI 2524@CANARE F15+CANARE F15
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�CANARE GS6@CANARE F15+CANARE F15
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�CANARE L4E6S YELLOW@NEUTRIK NP2RX+CANARE F15
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�CANARE L4E6S BLACK@CANARE F15+CANARE F15
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