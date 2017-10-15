|
¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¤Û¤ÜÁ°Æü¤ÎÊó¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
»îÁÕ¥Á¥§¥Ã¥¯Ãæ¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¥®¥¿¡¼£´ËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ¶ñ¹çÅù¡¹Àö¤¤½Ð¤·¡¢½¤Àµ¤ò³Ý¤±¤Æ¡¡
¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤í¤½¤í¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤È¥¦¥¯¥ì¥ì¤Î¥È¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Î¸ü¤ßÄ´À°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
º£Æü¤â¥®¥¿¡¼¥ï¡¼¥¯¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡À(^o^)¡¿
♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
¥®¥¿¡¼¤ÎÄ´»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡¦¡¦
¤â¤¦¾¯¤·ÃÆ¤¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤¤¡¦¡¦¡¦¡¦
²»¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦¡¦
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡¦¡¦¡¦Åù¡¹
¤½¤·¤Æ¡¢
YAMAHA°Ê³°¤Î¥®¥¿¡¼¤â¡¡¥ê¥Ú¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Martin¤âGibson¤â¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¡¦¡¦
¥¢¥³¥®¤â¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¥®¥¿¡¼¤â
¥¦¥¯¥ì¥ì¤â¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤â(^o^)¡£¡£¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¥á¥¤¥¥ó¥°¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¢¥³¥®¡¢¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¡¥¦¥¯¥ì¥ìÅù¡¹¤Î¥ê¥Ú¥¢¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡À(^o^)¡¿
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü¤Îºî¶È¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª´ê¤¤¡§µ»ö¤Ë¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ú¥¢ÊýË¡Åù¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ì¤Ä¤ÎÎã¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤´ÂÐ±þ²¼¤µ¤¤¡£
¥ê¥Ú¥¢ÆâÍÆ
¡¸¹¹â½¤Àµ¤Î°Ù¤Ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥È¥Ã¥×¤ò²Ã¹©¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥µ¥É¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¢¥µ¥É¥ë¤ò¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ó¤Ç¿·µ¬ºîÀ®¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡£
£¥Ê¥Ã¥È¤ò¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ó¤Ç¿·µ¬ºîÀ®¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡£
¤¥Õ¥ì¥Ã¥È¼þ¤ê¤ò¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¥¥Ú¥°¤ÎºÆ¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Åù¡¹
¡úJazz bass type BODY / Vintage Honduras Mahogany 1P
¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/SGJB-001
Jazz bass ¥¿¥¤¥×¡£Vintage Honduras Mahogany 1Pºà¤ÇÀ½ºî
»îÁÕ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¤¤´¶¤¸¤ËÄ´À°½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃ¼¤ò¤â¤¦¾¯¤·¼Ð¤á¤ËÄ´À°¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¥Õ¥ì¥Ã¥È¥ì¥¹¡¦¥Í¥Ã¥¯¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡úTelecaster type BODY / Vintage Honduras Mahogany 1P
¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/SGTL-002
Telecaster ¥¿¥¤¥×¡£Vintage Honduras Mahogany 1Pºà¤ÇÀ½ºî
»îÁÕ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î½ÐÎÏ¤Ï¡¡¾¯¤·Äã¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤ËÄ´À°½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¦¡¦¡¦»ØÈÄ¤ÎÃ¼¤Î³Ñ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î½èÍý¤ò´°Á´¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡úTelecaster type BODY / Vintage Honduras Mahogany 2P
¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/SGTL-003
Telecaster ¥¿¥¤¥×¡£Vintage Honduras Mahogany 2Pºà¤ÇÀ½ºî
»îÁÕ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎÉý¤¬¾¯¤·¶¹¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢£±¸¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤·ë²Ì¤Ë¡£
ÊÌ¤ÎEMG¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î½èÍý¤ò´°Á´¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡úStratocaster type BODY / Spalted maple
¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/SGST-004
Stratocaster ¥¿¥¤¥×¡£Spalted maple 8P¤ÇÀ½ºî
»îÁÕ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Î°ÌÃÖ¤¬¡¡¾¯¤·¸åµ¤Ì£¡¦¡¦
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥É¥ë¤Î°ÌÃÖÄ´À°¤·¤í¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¡¥µ¥É¥ëÄ´À°¥Ó¥¹¤òÄ¹¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡úAG D-18-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid mahogany back and sides¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/AGDM-001
AAA¤ÎÃ±ÈÄ¥·¥È¥«¥¹¥×¥ë¡¼¥¹TOP¡¢Ã±ÈÄ¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼SIDE/BACK¡¡¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥É¥ì¥Ã¥É¥Î¡¼¥È¤Ç¤¹
¥µ¥¤¥É¤ËÀÜÃå¤·¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥·¥ó¥°¤òÀÜÃå¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¡úAG D-28-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid rosewood back and sides¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/AGDR-002
Ã±ÈÄ¥·¥È¥«¥¹¥×¥ë¡¼¥¹TOP¡¢Ã±ÈÄ¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉSIDE/BACK¡¡¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥É¥ì¥Ã¥É¥Î¡¼¥È¤Ç¤¹
¥µ¥¤¥É¤ËÀÜÃå¤·¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥·¥ó¥°¤òÀÜÃå¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¡úAG OOO-28VS-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid rosewood back and sides¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/AGOOOR-003
AAA¤ÎÃ±ÈÄ¥·¥È¥«¥¹¥×¥ë¡¼¥¹TOP¡¢Ã±ÈÄ¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉSIDE/BACK¡¡¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¤ÎOOO¤Ç¤¹
¥µ¥¤¥É¤ËÀÜÃå¤·¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¤½¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Î¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥·¥ó¥°¤òÀÜÃå¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¡úAG OOO-type Red Seder top and mahogany neck,solid Honduras Mahogany back and sides¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/AGOOOHM-004
¥ì¥Ã¥É¥·¥À¡¼top¤È µ®½Å¤ÊHonduras Mahogany¡Ê¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¡Ëside&back¤ò»È¤Ã¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¾¯¤·¾®¿¶¤ê¤ÊOOO¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¥Û¥¬¥Ë¡¼¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿£±P¥Í¥Ã¥¯ºà¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹
¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥È¥Ã¥×¤òÃç¹ç¤ï¤»¤ÇÀÜÃå¤·¤Æ¡¢¸ü¤ß¤òÄ´À°¸å¡¢
¥µ¥¦¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Æ¡¢¥í¥¼¥Ã¥¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹
Honduras Mahogany¡Ê¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¡Ë¥Ð¥Ã¥¯ºà¤òÀÜÃå¡¦¸ü¤ßÄ´À°¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹
¹¹¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Éºà¤Î¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡úAG D-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid Honduras Mahogany back and sides¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/AGDHM-005
¥·¥È¥«¥¹¥×¥ë¡¼¥¹top¤Èµ®½Å¤ÊHonduras Mahogany¡Ê¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¡Ëside&back¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿1P¥Í¥Ã¥¯¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡
¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥È¥Ã¥×¤òÃç¹ç¤ï¤»¤ÇÀÜÃå¤·¤Æ¡¢¸ü¤ß¤òÄ´À°¸å¡¢
¥µ¥¦¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Æ¡¢¥í¥¼¥Ã¥¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹
Honduras Mahogany¡Ê¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¥Þ¥Û¥¬¥Ë¡¼¡Ë¥Ð¥Ã¥¯ºà¤òÀÜÃå¡¦¸ü¤ßÄ´À°¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹
¹¹¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Éºà¤Î¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡úAG D-type Sitka spruce BC top and mahogany neck,solid Cocobolo back and sides¥·¥ê¥¢¥ë¡§2017/AGDCo-006
¥Ù¥¢¥¯¥í¡¼¤Î¥·¥È¥«¥¹¥×¥ë¡¼¥¹top¤ÈCocobolo(¥³¥³¥Ü¥í:¥µ¥¶¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥É)side&back¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ïµ®½Å¤Ê¥Û¥ó¥¸¥å¥é¥¹¥Þ¥Û¥¬¥Ë¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿£±P¥Í¥Ã¥¯¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹
¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥È¥Ã¥×¤òÃç¹ç¤ï¤»¤ÇÀÜÃå¤·¤Æ¡¢¸ü¤ß¤òÄ´À°¸å¡¢
¥µ¥¦¥ó¥É¥Û¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Æ¡¢¥í¥¼¥Ã¥¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹
Cocobolo(¥³¥³¥Ü¥í:¥µ¥¶¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥É)¥Ð¥Ã¥¯ºà¤òÀÜÃå¡¦¸ü¤ßÄ´À°¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹
¹¹¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Éºà¤Î¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
º£²ó¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥³¥¢ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¡¥½¥×¥é¥Î¥¦¥¯¥ì¥ì£³ËÜ¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥¦¥¯¥ì¥ì¤ò£³ËÜÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢£´¼ï¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦
¥È¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀÜÃå¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹
¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤Ï¡¢¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¥È¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀÜÃå¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹
¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤Ï¡¢¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¥È¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀÜÃå¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹
¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤Ï¡¢¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¥È¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀÜÃå¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹
¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤Ï¡¢¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¥È¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀÜÃå¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹
¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤Ï¡¢¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¥È¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀÜÃå¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹
¾¯¤·Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸å¤Ï¡¢¸ü¤ß¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¤½¤í¤½¤í¡¡ºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¡¦¡¦¤Ê¤«¤Ê¤«ºÆ³«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¤§¡¦¡¦
Á´¤Æ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ²ò¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¡¼Åù¡¹¡¡¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¦¡¦¡¦¡¡²»¤¬¾®¤µ¤¤¡£
¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¿·Ä´¤·¤Æ¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¦¡¦¡¦¡¦
Ãæ¡¹»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¦¡¦¡¦¥®¥¿¡¼¥ê¥Ú¥¢¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¦¡¦¡¦»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¡ú¥®¥¿¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹/¥·¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ö£í£ë¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ê¡¼¥º¡×Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¥×¥é¥°¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹
¥ª¡¼¥À¡¼Äº¤¤¤Æ¤«¤é¡¡°ì½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹
²Á³Ê¤Ï¡¢ºàÎÁ¸¶²Á¡Ê»ÅÆþ²Á³Ê¡Ë¤ËÀ½ºîÈñ¤ò²Ã¤¨¤¿ÃÍÃÊ¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¡¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»(^o^)
¡úJAZZONEPROSHOP¤ÎÀëÅÁ¤Ç¤¹¡À(^o^)¡¿¡Ê¹¹ðÅª¤«¤â¡¦¡¦¡¦¡Ë
¡úJAZZONEPROSHOP¤ÎÀëÅÁ¤Ç¤¹¡À(^o^)¡¿¡Ê¹¹ðÅª¤«¤â¡¦¡¦¡¦¡ËJAZZONEPROSHOP¤Î°ì²¡¤·¤ò¤º¤é¤ê¡¦¡¦
¢¨1972-1974Ç¯À½ YAMAHA FG ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ë¡¡ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¿·¤¿¤ÊFG¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡À(^o^)¡¿
ºÇ¶á¤´ÍèÅ¹¤Î¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¤Ë
ÅöÊý¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¡¡1972Ç¯À½ YAMAHA FG-200 MK CUSTOM
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÆâÍÆ¡ÊºÙ¤«¤¤¤Î¤Þ¤Ç¾ÜºÙ¤Ë½ñ¤¤Þ¤¹¡Ë
¥Í¥Ã¥¯¡¨¥Í¥Ã¥¯¥ê¥»¥Ã¥È
¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Ü¡¼¥É¡¨»ØÈÄÄ´À°¡Ê¥¤¥ó¥ì¥¤²Ã¹©¡§¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È14F¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡Ë
»ØÈÄ¡¨¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥È
¥Ê¥Ã¥È¡¨¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ó¤Ë¤Æ¡¢¿·µ¬ºï¤ê½Ð¤·¡¡Ä´À°¡£
¥µ¥É¥ë¡§¥í¥ó¥°¥µ¥É¥ë¥¿¥¤¥×¡£¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ó¤Ë¤Æ¡¢¿·µ¬ºï¤ê½Ð¤·¡¡Ä´À°¡£
¥Ø¥Ã¥É¡§¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿°Ù¡¢ºÆÅÉÁõ
¡¡¡¡¡¡¡§¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¥Ú¥°¤òGROVER V97¤Ç¥ê¥×¥ì¥¤¥¹
¡¡¡¡¡¡¡§¥í¥Ã¥É¥«¥Ð¡¼·çÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÀ½ºî
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡§¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Ô¥ó¥Û¡¼¥ëÄ´À°¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Ô¥ó¤òÆÃÃí¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ô¥ó¤Ç¥ê¥×¥ì¥¤¥¹
¤½¤ÎÂ¾¡§L.R.Baggs Element¡¡¥Ô¥¨¥¾¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥¹
1972Ç¯À½ YAMAHA FG-200 ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ë¡¡MK ¥«¥¹¥¿¥à
¥³¥ì¤òÃÆ¤¤¤ÆÄº¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦¡¦
²»¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
Ä´À°¼¡Âè¤Ç¡¢²»¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è
ÃÆ¤¤ä¤¹¤¯¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¥®¥¿¡¼¤À¤½¤¦¤Ç¤¹
¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹
¤½¤·¤Æ¡¢YAMAHA¡¡FG¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡úÀÄ½Õ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÆÀ¸¥ê¥Ú¥¢¡×29.500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤É¤¦¤âÄ´»Ò¤¬¡¦¡¦¡¦¡¦
¤È¸À¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥®¥¿¡¼¡¦¡¦¡¦¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¥®¥¿¡¼¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÀÄ½Õ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÆÀ¸¥ê¥Ú¥¢¡×29.500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¼ã¤¤º¢Çã¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¥ê¥Ú¥¢¤·¤Æ¡¢ÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÃÆ¤¤ä¤¹¤¤¥®¥¿¡¼¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¡¢¸½¼Â¤ËÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄ½Õ±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëºÆÀ¸¥ê¥Ú¥¢¡×¤Ç¤¹¡£
¡ú1972-1974Ç¯À½ YAMAHA FG ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ë¡¡ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÉÊÃæ¤Ç¤¹
1972Ç¯-1974Ç¯À½Â¤
YAMAHA FG¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ë¡¡ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
´ðËÜÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¥×¥ì¥¤¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥ê¥Ú¥¢ºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥Í¥Ã¥¯¡¨¥Í¥Ã¥¯¥ê¥»¥Ã¥È
¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Ü¡¼¥É¡¨»ØÈÄÄ´À°
¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¨¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥È
¥Ê¥Ã¥È¡¨¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ó¤Ë¤Æ¡¢¿·µ¬ºï¤ê½Ð¤·¡¡Ä´À°¡£
¥µ¥É¥ë¡§¥í¥ó¥°¥µ¥É¥ë¥¿¥¤¥×¡£¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ü¡¼¥ó¤Ë¤Æ¡¢¿·µ¬ºï¤ê½Ð¤·¡¡Ä´À°¡£
¥Ø¥Ã¥É¡§¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¥Ú¥°¤òGROVER V97¤Ç¥ê¥×¥ì¥¤¥¹
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡§¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Ô¥ó¥Û¡¼¥ëÄ´À°¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¦¡¦
¥ä¥Õ¡¼¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹
´ðËÜÂ¨·èÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢6Ëü±ß¡Ü¾ÃÈñÀÇ¡Ü¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
YAMAHA FG ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥Ù¥ë
FG-130,FG-160,FG-200,FG-240¡¡Á´Éô¤Ç9ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡
¤³¤Îµ»ö¤Ë
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë