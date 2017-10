おはようございます

試奏チェック中のソリッドギター4本ですが、不具合等々洗い出し、修正を掛けて

だいぶ良い感じになってきました。

そろそろ、全てのパーツを外していき フィニッシュワークとなります。





アコースティックギターとウクレレのトーンウッドの厚み調整をやっていきます



今日もギターワーク 頑張りましょう\(^o^)/



ギターの調子がおかしい・・

もう少し弾きやすくしたい・・・・

音がおかしくなった・・・・

ピックアップを交換したい・・・等々



そして、

YAMAHA以外のギターも リペアしています

MartinもGibsonもあれもこれも・・

アコギもエレキギター、ベースギターも

ウクレレも クラシックギターも(^o^)。。。

最近は、ギターメイキングもやってます。



アコギ、エレキギター、ベース ウクレレ等々のリペア、お待ちしております\(^o^)/

それでは、本日の作業です



お願い:記事にかいているリペア方法等は、あくまでも一つの例です

自己責任のもとで、ご対応下さい。





★1980年 YAMAHA FG-152B オレンジラベル後期



リペア内容

仝更盻だ気琉戮縫屮螢奪献肇奪廚魏湛します。それに伴いサドルスロットも切っていきます

▲汽疋襪鬟咼鵐董璽献棔璽鵑膿卦作成、インストール。

ナットをビンテージボーンで新規作成、インストール。

ぅ侫譽奪伴りをクリーニングしていきます

ゥ撻阿虜謄ぅ鵐好函璽襦

その他、クリーニング等々









★「mk-Guitar」 Making Project その 2

★Jazz bass type BODY / Vintage Honduras Mahogany 1P



シリアル:2017/SGJB-001

Jazz bass タイプ。Vintage Honduras Mahogany 1P材で製作

試奏チェックを継続しています。

良い感じに調整出来ています。

フレットの端をもう少し斜めに調整しようと思います

フレットレス・ネックもインストールしましょう。

その後は、全てのパーツをアンインストールして フィニッシュワークになります







★Telecaster type BODY / Vintage Honduras Mahogany 1P

シリアル:2017/SGTL-002

Telecaster タイプ。Vintage Honduras Mahogany 1P材で製作

試奏チェックを継続しています

ピックアップの出力は 少し低いような感じですが、良い感じに調整出来ています

気になる部分は・・・指板の端の角を取っていこうと思います。

アウトジャックの処理を完全にしたいと思います

その後は、全てのパーツをアンインストールして フィニッシュワークになります







★Telecaster type BODY / Vintage Honduras Mahogany 2P

シリアル:2017/SGTL-003

Telecaster タイプ。Vintage Honduras Mahogany 2P材で製作

試奏チェックを継続しています

ピックアップの幅が少し狭いようですので、1弦のレベルが低い結果に。

別のEMGピックアップでリプレイスしようと思います。

アウトジャックの処理を完全にしたいと思います

その後は、全てのパーツをアンインストールして フィニッシュワークになります







★Stratocaster type BODY / Spalted maple

シリアル:2017/SGST-004

Stratocaster タイプ。Spalted maple 8Pで製作

試奏チェックを継続しています

ブリッジの位置が 少し後気味・・

そのためにサドルの位置調整しろが狭いので サドル調整ビスを長めのものでリプレイスします

その後は、全てのパーツをアンインストールして フィニッシュワークになります





★「mk-Guitar」 Making Project その1

★AG D-18-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid mahogany back and sides シリアル:2017/AGDM-001

AAAの単板シトカスプルースTOP、単板マホガニーSIDE/BACK マホガニーネックのドレッドノートです



サイドに接着したライナーの調整をしていきます

そしてトップ、バックの厚みを調整して、ブレイシングを接着していきます







★AG D-28-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid rosewood back and sides シリアル:2017/AGDR-002

単板シトカスプルースTOP、単板ローズウッドSIDE/BACK マホガニーネックのドレッドノートです



サイドに接着したライナーの調整をしていきます

そしてトップ、バックの厚みを調整して、ブレイシングを接着していきます







★AG OOO-28VS-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid rosewood back and sides シリアル:2017/AGOOOR-003

AAAの単板シトカスプルースTOP、単板ローズウッドSIDE/BACK マホガニーネックのOOOです



サイドに接着したライナーの調整をしていきます

そしてトップ、バックの厚みを調整して、ブレイシングを接着していきます







★AG OOO-type Red Seder top and mahogany neck,solid Honduras Mahogany back and sides シリアル:2017/AGOOOHM-004

レッドシダーtopと 貴重なHonduras Mahogany(ビンテージホンジュラスマホガニー)side&backを使って製作していきます 少し小振りなOOOサイズです。

更に、ホンジュラスホガニーから切り出した1Pネック材から削り出してつくります



ブックマッチのトップを仲合わせで接着して、厚みを調整後、

サウンドホールを開けて、ロゼッタをインストールします

Honduras Mahogany(ビンテージホンジュラスマホガニー)バック材を接着・厚み調整して行きます

更に、サイド材の厚みを調整していきましょう







★AG D-type Sitka spruce top and mahogany neck,solid Honduras Mahogany back and sides シリアル:2017/AGDHM-005

シトカスプルースtopと貴重なHonduras Mahogany(ビンテージホンジュラスマホガニー)side&backと使っていきます。更に、ビンテージホンジュラスマホガニーから切り出した1Pネックから削り出していきます



ブックマッチのトップを仲合わせで接着して、厚みを調整後、

サウンドホールを開けて、ロゼッタをインストールします

Honduras Mahogany(ビンテージホンジュラスマホガニー)バック材を接着・厚み調整して行きます

更に、サイド材の厚みを調整していきましょう







★AG D-type Sitka spruce BC top and mahogany neck,solid Cocobolo back and sides シリアル:2017/AGDCo-006

ベアクローのシトカスプルースtopとCocobolo(ココボロ:サザンアメリカンローズウッド)side&backと使っていきます。更に、今となっては貴重なホンジュラスマホガニから切り出した1Pネックから削り出してつくります



ブックマッチのトップを仲合わせで接着して、厚みを調整後、

サウンドホールを開けて、ロゼッタをインストールします

Cocobolo(ココボロ:サザンアメリカンローズウッド)バック材を接着・厚み調整して行きます

更に、サイド材の厚みを調整していきましょう





★「mk-Ukulele」 Making Project 前回製作したウクレレは完売しましたが・・・



今回、ハワイアンコア材を使って ソプラノウクレレ3本とコンサートウクレレを3本製作していきます

良い機会なので、4種のテンプレートを作りましょう





★2017 mk-Ukulele CC-1 コンサートサイズ#1 シリアル:2017/UK-006

シリアル:2017/UK-006

トップとバックをブックマッチで接着して、アウトラインでカットします

少し大きめにカットしています。

この後は、厚みを調整していきます







★2017 mk-Ukulele CC-1 コンサートサイズ #2 シリアル:2017/UK-007

シリアル:2017/UK-007

トップとバックをブックマッチで接着して、アウトラインでカットします

少し大きめにカットしています。

この後は、厚みを調整していきます







★2017 mk-Ukulele CC-1 コンサートサイズ #3 シリアル:2017/UK-008

シリアル:2017/UK-008

トップとバックをブックマッチで接着して、アウトラインでカットします

少し大きめにカットしています。

この後は、厚みを調整していきます









★2017 mk-Ukulele SP-2 ソプラノサイズ#1 シリアル:2017/UK-009

シリアル:2017/UK-009

トップとバックをブックマッチで接着して、アウトラインでカットします

少し大きめにカットしています。

この後は、厚みを調整していきます









★2017 mk-Ukulele SP-2 ソプラノサイズ#2 シリアル:2017/UK-010

シリアル:2017/UK-010

トップとバックをブックマッチで接着して、アウトラインでカットします

少し大きめにカットしています。

この後は、厚みを調整していきます









★2017 mk-Ukulele SP-2 ソプラノサイズ#3 シリアル:2017/UK-011

シリアル:2017/UK-011

トップとバックをブックマッチで接着して、アウトラインでカットします

少し大きめにカットしています。

この後は、厚みを調整していきます







★Fender The Twin



そろそろ 再開します。・・・なかなか再開できませんねぇ・・

全てのチューブをオーダーしました。

前回までは、電解コンデンサー等々 リプレイスしましたが・・・ 音が小さい。

チューブを新調して どうなるか・・・・

中々始められていませんが・・・ギターリペアが落ち着いたら・・・始めましょう





★ギター・ベース/シールドケーブル「mkカスタムシリーズ」 入手可能なケーブル、プラグを使ったオーダーメイド・システムです

入手可能なケーブル、プラグを使ったオーダーメイド・システムです

オーダー頂いてから 一週間程度でお届けできると思います

価格は、材料原価(仕入価格)に製作費を加えた値段かなぁと思っています

個別対応のオリジナルなケーブルですので、是非 ご検討くださいませ(^o^)







JAZZONEPROSHOPの一押しをずらり・・

※1972-1974年製 YAMAHA FG グリーンラベル 再生プロジェクト 新たなFGを手にしませんか\(^o^)/



★良いサウンドです\(^o^)/1972年製 YAMAHA FG-200 MK CUSTOM

最近ご来店のギタープレイヤーの方に

当方でカスタマイズした 1972年製 YAMAHA FG-200 MK CUSTOM



カスタマイズ内容(細かいのまで詳細に書きます)

ネック;ネックリセット

フィンガーボード;指板調整(インレイ加工:ポジションマークと14F。ホワイトパール)

指板;リフレット

ナット;ビンテージボーンにて、新規削り出し 調整。

サドル:ロングサドルタイプ。ビンテージボーンにて、新規削り出し 調整。

ヘッド:マジックで書き込みがあった為、再塗装

:チューナーペグをGROVER V97でリプレイス

:ロッドカバー欠品だったので、ハンドメイドで製作

ブリッジ:ブリッジピンホール調整。

:ブリッジピンを特注ステンレスピンでリプレイス

その他:L.R.Baggs Element ピエゾピックアップをインストース





1972年製 YAMAHA FG-200 グリーンラベル MK カスタム

コレを弾いて頂くのですが・・・・

音がとてもいいと言っていただきます

調整次第で、音は良くなるんですよ

弾きやすくもなるんですよ

「いつまでも弾いていたい」ギターだそうです

とてもうれしいです

そして、YAMAHA FGの良さを再確認しています。





★青春応援プロジェクト 「スペシャル再生リペア」29.500円(税込み) どうも調子が・・・・

と言う、あなたのギター・・・お任せください

いつまでも弾いていたいギターにいたします

青春応援プロジェクト 「スペシャル再生リペア」29.500円(税込み)

若い頃買った、そのギターをリペアして、弾いてみたい。

弾きやすいギターに、生まれ変わらせたい。

そんな思いを、現実に致します。

青春応援プロジェクト 「スペシャル再生リペア」です。





★1972-1974年製 YAMAHA FG グリーンラベル 再生プロジェクト オークション出品中です



1972年-1974年製造

YAMAHA FGグリーンラベル 再生プロジェクト

基本的な内容(プレイアビリティーに重点を置き、リペア再生しています)

ネック;ネックリセット

フィンガーボード;指板調整

フレット;リフレット

ナット;ビンテージボーンにて、新規削り出し 調整。

サドル:ロングサドルタイプ。ビンテージボーンにて、新規削り出し 調整。

ヘッド:チューナーペグをGROVER V97でリプレイス

ブリッジ:ブリッジピンホール調整。

その他・・

ヤフーオークションでオークションします

基本即決販売です。

みなさんよろしくお願いします



販売価格は、6万円+消費税+・・・・・を設定しています

YAMAHA FG グリーンラベル

FG-130,FG-160,FG-200,FG-240 全部で9本です。