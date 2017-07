道の駅スタンプラリー　−京都→兵庫（道の駅）−

福井県はあと1件残っていると思っていたのですが、私の勘違いでした。 で、予定通り京都と兵庫に行ってきました。

1ヵ所目「舞鶴港とれとれセンター」 1ヵ所目「舞鶴港とれとれセンター」

2ヵ所目「海の京都 宮津」 2ヵ所目「海の京都 宮津」

3ヵ所目「シルクのまちかや」 3ヵ所目「シルクのまちかや」

4ヵ所目「舟屋の里 伊根 4ヵ所目「舟屋の里 伊根

5ヵ所目「てんきてんき丹後」 5ヵ所目「てんきてんき丹後」

6ヵ所目「丹後王国 食のみやこ」 6ヵ所目「丹後王国 食のみやこ」

7ヵ所目「くみはまSANKAIKAN」 7ヵ所目「くみはまSANKAIKAN」

8ヵ所目「あまるべ」 8ヵ所目「あまるべ」

9ヵ所目「あゆの里矢田川」 9ヵ所目「あゆの里矢田川」

10ヵ所目「村岡ファームガーデン」 10ヵ所目「村岡ファームガーデン」

11ヵ所目「神鍋高原」 11ヵ所目「神鍋高原」

12ヵ所目に「但馬のまほろば」へ行ったのですが、充電切れで撮影できませんでした。

まだ京都が4ヵ所残っているので、次回は京都を制覇してから兵庫へ行こうと思います。

今日の1曲は「タマシイレボリューション」です。

♪スタンドアップ!モンスター頂上へ 道なき道を 切り開く時 スタンドアップ!ファイターとんがって going on、moving on 戦いの歌 未知の世界へ タマシイレボリューション

夕方ハリケーン 鳥もざわめく 高まる鼓動に 暴れるパッション 突っ走るのさ go to the future rido on、rido on 回りだすメリーゴーランド

イメージしたならばアクション そう、それがit's my rule 目指せ最上級 前に道などナッシング そう、それがit's my rule そう、全て心意気 起こせよnew wave

スタンドアップ!モンスター頂上へ 道なき道を 切り開く時 スタンドアップ!ファイターとんがって going on、moving on 戦いの歌 未知の世界へ タマシイレボリューション

たまにゃデリケート されどポーカーフェイス 時に言葉は災い誘う 頭の中はいつもビージー 葛藤ノンストップ 立ち向かえ 人生はショータイム

プラスとマイナスがリフレイン So逆境は I don't care 最強に変身中 呼び覚ませ 本能 さぁ、茨の道で私はグレードアップ

スタンドアップ!モンスター上空へ 痺れる歌を 響かせてくれ スタンドアップ!ファイター豪快に going on、moving on 今立ち上がれ

スタンドアップ!モンスター頂上へ 道なき道を 切り開く時 スタンドアップ!ファイターとんがって going on、moving on 戦いの歌 未知の世界へ タマシイレボリューション 昨日は道の駅スタンプラリーへ行ってきました。