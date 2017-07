ダイナミックDNS更新 ddclient 設定見直し

当初は、ルータがIO-DATA製であったこともあり、ブロードバンドルータの機能で、iobb.net を使っていた。

トラブルが多かったこともあり、DynDNS に変更し、しばらく、安定運用していた。



しかし、DynDNS 有料化されることになった。2年は継続利用したが、他にも無料サービスが存在することを知った。

また、安定性に問題がないかを踏まえ、No-IP (

この時使用していたBuffalo製ルータでは、ダイナミックDNS設定に、No-IP を選択することは出来ず、代替手段として、Linuxのお家サーバ上で、ddclient を使用することにした。



ddclient では、定期的に次のいずれかの手順を行い、割り振られるインターネット接続IPアドレスの判定を行う。

(1)何かしらのWebページを参照し、そこからアドレスを抽出。 一般的に、checkip.dyndns.com を使用する模様。

(2)ブロードバンドルータなどの設定Web画面にアクセスして、アドレスを抽出。 Basic認証は可能。

(3)OS上のコマンドを実行し、実行結果からアドレスを取得する。



(1)の手法は、頻繁にアクセスすることにより、ブロックされないか不安であるの、(2)を使用することにする。



/etc/ddclient.conf に、ルータ設定画面中のIPアドレスが表示されるURLと、Basic認証のID/Passなど、以下の項目設定した。



use=fw

fw=http://........

fw-skip=... この文字列が現れるまでスキップする。LAN側アドレスを無視するため設定した。

fw-login=root

fw-password=hoge



とりあえずは、動き始めたが、、、、、、

5分に一回、ルータ設定画面にアクセスすることは、ルータのオーバヘッドになるようで、2、3日でルータがフリーズした。



回避のために、更新間隔を半日(43200秒)に変更するが、アドレスが代わった際の検知タイムラグが大きいことから、利便性低下。



改善の処置として、

Buffaloルータは、動作ログを syslog 転送出きるので、PPPoE接続のログを rsyslogd にて、マッチングを行い、マッチ時に、ddclinet に HUPシグナルを送信することで、強制更新を行う機能を実装した。

これで、また、しばらく安定運用ができた。



長らく使用してきたBuffaloルータであるが、リプレースを検討する、新ルータは、syslog転送が出来ないので、代替案が必要となる。



(1)の方法で、REMOTE_ADDR を出力するCGIが動作すうWebサーバを手配出来れば良いのだが、レンタルサーバ等を使用するのは料金が発生し、DynDNSをやめたことを考えれば、本末転倒。



で、思いついたのが、プロバイダが提供するSMTPサーバへの接続。

HELO コマンド送信後に、

250 ........ ホスト名 [IPアドレス]

を返してくれるので、これを使用する。

google のメールサーバとかは、上記のフォーマットは返さず、

250 mx.google.com at your service

であった。

ddclinet の設定としては、(3)の手法を使うことになる。

SMTP接続を行い、IPアドレスを抽出する Perlプログラムを作成する。



$sock=IO::Socket::INET->new(Timeout => 10,PeerAddr => ...省略

!defined($sock) && die "cannot connect smtp server

";

$l=<$sock>;

$l!~/^220/ && die "cannot get connection status code

";

print $sock "HELO localhost\r

";

$sock->flush();

$l=<$sock>;

$l!~/250 \S+ Hello \S+ \[([\d\.]+)\]/ && die "cannot get Hello reply

";

print $1."

";



これをddclient.conf にて、cmd= で指定する。更新インターバルは、300に変更



use=cmd

cmd=perlプログラム





