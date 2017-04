恒例のGW一泊ツーに向けて朝からローラちゃんに箱を積んだSamです



箱を積んだ日は、具合を見るためにそのままローラちゃんで出勤

当然、問題ナシ





箱を積むとロングツーへの期待でルンルンです

で、ブラック企業に勤める嫁さんの帰りが遅いので。。。。。。。。。晩酌用に



先日の岐阜出張でお土産に買ってきた岐阜のソウルフード

明宝ハム &ソーセージ &ソーセージ



ちょうど岐阜出張の直前に秘密のケンミンshowで紹介されたため、 一店目は売り切れでようやく手に入れることができました

ハムは1186円、ソーセージは508円、なかなかのお値段です



さっそく明宝ハムを厚切りしてフライパンで



見た目は地味な魚肉ソーセージみたいですが、 肉々しいハードタイプで絶妙な塩味です 肉々しいハードタイプで絶妙な塩味です



カリッと焼いてマヨネーズつけて食べると。。。。。。。





ウマ〜い!







あしたも仕事頑張ろう







See you soon



にほんブログ村 ランキングに参加中です。

バナーを ポチッ とご協力お願いします