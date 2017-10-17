2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE · THE WINGS TOUR IN JAPAN -SPECIAL EDITION- ¡÷µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡¡10/14¥ì¥Ý3
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