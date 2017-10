16 、 N.O 17 、 NO MORE DREAM 18 、 BOY IN LUV → トロッコ 19 、 DANGER 20 、 RUN 16 〜 20 までメドレーだけど、サンナムジャはトロッコでアリーナ移動だったからほぼ 1 曲でした。てかサンナムジャをトロッコのお手振り曲にするの贅沢すぎる! RUN の前に少し間があって、なんかしゃべった気もするけど思い出せない (+_+)RUN でナムさんが「ジャンプジャンプ!」って言ってたけど、京セラはジャンピング禁止なんだよ ( ˘ω˘ ) でもジャンプするメンバーかわいかったし、飛べない分アミボム思いっきり上下に振っときましたので、楽しさ伝わってるといいなーと思います。 と、ここでいったんメンバーはけてスクリーンに「 LOVE YOURSELF 」の文字が。そのあと DNA の MV が少し流れて、そのあとまたイントロが流れたあとにキッラキラの衣装を着たメンバー登場! 21 、 DNA 日本初披露の DNA 、一番盛り上がったのではないかと思います\ (^o^) / 動画で見たまんまのダンス!かわいい振りもかっこいい振りもめちゃくちゃ良かった(語彙力) センターで踊ってる人がいるとき(冒頭のテテ×ホソクとか、途中のググ×テテとか)、それ以外のメンバーが横のほうで待機してるのがオフショットっぽくてかっこよかったです。基本はそこではペンサはしないんですが、ジンさんは少し手を振ってくれて優しい!ってなりました 掛け声はまだ完璧とまではいかなかったけど、なにより初披露を拝めて幸せでした!また次のライブできくの楽しみにしてます ( ˘ω˘ ) *メント グクが「にほんのすてーじではじめて DNA をうたったのできんちょうしました!」って言ってて可愛すぎて吐きそうになった\ (^o^) / そしてナムさんが「ここでみなさんにたいせつなお知らせがあります!」って言って、日本での 8 枚目のシングル発売のお知らせが!!続いてホソクからマイクドロップと DNA の日本語バージョンと日本オリジナルのウィンターソングが収録された初のトリプル A 面との説明がありました。その間ずっと拍手してたグクがかわいすぎたのは置いといて、シングル楽しみすぎますね!血、汗、涙に続いて割とすぐのシングル発売ありがたいです\ (^o^) / 22 、血、汗、涙 日本語歌ったー! 初めてきいたときちょっと心配になった血、汗、涙の日本語バージョンですが、やっぱりパフォーマンスと一緒にきくとかっこいいです。がっつり踊ってて素敵 (* ´з `) ここで本編終了 *アンコール 23 、 YOU NEVER WALK ALONE 24 、 WINGS アンコールの最初の曲、知らない歌だなって思ったら音源持ってなかった ( ゚Д゚ ) アンコール前の映像が終わって、会場に照明ついたのにメンバーが出てこないと思ってキョロキョロしてたらトロッコで登場でした。で、わたしのブロックの真横の通路にまずグクとシュガが乗ったトロッコが!!グクとシュガとかわたし得すぎて…!間近でみたシュガは噂に違わぬ白さで照明の光が反射してなんだかとても儚くて、すごくきれいでした。いつもの穏やかなおじいちゃんスマイルを浮かべて客席を見渡すシュガがもうただのイケメンで好きー!ってなった。そしてその後ろに立ってたグクなんですが、なんか表情が固い ww トロッコの上でも人見知り発揮しちゃったのかな? ( ˘ω˘ ) てくらいびっくりしたようなとまどった表情してて超絶かわいかったです ( ˘ω˘ ) ペンちゃんたちの近さと熱気に押されたかな? ( ˘ω˘ ) でもそのあとしばらくしてちらっと見たら車運転するみたいに手でハンドル持つしぐさしながらブーン♪てしてて、ちょっと慣れてきたかな? ( ˘ω˘ ) て思いました。こういうところがまだ子どもっぽくて安心します。 グクは近くでみても絶世のイケメンでした。いい意味でテレビで見たまんまであんなに顔整ってる人ってこの世に存在するんだなと思いました(真顔) 次に通ったのがナムさんとホソクのトロッコ!クサズ!ナムさんマジで顔小さくてスタイルよくて微笑みが優しい ( ˘ω˘ ) オーラが知的で高貴な雰囲気漂ってました。ホソクはにこにこしながらまんべんなく手を振ってくれてて、肌つやつやだしホント女の子みたいだった。 そして最後にジミンとジンさん!ジンさんも笑顔でみんなに手を振っててかわいかったー!近くでみるとあ、やっぱり背高いんだなって思いますね。黒髪も似合ってるし。ジミンはなんと全然こちらを振り返らなくて ( ゚Д゚ ) 笑 かわいい後頭部を拝ませていただきました。少し離れてからやっとこっちに顔向けてくれましたが、ジミンもこういうときは割とクールなので、控えめに手を振ってました。グクもだけど、こういうところが釜山男子っぽくてステキ (* ´ω `*) テテのトロッコだけ通らなかったので残念でしたー。テテの CG っぷり拝みたかった… *メント 今日のライブの感想と一人ずつからメッセージ 話した内容はほぼ覚えてないんですが(老化)、みんな夢だったドーム公演ができたことの感動とここまで応援してくれたアーミーへの感謝を彼ららしい真っ直ぐな言葉で話していました。シュガとかテンション高くてめずらしいなーと思ったけど、シュガが一番夢だったドーム公演って言ってたのでそれだけ嬉しかったんだなってことが伝わってきました。 メンバーはアーミーのおかげでドーム公演ができたって言ってくれましたが、何よりもメンバー自身が頑張ってきた成果が今回のドーム公演だと思います。事務所が大手ではなく、先輩の後ろ盾もなくて、テレビに出れなかったりとか悔しい思いもいっぱいしたと思うけど、そのたびにメンバーと支え合って乗り越えて、小さい会場から始まったライブもとうとうドーム公演ができるまでになって…メンバーのメッセージはアーミーへの感謝ばっかりでしたが、もっと自分たちを褒めてもいいよって、大きなお世話だけどそう思いました。 バンタン、本当に初ドーム公演おめでとう!次はもっと大きな会場で、ってホソクが言ってたけど、バンタンなら必ずさらに大きな舞台で活躍できるはず!期待して待ってますので、これからもメンバー仲良く、ずっと一緒に頑張ってほしいと思います ( ˘ω˘ ) そしてここでのメントの見どころといえばジンさんのハートサプライズ! ハートサプライズしてたことちょっと忘れてたんだけど(コラ)、ジンさんがハート出しそうな雰囲気出したときにメンバーがおー!みたいな反応して、微妙にニヤつくジンさん。笑 で、おもむろに T シャツに手をかけたと思ったら一気に T シャツはがして、そしたらその下から大きなハートが\ (^o^) /なんと着ている T シャツの上にハートを貼って、さらにその上に T シャツを貼って隠してたらしく、ジンさんのハートサプライズにかける情熱はすさまじいものがありますね ( ˘ω˘ ) 冷静に考えるとアンコールで出てきたときにはすでに準備してたから、トロッコ乗ってるときもその状態だったわけで、というとことはさっき見たジンさんの T シャツの下にはずっとハートが隠れてたってことか…って考えたら面白いですよね\ (^o^) / その後気付いたらハート無くなってたんですが、帰ってついったーに上がってる動画みてたらグクのメントのときにそっとハートはがしててかわいかったです。

