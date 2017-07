7月19日( 水 ) ナイター練習会 ビス平口 18時30分 どなたか 練習会の責任者を決めて 『 やったやらない 何人来たか 』 だけ 連絡ください。 メール or ライン or 電話 or fax なんでもいいよ 7月20日( 木 ) 東海リーグ戦(60)愛知大会 集合は 7時30分 に しました。 ビス有玉です。 10時 愛知 VS 静岡 12時 お手伝いの方 紅白戦 13時 三重 VS 静岡