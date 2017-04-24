万博公園はチューリップ満開

万博公園へチューリップを観に行きました。

久々の好天に恵まれたくさんの人が、「綺麗ね」「キレイ」の声を上げていました。

4月初めに公園に行ったとき、小さかった水芭蕉が大きくなりすぎていました。





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大阪の「旭屋書店・なんばCITY店」の鉄道コーナーに、カイラス書房のブースが出来ました。一度お立ち寄りください。



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多量の場合はさらに遠方へも伺います。

2013年は千葉県へ。2015年は愛知県と徳島県へも出張しました。



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