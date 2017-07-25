|
█¹Äµª2677Ç¯█¸µ¹æÊ¿À®£²£¹Ç¯█¥¥ê¥¹¥ÈÎñ£²£°£±£·Ç¯█
¡Ú¸¡º÷ Å¾ºÜ °Õ¸«¡Û
¹ÃÈåÃÊÊ¿¤Î¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥Ö¥í¥°█¥Í¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¹ÃÈåÃÊÊ¿¡¢kaiselection@yahoo.co.jp
███████████████████████████████████████████████████████████
https://www.youtube.com/watch?v=NIXisJw4PwA&t=48s
ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÀäÂÐÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¿©¤Î¥¿¥Ö¡¼Ë½Ïª¡ªÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´í¸±ºîÊª¡¢±³¤À¤é¤±¤Î¥Ð¥¤¥ª´ë¶È¤Î°Ç¡ª¡Úunknownworld¡Û
¡ü¡ü¡½ºßÆüÄ«Á¯¿ÍÆ°²è¥ê¥¹¥È¡¼£²¡Ý¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü¡ü
https://www.youtube.com/watch?v=EGAB-Dvzm5Q
ÆüËÜ¤ËµØ¤Ê¤¹Çä¹ñÃÎ»ö¡õ¼óÄ¹¤Î¥ê¥¹¥È
https://www.youtube.com/watch?v=h9d6djTAe2M
¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡ª¡©ºßÆü¡õ´Ú¹ñ´ë¶È¥ê¥¹¥È¡¡¾åµéÊÔ
https://www.youtube.com/watch?v=fJRm3YuI9ss
¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡ª¡©ºßÆü¡õ´Ú¹ñ´ë¶È¥ê¥¹¥È ÈÖ³°¡¦ÊäÂÊÔ
https://www.youtube.com/watch?v=N56T1NWYxFI
¡ÚºÇ¿·¡ÛºßÆü¡¦È¿Æü´ë¶È¤Þ¤È¤á¤½¤Î£±¡ÊÈÎÇä¡¦¾¦¼ÒÊÔ¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=saTjx7kPqOs
¡ÚºÇ¿·¡ÛºßÆü¡õÈ¿Æü´ë¶È¤Þ¤È¤á¤½¤Î£²¡Ê³Æ¼ï¥á¡¼¥«¡¼ÊÔ¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=1BoL2s9b7uE
¡ÚºÇ¿·¡ÛºßÆü¡õÈ¿Æü´ë¶È¤Þ¤È¤á¤½¤Î£³¡ÊÎ¹¹Ô¡¦IT¡¦¤½¤ÎÂ¾ÊÔ¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=NJ3RBifdliY
¡ÚºÇ¿·¡ÛºßÆü¡õÈ¿Æü´ë¶È¤Þ¤È¤á¤½¤Î£´¡Ê¥¨¥ó¥¿¥á¡¦·ÝÇ½¡¦¶ä¹Ô¡¦¾Ú·ô²ñ¼ÒÊÔ¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=6rNcgmgKPLU
¡ÚÇä¹ñÅÛµÄ°÷¡Û25Ï¢È¯ 01¡Á25É¤ÌÜ
https://www.youtube.com/watch?v=AGvoYoQNOio
¡ÚÇä¹ñÅÛ¡Û°¤¤µÄ°÷¤µ¤ó¤¿¤Á25Ï¢È¯¡¡51¡Á75¿ÍÌÜ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë