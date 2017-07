７月２１日（月）　中部国際空港

天気 晴れ 時々曇り RW18



本日の戦利機体。

Skymark Airlines Boeing 737-8FZ JA73NC

Japan Airlines - JAL Boeing 777-346/ER JA740J ver."SAMURAI BLUE 2014"



StarFlyer Airbus A320-214 JA23MC ver.”GOLD LINE”



Japan Airlines - JAL Boeing 787-8 Dreamliner JA835J

Skymark Airlines Boeing 737-86N JA73NT

Star Alliance (All Nippon Airways - ANA) [All] Boeing 737-881 JA51AN Air China Boeing 737-89L B-5729

Japan Airlines - JAL Boeing 767-346/ER JA615J

Air China Airbus A319-115 B-6035

Finnair Airbus A330-302X OH-LTP

Cathay Pacific Airways Airbus A330-343X B-LAO

All Nippon Airways - ANA De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 JA856A

All Nippon Airways - ANA Boeing 767-381/ER JA604A



China Southern Airlines Airbus A320-214 B-6291

Philippine Airlines Airbus A340-313 RP-C3432



Jeju Air Boeing 737-83N HL8297

Skymark Airlines Boeing 737-8HX JA737P

Lufthansa Airbus A340-313 D-AIGO

Korean Air Boeing 737-8Q8 HL8244

All Nippon Airways - ANA (Air Nippon - ANK)[All] Boeing 737-781 JA03AN Asiana Airlines Boeing 767-38E HL7248

China Airlines Boeing 737-809 B-18606 ver.”China airline 50th anniversary”

Skymark Airlines Boeing 737-86N JA73NF ver.”One Piece”



Cathay Pacific Airways Boeing 777-367/ER B-KPB ver."The Spirit of Hong Kong"



Japan Airlines - JAL Boeing 787-8 Dreamliner JA825J

Etihad Airways Airbus A330-243 A6-EYS

Cathay Pacific Airways Airbus A330-343 B-LBD

China Eastern Airlines Airbus A320-214 B-2410

Japan Airlines - JAL Boeing 777-246/ER JA710J

AirAsia X Airbus A330-343 9M-XXE



