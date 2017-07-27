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髪刈虫（かみきりむし）のヒコーキぶろぐ ver.民航
県営名古屋空港と中部空港をベースに民間機を撮影

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１０月１１日（火）　県営名古屋空港

１０月１１日　県営名古屋空港レポ
天気　　曇り時々晴れ　　　　　RW３４

本日の戦利機体。
Mitsubishi MRJ90　Mitsubishi MRJ90STD　JA22MJ
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ダイヤモンドエアサービス　グラマン・アメリカン・エビエイションG-1159　JA8431
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ウェルズ・ファーゴ・バンク・ノースウェスト
Gulfstream Aerospace G500/G550 (G-V)　N344RS
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TOYOTA MOTORS Gulfstream Aerospace G500/G550 (G-V)  N803TM
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フジドリームエアラインズ　エンブラエルERJ170-200STD　JA10FJ
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中日本航空　アエロスパシアルAS350B　JA9428
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ヒラタ学園　ホーカー・ビーチクラフトG58　JA201H
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JAXA宇宙航空研究開発機構　川崎BK117C-2　JA21RH
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朝日新聞社（あさどり）　マクドネル・ダグラスMD900　JA01AP
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ＡＮＨオールニッポンヘリコプター　アグスタAW139　JA93NH
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Mitsubishi MRJ90　Mitsubishi MRJ90STD　JA24MJ
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