１０月１１日（火）　県営名古屋空港

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１０月１１日 県営名古屋空港レポ
天気 曇り時々晴れ RW３４
本日の戦利機体。
Mitsubishi MRJ90 Mitsubishi MRJ90STD JA22MJ
ダイヤモンドエアサービス グラマン・アメリカン・エビエイションG-1159 JA8431
ウェルズ・ファーゴ・バンク・ノースウェスト
Gulfstream Aerospace G500/G550 (G-V) N344RS
TOYOTA MOTORS Gulfstream Aerospace G500/G550 (G-V) N803TM
フジドリームエアラインズ エンブラエルERJ170-200STD JA10FJ
中日本航空 アエロスパシアルAS350B JA9428
ヒラタ学園 ホーカー・ビーチクラフトG58 JA201H
JAXA宇宙航空研究開発機構 川崎BK117C-2 JA21RH
朝日新聞社（あさどり） マクドネル・ダグラスMD900 JA01AP
ＡＮＨオールニッポンヘリコプター アグスタAW139 JA93NH
Mitsubishi MRJ90 Mitsubishi MRJ90STD JA24MJ
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