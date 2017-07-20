故宮南院受損展品 日方策展人小林仁：自然破裂修復不難

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮南院昨天發現借展文物裂損情形，院長林正儀高度重視，除馬上通知出借文物的日本大阪東洋陶瓷美術館，該館研究部暨日本伊萬里瓷器特展策展人小林仁主任學藝員也於今天中午飛抵台灣，旋即直奔南院，由林正儀及故宮副院長李靜慧、南院處處長盧慶榮親自陪同，至201展室會勘檢查古瓷「青花柳葉鳥紋盤」受損情形。

會勘結束後，故宮轉述小林仁提出的檢查結果，首先排除有人為破壞或疏失可能，因檢查展示櫃並無人為破壞痕跡，且展櫃微環境長期溫濕度狀況都在控管範圍，物件展示?展方式及固定狀況也與周邊其他作品一樣，沒有不正常。

小林仁提供一張作品損傷實狀圖指出，經現場仔細檢查盤體破裂、滑落狀況及破裂痕跡，判斷主要因素是盤體結構問題。亦即這件作品雖在展出前有針對盤邊進行小幅修復，但因主盤體本身完整，看不出盤體內在結構與成分，此次在現場看到破裂處下方有粉末，裂痕中瓷土粗細不勻，因此，小林仁判斷，盤體是在展示壓克力座上受本身重量之壓力而產生破裂。或可說，瓷土也有生命週期，內在瓷土粗細不勻造成的體質脆弱，經久造成自然破裂。

不過，因盤體破裂後滑落距離不遠，未造成細瓷片細碎情況，因此評估未來修復不會太困難。損傷文物已先行撤下，小林仁與大阪東洋陶瓷美術館出川哲朗館長討論後，決定把文物留在故宮修復，修復完成，仍將在201室重新展出，雙方亦將藉此建立日後文物修護交流經驗與合作機制。

林正儀表示，非常感謝大阪東洋陶瓷美術館長期對故宮支持，南院開館時，該館慷慨外借重要館藏高麗青瓷與伊萬里瓷器重要作品，供南院陶瓷廳規劃為開幕主題特展，且展期超過2年至3年，是國內外非常罕見的案例。考量展覽至今已超過一年半，林正儀認為應加強其它所有文物的安全措施，因此，將邀請出川館長及小林仁等當初策展團隊，儘快來台逐一檢視全部文物狀況，以確保後續一年半展期的安全性。屆時，雙方也會討論締結?妹館的可能，期待未來在東洋陶瓷的研究、展覽等，能有更深入合作。



