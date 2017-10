全日本少年サッカー大会1次リーグの結果をご報告致します。



霞ヶ浦 vs 岡田FC 3-0

岡田FC vs 守谷JFC 2-0

霞ヶ浦 vs 守谷JFC 8-0



1次リーグ通過しました。

2次リーグは、10/15(日)あじさいGにて行います。