Deee-Lite/ World Clique (1990)

ディー・ライトのデビュー・シングル Groove Is In The Heartをはじめて聴いたとき、私にはその音楽がどうやって作られているのかがわかっていませんでした。 このトラックは、まず"We're going to dance and exercize and have some fun..."と踊りに誘う女性の声がThe Art Of Belly Dancingというベリーダンス音楽のレコードから引用され、次いでハービー・ハンコックのBring Down The Birdsのベースで演奏が始まります。 さらにヴァーノン・バーチのGet Upからジェイムズ・ギャドソンのドラムや♪ピュ〜〜♪と鳴らされるスライド・ホイッスル、ラルフ・マクドナルドのJam On The Grooveからパーカッション、アメリカの古いテレビ番組のサウンドトラックなどなど、マニアックな音の断片があちこちに顔をのぞかせています。

けれど、1990年の夏にこの曲に出会った際、これらがサンプリングであることすら意識していませんでしたし、元ネタについてもまるで知りませんでした(現在もよくわかっていません)。

少しあとにそれらのことを私に教えてくれたのは、同じ輸入盤屋で働いていたDJでした。正確には、彼と閉店後にクラブで遊ぶために店に集まったお仲間の会話を耳にはさんで 、おぼろげながらその曲の構造に注意した次第。彼らはひとつひとつの箇所で「ここ!ここやで!」と盛り上がっていたのですが、それに割り込んで「なんですか?」と質問するのもなんだか悔しくて、私はそのやりとりに参加しませんでした。

CDショップには、昔も、たぶん今も、基本的には音楽に関心のある若者が多く働いています。私が最初に商店街の小さなレコード屋でアルバイトを始めたときも、同僚にウェストコーストのロックを愛するサーファー青年がいました。バンド経験のある人でCDショップや楽器屋で働いたことのある人は少なくないでしょう。

1990年の頭に働きだしたその輸入盤店でも、音楽を演奏する店員は半分以上いました。そして、そこで私は新たな人種と遭遇することになります。DJです。

その前の年にはSOUL II SOULがイギリスからKeep On Movin'をひっさげて登場していました。 それには抗しがたい魅力を持った重たくうねるグルーヴがあったのだけど、鈍かった私に はクラブ・シーンの存在までは想像できませんでした。ましてや、日本にもラジオのディスク・ジョッキーとは異なる”DJ”をたしなむ若者がいるなんて、思ってもみませんでした。ジーザス・ジョーンズについての記事で当時の恥をさらしたように、「よっしゃ、ハウスに行こう!ハウスや!」と口走っていたくらい、クラブ・カルチャーからは程遠い人間だったのです。

このDJピープル、私には興味深くもあり、かつ不気味な存在でありました。

なにしろ、音楽を聴いて興奮したり感激したりするポイントがまるでちがう。たとえば、オーティス・レディングとカーラ・トーマスのTrampが流れると、歌に聞きほれている私をよそに、イントロのドラム・パターンを「これは使えるな」などと感心する。

『フーズ・ネクスト』が流れて私なんかがキャアキャア騒いでいると、Baba O'RileyのA.R.P.シンセにのみ反応して、「これ、誰のなんていう曲?」などと聞いてくる。

ウザかった。オマエらには、ミュージシャンへの思い入れというものはないのか!と言いたくなる瞬間もしばしば。

しかしながら、彼らの嗅覚には侮れないものがあって、いま挙げた例をとれば、たしかにTrampのドラムにしてもBaba O'Rileyのシンセにしても、感覚的にはその音楽のエッセンスから離れていないし、むしろ捉えていると言えました。それをサウンドの機能性に着目して直反応するあたり、体系的にしか音楽を聴いていなかった私にはうらやましくなる面でもあったのです。

ディー・ライトのアルバム『ワールド・クリーク』にも、それと似たインパクトがありました。 このカラフルにしてサイケデリック風味もあるダンス・ミュージックのアルバムには、どの要素をどこからどうやって繋げたか、大きな道筋がはっきりと提示されていませんでした。そこにブーツィ・コリンズやメイシオ・パーカー、フレッド・ウェズリーというJB一派の幹部たちが参加し、あたかも若い才能を祝福するかのように簡潔で効果的な演奏を聞かせている。そして、聴いているあいだ、そんなことはどうでもよくなるくらいに体が自然と動いてしまう。 完敗でありました。私はこのアルバムを聴き狂いました。 レディ・ミス・キアー、スーパーDJディミトリ、ジャングルDJトーワ・トーワの国籍もバラバラな3人(アメリカ、ウクライナ、日本)がニューヨークで出会い、アンダーグラウンドで盛り上がりをみせていたハウス・ミュージックをおもな下地に、新しいダンス・ミュージックの語法を生み出したこと。 そしてそれが以降の90年代ポップ・ミュージックに決定的な影響を与えたこと。 ディー・ライトの功績として今も語られるそうした事柄は、90年当時の私には理解できていませんでした。彼らは斬新であると同じくらいヒット・チャートにも馴染むキャッチーさを備えており、とくにそのアイコン的な装いはコミカルで人懐こくもありました。

ですが、これは言いたい。レディ・ミス・キアーはとんがっていました。彼女の場合、その60年代モードのファッション性から、ともすればDJ2人の操り人形として見られる役割も背負いかねなかったのに、ディー・ライトのもっとも攻撃的で先鋭的な部分を体現していたと言えるでしょう。 あの人は、ほんとうにカッコよかった。ポップに、オシャレに、アイコン性が増大するほどに、彼女がもともと持っているラディカルな肝が研ぎ澄まされてゆく。 容貌だけではありません。ソウル・ミュージックの節回しをより硬質にして叩きつける彼女の歌は挑戦的で、シンプルな断定の多いディー・ライトの歌詞をもって聴き手を煽っているかのようでもありました。 Groove Is In The Heartという曲は、最初のヴァースがあって、それをもう一回くらい繰り返してコーラスに移るのかなと踏んでいると、そんなの待てないとばかりに♪I couldn't ask for another!♪のリフレインに飛んで行きます。そこで苛立ちをにじませた彼女の高音の♪ア〜イ♪の鋭さがこの曲にどれほどグイグイとした前進力をもたらしていることか。

ディー・ライトのアルバムと出会った90年の夏には、私も「よっしゃ、ハウスに行こう!」の頃から多少は進歩していて、チャイムスだとかイノセンスだとか、当時の”マッドチェスター”系のロックと共振するクラブ・ミュージック(大半はグラウンド・ビート)はそれなりにフォローしていました。アシッド・ジャスにもそろそろ手をのばしかけていた時期だったと思います。

そんななかで、ディー・ライトの『ワールド・クリーク』に魅了されたのは、かすかに濁っていたりザラついていたりするバック・トラックの汚し具合でした。 とくにブレイク・ビーツのスネアが入るタイミングに、空気を震わせる”揺れ”や”タメ”の感覚を意図的にとりいれた美意識。あれにヤラれました。あれをさまざまなサンプリングやメイシオ・パーカーとフレッド・ウェズリーの管をからめて、しかもポップ・チャートのど真ん中で聴く気持ちよさといったらなかった。 そうとうマニアックなセンスと嗅覚に裏づけられていたにもかかわらず、ディー・ライトは最初からメインストリームに席を確保していたかのようにそこにスッと入ってきて、次の時代の常識となるチャーミングな華を咲かせてみせたのです。それはもう見事なまでの花神ぶりでした。

ジャングルDJトーワ・トーワが坂本龍一の『サウンドストリート』のデモテープ特集で教授をうならせていたテイ・トウワだと知ったときにも驚きましたし、同時に深く納得もしましたが、私にとってそういうのはすべて副次的なサプライズでした。 それよりも、今ここでこんな新しいダンス・ミュージックが当たり前に鳴っていることへの感激と、これをFMなどを通じて多くの人と分かち合っていることの不思議さのほうが大きかったと思います。 ジャケットも含めて、このアルバムがカッコいいものとして売れてゆく様子を、私はレジでお客さんに手渡しながらこの目で確かめたものです。

(ディー・ライトはリミックスの種類の多さでも驚かされました。こちらはPower Of Loveのマキシ・シングル。各ミックスが大胆なまでに別もので、元からこうして変えられることを当然と考えていたのでしょう。リミックスの面白さに目覚めたのも、この時期でした。)