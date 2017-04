今回は、 「 Murray Mcdavid シリーズ 」 ・・・ その 8 です。



今回のボトルは、Speyside-Malt の 「 Mortlach ・ モートラック 蒸留所 」 3本です。















① 「 Mortlach 11年 1989 」 ( 1989−2001 ) 50ml−46% ALC/VOL

Fresh Sherry Cask 、 Cask No 3116

















② 「 Mortlach 12年 1990 」 ( 1990−2002 ) 50ml−46%ALC/VOL

Fresh Sherry Cask 、 Cask No 3748



















③ 「 Mortlach 13年 1993 」 ( 1993−2006 ) 50ml−46% ALC./VOL.

” Frutty Cigar Malt ”

Bourbon Cask 、 Cask No 1271















今回の 「 Murray Mcdavid シリーズ 」 は、ここまでです。

次回も 「 M M シリーズ 」 です。